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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5609561056115612 Додано: Пон 24 лют, 2020 04:49 8) Трамп сделал неожиданное заявление по России и Украине

"Я бы хотел, чтобы они пришли к согласию. Если бы они поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира"



Это напоминание: пацаны давно усё порешали, а Вовчик Зе ерепениться.

Каждый боится дословно озвучить всё украинцам.

Лукаш - это в прямом эфире высказала - видео я выставлял.

Там со всей тирады 30 минут по сути остальное 1,5 часа кудахтанье. Это напоминание: пацаны давно усё порешали, а Вовчик Зе ерепениться.Каждый боится дословно озвучить всё украинцам.Лукаш - это в прямом эфире высказала - видео я выставлял.Там со всей тирады 30 минут по сути остальное 1,5 часа кудахтанье. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7943 З нами з: 20.09.12 Подякував: 665 раз. Подякували: 859 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лют, 2020 05:21 Рекомендую:

О Крыме, о некоторых раличных аспектах в РФ, Украине, Крыме, о процветающей экономике и непомерном росте в Крыму, за счёт дешевизны рабочей силы,... и чего выезжают.





Почему из-за нищенского дохода населения нет жизни, кто выводит деньги, и пр.



Примитивно, срачь для тех, кто никогда ничего не делал. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7943 З нами з: 20.09.12 Подякував: 665 раз. Подякували: 859 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лют, 2020 05:35

https://strana.ua/news/251384-koronavir ... triej.html

Австрия закрыла железнодорожное сообщение с Италией из-за коронавируса

Странно, что заробитчане не оповещены. В Европе "Первый пошел":Странно, что заробитчане не оповещены. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7943 З нами з: 20.09.12 Подякував: 665 раз. Подякували: 859 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лют, 2020 07:51 Kudrjavuy написав: В Европе "Первый пошел":

https://strana.ua/news/251384-koronavir ... triej.html

Австрия закрыла железнодорожное сообщение с Италией из-за коронавируса

Странно, что заробитчане не оповещены. В Европе "Первый пошел":Странно, что заробитчане не оповещены.



ждём эвакуацию из италии ? ждём эвакуацию из италии ? 19yuriy91 Повідомлень: 2356 З нами з: 15.09.12 Подякував: 230 раз. Подякували: 346 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лют, 2020 07:59

https://www.youtube.com/watch?v=hfz7yg9_5RM



ничего, в принципе, нового, но это "разъяснение" с "той стороны", для тех, кому ещё не ясно на "этой". очень здравый взгляд из расииничего, в принципе, нового, но это "разъяснение" с "той стороны", для тех, кому ещё не ясно на "этой". 19yuriy91 Повідомлень: 2356 З нами з: 15.09.12 Подякував: 230 раз. Подякували: 346 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лют, 2020 08:51

budivelnik написав: Євреї вижили за рахунок того що вміли лизати зад корінному

населенню..і прекрасно це робили коли їх було навіть 10% від

загальної кількості

Це написав я - у відповідь на фразу шапо що українці=рагулі. Це написав я - у відповідь на фразу шапо що українці=рагулі.

budivelnik написав: 2 Сама фраза побудована відносно не коректно-але суть вона відображає вірноЯ

Які проблеми...

Тільки в себе дома - українці були титульною нацією-в той час коли євреї домівки не мали ,а значить і титульною бути не могли. Тобто євреї в ізраїлі-не повинні лизати задницю титульній нації - бо титульна в ізраїлі-євреї.Тобто до 1949 року - євреї повинні були пристосовуватись до правил титульної нації... а не вводили свої правила. 2 Сама фраза побудована відносно не коректно-але суть вона відображає вірноЯЯкі проблеми...Тільки в себе дома -Тобто до 1949 року - євреї повинні були пристосовуватись до правил титульної нації... а не вводили свої правила.



Это предисловие к обсуждению.

Просматривая несколько последних телепередач «Говорит великий Львов» поймал себя на мысли что здешний будивельник свои основные положения построения «правильной» страны черпает именно оттуда.

А поскольку в передаче кроме обсуждения мовы и клятых москалей-захватчиков и предателей Украины практически ничего другого не обсуждается и в передаче присутствует много членов партии Свобода называвшейся ранее Социал-национальная партия Украины решил внимательнее прочитать предложенный ей проект Конституции Украины, особенно раздел касающийся «титульной нации» .

https://svoboda.org.ua/zakonotvorchist/ ... tytutsiyi/

Стаття 2. Основою українського державотворення є Національна Ідея – ідея повновладдя української (титульної) нації на українських землях.

Стаття 7. Єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська мова.

Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови на всій території України в усіх сферах державного і суспільного життя.

Незнання державної мови або небажання послуговуватися нею на роботі та під час публічних виступів є підставою для позбавлення депутатського або іншого представницького мандата, звільнення службової особи з посади.

Для контролю за дотриманням чистоти державної мови створюється Академія української мови.

Громадяни України з числа національних меншин мають право на створення та функціонування культурних організацій, товариств, недільних шкіл з метою факультативного вивчення рідної мови.

Стаття 16. Держава гарантує паспортну ідентифікацію громадян за національною ознакою.

Громадяни України різних національностей є рівні в правах.

Процент українців та представників національних меншин, що навчаються в середніх спеціальних та вищих навчальних закладах, працюють в органах законодавчої, виконавчої та судової влади всіх рівнів, служать у Збройних Силах України та працюють у правоохоронних органах, в освітній і культурній сферах, охороні здоров’я, мають бізнес, є власниками виробництв, має відповідати національному складу населення України, який встановлюється Всеукраїнським переписом населення.

Державні дотації, які надаються фізичним або юридичним особам, також слід розподіляти пропорційно національному складу населення України.



Заборонено будь-яку антиукраїнську діяльність, а також створення антиукраїнських партій, організацій та рухів.

Заборонено антиукраїнську пропаганду і культивування аморальної і протиправної поведінки, насилля, сексуальних збочень і всього, що суперечить духовності Української нації.





Что такое "титульная нация" ?

По различным определениям это нация, народ, этническая группа, название которой определяло официальное наименование определенной территории. Титульная нация находится в привилегированном положении относительно других этнических групп. Из титульной нации формируется местная номенклатура, она получает льготы при поступлении в учебные заведения (это так называемые "национальные кадры"), язык и культура титульной нации поддерживаются на государственном уровне. Титульная нация официально считается коренным населением определенной территории со всеми вытекающими последствиями юридического, экономического и политического плана ( очень знакомо с времен СССР тем кто жил в союзных республиках в 70-х-80-х годах прошлого столетия). Таким образом, у титульной группы появляется ощущение права собственности на эти территории. Со временем происходит маргинализация других нетитульных этнических групп, которые начинают восприниматься как пришельцы или иммигранты, независимо от истории их заселения данной территории.

Понятие "титульная нация" было впервые введено известным французским поэтом и политическим деятелем националистического направления Морисом Барресом в конце XIX века. Этот поэт являлся одним из главных общественных обвинителей в деле Дрейфуса (сфабрикованный судебный процесс против французского офицера, "дело" стало символом государственного антисемитизма).

Внесение в Конституцию такого понятия, как "титульная нация", априори делит граждан Украины на людей разного сорта - "титульников" и "нетитульников". И этим людям сразу от рождения даются разные возможности для осуществления жизнедеятельности. Ни о каком равенстве граждан и речи быть не может. Во Франции понятие "титульная нация" использовалось только в Третьей республике, но она сгинула в 1940 году. Сейчас ни в одной цивилизованной стране мира в Конституции не фигурирует данное понятие.

В статье 7 содержатся любопытные нормы относительно языка. Незнание государственного языка или нежелание пользоваться им на работе и во время публичных выступлений является основанием для лишения депутатского или другого представительного мандата, для освобождения служащего от должности. Для контроля над соблюдением чистоты государственного языка создается Академия украинского языка.

Что же эти нормы значат? А вот что: не желаешь на работе пользоваться государственным языком - пошел вон! А если два госслужащих в перерыве разговаривали между собой на русском, их можно уволить? Конечно можно, ведь они на работе не хотели пользоваться государственным языком.

Удивляет один нонсенс: украинские националисты ненавидят режим маршала Пилсудского в Польше, но копируют нормы законов его эпохи. Согласно польскому закону "Об официальном языке", в государственных учреждениях запрещалось говорить на каком-либо языке, кроме польского. Только вот публичные выступления на других языках запрещены не были, тут ребята из "Свободы" пошли дальше Пилсудского.

А что ж это за такая Академия украинского язика - это закамуфлированный орган "языковой инквизиции". Ведь любой может совершить ошибку, сделать неправильный оборот в речи или грамматическую, стилистическую ошибку при письме. А значит он уже недостаточно владеет языком, чтобы занимать свою должность.

У нас и сегодня нет языковой демократии в стране. Но то, что предлагают "Свободные" националисты - это уже языковая тирания.

Процентная норма

Статья 16 - это "кульминация" всей этой Конституции которую здесь также периодически озвучивают разные участники.

Читайте внимательно диспозицию этой статьи. Итак: государство гарантирует паспортную идентификацию граждан по национальному признаку. Граждане Украины разных национальностей имеют равные права. Процент украинцев и представителей национальных меньшинств, которые учатся в средних специальных и высших учебных заведениях, работают в органах законодательной, исполнительной и судебной власти всех уровней, служат в Вооруженных силах Украины и работают в правоохранительных органах, в образовательной и культурной сферах, здравоохранение, имеют бизнес, являются владельцами производств, должен отвечать национальному составу населения Украины, который устанавливается Всеукраинской переписью населения. Государственные дотации, которые предоставляются физическим или юридическим лицам, также следует распределять пропорционально национальному составу населения Украины.

Все это означает процентную норму практически во всех сферах жизнедеятельности населения. Причем на основе национального ценза.

Что это такое процентная норма (сравните латинское numerus clausus, "ограниченное число")?

Это предельно допускаемая доля представителей какой-либо группы населения, в общем числе обучающихся в учебных заведениях, занимающих определенные должности, состоящих на государственной службе, людей определенных профессий и т. п. Этот термин применяется для обозначения системы дискриминационных мер.

История знает немало примеров, когда вводили процентную норму по национальному или расовому признаку. В Российской Империи существовала процентная норма для евреев, поступающих в средние и высшие учебные заведения. Но в государстве под властью Романовых даже в голову никому не могло прийти ограничивать процент украинцев, киргизов и евреев, занимающихся бизнесом или владеющих предприятиями. В США до 60-х годов процентная норма во многих сферах жизни существовала для афроамериканцев. Еще хуже ситуация была в ЮАР для чернокожих граждан. Вспомним, что произошло после введения в силу "Арийского параграфа" (закон, направленный против неарийцев, прежде всего - против евреев) в 1933 году в Германии: введение процентной нормы для евреев в школах и университетах, увольнение евреев-врачей из поликлиник, включение профессоров и нотариусов в категорию "профессиональных чиновников" (по сути, увольнение) и тому подобное, а потом был Холокост...

Любая процентная норма - это дискриминация граждан, когда уровень их прав полностью зависит от принадлежности к определенной национальной или расовой группе.



Далее перлы по экономической части ,но этого пока касаться не буду.



Усі наймані працівники отримують певну частку прибутків кожного виробництва.



Усі наймані працівники, які є співвласниками виробництва, вважаються пожиттєво найнятими. Їх звільнення дозволено лише у випадках, передбачених законом. Наймані працівники беруть участь в управлінні виробництвом особисто або через своїх представників.



Итак, хочу услышать мнения по этому поводу прежде чем меня в очередной раз обвинят в разжигании национальной розни или каком-то флуде.

Мое мнение – это очень близко к началу нацизма, притом что эти «нормы права» на форуме безнаказанно транслирует вслед за свободой будивельник , и не он один.

Если кто-то найдет использование термина «титульной нации» в Конституции какой-либо страны прошу указать, т.к., возможно, я это упустил, а будивельник вместе с Свободой нашли.



Прошу отвечать по возможности без уходов в сторону от обсуждаемого вопроса, привычных оскорблений ,переходов на личности и т.д. т.к. с моей точки зрения вопрос достаточно важный - многое в нынешнем государственном строительстве Украины делалось именно по этим лекалам предыдущие 5 лет и ,к сожалению, продолжается новыми «слугами» сейчас и к многочисленным проблемам страны это положение может стать последним гвоздем в крышке гроба .

Свобода высказала все достаточно ясно и прямо, остальные политсилы или молчат, или мычат по этому поводу, но не возражают . Продолжаю прерванное не мной неделю назад обсуждение:Это предисловие к обсуждению.Просматривая несколько последних телепередач «Говорит великий Львов» поймал себя на мысли что здешний будивельник свои основные положения построения «правильной» страны черпает именно оттуда.А поскольку в передаче кроме обсуждения мовы и клятых москалей-захватчиков и предателей Украины практически ничего другого не обсуждается и в передаче присутствует много членов партии Свобода называвшейся ранее Социал-национальная партия Украины решил внимательнее прочитать предложенный ей проект Конституции Украины, особенно раздел касающийся «титульной нации» .Стаття 2. Основою українського державотворення є Національна Ідея – ідея повновладдя української (титульної) нації на українських землях.Стаття 7. Єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська мова.Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови на всій території України в усіх сферах державного і суспільного життя.Незнання державної мови або небажання послуговуватися нею на роботі та під час публічних виступів є підставою для позбавлення депутатського або іншого представницького мандата, звільнення службової особи з посади.Для контролю за дотриманням чистоти державної мови створюється Академія української мови.Громадяни України з числа національних меншин мають право на створення та функціонування культурних організацій, товариств, недільних шкіл з метою факультативного вивчення рідної мови.Стаття 16. Держава гарантує паспортну ідентифікацію громадян за національною ознакою.Громадяни України різних національностей є рівні в правах.Процент українців та представників національних меншин, що навчаються в середніх спеціальних та вищих навчальних закладах, працюють в органах законодавчої, виконавчої та судової влади всіх рівнів, служать у Збройних Силах України та працюють у правоохоронних органах, в освітній і культурній сферах, охороні здоров’я, мають бізнес, є власниками виробництв, має відповідати національному складу населення України, який встановлюється Всеукраїнським переписом населення.Державні дотації, які надаються фізичним або юридичним особам, також слід розподіляти пропорційно національному складу населення України.Заборонено будь-яку антиукраїнську діяльність, а також створення антиукраїнських партій, організацій та рухів.Заборонено антиукраїнську пропаганду і культивування аморальної і протиправної поведінки, насилля, сексуальних збочень і всього, що суперечить духовності Української нації.Что такое "титульная нация" ?По различным определениям это нация, народ, этническая группа, название которой определяло официальное наименование определенной территории. Титульная нация находится в привилегированном положении относительно других этнических групп. Из титульной нации формируется местная номенклатура, она получает льготы при поступлении в учебные заведения (это так называемые "национальные кадры"), язык и культура титульной нации поддерживаются на государственном уровне. Титульная нация официально считается коренным населением определенной территории со всеми вытекающими последствиями юридического, экономического и политического плана ( очень знакомо с времен СССР тем кто жил в союзных республиках в 70-х-80-х годах прошлого столетия). Таким образом, у титульной группы появляется ощущение права собственности на эти территории. Со временем происходит маргинализация других нетитульных этнических групп, которые начинают восприниматься как пришельцы или иммигранты, независимо от истории их заселения данной территории.Понятие "титульная нация" было впервые введено известным французским поэтом и политическим деятелем националистического направления Морисом Барресом в конце XIX века. Этот поэт являлся одним из главных общественных обвинителей в деле Дрейфуса (сфабрикованный судебный процесс против французского офицера, "дело" стало символом государственного антисемитизма).Внесение в Конституцию такого понятия, как "титульная нация", априори делит граждан Украины на людей разного сорта - "титульников" и "нетитульников". И этим людям сразу от рождения даются разные возможности для осуществления жизнедеятельности. Ни о каком равенстве граждан и речи быть не может. Во Франции понятие "титульная нация" использовалось только в Третьей республике, но она сгинула в 1940 году. Сейчас ни в одной цивилизованной стране мира в Конституции не фигурирует данное понятие.В статье 7 содержатся любопытные нормы относительно языка. Незнание государственного языка или нежелание пользоваться им на работе и во время публичных выступлений является основанием для лишения депутатского или другого представительного мандата, для освобождения служащего от должности. Для контроля над соблюдением чистоты государственного языка создается Академия украинского языка.Что же эти нормы значат? А вот что: не желаешь на работе пользоваться государственным языком - пошел вон! А если два госслужащих в перерыве разговаривали между собой на русском, их можно уволить? Конечно можно, ведь они на работе не хотели пользоваться государственным языком.Удивляет один нонсенс: украинские националисты ненавидят режим маршала Пилсудского в Польше, но копируют нормы законов его эпохи. Согласно польскому закону "Об официальном языке", в государственных учреждениях запрещалось говорить на каком-либо языке, кроме польского. Только вот публичные выступления на других языках запрещены не были, тут ребята из "Свободы" пошли дальше Пилсудского.А что ж это за такая Академия украинского язика - это закамуфлированный орган "языковой инквизиции". Ведь любой может совершить ошибку, сделать неправильный оборот в речи или грамматическую, стилистическую ошибку при письме. А значит он уже недостаточно владеет языком, чтобы занимать свою должность.У нас и сегодня нет языковой демократии в стране. Но то, что предлагают "Свободные" националисты - это уже языковая тирания.Процентная нормаСтатья 16 - это "кульминация" всей этой Конституции которую здесь также периодически озвучивают разные участники.Читайте внимательно диспозицию этой статьи. Итак: государство гарантирует паспортную идентификацию граждан по национальному признаку. Граждане Украины разных национальностей имеют равные права. Процент украинцев и представителей национальных меньшинств, которые учатся в средних специальных и высших учебных заведениях, работают в органах законодательной, исполнительной и судебной власти всех уровней, служат в Вооруженных силах Украины и работают в правоохранительных органах, в образовательной и культурной сферах, здравоохранение, имеют бизнес, являются владельцами производств, должен отвечать национальному составу населения Украины, который устанавливается Всеукраинской переписью населения. Государственные дотации, которые предоставляются физическим или юридическим лицам, также следует распределять пропорционально национальному составу населения Украины.Все это означает процентную норму практически во всех сферах жизнедеятельности населения. Причем на основе национального ценза.Что это такое процентная норма (сравните латинское numerus clausus, "ограниченное число")?Это предельно допускаемая доля представителей какой-либо группы населения, в общем числе обучающихся в учебных заведениях, занимающих определенные должности, состоящих на государственной службе, людей определенных профессий и т. п. Этот термин применяется для обозначения системы дискриминационных мер.История знает немало примеров, когда вводили процентную норму по национальному или расовому признаку. В Российской Империи существовала процентная норма для евреев, поступающих в средние и высшие учебные заведения. Но в государстве под властью Романовых даже в голову никому не могло прийти ограничивать процент украинцев, киргизов и евреев, занимающихся бизнесом или владеющих предприятиями. В США до 60-х годов процентная норма во многих сферах жизни существовала для афроамериканцев. Еще хуже ситуация была в ЮАР для чернокожих граждан. Вспомним, что произошло после введения в силу "Арийского параграфа" (закон, направленный против неарийцев, прежде всего - против евреев) в 1933 году в Германии: введение процентной нормы для евреев в школах и университетах, увольнение евреев-врачей из поликлиник, включение профессоров и нотариусов в категорию "профессиональных чиновников" (по сути, увольнение) и тому подобное, а потом был Холокост...Любая процентная норма - это дискриминация граждан, когда уровень их прав полностью зависит от принадлежности к определенной национальной или расовой группе.Далее перлы по экономической части ,но этого пока касаться не буду.Усі наймані працівники отримують певну частку прибутків кожного виробництва.Усі наймані працівники, які є співвласниками виробництва, вважаються пожиттєво найнятими. Їх звільнення дозволено лише у випадках, передбачених законом. Наймані працівники беруть участь в управлінні виробництвом особисто або через своїх представників.Итак, хочу услышать мнения по этому поводу прежде чем меня в очередной раз обвинят в разжигании национальной розни или каком-то флуде.Мое мнение – это очень близко к началу нацизма, притом что эти «нормы права» на форуме безнаказанно транслирует вслед за свободой будивельник , и не он один.Если кто-то найдет использование термина «титульной нации» в Конституции какой-либо страны прошу указать, т.к., возможно, я это упустил, а будивельник вместе с Свободой нашли.Прошу отвечать по возможности без уходов в сторону от обсуждаемого вопроса, привычных оскорблений ,переходов на личности и т.д. т.к. с моей точки зрения вопрос достаточно важный - многое в нынешнем государственном строительстве Украины делалось именно по этим лекалам предыдущие 5 лет и ,к сожалению, продолжается новыми «слугами» сейчас и к многочисленным проблемам страны это положение может стать последним гвоздем в крышке гроба .Свобода высказала все достаточно ясно и прямо, остальные политсилы или молчат, или мычат по этому поводу, но не возражают . Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2882 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лют, 2020 10:19 Re: Політичні дискусії shapo написав: Итак, хочу услышать мнения по этому поводу прежде чем меня в очередной раз обвинят в разжигании национальной розни или каком-то флуде. Итак, хочу услышать мнения по этому поводу прежде чем меня в очередной раз обвинят в разжигании национальной розни или каком-то флуде.

Для чого? Це не закон і не законопрект. Навряд чи коли взагалі буде внесений в Раді. Для чого? Це не закон і не законопрект. Навряд чи коли взагалі буде внесений в Раді. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10031 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1108 раз. Подякували: 1230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лют, 2020 10:42 shapo написав: ...

Итак, хочу услышать мнения по этому поводу прежде чем меня ...

Свобода высказала все достаточно ясно и прямо..

...Итак, хочу услышать мнения по этому поводу прежде чем меня ...Свобода высказала все достаточно ясно и прямо..

Свобода - это та, что никуда не проходит последнее время? И кроме пары дегенератов в Киевсовете и пары десятков в областных советах на Западе ничего им не светит?

Если прислушиваться к предложениям всяких маргиналов, то можно далеко зайти. В конспирологии Свобода - это та, что никуда не проходит последнее время? И кроме пары дегенератов в Киевсовете и пары десятков в областных советах на Западе ничего им не светит?Если прислушиваться к предложениям всяких маргиналов, то можно далеко зайти. В конспирологии sequence Повідомлень: 3119 З нами з: 29.12.15 Подякував: 369 раз. Подякували: 743 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лют, 2020 10:51 shapo написав: Свобода высказала все достаточно ясно и прямо, остальные политсилы или молчат, или мычат по этому поводу, но не возражают . Свобода высказала все достаточно ясно и прямо, остальные политсилы или молчат, или мычат по этому поводу, но не возражают .



Уже много лет ходят слухи, что Свободу прикармливает ФСБ. Естественно не напрямую кормит, настоящий радикал с забитой лозунгами головой напрямую деньги не возьмет.

Для удачного разжигания наличие Свободы просто необходимо. Уже много лет ходят слухи, что Свободу прикармливает ФСБ. Естественно не напрямую кормит, настоящий радикал с забитой лозунгами головой напрямую деньги не возьмет.Для удачного разжигания наличие Свободы просто необходимо. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15344 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3962 раз. Подякували: 6096 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 5609561056115612 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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