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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5610561156125613 Додано: Пон 24 лют, 2020 12:04 shapo написав: В статье 7 содержатся любопытные нормы относительно языка. Незнание государственного языка или нежелание пользоваться им на работе и во время публичных выступлений является основанием для лишения депутатского или другого представительного мандата, для освобождения служащего от должности. Для контроля над соблюдением чистоты государственного языка создается Академия украинского языка.

Что же эти нормы значат? А вот что: не желаешь на работе пользоваться государственным языком - пошел вон! А если два госслужащих в перерыве разговаривали между собой на русском, их можно уволить? Конечно можно, ведь они на работе не хотели пользоваться государственным языком.

Удивляет один нонсенс: украинские националисты ненавидят режим маршала Пилсудского в Польше, но копируют нормы законов его эпохи. Согласно польскому закону "Об официальном языке", в государственных учреждениях запрещалось говорить на каком-либо языке, кроме польского. Только вот публичные выступления на других языках запрещены не были, тут ребята из "Свободы" пошли дальше Пилсудского.

А что ж это за такая Академия украинского язика - это закамуфлированный орган "языковой инквизиции". Ведь любой может совершить ошибку, сделать неправильный оборот в речи или грамматическую, стилистическую ошибку при письме. А значит он уже недостаточно владеет языком, чтобы занимать свою должность.

У нас и сегодня нет языковой демократии в стране. Но то, что предлагают "Свободные" националисты - это уже языковая тирания.

В статье 7 содержатся любопытные нормы относительно языка. Незнание государственного языка или нежелание пользоваться им на работе и во время публичных выступлений является основанием для лишения депутатского или другого представительного мандата, для освобождения служащего от должности. Для контроля над соблюдением чистоты государственного языка создается Академия украинского языка.Что же эти нормы значат? А вот что: не желаешь на работе пользоваться государственным языком - пошел вон! А если два госслужащих в перерыве разговаривали между собой на русском, их можно уволить? Конечно можно, ведь они на работе не хотели пользоваться государственным языком.Удивляет один нонсенс: украинские националисты ненавидят режим маршала Пилсудского в Польше, но копируют нормы законов его эпохи. Согласно польскому закону "Об официальном языке", в государственных учреждениях запрещалось говорить на каком-либо языке, кроме польского. Только вот публичные выступления на других языках запрещены не были, тут ребята из "Свободы" пошли дальше Пилсудского.А что ж это за такая Академия украинского язика - это закамуфлированный орган "языковой инквизиции". Ведь любой может совершить ошибку, сделать неправильный оборот в речи или грамматическую, стилистическую ошибку при письме. А значит он уже недостаточно владеет языком, чтобы занимать свою должность.У нас и сегодня нет языковой демократии в стране. Но то, что предлагают "Свободные" националисты - это уже языковая тирания.

Перерва не є робочим часом. Тобто міжособистісне спілкування в НЕ робочий час, може вестися будь якою мовою. Під час робочого часу і публічно, державний службовець повинен використовувати виключно державну мову. Він харчується з державного бюджету, позиціонує своєю персоною не себе особисто, а державу! Тому, шануй руку, що тебе годує!



По Академії української мови...Чому є поганим те, що буде створена така Академія? Мова дійсно є дуже засміченою, багато суржику. І певна уніфікація, стандарт універсальний є необхідними. Це так звана класична літературна мова, а не мова повсякденного спілкування простого люду. Будь яка держава сприяє розвитку науки, в тому числі філологічної. А так як наша мова потерпала довгий час: відбувалася русифікації, понімечення, полонізація, мадяризація, то звісно, що підтримання мови державою є стратегічним завданням для виживання тієї держави. Це теж питання національної безпеки. Перерва не є робочим часом. Тобто міжособистісне спілкування в НЕ робочий час, може вестися будь якою мовою. Під час робочого часу і публічно, державний службовець повинен використовувати виключно державну мову. Він харчується з державного бюджету, позиціонує своєю персоною не себе особисто, а державу! Тому, шануй руку, що тебе годує!По Академії української мови...Чому є поганим те, що буде створена така Академія? Мова дійсно є дуже засміченою, багато суржику. І певна уніфікація, стандарт універсальний є необхідними. Це так звана класична літературна мова, а не мова повсякденного спілкування простого люду. Будь яка держава сприяє розвитку науки, в тому числі філологічної. А так як наша мова потерпала довгий час: відбувалася русифікації, понімечення, полонізація, мадяризація, то звісно, що підтримання мови державою є стратегічним завданням для виживання тієї держави. Це теж питання національної безпеки. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27773 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1903 раз. Подякували: 2084 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лют, 2020 12:17 shapo написав: Все это означает процентную норму практически во всех сферах жизнедеятельности населения. Причем на основе национального ценза.

Что это такое процентная норма (сравните латинское numerus clausus, "ограниченное число")?

Это предельно допускаемая доля представителей какой-либо группы населения, в общем числе обучающихся в учебных заведениях, занимающих определенные должности, состоящих на государственной службе, людей определенных профессий и т. п. Этот термин применяется для обозначения системы дискриминационных мер.



Любая процентная норма - это дискриминация граждан , когда уровень их прав полностью зависит от принадлежности к определенной национальной или расовой группе.

Все это означает процентную норму практически во всех сферах жизнедеятельности населения. Причем на основе национального ценза.Что это такое процентная норма (сравните латинское numerus clausus, "ограниченное число")?Это предельно допускаемая доля представителей какой-либо группы населения, в общем числе обучающихся в учебных заведениях, занимающих определенные должности, состоящих на государственной службе, людей определенных профессий и т. п. Этот термин применяется для обозначения системы дискриминационных мер., когда уровень их прав полностью зависит от принадлежности к определенной национальной или расовой группе.



Ні, це не так. Не вірна теза. Відсоткова норма, це лише інструмент для підтримання певного балансу. Звісно, що такий інструмент може бути використаним для дискримінації, все залежить від конкретних історичних умов. Але в даному випадку, не бачу жодної дискримінації. Навпаки, на сьогодні, українці є дискримінованими у власній державі. Мало того, свідомість значної частини населення є понівеченою, так склалося історично. І завданням держави і є вироблення такої політики, що сприятиме її відродженню і розвитку. І так, саме для українців, повинна розвиватися така держава. Дбати про пересічного українця. Ні, це не так. Не вірна теза. Відсоткова норма, це лише інструмент для підтримання певного балансу. Звісно, що такий інструмент може бути використаним для дискримінації, все залежить від конкретних історичних умов. Але в даному випадку, не бачу жодної дискримінації. Навпаки, на сьогодні, українці є дискримінованими у власній державі. Мало того, свідомість значної частини населення є понівеченою, так склалося історично. І завданням держави і є вироблення такої політики, що сприятиме її відродженню і розвитку. І так, саме для українців, повинна розвиватися така держава. Дбати про пересічного українця. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27773 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1903 раз. Подякували: 2084 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лют, 2020 12:19 Re: Політичні дискусії Знову про мову ... От завжди говорив , що суржик - краще російської літературної . Якось почув підтверження . На півдні - молодий принципово україномовний чоловік розпитував людей старших поколінь - чому говорять російською . Дуже цікава і показова відповідь - говорити літературною мовою не вмію - а рідним суржиком - соромно . Хоча суржик - це просто один з діалектів місцевих ... От такий цікавий виверт ... Puente Повідомлень: 2551 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 325 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лют, 2020 12:21 19yuriy91 написав: Kudrjavuy написав: В Европе "Первый пошел":

https://strana.ua/news/251384-koronavir ... triej.html

Австрия закрыла железнодорожное сообщение с Италией из-за коронавируса

Странно, что заробитчане не оповещены. В Европе "Первый пошел":Странно, что заробитчане не оповещены.



ждём эвакуацию из италии ? ждём эвакуацию из италии ?

На сейчас уже добавляется Иран, Южная Корея,...-? На сейчас уже добавляется Иран, Южная Корея,...-? Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7944 З нами з: 20.09.12 Подякував: 665 раз. Подякували: 859 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лют, 2020 12:29 Puente написав: Знову про мову ... От завжди говорив , що суржик - краще російської літературної . Якось почув підтверження . На півдні - молодий принципово україномовний чоловік розпитував людей старших поколінь - чому говорять російською . Дуже цікава і показова відповідь - говорити літературною мовою не вмію - а рідним суржиком - соромно . Хоча суржик - це просто один з діалектів місцевих ... От такий цікавий виверт ... Знову про мову ... От завжди говорив , що суржик - краще російської літературної . Якось почув підтверження . На півдні - молодий принципово україномовний чоловік розпитував людей старших поколінь - чому говорять російською . Дуже цікава і показова відповідь - говорити літературною мовою не вмію - а рідним суржиком - соромно . Хоча суржик - це просто один з діалектів місцевих ... От такий цікавий виверт ...

Ну ось Академія і виробить уніфікований стандарт. А місцеві суржики так і існуватимуть. Просто грамотна мова - це показник еліти і просто освіченої людини. І, якщо людина використовує класичну мову, а не говірку, то можна зробити про неї певні висновки. І не здогадатися одразу, звідки, з якого регіону походить ця людина. Є мова простого люду, а є мова аристократії. Еліта повинна бути взірцем, стандартом, до якого тягнуться прості люди. Ну ось Академія і виробить уніфікований стандарт.А місцеві суржики так і існуватимуть. Просто грамотна мова - це показник еліти і просто освіченої людини. І, якщо людина використовує класичну мову, а не говірку, то можна зробити про неї певні висновки. І не здогадатися одразу, звідки, з якого регіону походить ця людина. Є мова простого люду, а є мова аристократії. Еліта повинна бути взірцем, стандартом, до якого тягнуться прості люди. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27773 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1903 раз. Подякували: 2084 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5610561156125613 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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