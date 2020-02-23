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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 24 лют, 2020 12:04
shapo написав:
В статье 7 содержатся любопытные нормы относительно языка. Незнание государственного языка или нежелание пользоваться им на работе и во время публичных выступлений является основанием для лишения депутатского или другого представительного мандата, для освобождения служащего от должности. Для контроля над соблюдением чистоты государственного языка создается Академия украинского языка.
Что же эти нормы значат? А вот что: не желаешь на работе пользоваться государственным языком - пошел вон! А если два госслужащих в перерыве разговаривали между собой на русском, их можно уволить? Конечно можно, ведь они на работе не хотели пользоваться государственным языком.
Удивляет один нонсенс: украинские националисты ненавидят режим маршала Пилсудского в Польше, но копируют нормы законов его эпохи. Согласно польскому закону "Об официальном языке", в государственных учреждениях запрещалось говорить на каком-либо языке, кроме польского. Только вот публичные выступления на других языках запрещены не были, тут ребята из "Свободы" пошли дальше Пилсудского.
А что ж это за такая Академия украинского язика - это закамуфлированный орган "языковой инквизиции". Ведь любой может совершить ошибку, сделать неправильный оборот в речи или грамматическую, стилистическую ошибку при письме. А значит он уже недостаточно владеет языком, чтобы занимать свою должность.
У нас и сегодня нет языковой демократии в стране. Но то, что предлагают "Свободные" националисты - это уже языковая тирания.
Перерва не є робочим часом. Тобто міжособистісне спілкування в НЕ робочий час, може вестися будь якою мовою. Під час робочого часу і публічно, державний службовець повинен використовувати виключно державну мову. Він харчується з державного бюджету, позиціонує своєю персоною не себе особисто, а державу! Тому, шануй руку, що тебе годує!
По Академії української мови...Чому є поганим те, що буде створена така Академія? Мова дійсно є дуже засміченою, багато суржику. І певна уніфікація, стандарт універсальний є необхідними. Це так звана класична літературна мова, а не мова повсякденного спілкування простого люду. Будь яка держава сприяє розвитку науки, в тому числі філологічної. А так як наша мова потерпала довгий час: відбувалася русифікації, понімечення, полонізація, мадяризація, то звісно, що підтримання мови державою є стратегічним завданням для виживання тієї держави. Це теж питання національної безпеки.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Пон 24 лют, 2020 12:17
shapo написав:
Все это означает процентную норму практически во всех сферах жизнедеятельности населения. Причем на основе национального ценза.
Что это такое процентная норма (сравните латинское numerus clausus, "ограниченное число")?
Это предельно допускаемая доля представителей какой-либо группы населения, в общем числе обучающихся в учебных заведениях, занимающих определенные должности, состоящих на государственной службе, людей определенных профессий и т. п. Этот термин применяется для обозначения системы дискриминационных мер. Любая процентная норма - это дискриминация граждан
, когда уровень их прав полностью зависит от принадлежности к определенной национальной или расовой группе.
Ні, це не так. Не вірна теза. Відсоткова норма, це лише інструмент для підтримання певного балансу. Звісно, що такий інструмент може бути використаним для дискримінації, все залежить від конкретних історичних умов. Але в даному випадку, не бачу жодної дискримінації. Навпаки, на сьогодні, українці є дискримінованими у власній державі. Мало того, свідомість значної частини населення є понівеченою, так склалося історично. І завданням держави і є вироблення такої політики, що сприятиме її відродженню і розвитку. І так, саме для українців, повинна розвиватися така держава. Дбати про пересічного українця.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Пон 24 лют, 2020 12:19
Знову про мову ... От завжди говорив , що суржик - краще російської літературної . Якось почув підтверження . На півдні - молодий принципово україномовний чоловік розпитував людей старших поколінь - чому говорять російською . Дуже цікава і показова відповідь - говорити літературною мовою не вмію - а рідним суржиком - соромно . Хоча суржик - це просто один з діалектів місцевих ... От такий цікавий виверт ...
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Додано: Пон 24 лют, 2020 12:21
19yuriy91 написав:
ждём эвакуацию из италии ?
На сейчас уже добавляется Иран, Южная Корея,...-?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Пон 24 лют, 2020 12:29
Puente написав:
Знову про мову ... От завжди говорив , що суржик - краще російської літературної . Якось почув підтверження . На півдні - молодий принципово україномовний чоловік розпитував людей старших поколінь - чому говорять російською . Дуже цікава і показова відповідь - говорити літературною мовою не вмію - а рідним суржиком - соромно . Хоча суржик - це просто один з діалектів місцевих ... От такий цікавий виверт ...
Ну ось Академія і виробить уніфікований стандарт.
А місцеві суржики так і існуватимуть. Просто грамотна мова - це показник еліти і просто освіченої людини. І, якщо людина використовує класичну мову, а не говірку, то можна зробити про неї певні висновки. І не здогадатися одразу, звідки, з якого регіону походить ця людина. Є мова простого люду, а є мова аристократії. Еліта повинна бути взірцем, стандартом, до якого тягнуться прості люди.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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