Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5611561256135614> Додано: Пон 24 лют, 2020 12:04 shapo написав: В статье 7 содержатся любопытные нормы относительно языка. Незнание государственного языка или нежелание пользоваться им на работе и во время публичных выступлений является основанием для лишения депутатского или другого представительного мандата, для освобождения служащего от должности. Для контроля над соблюдением чистоты государственного языка создается Академия украинского языка.

Что же эти нормы значат? А вот что: не желаешь на работе пользоваться государственным языком - пошел вон! А если два госслужащих в перерыве разговаривали между собой на русском, их можно уволить? Конечно можно, ведь они на работе не хотели пользоваться государственным языком.

Удивляет один нонсенс: украинские националисты ненавидят режим маршала Пилсудского в Польше, но копируют нормы законов его эпохи. Согласно польскому закону "Об официальном языке", в государственных учреждениях запрещалось говорить на каком-либо языке, кроме польского. Только вот публичные выступления на других языках запрещены не были, тут ребята из "Свободы" пошли дальше Пилсудского.

А что ж это за такая Академия украинского язика - это закамуфлированный орган "языковой инквизиции". Ведь любой может совершить ошибку, сделать неправильный оборот в речи или грамматическую, стилистическую ошибку при письме. А значит он уже недостаточно владеет языком, чтобы занимать свою должность.

У нас и сегодня нет языковой демократии в стране. Но то, что предлагают "Свободные" националисты - это уже языковая тирания.

В статье 7 содержатся любопытные нормы относительно языка. Незнание государственного языка или нежелание пользоваться им на работе и во время публичных выступлений является основанием для лишения депутатского или другого представительного мандата, для освобождения служащего от должности. Для контроля над соблюдением чистоты государственного языка создается Академия украинского языка.Что же эти нормы значат? А вот что: не желаешь на работе пользоваться государственным языком - пошел вон! А если два госслужащих в перерыве разговаривали между собой на русском, их можно уволить? Конечно можно, ведь они на работе не хотели пользоваться государственным языком.Удивляет один нонсенс: украинские националисты ненавидят режим маршала Пилсудского в Польше, но копируют нормы законов его эпохи. Согласно польскому закону "Об официальном языке", в государственных учреждениях запрещалось говорить на каком-либо языке, кроме польского. Только вот публичные выступления на других языках запрещены не были, тут ребята из "Свободы" пошли дальше Пилсудского.А что ж это за такая Академия украинского язика - это закамуфлированный орган "языковой инквизиции". Ведь любой может совершить ошибку, сделать неправильный оборот в речи или грамматическую, стилистическую ошибку при письме. А значит он уже недостаточно владеет языком, чтобы занимать свою должность.У нас и сегодня нет языковой демократии в стране. Но то, что предлагают "Свободные" националисты - это уже языковая тирания.

Перерва не є робочим часом. Тобто міжособистісне спілкування в НЕ робочий час, може вестися будь якою мовою. Під час робочого часу і публічно, державний службовець повинен використовувати виключно державну мову. Він харчується з державного бюджету, позиціонує своєю персоною не себе особисто, а державу! Тому, шануй руку, що тебе годує!



По Академії української мови...Чому є поганим те, що буде створена така Академія? Мова дійсно є дуже засміченою, багато суржику. І певна уніфікація, стандарт універсальний є необхідними. Це так звана класична літературна мова, а не мова повсякденного спілкування простого люду. Будь яка держава сприяє розвитку науки, в тому числі філологічної. А так як наша мова потерпала довгий час: відбувалася русифікації, понімечення, полонізація, мадяризація, то звісно, що підтримання мови державою є стратегічним завданням для виживання тієї держави. Це теж питання національної безпеки. Перерва не є робочим часом. Тобто міжособистісне спілкування в НЕ робочий час, може вестися будь якою мовою. Під час робочого часу і публічно, державний службовець повинен використовувати виключно державну мову. Він харчується з державного бюджету, позиціонує своєю персоною не себе особисто, а державу! Тому, шануй руку, що тебе годує!По Академії української мови...Чому є поганим те, що буде створена така Академія? Мова дійсно є дуже засміченою, багато суржику. І певна уніфікація, стандарт універсальний є необхідними. Це так звана класична літературна мова, а не мова повсякденного спілкування простого люду. Будь яка держава сприяє розвитку науки, в тому числі філологічної. А так як наша мова потерпала довгий час: відбувалася русифікації, понімечення, полонізація, мадяризація, то звісно, що підтримання мови державою є стратегічним завданням для виживання тієї держави. Це теж питання національної безпеки. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27774 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1903 раз. Подякували: 2084 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лют, 2020 12:17 shapo написав: Все это означает процентную норму практически во всех сферах жизнедеятельности населения. Причем на основе национального ценза.

Что это такое процентная норма (сравните латинское numerus clausus, "ограниченное число")?

Это предельно допускаемая доля представителей какой-либо группы населения, в общем числе обучающихся в учебных заведениях, занимающих определенные должности, состоящих на государственной службе, людей определенных профессий и т. п. Этот термин применяется для обозначения системы дискриминационных мер.



Любая процентная норма - это дискриминация граждан , когда уровень их прав полностью зависит от принадлежности к определенной национальной или расовой группе.

Все это означает процентную норму практически во всех сферах жизнедеятельности населения. Причем на основе национального ценза.Что это такое процентная норма (сравните латинское numerus clausus, "ограниченное число")?Это предельно допускаемая доля представителей какой-либо группы населения, в общем числе обучающихся в учебных заведениях, занимающих определенные должности, состоящих на государственной службе, людей определенных профессий и т. п. Этот термин применяется для обозначения системы дискриминационных мер., когда уровень их прав полностью зависит от принадлежности к определенной национальной или расовой группе.



Ні, це не так. Не вірна теза. Відсоткова норма, це лише інструмент для підтримання певного балансу. Звісно, що такий інструмент може бути використаним для дискримінації, все залежить від конкретних історичних умов. Але в даному випадку, не бачу жодної дискримінації. Навпаки, на сьогодні, українці є дискримінованими у власній державі. Мало того, свідомість значної частини населення є понівеченою, так склалося історично. І завданням держави і є вироблення такої політики, що сприятиме її відродженню і розвитку. І так, саме для українців, повинна розвиватися така держава. Дбати про пересічного українця. Ні, це не так. Не вірна теза. Відсоткова норма, це лише інструмент для підтримання певного балансу. Звісно, що такий інструмент може бути використаним для дискримінації, все залежить від конкретних історичних умов. Але в даному випадку, не бачу жодної дискримінації. Навпаки, на сьогодні, українці є дискримінованими у власній державі. Мало того, свідомість значної частини населення є понівеченою, так склалося історично. І завданням держави і є вироблення такої політики, що сприятиме її відродженню і розвитку. І так, саме для українців, повинна розвиватися така держава. Дбати про пересічного українця. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27774 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1903 раз. Подякували: 2084 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лют, 2020 12:19 Re: Політичні дискусії Знову про мову ... От завжди говорив , що суржик - краще російської літературної . Якось почув підтверження . На півдні - молодий принципово україномовний чоловік розпитував людей старших поколінь - чому говорять російською . Дуже цікава і показова відповідь - говорити літературною мовою не вмію - а рідним суржиком - соромно . Хоча суржик - це просто один з діалектів місцевих ... От такий цікавий виверт ... Puente Повідомлень: 2551 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 325 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лют, 2020 12:21 19yuriy91 написав: Kudrjavuy написав: В Европе "Первый пошел":

https://strana.ua/news/251384-koronavir ... triej.html

Австрия закрыла железнодорожное сообщение с Италией из-за коронавируса

Странно, что заробитчане не оповещены. В Европе "Первый пошел":Странно, что заробитчане не оповещены.



ждём эвакуацию из италии ? ждём эвакуацию из италии ?

На сейчас уже добавляется Иран, Южная Корея,...-? На сейчас уже добавляется Иран, Южная Корея,...-? Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7954 З нами з: 20.09.12 Подякував: 666 раз. Подякували: 859 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лют, 2020 12:29 Puente написав: Знову про мову ... От завжди говорив , що суржик - краще російської літературної . Якось почув підтверження . На півдні - молодий принципово україномовний чоловік розпитував людей старших поколінь - чому говорять російською . Дуже цікава і показова відповідь - говорити літературною мовою не вмію - а рідним суржиком - соромно . Хоча суржик - це просто один з діалектів місцевих ... От такий цікавий виверт ... Знову про мову ... От завжди говорив , що суржик - краще російської літературної . Якось почув підтверження . На півдні - молодий принципово україномовний чоловік розпитував людей старших поколінь - чому говорять російською . Дуже цікава і показова відповідь - говорити літературною мовою не вмію - а рідним суржиком - соромно . Хоча суржик - це просто один з діалектів місцевих ... От такий цікавий виверт ...

Ну ось Академія і виробить уніфікований стандарт. А місцеві суржики так і існуватимуть. Просто грамотна мова - це показник еліти і просто освіченої людини. І, якщо людина використовує класичну мову, а не говірку, то можна зробити про неї певні висновки. І не здогадатися одразу, звідки, з якого регіону походить ця людина. Є мова простого люду, а є мова аристократії. Еліта повинна бути взірцем, стандартом, до якого тягнуться прості люди. Ну ось Академія і виробить уніфікований стандарт.А місцеві суржики так і існуватимуть. Просто грамотна мова - це показник еліти і просто освіченої людини. І, якщо людина використовує класичну мову, а не говірку, то можна зробити про неї певні висновки. І не здогадатися одразу, звідки, з якого регіону походить ця людина. Є мова простого люду, а є мова аристократії. Еліта повинна бути взірцем, стандартом, до якого тягнуться прості люди. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27774 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1903 раз. Подякували: 2084 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лют, 2020 12:53 lapay написав: Для чого? Це не закон і не законопрект. Навряд чи коли взагалі буде внесений в Раді. Для чого? Це не закон і не законопрект. Навряд чи коли взагалі буде внесений в Раді.

А я этот вопрос поднял вовсе не из-за какго-то законотворчества ВР . Эта организация если мне не изменяет память только за последние 5 лет их наштамповала 4000, и кто их сейчас вспомнит?

sequence написав: Свобода - это та, что никуда не проходит последнее время? И кроме пары дегенератов в Киевсовете и пары десятков в областных советах на Западе ничего им не светит? Если прислушиваться к предложениям всяких маргиналов, то можно далеко зайти. В конспирологии Свобода - это та, что никуда не проходит последнее время? И кроме пары дегенератов в Киевсовете и пары десятков в областных советах на Западе ничего им не светит? Если прислушиваться к предложениям всяких маргиналов, то можно далеко зайти. В конспирологии



Ничего подобного. Только что это опроверг казак-характерник разглагольствующий тут на многих страницах о христианском учении, всепрощении и пр. А тут он написал что все это нормально, что гражданин должен записать свою национальность в паспорт, а государство должно ему это предоставить.

Самое главное он, как истинный христианин, забыл указать истинную цель этой записи, написав только что государство каким-то образом должно мониторить этнический баланс и применять какие-то там меры по его поддержанию.

А вот какие это меры он в отличие от Свободы опять не написал.

А ведь это и есть «процентная норма» .

И как это может согласовываться с нарушением гражданских права человека казак-характерник вслед за Свободой тоже не рассказал.

Ну и, конечно, несогласных выдворить из страны, куда же без этого для «христианина» с их враньем о том, что «нет эллина и нет иудея» .



freeze написав: Уже много лет ходят слухи, что Свободу прикармливает ФСБ. Естественно не напрямую кормит, настоящий радикал с забитой лозунгами головой напрямую деньги не возьмет.

Для удачного разжигания наличие Свободы просто необходимо. Уже много лет ходят слухи, что Свободу прикармливает ФСБ. Естественно не напрямую кормит, настоящий радикал с забитой лозунгами головой напрямую деньги не возьмет.Для удачного разжигания наличие Свободы просто необходимо.

Да, естественно, с этим я как и многие, знаком, но сейчас речь не об этой стороне их деятельности, а о их идеях. Насколько они популярны в нынешнем украинском обществе? И если это так, то ни о каких маргиналах речь не идет, скорее, о людях которые четко сформиулировали то о чем другие невнятно мычат или помалкивают до критического момента (как, например,будивельник когда у него кончаются аргументы).



Козак-характерник написав: Одразу питання, звідки такі висновки? В чому саме полягає дискримінація, конкретно? Навпаки, я бачу наступне.

Стаття 16. Громадяни України різних національностей є рівні в правах.



А право на самовизначення людини є одним з базових. Тому...

Стаття 16. Держава гарантує паспортну ідентифікацію громадян за національною ознакою.

Що це означає на практиці? Умовно, я є етнічним грузином і мені важливо позиціонувати себе назовні саме грузином. І це - мій вибір, реалізацію якого гарантує держава Україна. А може бути й інший вибір - позиціонувати себе саме українцем, незважаючи на етнічне походження, бо ти душею є українцем і кровне походження тобі не є важливим.

Тут полягає певна маніпуляція саме тим, що представники інших (не титульних) народів хочуть зберігати свою кровну і духовну ідентичність, бо насправді це є суперважливим для них. Хоча назовні просувають тезу, що така ідентифікація не є важливою.



Якщо немає різниці (какая разніца), то запишіть себе в паспорті українцем, та й годі!

Тому вважаю, що право на самоідентифікацію - одне із базових прав людини. І якщо держава надає таке право своєму громадянину, то є дуже демократичним.



Якщо ж громадянин України не хоче ідентифікувати себе перед державою, то про що це може свідчити?

а) стидається свого етнічного походження

б) має приховані плани, скоріш за все ворожі, щодо титульної нації.

Ці плани ворожі не тому, що людина робить якісь антидержавницькі дії, а тому що, свідомо чи не свідомо, ця людина власноруч відділяє себе від пануючого цілого. Не держава дискримінує таку людину, надаючи їй право на самовизначення, а сама людина дискримінує себе і записується в меншість. Звісно, що меншість не може диктувати правила більшості. Тому держава і повинна моніторити певний демографічний і етнічний баланс. І вживати певні заходи для підтримання такого балансу, без обмеження громадянських прав цієї меншості . Якщо ж людина хоче бути в більшості, а не меншості на певній території, то може мігрувати на історичну Батьківщину і там плекати свою ідентичність, мову, традиції.



Будь яка адекватна держава завжди моніторить різні аспекти життєдіяльності суспільства на своїй території, навіть якщо про те не заявляють публічно. Є таке поняття, як національна безпека. І такі моменти, як демографія, етнічний, соціальний склад населення, міграційні процеси, входять в цю національну безпеку. Інакше одного дня можна прокинутися в зовсім іншій державі...І побачити, що ти вже не є господарем на власній землі. А як відомо, лише у власній хаті, і своя воля, і сила, і правда... В чужій хаті - чуже і чужі порядки. І спробуй піди, в тую чужу хату, принести свій устав. Одразу питання, звідки такі висновки? В чому саме полягає дискримінація, конкретно? Навпаки, я бачу наступне.А право на самовизначення людини є одним з базових. Тому...Стаття 16. Держава гарантує паспортну ідентифікацію громадян за національною ознакою.Що це означає на практиці? Умовно, я є етнічним грузином і мені важливо позиціонувати себе назовні саме грузином. І це - мій вибір, реалізацію якого гарантує держава Україна. А може бути й інший вибір - позиціонувати себе саме українцем, незважаючи на етнічне походження, бо ти душею є українцем і кровне походження тобі не є важливим.Тут полягає певна маніпуляція саме тим, що представники інших (не титульних) народів хочуть зберігати свою кровну і духовну ідентичність, бо насправді це є суперважливим для них. Хоча назовні просувають тезу, що така ідентифікація не є важливою.Якщо немає різниці (какая разніца), то запишіть себе в паспорті українцем, та й годі!Тому вважаю, що право на самоідентифікацію - одне із базових прав людини. І якщо держава надає таке право своєму громадянину, то є дуже демократичним.Якщо ж громадянин України не хоче ідентифікувати себе перед державою, то про що це може свідчити?а) стидається свого етнічного походженняб) має приховані плани, скоріш за все ворожі, щодо титульної нації.Ці плани ворожі не тому, що людина робить якісь антидержавницькі дії, а тому що, свідомо чи не свідомо, ця людина власноруч відділяє себе від пануючого цілого. Не держава дискримінує таку людину, надаючи їй право на самовизначення, а сама людина дискримінує себе і записується в меншість. Звісно, що меншість не може диктувати правила більшості. Тому держава і повинна моніторити певний демографічний і етнічний баланс. І вживати певні заходи для підтримання такого балансу,. Якщо ж людина хоче бути в більшості, а не меншості на певній території, то може мігрувати на історичну Батьківщину і там плекати свою ідентичність, мову, традиції.Будь яка адекватна держава завжди моніторить різні аспекти життєдіяльності суспільства на своїй території, навіть якщо про те не заявляють публічно. Є таке поняття, як національна безпека. І такі моменти, як демографія, етнічний, соціальний склад населення, міграційні процеси, входять в цю національну безпеку. Інакше одного дня можна прокинутися в зовсім іншій державі...І побачити, що ти вже не є господарем на власній землі. А як відомо, лише у власній хаті, і своя воля, і сила, і правда...В чужій хаті - чуже і чужі порядки. І спробуй піди, в тую чужу хату, принести свій устав.

1)Я задал уже вопрос про «титульную нацию», ответа пока нет.

Не просветите в каких государствах сегодня в паспорте или заменяющем его удостоверении личности есть графа «национальность»?

Из мне известных это был СССР, сейчас Казахстан( про другие республики Средней Азии не знаю). До начала 90-х была такая запись в ЮАР.

2) По поводу стыда от записи своей национальности. Конечно, в первую очередь речь идет о евреях времен СССР когда лет 50 его последних лет существовал государственный антисемитизм в виде негласного запрета на поступление в престижные вузы (МГУ, Физтех, МИМО), в ВПК и т.д. В армии существовал запрет с 70-х годов на продвижение ( при том что их было огромное количество) украинцев на должность выше полковника. Практически не пускали в армию корейцев, немцев и т.д. Д.Дудаев стал генералом перед самым увольнением из армии и распадом СССР, и т.д.

3) Расскажите каким образом национальные меньшинства ведут подрывную деятельность против «большинства» развивая свой язык,культуру и т.д.? Они что, не дают большинству что-то реализовать в этой сфере без вмешательства государства в качестве дополнительного игрока?

4) Про свою хату можно рассказывать где-нибудь в Северной Корее с их идеями чучхе. Т.к. Украина не закрытая страна ,к тому же ориетированная на экспорт, ей придется соблюдать общие правила игры и поведения принятые на сегодняшний в мире ( а не на 90 лет назад). Можно, конечно, этого не делать, но тогда нужно превращаться в Северную Корею.









Козак-характерник написав: По Академії української мови...Чому є поганим те, що буде створена така Академія? Мова дійсно є дуже засміченою, багато суржику. І певна уніфікація, стандарт універсальний є необхідними. Це так звана класична літературна мова, а не мова повсякденного спілкування простого люду. Будь яка держава сприяє розвитку науки, в тому числі філологічної. А так як наша мова потерпала довгий час: відбувалася русифікації, понімечення, полонізація, мадяризація, то звісно, що підтримання мови державою є стратегічним завданням для виживання тієї держави. Це теж питання національної безпеки. По Академії української мови...Чому є поганим те, що буде створена така Академія? Мова дійсно є дуже засміченою, багато суржику. І певна уніфікація, стандарт універсальний є необхідними. Це так звана класична літературна мова, а не мова повсякденного спілкування простого люду. Будь яка держава сприяє розвитку науки, в тому числі філологічної. А так як наша мова потерпала довгий час: відбувалася русифікації, понімечення, полонізація, мадяризація, то звісно, що підтримання мови державою є стратегічним завданням для виживання тієї держави. Це теж питання національної безпеки.

По-моему, развитие науки это не про Украину последних 30 лет.

И каким образом мова повлияет на нацбезпеку для меня загадка. Она что,поднимет экономику, возродит убитую промышленность, приведет в страну новые технологии, найдет новые рынки сбыта? А я этот вопрос поднял вовсе не из-за какго-то законотворчества ВР . Эта организация если мне не изменяет память только за последние 5 лет их наштамповала 4000, и кто их сейчас вспомнит?Ничего подобного. Только что это опроверг казак-характерник разглагольствующий тут на многих страницах о христианском учении, всепрощении и пр. А тут он написал что все это нормально, что гражданин должен записать свою национальность в паспорт, а государство должно ему это предоставить.Самое главное он, как истинный христианин, забыл указать истинную цель этой записи, написав только что государство каким-то образом должно мониторить этнический баланс и применять какие-то там меры по его поддержанию.А вот какие это меры он в отличие от Свободы опять не написал.А ведь это и есть «процентная норма» .И как это может согласовываться с нарушением гражданских права человека казак-характерник вслед за Свободой тоже не рассказал.Ну и, конечно, несогласных выдворить из страны, куда же без этого для «христианина» с их враньем о том, что «нет эллина и нет иудея» .Да, естественно, с этим я как и многие, знаком, но сейчас речь не об этой стороне их деятельности, а о их идеях. Насколько они популярны в нынешнем украинском обществе? И если это так, то ни о каких маргиналах речь не идет, скорее, о людях которые четко сформиулировали то о чем другие невнятно мычат или помалкивают до критического момента (как, например,будивельник когда у него кончаются аргументы).1)Я задал уже вопрос про «титульную нацию», ответа пока нет.Не просветите в каких государствах сегодня в паспорте или заменяющем его удостоверении личности есть графа «национальность»?Из мне известных это был СССР, сейчас Казахстан( про другие республики Средней Азии не знаю). До начала 90-х была такая запись в ЮАР.2) По поводу стыда от записи своей национальности. Конечно, в первую очередь речь идет о евреях времен СССР когда лет 50 его последних лет существовал государственный антисемитизм в виде негласного запрета на поступление в престижные вузы (МГУ, Физтех, МИМО), в ВПК и т.д. В армии существовал запрет с 70-х годов на продвижение ( при том что их было огромное количество) украинцев на должность выше полковника. Практически не пускали в армию корейцев, немцев и т.д. Д.Дудаев стал генералом перед самым увольнением из армии и распадом СССР, и т.д.3) Расскажите каким образом национальные меньшинства ведут подрывную деятельность против «большинства» развивая свой язык,культуру и т.д.? Они что, не дают большинству что-то реализовать в этой сфере без вмешательства государства в качестве дополнительного игрока?4) Про свою хату можно рассказывать где-нибудь в Северной Корее с их идеями чучхе. Т.к. Украина не закрытая страна ,к тому же ориетированная на экспорт, ей придется соблюдать общие правила игры и поведения принятые на сегодняшний в мире ( а не на 90 лет назад). Можно, конечно, этого не делать, но тогда нужно превращаться в Северную Корею.По-моему, развитие науки это не про Украину последних 30 лет.И каким образом мова повлияет на нацбезпеку для меня загадка. Она что,поднимет экономику, возродит убитую промышленность, приведет в страну новые технологии, найдет новые рынки сбыта? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2885 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лют, 2020 12:56 [url]Повернемося до наших баранів.[/url]

1. Мало какая страна против внешней агрессии самостоятельно может противостоять.

2. В случае введения Военного Положения - границы закрываются с ..обратной стороны.

3. Форсирование экономики на военный стан: 100% восстановление военного производства "ВСЁ ДЛЯ АРМИИ".

4. Все вливания из-вне идут чисто на укрепление оборонки.

5. Основной принцип "развитой экономики" - разница между наименьшей и наибольшей Окладом, тарифной стравкой 1/2 (это не совок это основной принцип экономики снижение разницы)

6. Государство "закрывает границы" для выхода капитала.

7. Вся промышленность перестраивается на военные рельсы согласно Моб Предписания.(дефицит рабочих мест)

8. В НАТО - один стандарт, Свои ВС обладают совковым стандартом. Закрытые границы - не противоречит технологическомой перестройке и заказов в оборонке по стандартам НАТО.

9. Сокращение "лохотрона", такого например, как "прозорро" - тендер 3 месяца ОФИГЕТЬ ПЕРЕМОГА.

10. Снижение коррупционных рисков до "0" - с БТР на Лозовой получили? А есть ещё и миномёт "Молот"

11. Есть ещё и судостроение

12. Авиация....

13. Средства внешней помощи... - в Украину большей частью зашли только в виде долгов. Ни работы, ни прибыли, ни налогов, ни "развития экономики"

14. Последнее Землю - и ту вместо обороны продали и ожидают обналичивания.

15. Наборот из Государственного сектора экономики - вытянули оборотные средства и... последние, кто Работал на казённых организациях в базовом производстве остались без З/П - это какой то бред, но это так.

16. Лицедеи в лицо смеются с "заработков" за пределами Украины..., - А Вы работайте!Это не только о Вакарчуке в Минске, Зе и Ко в Швеции, Билык в РФ,....

...................................................................



Вместо этого получили Оборонные предприятия - на металолом за часть этих средств Б/У технику из-за рубежа, при чём самими и проданную - война конечно не спрашивала НО пришла патовая ситуация - ни одного "Оплота" - в то время, когда Украина есть страна производитель. При чём так со всем.

Система жестко позиционировала себя на безвозвратный вывод капитала - а следом специалисты, технологии, экономика, прибыль, оборот, налоги, АЙТишники,.... И это не только про "Мотор Сич".!!

Наоборот,,,... ВСЁ продали "кому-то"(за долю малую, или сами себе), бред, сюреализм, жесткая коррупция от институтов Государственной власти заточенная на уничтожение любой деятельности на территории Украины, в совокупности с внешним агрессором.



Даже без введения военного положения внешние рынки - просрали! Под вой наёмных кликуш...



К следующему "Майдану" себе будущее от Украины заложили, нарезали и РФ, Румыния уже сушу, Венгры, Поляки, ... Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 24 лют, 2020 13:01, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7954 З нами з: 20.09.12 Подякував: 666 раз. Подякували: 859 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лют, 2020 12:58 Козак-характерник написав: shapo написав: Все это означает процентную норму практически во всех сферах жизнедеятельности населения. Причем на основе национального ценза.

Что это такое процентная норма (сравните латинское numerus clausus, "ограниченное число")?

Это предельно допускаемая доля представителей какой-либо группы населения, в общем числе обучающихся в учебных заведениях, занимающих определенные должности, состоящих на государственной службе, людей определенных профессий и т. п. Этот термин применяется для обозначения системы дискриминационных мер.



Любая процентная норма - это дискриминация граждан , когда уровень их прав полностью зависит от принадлежности к определенной национальной или расовой группе.

Все это означает процентную норму практически во всех сферах жизнедеятельности населения. Причем на основе национального ценза.Что это такое процентная норма (сравните латинское numerus clausus, "ограниченное число")?Это предельно допускаемая доля представителей какой-либо группы населения, в общем числе обучающихся в учебных заведениях, занимающих определенные должности, состоящих на государственной службе, людей определенных профессий и т. п. Этот термин применяется для обозначения системы дискриминационных мер., когда уровень их прав полностью зависит от принадлежности к определенной национальной или расовой группе.



Ні, це не так. Не вірна теза. Відсоткова норма, це лише інструмент для підтримання певного балансу. Звісно, що такий інструмент може бути використаним для дискримінації, все залежить від конкретних історичних умов. Але в даному випадку, не бачу жодної дискримінації. Навпаки, на сьогодні, українці є дискримінованими у власній державі. Мало того, свідомість значної частини населення є понівеченою, так склалося історично. І завданням держави і є вироблення такої політики, що сприятиме її відродженню і розвитку. І так, саме для українців, повинна розвиватися така держава. Дбати про пересічного українця. Ні, це не так. Не вірна теза. Відсоткова норма, це лише інструмент для підтримання певного балансу. Звісно, що такий інструмент може бути використаним для дискримінації, все залежить від конкретних історичних умов. Але в даному випадку, не бачу жодної дискримінації. Навпаки, на сьогодні, українці є дискримінованими у власній державі. Мало того, свідомість значної частини населення є понівеченою, так склалося історично. І завданням держави і є вироблення такої політики, що сприятиме її відродженню і розвитку. І так, саме для українців, повинна розвиватися така держава. Дбати про пересічного українця.



Не расскажите ,человеколюбивый христианин,как можно использовать понятие "процентная норма" без дискриминации?

Где в мире такое было когда-либо реализовано? ( не путайте предоставление северным народам в СССР и индейцам и афро-американцам в США квот при поступлении в университеты, на работы и т.д. Это не ограничение, а расщирение обычных норм) Не расскажите ,человеколюбивый христианин,как можно использовать понятие "процентная норма" без дискриминации?Где в мире такое было когда-либо реализовано? ( не путайте предоставление северным народам в СССР и индейцам и афро-американцам в США квот при поступлении в университеты, на работы и т.д. Это не ограничение, а расщирение обычных норм) Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2885 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лют, 2020 13:00 Козак-характерник написав: Puente написав: Знову про мову ... От завжди говорив , що суржик - краще російської літературної . Якось почув підтверження . На півдні - молодий принципово україномовний чоловік розпитував людей старших поколінь - чому говорять російською . Дуже цікава і показова відповідь - говорити літературною мовою не вмію - а рідним суржиком - соромно . Хоча суржик - це просто один з діалектів місцевих ... От такий цікавий виверт ... Знову про мову ... От завжди говорив , що суржик - краще російської літературної . Якось почув підтверження . На півдні - молодий принципово україномовний чоловік розпитував людей старших поколінь - чому говорять російською . Дуже цікава і показова відповідь - говорити літературною мовою не вмію - а рідним суржиком - соромно . Хоча суржик - це просто один з діалектів місцевих ... От такий цікавий виверт ...

Ну ось Академія і виробить уніфікований стандарт. А місцеві суржики так і існуватимуть. Просто грамотна мова - це показник еліти і просто освіченої людини. І, якщо людина використовує класичну мову, а не говірку, то можна зробити про неї певні висновки. І не здогадатися одразу, звідки, з якого регіону походить ця людина. Є мова простого люду, а є мова аристократії. Еліта повинна бути взірцем, стандартом, до якого тягнуться прості люди. Ну ось Академія і виробить уніфікований стандарт.А місцеві суржики так і існуватимуть. Просто грамотна мова - це показник еліти і просто освіченої людини. І, якщо людина використовує класичну мову, а не говірку, то можна зробити про неї певні висновки. І не здогадатися одразу, звідки, з якого регіону походить ця людина. Є мова простого люду, а є мова аристократії. Еліта повинна бути взірцем, стандартом, до якого тягнуться прості люди.

Чиста Мова залишилася по Лівому берегу Дніпра, тай ... тільки у деяких селах.

Полтавської, Дніпровської(Січєславської), Запорізької.

Багато хто має думку, що він є носій мови, але це далеко НЕ ТАК! Чиста Мова залишилася по Лівому берегу Дніпра, тай ... тільки у деяких селах.Полтавської, Дніпровської(Січєславської), Запорізької.Багато хто має думку, що він є носій мови, але це далеко НЕ ТАК! Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7954 З нами з: 20.09.12 Подякував: 666 раз. Подякували: 859 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лют, 2020 13:05 Kudrjavuy написав: Чиста Мова залишилася по Лівому берегу Дніпра, тай ... тільки у деяких селах.

Полтавської, Дніпровської(Січєславської), Запорізької.

Багато хто має думку, що він є носій мови, але це далеко НЕ ТАК! Чиста Мова залишилася по Лівому берегу Дніпра, тай ... тільки у деяких селах.Полтавської, Дніпровської(Січєславської), Запорізької.Багато хто має думку, що він є носій мови, але це далеко НЕ ТАК!



Это очень аполитично.

Настоящая украинская мова это мова украинских эмигрантов в Канаде уехавших 100 лет из западной Украины - это вам любой Вятрович расскажет . Это очень аполитично.Настоящая украинская мова это мова украинских эмигрантов в Канаде уехавших 100 лет из западной Украины - это вам любой Вятрович расскажет . Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2885 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5611561256135614> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: ТупУм