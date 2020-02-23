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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5611561256135614 Додано: Пон 24 лют, 2020 13:06

https://pokrovsk.in.ua/u-pokrovsku-triv ... shahtariv/

24.02.2020

Мітинг шахтарів у Покровську триває.

За тиждень ситуація ніяк не змінилась: заборгованість зарплатні на «Краснолиманській» продовжує зростати.



«Вже 5 місяців люди не отримують чесно зароблених грошей!», 24.02.2020Мітинг шахтарів у Покровську триває.За тиждень ситуація ніяк не змінилась: заборгованість зарплатні на «Краснолиманській» продовжує зростати.«Вже 5 місяців люди не отримують чесно зароблених грошей!»,

При чём это ОФИЦИАЛЬНО ПРИБЫЛЬНОЕ гОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ.

- Батеньки, с какой стороны Враг у тех, кто честно и тяжко работает на Государство?

На его основу? Это Вам "угольной пыли" в условиях сюреализма:При чём это ОФИЦИАЛЬНО ПРИБЫЛЬНОЕ гОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ.- Батеньки, с какой стороны Враг у тех, кто честно и тяжко работает на Государство?На его основу? Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7954 З нами з: 20.09.12 Подякував: 666 раз. Подякували: 859 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лют, 2020 13:09 shapo написав: Kudrjavuy написав: Чиста Мова залишилася по Лівому берегу Дніпра, тай ... тільки у деяких селах.

Полтавської, Дніпровської(Січєславської), Запорізької.

Багато хто має думку, що він є носій мови, але це далеко НЕ ТАК! Чиста Мова залишилася по Лівому берегу Дніпра, тай ... тільки у деяких селах.Полтавської, Дніпровської(Січєславської), Запорізької.Багато хто має думку, що він є носій мови, але це далеко НЕ ТАК!



Это очень аполитично.

Настоящая украинская мова это мова украинских эмигрантов в Канаде уехавших 100 лет из западной Украины - это вам любой Вятрович расскажет . Это очень аполитично.Настоящая украинская мова это мова украинских эмигрантов в Канаде уехавших 100 лет из западной Украины - это вам любой Вятрович расскажет .

Я говорю о "чистой обще признанной".

Эмигранты были с Западной Украины изначально.

Глупую дискуссию по этому поводу я не вижу смысла продолжать. Я говорю о "чистой обще признанной".Эмигранты были с Западной Украины изначально.Глупую дискуссию по этому поводу я не вижу смысла продолжать. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7954 З нами з: 20.09.12 Подякував: 666 раз. Подякували: 859 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лют, 2020 13:20 Re: Політичні дискусії shapo написав: Не расскажите ,человеколюбивый христианин,как можно использовать понятие "процентная норма" без дискриминации?

Где в мире такое было когда-либо реализовано? ( не путайте предоставление северным народам в СССР и индейцам и афро-американцам в США квот при поступлении в университеты, на работы и т.д. Это не ограничение, а расщирение обычных норм) Не расскажите ,человеколюбивый христианин,как можно использовать понятие "процентная норма" без дискриминации?Где в мире такое было когда-либо реализовано? ( не путайте предоставление северным народам в СССР и индейцам и афро-американцам в США квот при поступлении в университеты, на работы и т.д. Это не ограничение, а расщирение обычных норм)

Та по всьому світу є квоти для нацменшин, жінок чи геїв. Квоти, навпаки, боряться з дискримінацією меншин.

В східних областях україномовні є такою меншиною.

shapo написав: Настоящая украинская мова это мова украинских эмигрантов в Канаде уехавших 100 лет из западной Украины - это вам любой Вятрович расскажет . Настоящая украинская мова это мова украинских эмигрантов в Канаде уехавших 100 лет из западной Украины - это вам любой Вятрович расскажет .

Для казахського мігранта - літературна українська мова - це полтавсько-києвський діалект української мови. Та по всьому світу є квоти для нацменшин, жінок чи геїв. Квоти, навпаки, боряться з дискримінацією меншин.В східних областях україномовні є такою меншиною.Для казахського мігранта - літературна українська мова - це полтавсько-києвський діалект української мови. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10032 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1108 раз. Подякували: 1230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лют, 2020 13:32 Re: Політичні дискусії

19professor69 написав: “Навіть якщо зараз говорити про ринок іпотеки, то він недоступний, тому що дуже високий. Тобто не знаю, наркотиками треба, мабуть, чи зброєю торгувати для того, щоб виплачувати таку іпотеку”, – заявив Гончарук. Тому ми подали до ВР законопроект про легалізацію торгівлі зброєю та наркотиками. )))))))))))) “Навіть якщо зараз говорити про ринок іпотеки, то він недоступний, тому що дуже високий. Тобто не знаю, наркотиками треба, мабуть, чи зброєю торгувати для того, щоб виплачувати таку іпотеку”, – заявив Гончарук. Тому ми подали до ВР законопроект про легалізацію торгівлі зброєю та наркотиками. )))))))))))) Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7954 З нами з: 20.09.12 Подякував: 666 раз. Подякували: 859 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лют, 2020 14:05 shapo написав:

Ничего подобного. Только что это опроверг казак-характерник разглагольствующий тут на многих страницах о христианском учении, всепрощении и пр. А тут он написал что все это нормально, что гражданин должен записать свою национальность в паспорт, а государство должно ему это предоставить.

Самое главное он, как истинный христианин, забыл указать истинную цель этой записи, написав только что государство каким-то образом должно мониторить этнический баланс и применять какие-то там меры по его поддержанию.

А вот какие это меры он в отличие от Свободы опять не написал.

А ведь это и есть «процентная норма» .

И как это может согласовываться с нарушением гражданских права человека казак-характерник вслед за Свободой тоже не рассказал.

Ну и, конечно, несогласных выдворить из страны, куда же без этого для «христианина» с их враньем о том, что «нет эллина и нет иудея»



И каким образом мова повлияет на нацбезпеку для меня загадка. Она что,поднимет экономику, возродит убитую промышленность, приведет в страну новые технологии, найдет новые рынки сбыта? Ничего подобного. Только что это опроверг казак-характерник разглагольствующий тут на многих страницах о христианском учении, всепрощении и пр. А тут он написал что все это нормально, что гражданин должен записать свою национальность в паспорт, а государство должно ему это предоставить.Самое главное он, как истинный христианин, забыл указать истинную цель этой записи, написав только что государство каким-то образом должно мониторить этнический баланс и применять какие-то там меры по его поддержанию.А вот какие это меры он в отличие от Свободы опять не написал.А ведь это и есть «процентная норма» .И как это может согласовываться с нарушением гражданских права человека казак-характерник вслед за Свободой тоже не рассказал.Ну и, конечно, несогласных выдворить из страны, куда же без этого для «христианина» с их враньем о том, что «нет эллина и нет иудея»И каким образом мова повлияет на нацбезпеку для меня загадка. Она что,поднимет экономику, возродит убитую промышленность, приведет в страну новые технологии, найдет новые рынки сбыта?

Я можу Вам відповісти звісно, але чи є сенс в тому, якщо Ви вже навішали ярликів на мене і йорнічаєте?



shapo написав: Не расскажите ,человеколюбивый христианин,как можно использовать понятие "процентная норма" без дискриминации?

Не расскажите ,человеколюбивый христианин,как можно использовать понятие "процентная норма" без дискриминации?



А що просили?



shapo написав: Прошу отвечать по возможности без уходов в сторону от обсуждаемого вопроса, привычных оскорблений ,переходов на личности и т.д. т.к. с моей точки зрения вопрос достаточно важный - Прошу отвечать по возможности без уходов в сторону от обсуждаемого вопроса, привычных оскорблений ,переходов на личности и т.д. т.к. с моей точки зрения вопрос достаточно важный -



Я не дорікаю Вам за ваші емоції і оцінки моїх думок, це природньо, людині властива емоційна реакція. Як і природнім є те, що ми можемо мати різні цінності і погляди на життя. Просто Ви запитали, а відповіді почути не налаштовані. Боюся, що наш діалог з Вами перетвориться на ту саму дискусію, що в нас була з паном Ладом по українському підпіллю. Я стільки текстів набирав, щоб пояснити свою позицію, а людина одразу вже образилася, що її думка не співпадає з моєю. То подальший діалог вже перестав бути безпристрасним. Я намагаюся завжди розмірковувати без емоцій в таких питаннях, але позиціоную одночасно і СВОЄ ставлення до певних тез. Але я не кажу, що мої тези - істина в останній інстанції. Істина лише у Бога! Але Ви вже мені й тим дорікнули. То чи є сенс далі дискутувати? Якщо є, то давайте продовжимо, ні - то залишимося при своїх думках... Бо Ви вже почали не з того: навішування ярликів і маніпуляцій. Я можу Вам відповісти звісно, але чи є сенс в тому, якщо Ви вже навішали ярликів на мене і йорнічаєте?А що просили?Я не дорікаю Вам за ваші емоції і оцінки моїх думок, це природньо, людині властива емоційна реакція. Як і природнім є те, що ми можемо мати різні цінності і погляди на життя. Просто Ви запитали, а відповіді почути не налаштовані. Боюся, що наш діалог з Вами перетвориться на ту саму дискусію, що в нас була з паном Ладом по українському підпіллю. Я стільки текстів набирав, щоб пояснити свою позицію, а людина одразу вже образилася, що її думка не співпадає з моєю. То подальший діалог вже перестав бути безпристрасним. Я намагаюся завжди розмірковувати без емоцій в таких питаннях, але позиціоную одночасно і СВОЄ ставлення до певних тез. Але я не кажу, що мої тези - істина в останній інстанції. Істина лише у Бога!Але Ви вже мені й тим дорікнули.То чи є сенс далі дискутувати? Якщо є, то давайте продовжимо, ні - то залишимося при своїх думках...Бо Ви вже почали не з того: навішування ярликів і маніпуляцій. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27774 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1903 раз. Подякували: 2084 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5611561256135614 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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