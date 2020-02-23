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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 24 лют, 2020 13:06
Это Вам "угольной пыли" в условиях сюреализма:
При чём это ОФИЦИАЛЬНО ПРИБЫЛЬНОЕ гОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ.
- Батеньки, с какой стороны Враг у тех, кто честно и тяжко работает на Государство?
На его основу?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Пон 24 лют, 2020 13:09
shapo написав: Kudrjavuy написав:
Чиста Мова залишилася по Лівому берегу Дніпра, тай ... тільки у деяких селах.
Полтавської, Дніпровської(Січєславської), Запорізької.
Багато хто має думку, що він є носій мови, але це далеко НЕ ТАК!
Это очень аполитично.
Настоящая украинская мова это мова украинских эмигрантов в Канаде уехавших 100 лет из западной Украины - это вам любой Вятрович расскажет .
Я говорю о "чистой обще признанной".
Эмигранты были с Западной Украины изначально.
Глупую дискуссию по этому поводу я не вижу смысла продолжать.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Пон 24 лют, 2020 13:20
shapo написав:
Не расскажите ,человеколюбивый христианин,как можно использовать понятие "процентная норма" без дискриминации?
Где в мире такое было когда-либо реализовано? ( не путайте предоставление северным народам в СССР и индейцам и афро-американцам в США квот при поступлении в университеты, на работы и т.д. Это не ограничение, а расщирение обычных норм)
Та по всьому світу є квоти для нацменшин, жінок чи геїв. Квоти, навпаки, боряться з дискримінацією меншин.
В східних областях україномовні є такою меншиною.
shapo написав:
Настоящая украинская мова это мова украинских эмигрантов в Канаде уехавших 100 лет из западной Украины - это вам любой Вятрович расскажет .
Для казахського мігранта - літературна українська мова - це полтавсько-києвський діалект української мови.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 24 лют, 2020 13:32
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Пон 24 лют, 2020 14:05
shapo написав:
Ничего подобного. Только что это опроверг казак-характерник разглагольствующий тут на многих страницах о христианском учении, всепрощении и пр. А тут он написал что все это нормально, что гражданин должен записать свою национальность в паспорт, а государство должно ему это предоставить.
Самое главное он, как истинный христианин, забыл указать истинную цель этой записи, написав только что государство каким-то образом должно мониторить этнический баланс и применять какие-то там меры по его поддержанию.
А вот какие это меры он в отличие от Свободы опять не написал.
А ведь это и есть «процентная норма» .
И как это может согласовываться с нарушением гражданских права человека казак-характерник вслед за Свободой тоже не рассказал.
Ну и, конечно, несогласных выдворить из страны, куда же без этого для «христианина» с их враньем о том, что «нет эллина и нет иудея»
И каким образом мова повлияет на нацбезпеку для меня загадка. Она что,поднимет экономику, возродит убитую промышленность, приведет в страну новые технологии, найдет новые рынки сбыта?
Я можу Вам відповісти звісно, але чи є сенс в тому, якщо Ви вже навішали ярликів на мене і йорнічаєте?
shapo написав:
Не расскажите ,человеколюбивый христианин,как можно использовать понятие "процентная норма" без дискриминации?
А що просили?
shapo написав:
Прошу отвечать по возможности без уходов в сторону от обсуждаемого вопроса, привычных оскорблений ,переходов на личности и т.д. т.к. с моей точки зрения вопрос достаточно важный -
Я не дорікаю Вам за ваші емоції і оцінки моїх думок, це природньо, людині властива емоційна реакція. Як і природнім є те, що ми можемо мати різні цінності і погляди на життя. Просто Ви запитали, а відповіді почути не налаштовані. Боюся, що наш діалог з Вами перетвориться на ту саму дискусію, що в нас була з паном Ладом по українському підпіллю. Я стільки текстів набирав, щоб пояснити свою позицію, а людина одразу вже образилася, що її думка не співпадає з моєю. То подальший діалог вже перестав бути безпристрасним. Я намагаюся завжди розмірковувати без емоцій в таких питаннях, але позиціоную одночасно і СВОЄ ставлення до певних тез. Але я не кажу, що мої тези - істина в останній інстанції. Істина лише у Бога!
Але Ви вже мені й тим дорікнули.
То чи є сенс далі дискутувати? Якщо є, то давайте продовжимо, ні - то залишимося при своїх думках...
Бо Ви вже почали не з того: навішування ярликів і маніпуляцій.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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