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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5613561456155616>
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 14:45

Re: Політичні дискусії

Точніше, все таки, за Вас прийняли правильне рішення.
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 14:49

  shapo написав:
  Козак-характерник написав:Я можу Вам відповісти звісно, але чи є сенс в тому, якщо Ви вже навішали ярликів на мене і йорнічаєте? :)
А що просили?
Я не дорікаю Вам за ваші емоції і оцінки моїх думок, це природньо, людині властива емоційна реакція. Як і природнім є те, що ми можемо мати різні цінності і погляди на життя. Просто Ви запитали, а відповіді почути не налаштовані. Боюся, що наш діалог з Вами перетвориться на ту саму дискусію, що в нас була з паном Ладом по українському підпіллю. Я стільки текстів набирав, щоб пояснити свою позицію, а людина одразу вже образилася, що її думка не співпадає з моєю. То подальший діалог вже перестав бути безпристрасним з боку мого співрозмовника. Я намагаюся завжди розмірковувати без емоцій в таких питаннях, але позиціоную одночасно і СВОЄ ставлення до певних тез. Але я не кажу, що мої тези - істина в останній інстанції. Істина лише у Бога! :P Але Ви вже мені й тим дорікнули. :wink: То чи є сенс далі дискутувати? Якщо є, то давайте продовжимо, ні - то залишимося при своїх думках... :) Бо Ви вже почали не з того: навішування ярликів і маніпуляцій.

1) Вам нечего ответить по существу, а признаться в этом не хватает смелости поэтому вы и изображаете обиженную гимназистку хотя я всего-навсего показал как ваши утверждения кардинально расходятся с показным человеколюбием и всепрощением
2) Ссылаться на бога, по-моему, не аргумент

Те, що Ви вмієте читати, це доконаний факт. І якщо, прочитавши, не захотіли зрозуміти написаного (виділив червоним), на чорне кажете біле, вириваєте з контексту фрази, домислюєте щось за співрозмовника, то витрачати час на боротьбу з вітряками не бачу сенсу.

  shapo написав:Прошу отвечать по возможности без уходов в сторону от обсуждаемого вопроса, привычных оскорблений ,переходов на личности и т.д. т.к. с моей точки зрения вопрос достаточно важный -

Це подвійні стандарти, маніпуляція - вимагати від співрозмовника одне, а від себе зовсім інше. По суті - лицемірство, від гордині. І знову ж таки, кажу, не дорікаючи і не маючи на меті обличати Вас у гріху. Просто в рамках словесної дуелі. :wink: Ваша мета була - не почути мене, а спіймати на гарячому, викрити мене в "показном человеколюбии и всепрощении." То, тіштеся, своїм "результатом"!
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Пон 24 лют, 2020 15:15, всього редагувалось 3 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 14:57

Последний соцопрос
Центр Разумкова

За кого Ви проголосували б на виборах Президента України?

Во второй тур прошли бы Зеленский - 40,1 процент и Бойко - 15,3 процента

http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsio ... utyi-2020r

В первом туре 2019 года было у Зеленского 30,2 процента, у Бойко 11,7 процента

Как по мне пора бы пост президента ликвидировать и переходить к парламентской республике.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 15:05

Якби вибори до Верховної Ради України відбулися найближчої неділі, за яку політичну партію Ви б проголосували?

В Раду прошли бы четыре партии

Слуга - 36,4 %
Оппоплатформа - 15,3 %
ЕС - 12,6 %
Батькивщина - 10,3 %

На реальных летних выборах было
Слуга - 43,2 %
Оппоплатформа - 13,05 %
ЕС - 8,1 %
Батькивщина - 8,2 %
Голос - 5,8 %
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 15:21

  freeze написав:Последний соцопрос
Центр Разумкова

За кого Ви проголосували б на виборах Президента України?

Во второй тур прошли бы Зеленский - 40,1 процент и Бойко - 15,3 процента

http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsio ... utyi-2020r

В первом туре 2019 года было у Зеленского 30,2 процента, у Бойко 11,7 процента

Как по мне пора бы пост президента ликвидировать и переходить к парламентской республике.

- За "телевизор".
- Значит ТВ ещё много где не закодировали.
- Те же настроения и у присутствующих на форуме.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 15:24

  freeze написав:Последний соцопрос
Центр Разумкова

За кого Ви проголосували б на виборах Президента України?

Во второй тур прошли бы Зеленский - 40,1 процент и Бойко - 15,3 процента

http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsio ... utyi-2020r

В первом туре 2019 года было у Зеленского 30,2 процента, у Бойко 11,7 процента

Как по мне пора бы пост президента ликвидировать и переходить к парламентской республике.

Ну щоб вже напевно Україну розвалити...
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 15:28

  shapo написав:....
1) Вам нечего ответить по существу, а признаться в этом не хватает смелости поэтому вы и изображаете обиженную гимназистку хотя я всего-навсего показал как ваши утверждения кардинально расходятся с показным человеколюбием и всепрощением
2) Ссылаться на бога, по-моему, не аргумент

По существу он уже ответил, когда написал, что при определённых условиях не возражает против прихода к власти НСУРП (по аналогии с НСДАП).
А теперь рассказывает о моих "эмоциях".
Ну и как всё "истово верующие" лицемерит, защищая ОУН-УПА. В отличие от lapay, который честно признал, что их идеология была близка к фашистской.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 15:35

  ЛАД написав:
  shapo написав:....
1) Вам нечего ответить по существу, а признаться в этом не хватает смелости поэтому вы и изображаете обиженную гимназистку хотя я всего-навсего показал как ваши утверждения кардинально расходятся с показным человеколюбием и всепрощением
2) Ссылаться на бога, по-моему, не аргумент

По существу он уже ответил, когда написал, что при определённых условиях не возражает против прихода к власти НСУРП (по аналогии с НСДАП).
А теперь рассказывает о моих "эмоциях".

Знову маніпулюєте. Ми ж вже розставили акценти з цього приводу. Ви не поточнювали, які саме умови, а поставили питання чітко і однозначно. Тому і отримали чітку відповідь, без викрутасів. Ви дорікаєте всі Будівельнику, що він завжди уходить від конкретних відповідей. Я ж вам надаю ці конкретні відповіді. Те, що вони вам не подобаються, то вже інша справа. Але ж я не навішую на вас ярлики. Ви ж мене викриваєте, як посібника нацистів, пан Shapo, як лицеміра. Хлопці, позбавляйтеся від подвійних стандартів і навішування ярликів на співрозмовника! :wink: Не треба за мене домислювати і робити висновків, що я не робив. Те, що ви вмієте читати, це факт, в тому я не сумніваюся. :) Тому не треба маніпуляцій. Навчіться дискутувати!
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Пон 24 лют, 2020 15:42, всього редагувалось 3 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 15:36

  freeze написав:Якби вибори до Верховної Ради України відбулися найближчої неділі, за яку політичну партію Ви б проголосували?

В Раду прошли бы четыре партии

Слуга - 36,4 %
Оппоплатформа - 15,3 %
ЕС - 12,6 %
Батькивщина - 10,3 %

На реальных летних выборах было
Слуга - 43,2 %
Оппоплатформа - 13,05 %
ЕС - 8,1 %
Батькивщина - 8,2 %
Голос - 5,8 %

Это, как и Ваш предыдущий пост, свидетельствует просто о непоследовательной политике "Слуг" (эпитет можно подобрать и другой).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 15:38

На сегодня, вызывает шоковое состояние действия правительства по подготовке медицины к эпидемии!
- Нет подготовки мед учреждений, нет заказов на шитьё тех же намордников.
Нет подговки закрытых камер в больничках.
Нет поставок резервных мед препаратов,
Повторение "порно", что было при ЮВТ? Только теперь во всём мире практически эпидемия, и за какие бабки будут поставки в Украину?

Пардон, а как ВС?

Киев, как самый густонаселённый район пострадает больше всего.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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