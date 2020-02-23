Я можу Вам відповісти

То чи є сенс далі дискутувати? Якщо є, то давайте продовжимо, ні - то залишимося при своїх думках

звісно, але чи є сенс в тому, якщо Ви вже навішали ярликів на мене і йорнічаєте?А що просили?Я не дорікаю Вам за ваші емоції і оцінки моїх думок, це природньо, людині властива емоційна реакція. Як і природнім є те, що ми можемо мати різні цінності і погляди на життя. Просто Ви запитали, а відповіді почути не налаштовані. Боюся, що наш діалог з Вами перетвориться на ту саму дискусію, що в нас була з паном Ладом по українському підпіллю. Я стільки текстів набирав, щоб пояснити свою позицію, а людина одразу вже образилася, що її думка не співпадає з моєю. То подальший діалог вже перестав бути безпристрасним з боку мого співрозмовника. Я намагаюся завжди розмірковувати без емоцій в таких питаннях, але позиціоную одночасно і СВОЄ ставлення до певних тез. Але я не кажу, що мої тези - істина в останній інстанції. Істина лише у Бога!Але Ви вже мені й тим дорікнули....Бо Ви вже почали не з того: навішування ярликів і маніпуляцій.