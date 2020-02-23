Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Kudrjavuy написав:На сегодня, вызывает шоковое состояние действия правительства по подготовке медицины к эпидемии! - Нет подготовки мед учреждений, нет заказов на шитьё тех же намордников. Нет подговки закрытых камер в больничках. Нет поставок резервных мед препаратов, Повторение "порно", что было при ЮВТ? Только теперь во всём мире практически эпидемия, и за какие бабки будут поставки в Украину?
Пардон, а как ВС?
Киев, как самый густонаселённый район пострадает больше всего.
Да толку от тех намордников, чего вы на них зациклились, они от вируса не защитят
Kudrjavuy написав:Я говорю о "чистой обще признанной". Эмигранты были с Западной Украины изначально. Глупую дискуссию по этому поводу я не вижу смысла продолжать.
Кем, когда и где признана, особенно "общепризнана" ? Если назовёте, то дискуссия по поводу стандартов украинского языка не имеет смысла. Правда, тогда жителям западной Украины в гос органы не пробиться
Сучасна українська мова має три наріччя[105][106][107]: ... - північне (поліське) наріччя ... - південно-західне наріччя ... - південно-східне наріччя ... До цього наріччя належать середньонаддніпрянський, степовий та слобожанський говори[111]. Говірки Середньої Наддніпрянщини лягли в основу сучасної української літературної мови[* 10].
Козак-характерник Для мене не важливо, якi умови. Приход к власти наци считаю недопустимым при любых условиях. Их идеология уж точно противоречит Вашим рассказам о "Любви". Поэтому shapo прав, обвиняя Вас в лицемерии. Пособником нацистов я Вас не называл - сегодня и сейчас. В будущем - не знаю, поживём - увидим.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 24 лют, 2020 15:50, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy Faceless Вам правильно ответил. Намордники нужны больным, чтобы защитить здоровых от их кашля. Так лучше им сидеть дома (в больнице). Закрытые камеры - при эпидемии обеспечить достаточное количество невозможно. Лекарства - Вы уже знаете, какие лекарства помогают от коронавируса?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Козак-характерник Для мене не важливо, якi умови. Приход к власти наци считаю недопустимым при любых условиях. Их идеология уж точно противоречит Вашим рассказам о "Любви". Поэтому shapo прав, обвиняя Вас в лицемерии. Пособником нацистов я Вас не называл - сегодня и сейчас.
Я і кажу тому, що немає сенсу в такій дискусії, в якій головною метою є не почути співрозмовника, а перекрутити його слова, очорнити, спіймати на гарячому, винести вирок і понавішувати ярликів. При чому винести той вирок, не з того, що співрозмовник казав, а з того, чим його наділила буйна фантазія викриваючого. Про "посібника нацистів", це гіпербола, вже про те балакали теж. Жарт, в якому, як і в кожному жарті є частина Правди.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Не спадает накал боев на фронте с российско-террористическими формированиями ЛНР. Причем, если интенсивные бои с активным использованием артиллерии у трассы Бахмутка идут уже почти два месяца, то прошлой ночью имел место мощный артудар и по окраине Станицы Луганской. Любопытно, что пресс-центр Объединенных сил уже традиционно умалчивает о географическом значении места боев (можно предположить, что по указке сверху из-за политической целесообразности не дискредитировать процесс разведения как таковой). Так, ПЦОС заявил, что в прошлую полночь боевики выпустили двадцать 122-миллиметровых снарядов по защитникам Кондрашевской Новой, а заодно обстреляли и свои позиции у Веселенького. Но ПЦОС умолчал, что Кондрашевская Новая – это железнодорожная станция фактически в Станице Луганской, расположенная в непосредственной близости от участка разведения №1 и коридора через линию разграничения. А применение столь мощного оружия в таком большом количестве явно несет огромную угрозу мирным жителям.
Кстати, бои на Бахмутке в значительной мере также идут у участка разведения – только №2, у Золотого. Однако все же преимущественно за пределами самого участка и населенных пунктов.
Вчера, по данным ПЦОС, террористы ЛНР выпустили по защитникам Крымского, Орехово, Вольного, Золотого-4, Попасной и Новозвановки (район Бахмутки) десять 122-мм снаряда, 42 мины калибра 120 мм и минимум 36 мин 82 мм. Это много. Кроме того, использовалось пехотное вооружение (гранатометы, пулеметы, автоматы).
Повторимся, подобные бои на Бахмутке идут уже почти два месяца. Рано или поздно, если накал не спадет, серьезно пострадают мирные жители.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Faceless написав:Да толку от тех намордников, чего вы на них зациклились, они от вируса не защитят
Я согласен, необходимо ещё и очки. Но сам факт не подготовки мед учреждений Мед персонала, нет защитной одежды, помещений, минимального перечня лекарств....... - Там довольно большой перечень и нужно это уже "вчера". Не только в Киеве а по всей Украине.
Здесь нужна такая "девочка", как создатель службы "Госпитальеры" - но она "выведена со строя". Попытка восстановить сан станцию - это коррупционный бездонный колодец. Чиновник порождает себе подобных бесполым образом.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
ЛАД написав:Козак-характерник Для мене не важливо, якi умови. Приход к власти наци считаю недопустимым при любых условиях. Их идеология уж точно противоречит Вашим рассказам о "Любви". Поэтому shapo прав, обвиняя Вас в лицемерии. Пособником нацистов я Вас не называл - сегодня и сейчас.
Я і кажу тому, що немає сенсу в такій дискусії, в якій головною метою є не почути співрозмовника, а перекрутити його слова, очорнити, спіймати на гарячому, винести вирок і понавішувати ярликів. При чому винести той вирок, не з того, що співрозмовник казав, а з того, чим його наділила буйна фантазія викриваючого. Про "посібника нацистів", це гіпербола, вже про те балакали теж. Жарт, в якому, як і в кожному жарті є частина Правди. ....
Я Вас не перекручував, свою "буйну фантазiю" не включал и за Вас ничего не домысливал. Если Вам не нравятся логические выводы из Ваших слов, то есть 2 варианта - либо что-то не так с моей логикой - опровергните, либо что-то не так с Вашими словами - подумайте над ними.
ЛАД написав:Kudrjavuy Faceless Вам правильно ответил. Намордники нужны больным, чтобы защитить здоровых от их кашля. Так лучше им сидеть дома (в больнице). Закрытые камеры - при эпидемии обеспечить достаточное количество невозможно. Лекарства - Вы уже знаете, какие лекарства помогают от коронавируса?
Не лезьте в те вопросы о которых не имеете даже представления! Умирают не от "вируса" а от пульмонологических осложнений. И второе "основное" - он не имеет имунитета. Вернее в организме не вырабатывается иммунитет - т.е. Если сам спид просто подавляет иммунитет, то это заболевание несёт осложнения.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
ЛАД написав:Козак-характерник Для мене не важливо, якi умови. Приход к власти наци считаю недопустимым при любых условиях. Их идеология уж точно противоречит Вашим рассказам о "Любви". Поэтому shapo прав, обвиняя Вас в лицемерии. Пособником нацистов я Вас не называл - сегодня и сейчас.
Я і кажу тому, що немає сенсу в такій дискусії, в якій головною метою є не почути співрозмовника, а перекрутити його слова, очорнити, спіймати на гарячому, винести вирок і понавішувати ярликів. При чому винести той вирок, не з того, що співрозмовник казав, а з того, чим його наділила буйна фантазія викриваючого. Про "посібника нацистів", це гіпербола, вже про те балакали теж. Жарт, в якому, як і в кожному жарті є частина Правди. ....
Я Вас не перекручував, свою "буйну фантазiю" не включал и за Вас ничего не домысливал. Если Вам не нравятся логические выводы из Ваших слов, то есть 2 варианта - либо что-то не так с моей логикой - опровергните, либо что-то не так с Вашими словами - подумайте над ними.
Всі неточності, перекручування, розірвання логічних ланцюжків у робленні висновків за мене, я вказував раніше. Ви захотіли цього не помітити. Якщо хочете, перечитайте. Не перетворюватимемо цю гілку в з'ясування особистих стосунків. А що стосується мого ставлення до Вас і пана Shapo, то воно є незмінним до християнських заповідей. І я не вважаю вас ворогами, і не тримаю образ. Лише викриваю диявола, що промовляє вашими устами. Що стосується вас, як опонентів у дискусії, то стало не цікавим розпинатися, коли люди тебе не чують. Тому, пам'ятаючи рівень дискусії з Вами, відчув, що і з паном Shapo, буде та сама історія - боротьба з вітряками. Тому і поточнив у своєму запитанні, чи бачить пан Shapo сенс в такій дискусії. Доречі, правила цієї дискусії, власне, він сам і сформулював, не я. І сам ці правила перший порушив.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Пон 24 лют, 2020 16:17, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.