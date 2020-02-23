Оккупанты нанесли мощный артиллерийский удар по окраине Станицы Луганской24.02.2020 Рубрика:Не спадает накал боев на фронте с российско-террористическими формированиями ЛНР. Причем, если интенсивные бои с активным использованием артиллерии у трассы Бахмутка идут уже почти два месяца, то прошлой ночью имел место мощный артудар и по окраине Станицы Луганской.Так, ПЦОС заявил, что в прошлую полночь боевики выпустили двадцать 122-миллиметровых снарядов по защитникам Кондрашевской Новой, а заодно обстреляли и свои позиции у Веселенького. Но ПЦОС умолчал, что Кондрашевская Новая – это железнодорожная станция фактически в Станице Луганской, расположенная в непосредственной близости от участка разведения №1 и коридора через линию разграничения. А применение столь мощного оружия в таком большом количестве явно несет огромную угрозу мирным жителям.Кстати, бои на Бахмутке в значительной мере также идут у участка разведения – только №2, у Золотого. Однако все же преимущественно за пределами самого участка и населенных пунктов.Вчера, по данным ПЦОС, террористы ЛНР выпустили по защитникам Крымского, Орехово, Вольного, Золотого-4, Попасной и Новозвановки (район Бахмутки) десять 122-мм снаряда, 42 мины калибра 120 мм и минимум 36 мин 82 мм. Это много. Кроме того, использовалось пехотное вооружение (гранатометы, пулеметы, автоматы).Повторимся, подобные бои на Бахмутке идут уже почти два месяца. Рано или поздно, если накал не спадет, серьезно пострадают мирные жители.