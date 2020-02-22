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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5615561656175618
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 19:40

  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2020-02-24
........
7) Апелляционный суд возобновил Насирова на посту главы ГФС

Шестой апелляционный административный суд признал противоправным решение Кабмина об увольнении Романа Насирова с должности главы Государственной фискальной службы, но не восстанавливал его в должности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

Сообщается, что постановлением суда принят отказ Насирова от иска о восстановлении в должности, а решение Окружного административного суда Киева в части восстановления Насирова признано недействительным.

Постановлением Шестого ААС решение Окружного административного суда Киева от 11 декабря 2018 оставлено без изменений только в части признания противоправным и отмене распоряжения Кабинета министров, которым Насирова уволили с должности главы ГФС.

http://www.rbc.ua/rus/news/sud-razyasnil-reshenie-delu-uvolnenii-nasirova-1582546659.html
Где-то видел более толковое разъяснение, но не могу найти.
У нас государство уже и увольнение юридически грамотно оформить не может?
Сразу напомню, что это сделали не "некомпетентные "Слуги".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 19:45

  Starikan написав:shapo
Вы провокатор!

Просьба к модераторам забанить провокатора бессрочно.


https://remodify.livejournal.com/15096.html
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 19:49

Утром "тех, кто в Италии предупреждали" уже:
Зображення
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 19:52

22.02.2020 г.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_1.html
Непосредственно в районе н\п Золотое зафиксированы подразделения 656-о оисб (*отдельный инженерно-сапёрный батальона) 76 ДШД (Псков, РФ) . Зафиксировано наличие специализированного вооружения для миноукладки - универсального минного заградителя УМЗ в количестве 1 единица. Непосредственные цели и задачи подразделения устанавливаются.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 20:02

  shapo написав:
  Starikan написав:shapo
Вы провокатор!
Просьба к модераторам забанить провокатора бессрочно.

https://remodify.livejournal.com/15096.html
1 Шапо - ти ще й сцикло...
Я не боюсь написати відкрито - шапо-єврей
А ти хвостом виляєш навіщо?
Хочеш написати що Старікан - стукач - ризикни .напиши...
А то я бачу ти добре вивчив мої поради
Язиком лизати- лижеш,а говорити не можеш - боїшся
2 Шапо - ти інтелігент? чи чороноробочий?
Бо якщо інтелігент - то ти себе сам звинуватив у стукачестві...
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 24 лют, 2020 20:08, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 20:02

  Puente написав:shapo
Ну Ви таки весь час когось провокуєте - розкручуючи якісь абсолютно непотрібні теми . Вас цікавить питання євреїв в Україні в істор чному ракурсі ? Ну так прямо щось і говоріть . А то у Вас якось перекликаються часи СРСР і зараз , а потім раптом Галичина за Польщі і часи Другої світової ... Є певна логіка якихось подій - а Ви їх намагаєтеся подрібнити і вирвати з контексту . Розкажіть щось краще про Бруно Шульца ...


Если мои вопросы вызванные ответами известного вам форумчанина кажутся вам какой-то провокацией то рекомендую вам посмотреть на себя в зеркало - там увидите провокатора
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 20:05

  budivelnik написав:
  shapo написав:
  Starikan написав:shapo
Вы провокатор!
Просьба к модераторам забанить провокатора бессрочно.

https://remodify.livejournal.com/15096.html
Шапо - ти ще й сцикло...
Я не боюсь написати відкрито - шапо-єврей
А ти хвостом виляєш навіщо?
Хочеш написати що Старікан - стукач - ризикни .напиши...
А то я бачу ти добре вивчив мої поради
Язиком лизати- лижеш,а говорити не можеш - боїшся


1) то, что я написал старикану ранее, уже удалили, т.к. ответить вам в очередной раз нечего
2) я ведь когда задавал свои вопросы просил отвечать без обычного хамства и перехода на личности
PS не тешь себя напрасно - никто тебя тут не боится, и я в первую очередь/
А советы прибереги для своих детей чтобы прожили такую же бездарную жизнь как ты
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 20:11

  shapo написав:А советы прибереги для своих детей чтобы прожили такую же бездарную жизнь как ты
Дай боже моїм дітям - прожити таке саме життя як прожив я
1 Кожному(кожній) мати по четверо дітей
2 Кожному(кожній) збільшити свої статики в 100 разів від початкових

Так що дякую за побажання
А про стукача -ти подумай.сексот.агент на зарплаті - якраз і вербувались з перекотиполів...Тим губити було нічого
А ти стандартне перекотиполе
Діти десь
тут ти нянька...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 20:15

  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2020-02-24

8) Сын Порошенко прыгал на сцене с русским рэпером Face


  pesikot написав:Надо просто перестать стрелять ...
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 20:19

  budivelnik написав:
  shapo написав:А советы прибереги для своих детей чтобы прожили такую же бездарную жизнь как ты
Дай боже моїм дітям - прожити таке саме життя як прожив я
1 Кожному(кожній) мати по четверо дітей
2 Кожному(кожній) збільшити свої статики в 100 разів від початкових

Так що дякую за побажання
А про стукача -ти подумай.сексот.агент на зарплаті - якраз і вербувались з перекотиполів...Тим губити було нічого
А ти стандартне перекотиполе
Діти десь
тут ти нянька...


Дешевый провокатор запел знакомую песню в надежде что я перейду на ответные оскорбления и меня забанят, а его, как обычно, не тронут.
Хотя это именно ты,дешевка, поднял тему "титульной нации" по который сейчас ни ты, ни твои здешние коллеги-"патриоты" ответить ничего не в состоянии и поэтому вопят о "провокации", переходят на мою личность и т.д.
Про перекати-поле рассказывай своей сестре и своим многочисленным землякам, а гордится нужно не количеством детей, а их качеством - лучше меньше да лучше.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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