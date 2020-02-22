Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Шестой апелляционный административный суд признал противоправным решение Кабмина об увольнении Романа Насирова с должности главы Государственной фискальной службы, но не восстанавливал его в должности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.
Сообщается, что постановлением суда принят отказ Насирова от иска о восстановлении в должности, а решение Окружного административного суда Киева в части восстановления Насирова признано недействительным.
Постановлением Шестого ААС решение Окружного административного суда Киева от 11 декабря 2018 оставлено без изменений только в части признания противоправным и отмене распоряжения Кабинета министров, которым Насирова уволили с должности главы ГФС.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
22.02.2020 г. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_1.html Непосредственно в районе н\п Золотое зафиксированы подразделения 656-о оисб (*отдельный инженерно-сапёрный батальона) 76 ДШД (Псков, РФ) . Зафиксировано наличие специализированного вооружения для миноукладки - универсального минного заградителя УМЗ в количестве 1 единица. Непосредственные цели и задачи подразделения устанавливаются.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
1 Шапо - ти ще й сцикло... Я не боюсь написати відкрито - шапо-єврей А ти хвостом виляєш навіщо? Хочеш написати що Старікан - стукач - ризикни .напиши... А то я бачу ти добре вивчив мої поради Язиком лизати- лижеш,а говорити не можеш - боїшся 2 Шапо - ти інтелігент? чи чороноробочий? Бо якщо інтелігент - то ти себе сам звинуватив у стукачестві...
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 24 лют, 2020 20:08, всього редагувалось 1 раз.
Puente написав:shapo Ну Ви таки весь час когось провокуєте - розкручуючи якісь абсолютно непотрібні теми . Вас цікавить питання євреїв в Україні в істор чному ракурсі ? Ну так прямо щось і говоріть . А то у Вас якось перекликаються часи СРСР і зараз , а потім раптом Галичина за Польщі і часи Другої світової ... Є певна логіка якихось подій - а Ви їх намагаєтеся подрібнити і вирвати з контексту . Розкажіть щось краще про Бруно Шульца ...
Если мои вопросы вызванные ответами известного вам форумчанина кажутся вам какой-то провокацией то рекомендую вам посмотреть на себя в зеркало - там увидите провокатора
Шапо - ти ще й сцикло... Я не боюсь написати відкрито - шапо-єврей А ти хвостом виляєш навіщо? Хочеш написати що Старікан - стукач - ризикни .напиши... А то я бачу ти добре вивчив мої поради Язиком лизати- лижеш,а говорити не можеш - боїшся
1) то, что я написал старикану ранее, уже удалили, т.к. ответить вам в очередной раз нечего 2) я ведь когда задавал свои вопросы просил отвечать без обычного хамства и перехода на личности PS не тешь себя напрасно - никто тебя тут не боится, и я в первую очередь/ А советы прибереги для своих детей чтобы прожили такую же бездарную жизнь как ты
shapo написав:А советы прибереги для своих детей чтобы прожили такую же бездарную жизнь как ты
Дай боже моїм дітям - прожити таке саме життя як прожив я 1 Кожному(кожній) мати по четверо дітей 2 Кожному(кожній) збільшити свої статики в 100 разів від початкових
Так що дякую за побажання А про стукача -ти подумай.сексот.агент на зарплаті - якраз і вербувались з перекотиполів...Тим губити було нічого А ти стандартне перекотиполе Діти десь тут ти нянька...
Дешевый провокатор запел знакомую песню в надежде что я перейду на ответные оскорбления и меня забанят, а его, как обычно, не тронут. Хотя это именно ты,дешевка, поднял тему "титульной нации" по который сейчас ни ты, ни твои здешние коллеги-"патриоты" ответить ничего не в состоянии и поэтому вопят о "провокации", переходят на мою личность и т.д. Про перекати-поле рассказывай своей сестре и своим многочисленным землякам, а гордится нужно не количеством детей, а их качеством - лучше меньше да лучше.