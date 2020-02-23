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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5617561856195620>
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 20:33

  shapo написав:
  budivelnik написав:
  shapo написав:А советы прибереги для своих детей чтобы прожили такую же бездарную жизнь как ты
Дай боже моїм дітям - прожити таке саме життя як прожив я
1 Кожному(кожній) мати по четверо дітей
2 Кожному(кожній) збільшити свої статики в 100 разів від початкових

Так що дякую за побажання
А про стукача -ти подумай.сексот.агент на зарплаті - якраз і вербувались з перекотиполів...Тим губити було нічого
А ти стандартне перекотиполе
Діти десь
тут ти нянька...
Дешевый провокатор запел знакомую песню в надежде что я перейду на ответные оскорбления и меня забанят, а его, как обычно, не тронут.
Ти для мене - нуль . а забанять тебе чи ні я рішення не приймаю
Якщо тебе банять-значить з точки зору того хто тебе банить - ти винен
  shapo написав:Хотя это именно ты,дешевка,
Я б тебеза це забанив - як до цього віднесуться ті хто за цим зобовязаний дивитись - я не знаю
Якщо забанять - особисто я їм буду вдячний
Не забанять - також не страшно . читачі побачать що ти і порядність - разом навіть не стояли
  shapo написав: поднял тему "титульной нации" по который сейчас ни ты, ни твои здешние коллеги-"патриоты" ответить ничего не в состоянии и поэтому вопят о "провокации", переходят на мою личность и т.д.
В моєму розумінні - кожна Держава має свою титульну націю
Україна - українців
Ізраїль - євреїв
Палестина - арабів
Якщо ж нація своєї Держави не має - то це біда.тому навіть в СРСР для євреїв створили територіальну одиницю - Автономну Єврейську Область - в Біробіджані...
Ти туди хочеш?
  shapo написав:Про перекати-поле рассказывай своей сестре и своим многочисленным землякам,
Мій дід народився в Перемишлі...Його внучка(моя сестра) зараз живе в Перемишлі...При цьому. мій дід жив у Львівській області за 50 км від Львова
Зараз його внучка живе за 70 км від Львова...
А тепер порівняй з собою
Де Київ.де Москва, де Казахстан , а де Ізраїль - тому ті кого носить за тисячі км і все їм зле - ті перекотиполе
А ті хто в радіусі 50-70 км - ті навіть дуже осідла титульна нація.
  shapo написав:а гордится нужно не количеством детей, а их качеством - лучше меньше да лучше.
1 ти спеціалісТь по якості чужих дітей?
2 Яка різниця Україні - наскільки якісні євреї піднімають Ізраїль
3 Як правило витискають слабких...
Тому й Ізраїль в 3 рази довше будується по часу , на 130 млрд доларів більше зжер чужих грошей - і в 5 разів гірший результат отримав....
На (українців по Духу а не паспорту - було 2 млн стало 30 млн) євреїв по духу і паспорту було 1 млн+5 приїхало з СРСР - стало 6 млн..
Євреї ви куди 130 млрд доларів американських грошей діли?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 20:43

  ЛАД написав:Сразу напомню, что это сделали не "некомпетентные "Слуги".

А тебя так сильно задевает любая больная тема, которая делается при "Слугах" ? :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 20:45

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:поднял тему "титульной нации" по который сейчас ни ты, ни твои здешние коллеги-"патриоты" ответить ничего не в состоянии

Простий логічний ланцюг, який здатний усвідомити навіть прораб:
Державна мова в Україні яка?
Нація, основний носій ціє мови, яка?
Титульна нація, в Україні, яка?
Шо ще треба?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 20:46

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Где-то видел более толковое разъяснение, но не могу найти.

Самое толковое разъяснение в самих документах:
Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 11 грудня 2018 року в частині визнання протиправним та скасування розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 року №35-р «Про звільнення ОСОБА_1 з посади Голови Державної фіскальної служби України» залишити без змін.

http://reyestr.court.gov.ua/Review/87707209

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 31 січня 2018 р. N 35-р

Київ
Про звільнення Насірова Р. М. з посади Голови Державної фіскальної служби України

Звільнити Насірова Романа Михайловича з посади Голови Державної фіскальної служби України у зв'язку із втратою права на державну службу або його обмеженням внаслідок набуття ним громадянства іншої держави (пункт 2 частини першої статті 84 Закону України "Про державну службу").

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

https://ips.ligazakon.net/document/view ... 2018_01_31

Т.е. отменили увольнение по причине двойного гражданства. Все остальное осталось без изменений.
Востаннє редагувалось yanyura в Пон 24 лют, 2020 20:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 20:48


Вот ты стукачёк и проявился.
Иначе бы, тебя "или срок, или в армию", никто бы, даже бетон месить, на Байконур не отправил бы
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 20:52

  shapo написав:
Если мои вопросы вызванные ответами известного вам форумчанина кажутся вам какой-то провокацией то рекомендую вам посмотреть на себя в зеркало - там увидите провокатора

Ты, уже в который раз, уезжаешь в бан на неделю за разжигание

Если ты кандидат стройбатовских наук, перестал бы, уже после второго бана.
Если ты тупой провокатор, продолжил бы. Что мы все и наблюдали

Выбирай любой ответ о себе.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 20:53

  budivelnik написав:В моєму розумінні - кожна Держава має свою титульну націю
Україна - українців
Ізраїль - євреїв
Палестина - арабів
Якщо ж нація своєї Держави не має - то це біда.тому навіть в СРСР для євреїв створили територіальну одиницю - Автономну Єврейську Область - в Біробіджані...
Ти туди хочеш?


Меня не интересует твое "понимание" которые ты тут уже высказал ранее.
Я спрашивал где в мире в Конституции страны существует понятие "титульной нации".
Позже после ответа козака-характерника задал ему вопрос в каких странах в паспорте или удостоверении личности есть графа "национальность".
Про Палестину не пиши чуши т.к. ты в очередной раз понятия не имеешь откуда взялось это название и как и когда оказались арабы на БВ и в Эрец-Исраэль и сколько они там правили



Мій дід народився в Перемишлі...Його внучка(моя сестра) зараз живе в Перемишлі...При цьому. мій дід жив у Львівській області за 50 км від Львова
Зараз його внучка живе за 70 км від Львова...


Ты забыл указать что в 1945-1946гг всех русинов ( украинцами их тогда никто не называл) вывезли из Польши поляки в результате операции Висла, а поляков вывозили из западной Украины и Белоруссии в обратном направлении.
Т.о. Польша стала моноэтниченой страной с уничтоженными евреями и выселенными русинами и немцами.
Как боялись называть себя оставшиеся там случайно или переселенные на Шленск русины при коммуне знаю от родственников жены, так что эту лапшу вешай тем кто не в теме.
Сейчас ситуация поменялась в связи с нехваткой рабочей силы, но это до поры до времени - обязательно вспомнят снова.

А тепер порівняй з собою
Де Київ.де Москва, де Казахстан , а де Ізраїль - тому ті кого носить за тисячі км і все їм зле - ті перекотиполе


Ты забыл указать Австралию где сейчас мой сын работает вовсе не на черных работах и где твоим детям не говоря о тебе ничего не светит.
Это называется конкурентоспособность.


1 ти спеціалісТь по якості чужих дітей?


Нет, просто ни разу от тебя не слышал чем они занимаются хотя ты хвастун редкостный

2 Яка різниця Україні - наскільки якісні євреї піднімають Ізраїль
3 Як правило витискають слабких...

Т.е. твою сестру и ее многочисленных земляков как слабаков вытеснили из Украины?

Тому й Ізраїль в 3 рази довше будується по часу , на 130 млрд доларів більше зжер чужих грошей - і в 5 разів гірший результат отримав....
На (українців по Духу а не паспорту - було 2 млн стало 30 млн) євреїв по духу і паспорту було 1 млн+5 приїхало з СРСР - стало 6 млн..

Ну не пиши ты в очередной раз ахинею о том что или не знаешь, или по обыкновению перевираешь.
Какие 5 млн евреев из СССР если после войны больше 3млн евреев в ССР никогда не было????
Про 130 млрлд помощи тоже не пиши т.к. 2/3 это кредиты, и это помощь с 70-х годов прошлого века когда Израиль уже выграл 4 войны с арабами.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 21:00

  lapay написав:
  shapo написав:поднял тему "титульной нации" по который сейчас ни ты, ни твои здешние коллеги-"патриоты" ответить ничего не в состоянии

Простий логічний ланцюг, який здатний усвідомити навіть прораб:
Державна мова в Україні яка?
Нація, основний носій ціє мови, яка?
Титульна нація, в Україні, яка?
Шо ще треба?



Мне нужно только то, что я написал в своем первом посте и повторяю уже много раз козаку-характернику, будивельнику, старикану, а теперь и вам( не знаю вашей профессии).
Повторяю м-е-д-л-е-н-н-о:
где в мире существует в Конституции или ином правовом документе понятие "титульная нация" и где еще осталась понятие "национальность" не по гражданскому, а этническому признаку?
Востаннє редагувалось shapo в Пон 24 лют, 2020 21:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 21:01

  shapo написав:Я спрашивал где в мире в Конституции страны существует понятие "титульной нации".

В Конституции Украины такого понятия не существует.
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 21:03

  pesikot написав:
  shapo написав:Я спрашивал где в мире в Конституции страны существует понятие "титульной нации".

В Конституции Украины такого понятия не существует.
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ


Это я прекрасно знаю как и то, что ни в одной цивилизованной стране мира такого понятия давно нет.
Тогда к чему ваши ,пардон, не ваши "логические" цепочки?
Востаннє редагувалось shapo в Пон 24 лют, 2020 21:04, всього редагувалось 1 раз.
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