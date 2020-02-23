Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:А советы прибереги для своих детей чтобы прожили такую же бездарную жизнь как ты
Дай боже моїм дітям - прожити таке саме життя як прожив я 1 Кожному(кожній) мати по четверо дітей 2 Кожному(кожній) збільшити свої статики в 100 разів від початкових
Так що дякую за побажання А про стукача -ти подумай.сексот.агент на зарплаті - якраз і вербувались з перекотиполів...Тим губити було нічого А ти стандартне перекотиполе Діти десь тут ти нянька...
Дешевый провокатор запел знакомую песню в надежде что я перейду на ответные оскорбления и меня забанят, а его, как обычно, не тронут.
Ти для мене - нуль . а забанять тебе чи ні я рішення не приймаю Якщо тебе банять-значить з точки зору того хто тебе банить - ти винен
shapo написав:Хотя это именно ты,дешевка,
Я б тебеза це забанив - як до цього віднесуться ті хто за цим зобовязаний дивитись - я не знаю Якщо забанять - особисто я їм буду вдячний Не забанять - також не страшно . читачі побачать що ти і порядність - разом навіть не стояли
shapo написав: поднял тему "титульной нации" по который сейчас ни ты, ни твои здешние коллеги-"патриоты" ответить ничего не в состоянии и поэтому вопят о "провокации", переходят на мою личность и т.д.
В моєму розумінні - кожна Держава має свою титульну націю Україна - українців Ізраїль - євреїв Палестина - арабів Якщо ж нація своєї Держави не має - то це біда.тому навіть в СРСР для євреїв створили територіальну одиницю - Автономну Єврейську Область - в Біробіджані... Ти туди хочеш?
shapo написав:Про перекати-поле рассказывай своей сестре и своим многочисленным землякам,
Мій дід народився в Перемишлі...Його внучка(моя сестра) зараз живе в Перемишлі...При цьому. мій дід жив у Львівській області за 50 км від Львова Зараз його внучка живе за 70 км від Львова... А тепер порівняй з собою Де Київ.де Москва, де Казахстан , а де Ізраїль - тому ті кого носить за тисячі км і все їм зле - ті перекотиполе А ті хто в радіусі 50-70 км - ті навіть дуже осідла титульна нація.
shapo написав:а гордится нужно не количеством детей, а их качеством - лучше меньше да лучше.
1 ти спеціалісТь по якості чужих дітей? 2 Яка різниця Україні - наскільки якісні євреї піднімають Ізраїль 3 Як правило витискають слабких... Тому й Ізраїль в 3 рази довше будується по часу , на 130 млрд доларів більше зжер чужих грошей - і в 5 разів гірший результат отримав.... На (українців по Духу а не паспорту - було 2 млн стало 30 млн) євреїв по духу і паспорту було 1 млн+5 приїхало з СРСР - стало 6 млн.. Євреї ви куди 130 млрд доларів американських грошей діли?
ЛАД написав:Где-то видел более толковое разъяснение, но не могу найти.
Самое толковое разъяснение в самих документах:
Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 11 грудня 2018 року в частині визнання протиправним та скасування розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 року №35-р «Про звільнення ОСОБА_1 з посади Голови Державної фіскальної служби України» залишити без змін.
Київ Про звільнення Насірова Р. М. з посади Голови Державної фіскальної служби України
Звільнити Насірова Романа Михайловича з посади Голови Державної фіскальної служби України у зв'язку із втратою права на державну службу або його обмеженням внаслідок набуття ним громадянства іншої держави (пункт 2 частини першої статті 84 Закону України "Про державну службу").
budivelnik написав:В моєму розумінні - кожна Держава має свою титульну націю Україна - українців Ізраїль - євреїв Палестина - арабів Якщо ж нація своєї Держави не має - то це біда.тому навіть в СРСР для євреїв створили територіальну одиницю - Автономну Єврейську Область - в Біробіджані... Ти туди хочеш?
Меня не интересует твое "понимание" которые ты тут уже высказал ранее. Я спрашивал где в мире в Конституции страны существует понятие "титульной нации". Позже после ответа козака-характерника задал ему вопрос в каких странах в паспорте или удостоверении личности есть графа "национальность". Про Палестину не пиши чуши т.к. ты в очередной раз понятия не имеешь откуда взялось это название и как и когда оказались арабы на БВ и в Эрец-Исраэль и сколько они там правили
Мій дід народився в Перемишлі...Його внучка(моя сестра) зараз живе в Перемишлі...При цьому. мій дід жив у Львівській області за 50 км від Львова Зараз його внучка живе за 70 км від Львова...
Ты забыл указать что в 1945-1946гг всех русинов ( украинцами их тогда никто не называл) вывезли из Польши поляки в результате операции Висла, а поляков вывозили из западной Украины и Белоруссии в обратном направлении. Т.о. Польша стала моноэтниченой страной с уничтоженными евреями и выселенными русинами и немцами. Как боялись называть себя оставшиеся там случайно или переселенные на Шленск русины при коммуне знаю от родственников жены, так что эту лапшу вешай тем кто не в теме. Сейчас ситуация поменялась в связи с нехваткой рабочей силы, но это до поры до времени - обязательно вспомнят снова.
А тепер порівняй з собою Де Київ.де Москва, де Казахстан , а де Ізраїль - тому ті кого носить за тисячі км і все їм зле - ті перекотиполе
Ты забыл указать Австралию где сейчас мой сын работает вовсе не на черных работах и где твоим детям не говоря о тебе ничего не светит. Это называется конкурентоспособность.
1 ти спеціалісТь по якості чужих дітей?
Нет, просто ни разу от тебя не слышал чем они занимаются хотя ты хвастун редкостный
2 Яка різниця Україні - наскільки якісні євреї піднімають Ізраїль 3 Як правило витискають слабких...
Т.е. твою сестру и ее многочисленных земляков как слабаков вытеснили из Украины?
Тому й Ізраїль в 3 рази довше будується по часу , на 130 млрд доларів більше зжер чужих грошей - і в 5 разів гірший результат отримав.... На (українців по Духу а не паспорту - було 2 млн стало 30 млн) євреїв по духу і паспорту було 1 млн+5 приїхало з СРСР - стало 6 млн..
Ну не пиши ты в очередной раз ахинею о том что или не знаешь, или по обыкновению перевираешь. Какие 5 млн евреев из СССР если после войны больше 3млн евреев в ССР никогда не было???? Про 130 млрлд помощи тоже не пиши т.к. 2/3 это кредиты, и это помощь с 70-х годов прошлого века когда Израиль уже выграл 4 войны с арабами.
shapo написав:поднял тему "титульной нации" по который сейчас ни ты, ни твои здешние коллеги-"патриоты" ответить ничего не в состоянии
Простий логічний ланцюг, який здатний усвідомити навіть прораб: Державна мова в Україні яка? Нація, основний носій ціє мови, яка? Титульна нація, в Україні, яка? Шо ще треба?
Мне нужно только то, что я написал в своем первом посте и повторяю уже много раз козаку-характернику, будивельнику, старикану, а теперь и вам( не знаю вашей профессии). Повторяю м-е-д-л-е-н-н-о: где в мире существует в Конституции или ином правовом документе понятие "титульная нация" и где еще осталась понятие "национальность" не по гражданскому, а этническому признаку?
Востаннє редагувалось shapo в Пон 24 лют, 2020 21:02, всього редагувалось 1 раз.