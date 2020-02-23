Додано: Пон 24 лют, 2020 20:33

shapo написав: budivelnik написав: shapo написав: А советы прибереги для своих детей чтобы прожили такую же бездарную жизнь как ты А советы прибереги для своих детей чтобы прожили такую же бездарную жизнь как ты Дай боже моїм дітям - прожити таке саме життя як прожив я

1 Кожному(кожній) мати по четверо дітей

2 Кожному(кожній) збільшити свої статики в 100 разів від початкових



Так що дякую за побажання

А про стукача -ти подумай.сексот.агент на зарплаті - якраз і вербувались з перекотиполів...Тим губити було нічого

А ти стандартне перекотиполе

Діти десь

тут ти нянька... Дай боже моїм дітям - прожити таке саме життя як прожив я1 Кожному(кожній) мати по четверо дітей2 Кожному(кожній) збільшити свої статики в 100 разів від початковихТак що дякую за побажанняА про стукача -ти подумай.сексот.агент на зарплаті - якраз і вербувались з перекотиполів...Тим губити було нічогоА ти стандартне перекотиполеДіти десьтут ти нянька... Дешевый провокатор запел знакомую песню в надежде что я перейду на ответные оскорбления и меня забанят, а его, как обычно, не тронут. Дешевый провокатор запел знакомую песню в надежде что я перейду на ответные оскорбления и меня забанят, а его, как обычно, не тронут.

shapo написав: Хотя это именно ты,дешевка, Хотя это именно ты,дешевка,

shapo написав: поднял тему "титульной нации" по который сейчас ни ты, ни твои здешние коллеги-"патриоты" ответить ничего не в состоянии и поэтому вопят о "провокации", переходят на мою личность и т.д. поднял тему "титульной нации" по который сейчас ни ты, ни твои здешние коллеги-"патриоты" ответить ничего не в состоянии и поэтому вопят о "провокации", переходят на мою личность и т.д.

shapo написав: Про перекати-поле рассказывай своей сестре и своим многочисленным землякам, Про перекати-поле рассказывай своей сестре и своим многочисленным землякам,

shapo написав: а гордится нужно не количеством детей, а их качеством - лучше меньше да лучше. а гордится нужно не количеством детей, а их качеством - лучше меньше да лучше.

Ти для мене - нуль . а забанять тебе чи ні я рішення не приймаюЯкщо тебе банять-значить з точки зору того хто тебе банить - ти виненЯ б тебеза це забанив - як до цього віднесуться ті хто за цим зобовязаний дивитись - я не знаюЯкщо забанять - особисто я їм буду вдячнийНе забанять - також не страшно . читачі побачать що ти і порядність - разом навіть не стоялиВ моєму розумінні - кожна Держава має свою титульну націюУкраїна - українцівІзраїль - євреївПалестина - арабівЯкщо ж нація своєї Держави не має - то це біда.тому навіть в СРСР для євреїв створили територіальну одиницю - Автономну Єврейську Область - в Біробіджані...Ти туди хочеш?Мій дід народився в Перемишлі...Його внучка(моя сестра) зараз живе в Перемишлі...При цьому. мій дід жив у Львівській області за 50 км від ЛьвоваЗараз його внучка живе за 70 км від Львова...А тепер порівняй з собоюДе Київ.де Москва, де Казахстан , а де Ізраїль - тому ті кого носить за тисячі км і все їм зле - ті перекотиполеА ті хто в радіусі 50-70 км - ті навіть дуже осідла титульна нація.1 ти спеціалісТь по якості чужих дітей?2 Яка різниця Україні - наскільки якісні євреї піднімають Ізраїль3 Як правило витискають слабких...Тому й Ізраїль в 3 рази довше будується по часу , на 130 млрд доларів більше зжер чужих грошей - і в 5 разів гірший результат отримав....На (українців по Духу а не паспорту - було 2 млн стало 30 млн) євреїв по духу і паспорту було 1 млн+5 приїхало з СРСР - стало 6 млн..Євреї ви куди 130 млрд доларів американських грошей діли?