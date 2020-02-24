RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 56185619562056215622>
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 21:03

  shapo написав:Повторяю м-е-д-л-е-н-н-о:
где в мире существует в Конституции или ином правовом документе понятие "титульная нация" и где еще осталась понятие "национальность" не по гражданскому, а этническому признаку?

Смотри мой пост о Конституции Украины
И прекрати расжигать, а то уедешь в бан опять
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3969
З нами з: 31.08.09
Подякував: 286 раз.
Подякували: 844 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 21:05

  pesikot написав:
  shapo написав:Повторяю м-е-д-л-е-н-н-о:
где в мире существует в Конституции или ином правовом документе понятие "титульная нация" и где еще осталась понятие "национальность" не по гражданскому, а этническому признаку?

Смотри мой пост о Конституции Украины
И прекрати расжигать, а то уедешь в бан опять


Т.е. упоминание понятия "титульной нации" в качестве аргумента это не разжигание неизвестно чего, а просьба пояснить у тех кто всецело за это понятие это разжигание?
Не пугай ты меня тем что мне совсем не страшно
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 2904
З нами з: 29.05.18
Подякував: 88 раз.
Подякували: 575 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 21:07

  pesikot написав:Если ты тупой провокатор, продолжил бы. Что мы все и наблюдали


Кто такие тут "мы", убожество с политинформацией от униан?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 2904
З нами з: 29.05.18
Подякував: 88 раз.
Подякували: 575 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 21:11

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:где в мире существует в Конституции или ином правовом документе понятие "титульная нация" и где еще осталась понятие "национальность" не по гражданскому, а этническому признаку?

При чому тут світ, коли в стартовому пості був проект Конституції партії Свобода? Вони можуть запропонувати і титульну націю, і укрократію, як офіційну назву системи влади. В чому проблема?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 1%82%D1%8C
Націона́льність — приналежність особи до нації, держави або народу.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 1%96%D1%8F
Визначення нації

Нація (від лат.(латинський) natio — плем'я, народ) – історична спільність людей, що складається в ході формування спільності їх території, економічних зв'язків, літературної мови, деяких особливостей культури і характеру, які складають її ознаки.

Нації визначаються певним рядом характеристик, що стосуються як індивідуальних її членів так і всієї нації. Такі характеристики мають нести в собі як об'єднавчу функцію, спільнота людей, що не має між собою нічого спільного, не може бути нацією, так і відокремчу — що відрізняє дану націю від сусідніх. Будь-яка з таких характеристик може стати предметом дискусій, однак заперечення існування визначальних чинників містить в собі заперечення існування окремих націй. Характерні риси нації:

Кордони (географічні чи етнічно-культурні, або ті й інші разом)
Ідея неподільності, єдності нації
Суверенність, за допомогою якої досягається формальна рівність з іншими націями. Суверенність зазвичай ототожнюється з наявністю самостійної держави
Ідея, згідно з якою влада є легітимною лише тоді, коли вона підтримується народом і служить інтересам народу (нації)
Ідея ототожнення населення з нацією
Безпосереднє ототожнення індивіда з нацією, «безпосереднє членство». Особистість, як частина нації, є рівною з іншими членами нації
Культура (мова, спільні цінності, вірування, звичаї тощо)
Уявлення про існування нації в часі, в минулому й майбутньому
Спільні біологічні й спадкові риси
Особливе відношення до певної історичної, іноді навіть «священної» території[3]
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 10038
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1109 раз.
Подякували: 1230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 21:21

  shapo написав:
  pesikot написав:Если ты тупой провокатор, продолжил бы. Что мы все и наблюдали


Кто такие тут "мы", убожество с политинформацией от униан?

Не хами
И на этом форуме не ты один
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3969
З нами з: 31.08.09
Подякував: 286 раз.
Подякували: 844 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 21:30

  pesikot написав:
  shapo написав:
  pesikot написав:Если ты тупой провокатор, продолжил бы. Что мы все и наблюдали


Кто такие тут "мы", убожество с политинформацией от униан?

Не хами
И на этом форуме не ты один


хам это ты , причем всегда когда нечего ответить, тем более в очередной раз не сказавший кто такие на этом форуме "мы" ( я к ним точно не отношусь)
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 2904
З нами з: 29.05.18
Подякував: 88 раз.
Подякували: 575 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 21:34

  lapay написав:
  shapo написав:где в мире существует в Конституции или ином правовом документе понятие "титульная нация" и где еще осталась понятие "национальность" не по гражданскому, а этническому признаку?

При чому тут світ, коли в стартовому пості був проект Конституції партії Свобода? Вони можуть запропонувати і титульну націю, і укрократію, як офіційну назву системи влади. В чому проблема?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 1%82%D1%8C
Націона́льність — приналежність особи до нації, держави або народу.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 1%96%D1%8F
Визначення нації

Нація (від лат.(латинський) natio — плем'я, народ) – історична спільність людей, що складається в ході формування спільності їх території, економічних зв'язків, літературної мови, деяких особливостей культури і характеру, які складають її ознаки.

Нації визначаються певним рядом характеристик, що стосуються як індивідуальних її членів так і всієї нації. Такі характеристики мають нести в собі як об'єднавчу функцію, спільнота людей, що не має між собою нічого спільного, не може бути нацією, так і відокремчу — що відрізняє дану націю від сусідніх. Будь-яка з таких характеристик може стати предметом дискусій, однак заперечення існування визначальних чинників містить в собі заперечення існування окремих націй. Характерні риси нації:

Кордони (географічні чи етнічно-культурні, або ті й інші разом)
Ідея неподільності, єдності нації
Суверенність, за допомогою якої досягається формальна рівність з іншими націями. Суверенність зазвичай ототожнюється з наявністю самостійної держави
Ідея, згідно з якою влада є легітимною лише тоді, коли вона підтримується народом і служить інтересам народу (нації)
Ідея ототожнення населення з нацією
Безпосереднє ототожнення індивіда з нацією, «безпосереднє членство». Особистість, як частина нації, є рівною з іншими членами нації
Культура (мова, спільні цінності, вірування, звичаї тощо)
Уявлення про існування нації в часі, в минулому й майбутньому
Спільні біологічні й спадкові риси
Особливе відношення до певної історичної, іноді навіть «священної» території[3]


Зачем весь этот набор слов если я задал 2 простейших вопроса на которые любой вменяемый человек должен ответить, что понятий "титульная нация" нет ни в одном правовом документе цивилизованных стран равно как и графы "национальность" в этническом, а не гражданском смысле в удостоверении личности.
Или если такие страны есть, то назвать их, и все.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 2904
З нами з: 29.05.18
Подякував: 88 раз.
Подякували: 575 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 21:43

Лень перечитывать всю тему.
Надеюсь тут уже обсудили "русских в Лондоне"?

Зображення
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 10564
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6560 раз.
Подякували: 2842 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 21:48

Re: Політичні дискусії

Вкладчик1234 написав:Лень перечитывать всю тему.
Надеюсь тут уже обсудили "русских в Лондоне"?

Зображення


Нет, не обсуждали.
Сочувствую Петру Алексеевичу, настоящий патриот, а сын ватник ватный.
Мишу на Миротворец не занесли, не в курсе ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15352
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3962 раз.
Подякували: 6100 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 21:48

Ещё немного классических произведений искусства :) :
Зображення
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 10564
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6560 раз.
Подякували: 2842 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 56185619562056215622>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.