Додано: Пон 24 лют, 2020 21:11

shapo написав: где в мире существует в Конституции или ином правовом документе понятие "титульная нация" и где еще осталась понятие "национальность" не по гражданскому, а этническому признаку? где в мире существует в Конституции или ином правовом документе понятие "титульная нация" и где еще осталась понятие "национальность" не по гражданскому, а этническому признаку?

При чому тут світ, коли в стартовому пості був проект Конституції партії Свобода? Вони можуть запропонувати і титульну націю, і укрократію, як офіційну назву системи влади. В чому проблема?Націона́льність — приналежність особи до нації, держави або народу.Визначення націїНація (від лат.(латинський) natio — плем'я, народ) – історична спільність людей, що складається в ході формування спільності їх території, економічних зв'язків, літературної мови, деяких особливостей культури і характеру, які складають її ознаки.Нації визначаються певним рядом характеристик, що стосуються як індивідуальних її членів так і всієї нації. Такі характеристики мають нести в собі як об'єднавчу функцію, спільнота людей, що не має між собою нічого спільного, не може бути нацією, так і відокремчу — що відрізняє дану націю від сусідніх. Будь-яка з таких характеристик може стати предметом дискусій, однак заперечення існування визначальних чинників містить в собі заперечення існування окремих націй. Характерні риси нації:Кордони (географічні чи етнічно-культурні, або ті й інші разом)Ідея неподільності, єдності націїСуверенність, за допомогою якої досягається формальна рівність з іншими націями. Суверенність зазвичай ототожнюється з наявністю самостійної державиІдея, згідно з якою влада є легітимною лише тоді, коли вона підтримується народом і служить інтересам народу (нації)Ідея ототожнення населення з націєюБезпосереднє ототожнення індивіда з нацією, «безпосереднє членство». Особистість, як частина нації, є рівною з іншими членами націїКультура (мова, спільні цінності, вірування, звичаї тощо)Уявлення про існування нації в часі, в минулому й майбутньомуСпільні біологічні й спадкові рисиОсобливе відношення до певної історичної, іноді навіть «священної» території[3]