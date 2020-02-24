Смотри мой пост о Конституции Украины
И прекрати расжигать, а то уедешь в бан опять
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 24 лют, 2020 21:03
Смотри мой пост о Конституции Украины
И прекрати расжигать, а то уедешь в бан опять
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 24 лют, 2020 21:05
Т.е. упоминание понятия "титульной нации" в качестве аргумента это не разжигание неизвестно чего, а просьба пояснить у тех кто всецело за это понятие это разжигание?
Не пугай ты меня тем что мне совсем не страшно
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 24 лют, 2020 21:07
Кто такие тут "мы", убожество с политинформацией от униан?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 24 лют, 2020 21:11
Re: Політичні дискусії
При чому тут світ, коли в стартовому пості був проект Конституції партії Свобода? Вони можуть запропонувати і титульну націю, і укрократію, як офіційну назву системи влади. В чому проблема?
Націона́льність — приналежність особи до нації, держави або народу.
Визначення нації
Нація (від лат.(латинський) natio — плем'я, народ) – історична спільність людей, що складається в ході формування спільності їх території, економічних зв'язків, літературної мови, деяких особливостей культури і характеру, які складають її ознаки.
Нації визначаються певним рядом характеристик, що стосуються як індивідуальних її членів так і всієї нації. Такі характеристики мають нести в собі як об'єднавчу функцію, спільнота людей, що не має між собою нічого спільного, не може бути нацією, так і відокремчу — що відрізняє дану націю від сусідніх. Будь-яка з таких характеристик може стати предметом дискусій, однак заперечення існування визначальних чинників містить в собі заперечення існування окремих націй. Характерні риси нації:
Кордони (географічні чи етнічно-культурні, або ті й інші разом)
Ідея неподільності, єдності нації
Суверенність, за допомогою якої досягається формальна рівність з іншими націями. Суверенність зазвичай ототожнюється з наявністю самостійної держави
Ідея, згідно з якою влада є легітимною лише тоді, коли вона підтримується народом і служить інтересам народу (нації)
Ідея ототожнення населення з нацією
Безпосереднє ототожнення індивіда з нацією, «безпосереднє членство». Особистість, як частина нації, є рівною з іншими членами нації
Культура (мова, спільні цінності, вірування, звичаї тощо)
Уявлення про існування нації в часі, в минулому й майбутньому
Спільні біологічні й спадкові риси
Особливе відношення до певної історичної, іноді навіть «священної» території[3]
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 24 лют, 2020 21:21
Не хами
И на этом форуме не ты один
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 24 лют, 2020 21:30
хам это ты , причем всегда когда нечего ответить, тем более в очередной раз не сказавший кто такие на этом форуме "мы" ( я к ним точно не отношусь)
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 24 лют, 2020 21:34
Зачем весь этот набор слов если я задал 2 простейших вопроса на которые любой вменяемый человек должен ответить, что понятий "титульная нация" нет ни в одном правовом документе цивилизованных стран равно как и графы "национальность" в этническом, а не гражданском смысле в удостоверении личности.
Или если такие страны есть, то назвать их, и все.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 24 лют, 2020 21:43
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 24 лют, 2020 21:48
Re: Політичні дискусії
Нет, не обсуждали.
Сочувствую Петру Алексеевичу, настоящий патриот, а сын ватник ватный.
Мишу на Миротворец не занесли, не в курсе ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 24 лют, 2020 21:48
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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