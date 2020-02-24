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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5619562056215622> Додано: Пон 24 лют, 2020 21:51 freeze написав: Сочувствую Петру Алексеевичу, настоящий патриот, а сын ватник ватный. Сочувствую Петру Алексеевичу, настоящий патриот, а сын ватник ватный.

Так тонко, что аж толсто Так тонко, что аж толсто Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 10564 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6560 раз. Подякували: 2842 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лют, 2020 21:52 Re: Політичні дискусії shapo написав: Зачем весь этот набор слов если я задал 2 простейших вопроса на которые любой вменяемый человек должен ответить, что понятий "титульная нация" нет ни в одном правовом документе цивилизованных стран равно как и графы "национальность" в этническом, а не гражданском смысле в удостоверении личности.

Или если такие страны есть, то назвать их, и все. Зачем весь этот набор слов если я задал 2 простейших вопроса на которые любой вменяемый человек должен ответить, что понятий "титульная нация" нет ни в одном правовом документе цивилизованных стран равно как и графы "национальность" в этническом, а не гражданском смысле в удостоверении личности.Или если такие страны есть, то назвать их, и все.

1. Осилити логічний ланцюг з трьох питань.

2. Задавайте ці питання в центральний офіс партії Свободи. А вони пошлють ..., і правильно зроблять, бо в своєму проекті можуть писати, що завгодно. 1. Осилити логічний ланцюг з трьох питань.2. Задавайте ці питання в центральний офіс партії Свободи. А вони пошлють ..., і правильно зроблять, бо в своєму проекті можуть писати, що завгодно. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10038 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1109 раз. Подякували: 1230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лют, 2020 22:08 andrijk777 написав: 19yuriy91 написав: очень здравый взгляд из расии

https://www.youtube.com/watch?v=hfz7yg9_5RM



ничего, в принципе, нового, но это "разъяснение" с "той стороны", для тех, кому ещё не ясно на "этой". очень здравый взгляд из расииничего, в принципе, нового, но это "разъяснение" с "той стороны", для тех, кому ещё не ясно на "этой".

Цитата:

Идея похода на Киев до сих пор актуальна.

Але чомусь навіть на цьому форумі більшість не вірить що Росія може "піти на Київ". Цитата:Але чомусь навіть на цьому форумі більшість не вірить що Росія може "піти на Київ".

Не так.

Сомнений в том, что "может", по-моему, ни у кого особо нет. Речь идёт не о "может - не может", а о том, пойдет или не пойдет.

Моё личное мнение, что может, но не пойдет. Не так.Сомнений в том, что "может", по-моему, ни у кого особо нет. Речь идёт не о "может - не может", а о том, пойдет или не пойдет.Моё личное мнение, что может, но не пойдет. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15461 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лют, 2020 22:14 ЛАД написав: Моё личное мнение, что может, но не пойдет. Моё личное мнение, что может, но не пойдет.



Все дружественные территории агрессором уже захвачены, захватывать недружественные территории чревато большими санкциями, репутационными потерями, кроме того очень дорого даже для нефтяной империи.

Гораздо проще на следующих выборах как следует материально вложиться в очередное новое лицо, что приведет или к развалу из-за перманентного срача у нас или к дружественному режиму. Все дружественные территории агрессором уже захвачены, захватывать недружественные территории чревато большими санкциями, репутационными потерями, кроме того очень дорого даже для нефтяной империи.Гораздо проще на следующих выборах как следует материально вложиться в очередное новое лицо, что приведет или к развалу из-за перманентного срача у нас или к дружественному режиму. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15352 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3962 раз. Подякували: 6100 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лют, 2020 22:23 freeze написав: .....

Гораздо проще на следующих выборах как следует материально вложиться в очередное новое лицо, что приведет или к развалу из-за перманентного срача у нас или к дружественному режиму. .....Гораздо проще на следующих выборах как следует материально вложиться в очередное новое лицо, что приведет или к развалу из-за перманентного срача у нас или к дружественному режиму.

Такое возможно.

Но такая возможность зависит и от нашей внутренней политики. Такое возможно.Но такая возможность зависит и от нашей внутренней политики. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15461 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лют, 2020 22:25 lapay написав: shapo написав: Зачем весь этот набор слов если я задал 2 простейших вопроса на которые любой вменяемый человек должен ответить, что понятий "титульная нация" нет ни в одном правовом документе цивилизованных стран равно как и графы "национальность" в этническом, а не гражданском смысле в удостоверении личности.

Или если такие страны есть, то назвать их, и все. Зачем весь этот набор слов если я задал 2 простейших вопроса на которые любой вменяемый человек должен ответить, что понятий "титульная нация" нет ни в одном правовом документе цивилизованных стран равно как и графы "национальность" в этническом, а не гражданском смысле в удостоверении личности.Или если такие страны есть, то назвать их, и все.

1. Осилити логічний ланцюг з трьох питань.

2. Задавайте ці питання в центральний офіс партії Свободи. А вони пошлють ..., і правильно зроблять, бо в своєму проекті можуть писати, що завгодно. 1. Осилити логічний ланцюг з трьох питань.2. Задавайте ці питання в центральний офіс партії Свободи. А вони пошлють ..., і правильно зроблять, бо в своєму проекті можуть писати, що завгодно.



1)Простий логічний ланцюг, який здатний усвідомити навіть прораб:

Державна мова в Україні яка? - Украинская, принята пока в Конституции. Но это не есть нечто нерушимое как аксиома в математике.

Нація, основний носій ціє мови, яка? - Да какая угодно. Этнический украинец может не знать украинской мовы и наоборот, и что? У американцев, австрийцев,всех граждан латинской Америки кроме Бразилии какая этническая национальность и как она совпадает с их языком?

Титульна нація, в Україні, яка? - Понятия не имею т.к. такой в принципе нет

Шо ще треба? - Внятного ответа на простейшие 2 вопроса

2) партия Свобода с ее проектом Конституции Украины была взята мной как наиболее откровенный первоисточник из которого черпает свои познания, а потом вещает на этой ветке будивельник в качестве аргумента оскорбления целого народа.

С ним согласились впоследствии козак-характерник и вы со своими "цепочками" 1)Простий логічний ланцюг, який здатний усвідомити навіть прораб:Державна мова в Україні яка? - Украинская, принята пока в Конституции. Но это не есть нечто нерушимое как аксиома в математике.Нація, основний носій ціє мови, яка? - Да какая угодно. Этнический украинец может не знать украинской мовы и наоборот, и что? У американцев, австрийцев,всех граждан латинской Америки кроме Бразилии какая этническая национальность и как она совпадает с их языком?Титульна нація, в Україні, яка? - Понятия не имею т.к. такой в принципе нетШо ще треба? - Внятного ответа на простейшие 2 вопроса2) партия Свобода с ее проектом Конституции Украины была взята мной как наиболее откровенный первоисточник из которого черпает свои познания, а потом вещает на этой ветке будивельник в качестве аргумента оскорбления целого народа.С ним согласились впоследствии козак-характерник и вы со своими "цепочками" Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2904 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лют, 2020 22:35 shapo написав: lapay написав: shapo написав: где в мире существует в Конституции или ином правовом документе понятие "титульная нация" и где еще осталась понятие "национальность" не по гражданскому, а этническому признаку? где в мире существует в Конституции или ином правовом документе понятие "титульная нация" и где еще осталась понятие "национальность" не по гражданскому, а этническому признаку?

При чому тут світ, коли в стартовому пості був проект Конституції партії Свобода? Вони можуть запропонувати і титульну націю, і укрократію, як офіційну назву системи влади. В чому проблема?

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 1%82%D1%8C

Націона́льність — приналежність особи до нації, держави або народу.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 1%96%D1%8F

Визначення нації



Нація (від лат.(латинський) natio — плем'я, народ) – історична спільність людей, що складається в ході формування спільності їх території, економічних зв'язків, літературної мови, деяких особливостей культури і характеру, які складають її ознаки.



Нації визначаються певним рядом характеристик, що стосуються як індивідуальних її членів так і всієї нації. Такі характеристики мають нести в собі як об'єднавчу функцію, спільнота людей, що не має між собою нічого спільного, не може бути нацією, так і відокремчу — що відрізняє дану націю від сусідніх. Будь-яка з таких характеристик може стати предметом дискусій, однак заперечення існування визначальних чинників містить в собі заперечення існування окремих націй. Характерні риси нації:



Кордони (географічні чи етнічно-культурні, або ті й інші разом)

Ідея неподільності, єдності нації

Суверенність, за допомогою якої досягається формальна рівність з іншими націями. Суверенність зазвичай ототожнюється з наявністю самостійної держави

Ідея, згідно з якою влада є легітимною лише тоді, коли вона підтримується народом і служить інтересам народу (нації)

Ідея ототожнення населення з нацією

Безпосереднє ототожнення індивіда з нацією, «безпосереднє членство». Особистість, як частина нації, є рівною з іншими членами нації

Культура (мова, спільні цінності, вірування, звичаї тощо)

Уявлення про існування нації в часі, в минулому й майбутньому

Спільні біологічні й спадкові риси

Особливе відношення до певної історичної, іноді навіть «священної» території[3] При чому тут світ, коли в стартовому пості був проект Конституції партії Свобода? Вони можуть запропонувати і титульну націю, і укрократію, як офіційну назву системи влади. В чому проблема?Націона́льність — приналежність особи до нації, держави або народу.Визначення націїНація (від лат.(латинський) natio — плем'я, народ) – історична спільність людей, що складається в ході формування спільності їх території, економічних зв'язків, літературної мови, деяких особливостей культури і характеру, які складають її ознаки.Нації визначаються певним рядом характеристик, що стосуються як індивідуальних її членів так і всієї нації. Такі характеристики мають нести в собі як об'єднавчу функцію, спільнота людей, що не має між собою нічого спільного, не може бути нацією, так і відокремчу — що відрізняє дану націю від сусідніх. Будь-яка з таких характеристик може стати предметом дискусій, однак заперечення існування визначальних чинників містить в собі заперечення існування окремих націй. Характерні риси нації:Кордони (географічні чи етнічно-культурні, або ті й інші разом)Ідея неподільності, єдності націїСуверенність, за допомогою якої досягається формальна рівність з іншими націями. Суверенність зазвичай ототожнюється з наявністю самостійної державиІдея, згідно з якою влада є легітимною лише тоді, коли вона підтримується народом і служить інтересам народу (нації)Ідея ототожнення населення з націєюБезпосереднє ототожнення індивіда з нацією, «безпосереднє членство». Особистість, як частина нації, є рівною з іншими членами націїКультура (мова, спільні цінності, вірування, звичаї тощо)Уявлення про існування нації в часі, в минулому й майбутньомуСпільні біологічні й спадкові рисиОсобливе відношення до певної історичної, іноді навіть «священної» території[3]



Зачем весь этот набор слов если я задал 2 простейших вопроса на которые любой вменяемый человек должен ответить, что понятий "титульная нация" нет ни в одном правовом документе цивилизованных стран равно как и графы "национальность" в этническом, а не гражданском смысле в удостоверении личности.

Или если такие страны есть, то назвать их, и все. Зачем весь этот набор слов если я задал 2 простейших вопроса на которые любой вменяемый человек должен ответить, что понятий "титульная нация" нет ни в одном правовом документе цивилизованных стран равно как и графы "национальность" в этническом, а не гражданском смысле в удостоверении личности.Или если такие страны есть, то назвать их, и все.

Конечно нет и не будет. Вы манипулируете этим термином. Путаете причину и следствие. Титутильная нация - по вашему причина - раз стоит в Конституции , значит украинцы титульная нация. Титульная нация - следствие: страна исторически называется по названию народа , который проживал и проживает на данной территории с давних времен .

А вот как в современных государствах , например, в США: у них в паспорте стоит - национальность - американец, по названию страны, которое дали пришлые люди. В Европе тоже так. Во Франции - все французы, в Нидерландах - нидерландцы. И т д. По названию страны , которую называли ранее по названию народа, которого проживало тогда больше. Конечно нет и не будет. Вы манипулируете этим термином. Путаете причину и следствие. Титутильная нация - по вашему причина - раз стоит в Конституции , значит украинцы титульная нация. Титульная нация - следствие: страна исторически называется по названию народа , который проживал и проживает на данной территории с давних времен .А вот как в современных государствах , например, в США: у них в паспорте стоит - национальность - американец, по названию страны, которое дали пришлые люди. В Европе тоже так. Во Франции - все французы, в Нидерландах - нидерландцы. И т д. По названию страны , которую называли ранее по названию народа, которого проживало тогда больше. Renee Повідомлень: 90 З нами з: 22.10.19 Подякував: 22 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лют, 2020 22:39 Re: Політичні дискусії shapo написав: Нація, основний носій ціє мови, яка? - Да какая угодно Нація, основний носій ціє мови, яка? - Да какая угодно

Євреї, вірмени, грузини? Яка нація - основний носій української мови? Чи треба підказку (у-к-р-а-ї-н-с-ь-к-а).

shapo написав: Титульна нація, в Україні, яка? - Понятия не имею т.к. такой в принципе нет Титульна нація, в Україні, яка? - Понятия не имею т.к. такой в принципе нет

Вище є підказка. Залишився останній ланцюг, до правильної відповіді. Треба напружити мізкі, треба.

shapo написав: Шо ще треба? - Внятного ответа на простейшие 2 вопроса Шо ще треба? - Внятного ответа на простейшие 2 вопроса

В розділі "допоможіть зрозуміти/розібратись" не можна давати відповіді, тільки підказки. shapo написав: 2) партия Свобода с ее проектом Конституции Украины была взята мной как наиболее откровенный первоисточник из которого черпает свои познания, а потом вещает на этой ветке будивельник в качестве аргумента оскорбления целого народа.

С ним согласились впоследствии козак-характерник и вы со своими "цепочками" 2) партия Свобода с ее проектом Конституции Украины была взята мной как наиболее откровенный первоисточник из которого черпает свои познания, а потом вещает на этой ветке будивельник в качестве аргумента оскорбления целого народа.С ним согласились впоследствии козак-характерник и вы со своими "цепочками"

Термін "титульна нація" був задовго до держави Ізраїль чи Україна:



Поняття «титульна нація» вперше введено французьким поетом та політичним діячем націоналістичного спрямування Морісом Барресом наприкінці XIX століття. Баррес розумів під ним домінуючу етнічну групу, мова та культура якої стають основою для державної системи освіти. Титульні нації Баррес протиставляв національним меншинам (представники титульної нації, що проживають за межами її національної держави, наприклад, в той час — французи в Ельзасі та Лотарингії) із етнічними діаспорами (етнічні групи всередині території національної держави, наприклад, євреї та вірмени у Франції). Баррес вважав, що національна держава може бути сильною тільки при наявності двох умов: національні меншини та етнічні діаспори повинні зберігати лояльність до держави титульної нації, а титульна нація повинна підтримувати «свої» національні меншини за кордоном. Цю класифікацію Баррес розробив в період справи Дрейфуса. Євреї, вірмени, грузини? Яка нація - основний носій української мови? Чи треба підказку (у-к-р-а-ї-н-с-ь-к-а).Вище є підказка. Залишився останній ланцюг, до правильної відповіді. Треба напружити мізкі, треба.В розділі "допоможіть зрозуміти/розібратись" не можна давати відповіді, тільки підказки.Термін "титульна нація" був задовго до держави Ізраїль чи Україна:Поняття «титульна нація» вперше введено французьким поетом та політичним діячем націоналістичного спрямування Морісом Барресом наприкінці XIX століття. Баррес розумів під ним домінуючу етнічну групу, мова та культура якої стають основою для державної системи освіти. Титульні нації Баррес протиставляв національним меншинам (представники титульної нації, що проживають за межами її національної держави, наприклад, в той час — французи в Ельзасі та Лотарингії) із етнічними діаспорами (етнічні групи всередині території національної держави, наприклад, євреї та вірмени у Франції). Баррес вважав, що національна держава може бути сильною тільки при наявності двох умов: національні меншини та етнічні діаспори повинні зберігати лояльність до держави титульної нації, а титульна нація повинна підтримувати «свої» національні меншини за кордоном. Цю класифікацію Баррес розробив в період справи Дрейфуса. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10038 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1109 раз. Подякували: 1230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лют, 2020 22:53 Вкладчик1234 написав:

А это за "агента Кремля"

Продолжение... А это за "агента Кремля" Аlександр Повідомлень: 3400 З нами з: 10.04.08 Подякував: 115 раз. Подякували: 231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лют, 2020 22:58 lapay написав: shapo написав: Нація, основний носій ціє мови, яка? - Да какая угодно Нація, основний носій ціє мови, яка? - Да какая угодно

Євреї, вірмени, грузини? Яка нація - основний носій української мови? Чи треба підказку (у-к-р-а-ї-н-с-ь-к-а).

shapo написав: Титульна нація, в Україні, яка? - Понятия не имею т.к. такой в принципе нет Титульна нація, в Україні, яка? - Понятия не имею т.к. такой в принципе нет

Вище є підказка. Залишився останній ланцюг, до правильної відповіді. Треба напружити мізкі, треба.

shapo написав: Шо ще треба? - Внятного ответа на простейшие 2 вопроса Шо ще треба? - Внятного ответа на простейшие 2 вопроса

В розділі "допоможіть зрозуміти/розібратись" не можна давати відповіді, тільки підказки. shapo написав: 2) партия Свобода с ее проектом Конституции Украины была взята мной как наиболее откровенный первоисточник из которого черпает свои познания, а потом вещает на этой ветке будивельник в качестве аргумента оскорбления целого народа.

С ним согласились впоследствии козак-характерник и вы со своими "цепочками" 2) партия Свобода с ее проектом Конституции Украины была взята мной как наиболее откровенный первоисточник из которого черпает свои познания, а потом вещает на этой ветке будивельник в качестве аргумента оскорбления целого народа.С ним согласились впоследствии козак-характерник и вы со своими "цепочками"

Термін "титульна нація" був задовго до держави Ізраїль чи Україна:



Поняття «титульна нація» вперше введено французьким поетом та політичним діячем націоналістичного спрямування Морісом Барресом наприкінці XIX століття. Баррес розумів під ним домінуючу етнічну групу, мова та культура якої стають основою для державної системи освіти. Титульні нації Баррес протиставляв національним меншинам (представники титульної нації, що проживають за межами її національної держави, наприклад, в той час — французи в Ельзасі та Лотарингії) із етнічними діаспорами (етнічні групи всередині території національної держави, наприклад, євреї та вірмени у Франції). Баррес вважав, що національна держава може бути сильною тільки при наявності двох умов: національні меншини та етнічні діаспори повинні зберігати лояльність до держави титульної нації, а титульна нація повинна підтримувати «свої» національні меншини за кордоном. Цю класифікацію Баррес розробив в період справи Дрейфуса. Євреї, вірмени, грузини? Яка нація - основний носій української мови? Чи треба підказку (у-к-р-а-ї-н-с-ь-к-а).Вище є підказка. Залишився останній ланцюг, до правильної відповіді. Треба напружити мізкі, треба.В розділі "допоможіть зрозуміти/розібратись" не можна давати відповіді, тільки підказки.Термін "титульна нація" був задовго до держави Ізраїль чи Україна:Поняття «титульна нація» вперше введено французьким поетом та політичним діячем націоналістичного спрямування Морісом Барресом наприкінці XIX століття. Баррес розумів під ним домінуючу етнічну групу, мова та культура якої стають основою для державної системи освіти. Титульні нації Баррес протиставляв національним меншинам (представники титульної нації, що проживають за межами її національної держави, наприклад, в той час — французи в Ельзасі та Лотарингії) із етнічними діаспорами (етнічні групи всередині території національної держави, наприклад, євреї та вірмени у Франції). Баррес вважав, що національна держава може бути сильною тільки при наявності двох умов: національні меншини та етнічні діаспори повинні зберігати лояльність до держави титульної нації, а титульна нація повинна підтримувати «свої» національні меншини за кордоном. Цю класифікацію Баррес розробив в період справи Дрейфуса.



Титульный народ, титульная нация: в международном праве - народ, в честь которого названо населяемое им государство. Например, в Узбекистане титульной нацией считаются узбеки, в Белоруссии - белорусы и т д. А тем, кто манипулирует этим понятием , нравится - Малороссия вместо Украинs Титульный народ, титульная нация: в международном праве - народ, в честь которого названо населяемое им государство. Например, в Узбекистане титульной нацией считаются узбеки, в Белоруссии - белорусы и т д. А тем, кто манипулирует этим понятием , нравится - Малороссия вместо Украинs Renee Повідомлень: 90 З нами з: 22.10.19 Подякував: 22 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5619562056215622> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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