Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Зачем весь этот набор слов если я задал 2 простейших вопроса на которые любой вменяемый человек должен ответить, что понятий "титульная нация" нет ни в одном правовом документе цивилизованных стран равно как и графы "национальность" в этническом, а не гражданском смысле в удостоверении личности. Или если такие страны есть, то назвать их, и все.
1. Осилити логічний ланцюг з трьох питань. 2. Задавайте ці питання в центральний офіс партії Свободи. А вони пошлють ..., і правильно зроблять, бо в своєму проекті можуть писати, що завгодно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
ЛАД написав:Моё личное мнение, что может, но не пойдет.
Все дружественные территории агрессором уже захвачены, захватывать недружественные территории чревато большими санкциями, репутационными потерями, кроме того очень дорого даже для нефтяной империи. Гораздо проще на следующих выборах как следует материально вложиться в очередное новое лицо, что приведет или к развалу из-за перманентного срача у нас или к дружественному режиму.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:..... Гораздо проще на следующих выборах как следует материально вложиться в очередное новое лицо, что приведет или к развалу из-за перманентного срача у нас или к дружественному режиму.
Такое возможно. Но такая возможность зависит и от нашей внутренней политики.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
shapo написав:Зачем весь этот набор слов если я задал 2 простейших вопроса на которые любой вменяемый человек должен ответить, что понятий "титульная нация" нет ни в одном правовом документе цивилизованных стран равно как и графы "национальность" в этническом, а не гражданском смысле в удостоверении личности. Или если такие страны есть, то назвать их, и все.
1. Осилити логічний ланцюг з трьох питань. 2. Задавайте ці питання в центральний офіс партії Свободи. А вони пошлють ..., і правильно зроблять, бо в своєму проекті можуть писати, що завгодно.
1)Простий логічний ланцюг, який здатний усвідомити навіть прораб: Державна мова в Україні яка? - Украинская, принята пока в Конституции. Но это не есть нечто нерушимое как аксиома в математике. Нація, основний носій ціє мови, яка? - Да какая угодно. Этнический украинец может не знать украинской мовы и наоборот, и что? У американцев, австрийцев,всех граждан латинской Америки кроме Бразилии какая этническая национальность и как она совпадает с их языком? Титульна нація, в Україні, яка? - Понятия не имею т.к. такой в принципе нет Шо ще треба? - Внятного ответа на простейшие 2 вопроса 2) партия Свобода с ее проектом Конституции Украины была взята мной как наиболее откровенный первоисточник из которого черпает свои познания, а потом вещает на этой ветке будивельник в качестве аргумента оскорбления целого народа. С ним согласились впоследствии козак-характерник и вы со своими "цепочками"
Нація (від лат.(латинський) natio — плем'я, народ) – історична спільність людей, що складається в ході формування спільності їх території, економічних зв'язків, літературної мови, деяких особливостей культури і характеру, які складають її ознаки.
Нації визначаються певним рядом характеристик, що стосуються як індивідуальних її членів так і всієї нації. Такі характеристики мають нести в собі як об'єднавчу функцію, спільнота людей, що не має між собою нічого спільного, не може бути нацією, так і відокремчу — що відрізняє дану націю від сусідніх. Будь-яка з таких характеристик може стати предметом дискусій, однак заперечення існування визначальних чинників містить в собі заперечення існування окремих націй. Характерні риси нації:
Кордони (географічні чи етнічно-культурні, або ті й інші разом) Ідея неподільності, єдності нації Суверенність, за допомогою якої досягається формальна рівність з іншими націями. Суверенність зазвичай ототожнюється з наявністю самостійної держави Ідея, згідно з якою влада є легітимною лише тоді, коли вона підтримується народом і служить інтересам народу (нації) Ідея ототожнення населення з нацією Безпосереднє ототожнення індивіда з нацією, «безпосереднє членство». Особистість, як частина нації, є рівною з іншими членами нації Культура (мова, спільні цінності, вірування, звичаї тощо) Уявлення про існування нації в часі, в минулому й майбутньому Спільні біологічні й спадкові риси Особливе відношення до певної історичної, іноді навіть «священної» території[3]
Зачем весь этот набор слов если я задал 2 простейших вопроса на которые любой вменяемый человек должен ответить, что понятий "титульная нация" нет ни в одном правовом документе цивилизованных стран равно как и графы "национальность" в этническом, а не гражданском смысле в удостоверении личности. Или если такие страны есть, то назвать их, и все.
Конечно нет и не будет. Вы манипулируете этим термином. Путаете причину и следствие. Титутильная нация - по вашему причина - раз стоит в Конституции , значит украинцы титульная нация. Титульная нация - следствие: страна исторически называется по названию народа , который проживал и проживает на данной территории с давних времен . А вот как в современных государствах , например, в США: у них в паспорте стоит - национальность - американец, по названию страны, которое дали пришлые люди. В Европе тоже так. Во Франции - все французы, в Нидерландах - нидерландцы. И т д. По названию страны , которую называли ранее по названию народа, которого проживало тогда больше.
shapo написав:Нація, основний носій ціє мови, яка? - Да какая угодно
Євреї, вірмени, грузини? Яка нація - основний носій української мови? Чи треба підказку (у-к-р-а-ї-н-с-ь-к-а).
shapo написав:Титульна нація, в Україні, яка? - Понятия не имею т.к. такой в принципе нет
Вище є підказка. Залишився останній ланцюг, до правильної відповіді. Треба напружити мізкі, треба.
shapo написав:Шо ще треба? - Внятного ответа на простейшие 2 вопроса
В розділі "допоможіть зрозуміти/розібратись" не можна давати відповіді, тільки підказки.
shapo написав:2) партия Свобода с ее проектом Конституции Украины была взята мной как наиболее откровенный первоисточник из которого черпает свои познания, а потом вещает на этой ветке будивельник в качестве аргумента оскорбления целого народа. С ним согласились впоследствии козак-характерник и вы со своими "цепочками"
Термін "титульна нація" був задовго до держави Ізраїль чи Україна:
Поняття «титульна нація» вперше введено французьким поетом та політичним діячем націоналістичного спрямування Морісом Барресом наприкінці XIX століття. Баррес розумів під ним домінуючу етнічну групу, мова та культура якої стають основою для державної системи освіти. Титульні нації Баррес протиставляв національним меншинам (представники титульної нації, що проживають за межами її національної держави, наприклад, в той час — французи в Ельзасі та Лотарингії) із етнічними діаспорами (етнічні групи всередині території національної держави, наприклад, євреї та вірмени у Франції). Баррес вважав, що національна держава може бути сильною тільки при наявності двох умов: національні меншини та етнічні діаспори повинні зберігати лояльність до держави титульної нації, а титульна нація повинна підтримувати «свої» національні меншини за кордоном. Цю класифікацію Баррес розробив в період справи Дрейфуса.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
shapo написав:Нація, основний носій ціє мови, яка? - Да какая угодно
Євреї, вірмени, грузини? Яка нація - основний носій української мови? Чи треба підказку (у-к-р-а-ї-н-с-ь-к-а).
shapo написав:Титульна нація, в Україні, яка? - Понятия не имею т.к. такой в принципе нет
Вище є підказка. Залишився останній ланцюг, до правильної відповіді. Треба напружити мізкі, треба.
shapo написав:Шо ще треба? - Внятного ответа на простейшие 2 вопроса
В розділі "допоможіть зрозуміти/розібратись" не можна давати відповіді, тільки підказки.
shapo написав:2) партия Свобода с ее проектом Конституции Украины была взята мной как наиболее откровенный первоисточник из которого черпает свои познания, а потом вещает на этой ветке будивельник в качестве аргумента оскорбления целого народа. С ним согласились впоследствии козак-характерник и вы со своими "цепочками"
Термін "титульна нація" був задовго до держави Ізраїль чи Україна:
Поняття «титульна нація» вперше введено французьким поетом та політичним діячем націоналістичного спрямування Морісом Барресом наприкінці XIX століття. Баррес розумів під ним домінуючу етнічну групу, мова та культура якої стають основою для державної системи освіти. Титульні нації Баррес протиставляв національним меншинам (представники титульної нації, що проживають за межами її національної держави, наприклад, в той час — французи в Ельзасі та Лотарингії) із етнічними діаспорами (етнічні групи всередині території національної держави, наприклад, євреї та вірмени у Франції). Баррес вважав, що національна держава може бути сильною тільки при наявності двох умов: національні меншини та етнічні діаспори повинні зберігати лояльність до держави титульної нації, а титульна нація повинна підтримувати «свої» національні меншини за кордоном. Цю класифікацію Баррес розробив в період справи Дрейфуса.
Титульный народ, титульная нация: в международном праве - народ, в честь которого названо населяемое им государство. Например, в Узбекистане титульной нацией считаются узбеки, в Белоруссии - белорусы и т д. А тем, кто манипулирует этим понятием , нравится - Малороссия вместо Украинs