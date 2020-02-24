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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5619562056215622 Додано: Пон 24 лют, 2020 23:04 Renee написав:

Титульный народ, титульная нация: в международном праве - народ, в честь которого названо населяемое им государство. Например, в Узбекистане титульной нацией считаются узбеки, в Белоруссии - белорусы и т д. Титульный народ, титульная нация: в международном праве - народ, в честь которого названо населяемое им государство. Например, в Узбекистане титульной нацией считаются узбеки, в Белоруссии - белорусы и т д.

Ого, наконец появился знаток международного права который покажет мне Конституции Узбекистана, Белоруссии и т. д. где об этом написано. Страны, правда, к цивилизованным тяжело отнести, более того, относятся они к СНГ из которого про-европейская Украина вышла. Ого, наконец появился знаток международного права который покажет мне Конституции Узбекистана, Белоруссии и т. д. где об этом написано. Страны, правда, к цивилизованным тяжело отнести, более того, относятся они к СНГ из которого про-европейская Украина вышла. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2904 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лют, 2020 23:09 Аlександр написав: Вкладчик1234 написав:

А это за "агента Кремля"

Продолжение... А это за "агента Кремля"

Армия, Мова, Вира, Хуле Армия, Мова, Вира, Хуле Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 10564 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6560 раз. Подякували: 2842 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лют, 2020 23:10



http://sd.net.ua/2015/12/01/washingtonp ... musor.html

Влиятельное американское издание «The Washington Post» открыто признало, что Пентагон поставлял украинской армии откровенный «мусор» под видом военной помощи. Кроме того, газета цитирует украинского военного, который сообщил, что такая некондиционная помощь США заметно снижает боевой дух ВСУ и вызывает недоверие к искренности желания Вашингтона помогать Украине в отражении российской агрессии в Донбассе.



Как пример, американские журналисты приводят передачу украинской армии бронежилетов, которыми Пентагон не оснащает собственных военных уже около 10 лет. Кроме того, количество бронежилетов составило всего 120 штук.



Другим нашумевшим случаем, стала передача ВСУ на передовую под Донецк армейских внедорожников «Хаммер», выпуска 1980-х годов – дату изготовления эксперты из США определили по серийным номерам машин. Хуже того, три «Хаммера» вообще оснащены пластиковыми дверями и окнами легко пробиваемым пулями. А одного из грузовиков пришлось менять покрышки уже через несколько километров эксплуатации. Американская газета цитирует неназванного украинского командира, по словам которого для ВСУ выгоднее приобрести подержанный джип, чем заниматься обслуживанием и ремонтом поставленной Вашингтоном некондиционной техники, учитывая, что только шины для Хаммера стоят в районе $ 1000.



Напомним, что всего было поставлено примерно 100 «Хаммеров», а общий размер нелетальной помощи американцев составляет 260 миллионов долларов.



Впрочем, по словам американских военных, комментировавших эту ситуацию для «The Washington Post» - они были вынуждены осуществлять поставки в крайне сжатые сроки (от АСД – война на юго-востоке Украины идет уже полтора года). Также Пентагон оправдывается, тем что ВСУ передавались и современные приборы ночного видения, оборудование для связи и контрбатарейные радары.



Комментарий АСД: относительно РЛС для обнаружения артиллерийских позиций противника другая американская газета «The Wall Street Journal» ранее сообщала, что США передали Украине неполноценные версии этой техники. Перед поставкой контрбатарейных радаров AN/TPQ-36 для ВСУ их «доработали» в сторону урезания их возможностей с целью уменьшения дальности обнаружения артиллерии сепаратистов. Мотивировалось это тем, чтобы украинские военные не смогли отвечать огнем, если их обстреляют с территории России.



Известный сенатор-республиканец Джон Маккейн, заявил, что намеренное ухудшение характеристик контрбатарейных радаров является симптомом «бредовой « точки зрения» администрации Обамы, что Путин будет изменять свое поведение на Украине. Это посылает сигнал России и Украине, что мы не готовы серьезно противостоять агрессии Владимира Путина». В Украину Пентагон поставлял не военное оборудование, а мусор - «The Washington Post»Влиятельное американское издание «The Washington Post» открыто признало, что Пентагон поставлял украинской армии откровенный «мусор» под видом военной помощи. Кроме того, газета цитирует украинского военного, который сообщил, что такая некондиционная помощь США заметно снижает боевой дух ВСУ и вызывает недоверие к искренности желания Вашингтона помогать Украине в отражении российской агрессии в Донбассе.Как пример, американские журналисты приводят передачу украинской армии бронежилетов, которыми Пентагон не оснащает собственных военных уже около 10 лет. Кроме того, количество бронежилетов составило всего 120 штук.Другим нашумевшим случаем, стала передача ВСУ на передовую под Донецк армейских внедорожников «Хаммер», выпуска 1980-х годов – дату изготовления эксперты из США определили по серийным номерам машин. Хуже того, три «Хаммера» вообще оснащены пластиковыми дверями и окнами легко пробиваемым пулями. А одного из грузовиков пришлось менять покрышки уже через несколько километров эксплуатации. Американская газета цитирует неназванного украинского командира, по словам которого для ВСУ выгоднее приобрести подержанный джип, чем заниматься обслуживанием и ремонтом поставленной Вашингтоном некондиционной техники, учитывая, что только шины для Хаммера стоят в районе $ 1000.Напомним, что всего было поставлено примерно 100 «Хаммеров», а общий размер нелетальной помощи американцев составляет 260 миллионов долларов.Впрочем, по словам американских военных, комментировавших эту ситуацию для «The Washington Post» - они были вынуждены осуществлять поставки в крайне сжатые сроки (от АСД – война на юго-востоке Украины идет уже полтора года). Также Пентагон оправдывается, тем что ВСУ передавались и современные приборы ночного видения, оборудование для связи и контрбатарейные радары.Комментарий АСД: относительно РЛС для обнаружения артиллерийских позиций противника другая американская газета «The Wall Street Journal» ранее сообщала, что США передали Украине неполноценные версии этой техники. Перед поставкой контрбатарейных радаров AN/TPQ-36 для ВСУ их «доработали» в сторону урезания их возможностей с целью уменьшения дальности обнаружения артиллерии сепаратистов. Мотивировалось это тем, чтобы украинские военные не смогли отвечать огнем, если их обстреляют с территории России.Известный сенатор-республиканец Джон Маккейн, заявил, что намеренное ухудшение характеристик контрбатарейных радаров является симптомом «бредовой « точки зрения» администрации Обамы, что Путин будет изменять свое поведение на Украине. Это посылает сигнал России и Украине, что мы не готовы серьезно противостоять агрессии Владимира Путина».

К тому же ещё и прожорливые - о Хамерах.

Проблема, что не было ремонтной базы - это конечно да. Почему это стали озвучивать только сейчас?К тому же ещё и прожорливые - о Хамерах.Проблема, что не было ремонтной базы - это конечно да. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7966 З нами з: 20.09.12 Подякував: 666 раз. Подякували: 859 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лют, 2020 23:11 Re: Політичні дискусії Renee написав: Титульный народ, титульная нация: в международном праве - народ, в честь которого названо населяемое им государство. Например, в Узбекистане титульной нацией считаются узбеки, в Белоруссии - белорусы и т д. А тем, кто манипулирует этим понятием , нравится - Малороссия вместо Украинs Титульный народ, титульная нация: в международном праве - народ, в честь которого названо населяемое им государство. Например, в Узбекистане титульной нацией считаются узбеки, в Белоруссии - белорусы и т д. А тем, кто манипулирует этим понятием , нравится - Малороссия вместо Украинs

Тут є аналіз української Конституції, по цьому питанню.

http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/han ... sAllowed=y Тут є аналіз української Конституції, по цьому питанню. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10038 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1109 раз. Подякували: 1230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лют, 2020 23:15 lapay написав: shapo написав: Титульна нація, в Україні, яка? - Понятия не имею т.к. такой в принципе нет Титульна нація, в Україні, яка? - Понятия не имею т.к. такой в принципе нет

Вище є підказка. Залишився останній ланцюг, до правильної відповіді. Треба напружити мізкі, треба.

Термін "титульна нація" був задовго до держави Ізраїль чи Україна:



Поняття «титульна нація» вперше введено французьким поетом та політичним діячем націоналістичного спрямування Морісом Барресом наприкінці XIX століття. Баррес розумів під ним домінуючу етнічну групу, мова та культура якої стають основою для державної системи освіти. Титульні нації Баррес протиставляв національним меншинам (представники титульної нації, що проживають за межами її національної держави, наприклад, в той час — французи в Ельзасі та Лотарингії) із етнічними діаспорами (етнічні групи всередині території національної держави, наприклад, євреї та вірмени у Франції). Баррес вважав, що національна держава може бути сильною тільки при наявності двох умов: національні меншини та етнічні діаспори повинні зберігати лояльність до держави титульної нації, а титульна нація повинна підтримувати «свої» національні меншини за кордоном. Цю класифікацію Баррес розробив в період справи Дрейфуса. Вище є підказка. Залишився останній ланцюг, до правильної відповіді. Треба напружити мізкі, треба.Термін "титульна нація" був задовго до держави Ізраїль чи Україна:Поняття «титульна нація» вперше введено французьким поетом та політичним діячем націоналістичного спрямування Морісом Барресом наприкінці XIX століття. Баррес розумів під ним домінуючу етнічну групу, мова та культура якої стають основою для державної системи освіти. Титульні нації Баррес протиставляв національним меншинам (представники титульної нації, що проживають за межами її національної держави, наприклад, в той час — французи в Ельзасі та Лотарингії) із етнічними діаспорами (етнічні групи всередині території національної держави, наприклад, євреї та вірмени у Франції). Баррес вважав, що національна держава може бути сильною тільки при наявності двох умов: національні меншини та етнічні діаспори повинні зберігати лояльність до держави титульної нації, а титульна нація повинна підтримувати «свої» національні меншини за кордоном. Цю класифікацію Баррес розробив в період справи Дрейфуса.

1) Про мозги и напряг. Не откроете тайну чем зарабатываете, мыслитель?

2) Историю введения термина и его антисемита-автора я написал в своём первом посте, так что читайте не только себя, любимого.

Этот термин был популярен в первой половине 20-го века пока весь мир не увидел во время ВМВ к чему он приведёт.

Сейчас этот термин в большинстве нормальных стран звучит как неприличный. По поводу национальностей и языков вы так и не ответили.Повторяю снова.

Какой язык используют американцы в США, мексиканцы в Мексике, бразильцы в Бразилии, австрийцы в Австрии, ирландцы в Ирландии и какая у них титульная нация согласно "цепочек"? 1) Про мозги и напряг. Не откроете тайну чем зарабатываете, мыслитель?2) Историю введения термина и его антисемита-автора я написал в своём первом посте, так что читайте не только себя, любимого.Этот термин был популярен в первой половине 20-го века пока весь мир не увидел во время ВМВ к чему он приведёт.Сейчас этот термин в большинстве нормальных стран звучит как неприличный. По поводу национальностей и языков вы так и не ответили.Повторяю снова.Какой язык используют американцы в США, мексиканцы в Мексике, бразильцы в Бразилии, австрийцы в Австрии, ирландцы в Ирландии и какая у них титульная нация согласно "цепочек"? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2904 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5619562056215622 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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