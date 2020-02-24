Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Renee написав: Титульный народ, титульная нация: в международном праве - народ, в честь которого названо населяемое им государство. Например, в Узбекистане титульной нацией считаются узбеки, в Белоруссии - белорусы и т д.
Ого, наконец появился знаток международного права который покажет мне Конституции Узбекистана, Белоруссии и т. д. где об этом написано. Страны, правда, к цивилизованным тяжело отнести, более того, относятся они к СНГ из которого про-европейская Украина вышла.
В Украину Пентагон поставлял не военное оборудование, а мусор - «The Washington Post» http://sd.net.ua/2015/12/01/washingtonp ... musor.html Влиятельное американское издание «The Washington Post» открыто признало, что Пентагон поставлял украинской армии откровенный «мусор» под видом военной помощи. Кроме того, газета цитирует украинского военного, который сообщил, что такая некондиционная помощь США заметно снижает боевой дух ВСУ и вызывает недоверие к искренности желания Вашингтона помогать Украине в отражении российской агрессии в Донбассе.
Как пример, американские журналисты приводят передачу украинской армии бронежилетов, которыми Пентагон не оснащает собственных военных уже около 10 лет. Кроме того, количество бронежилетов составило всего 120 штук.
Другим нашумевшим случаем, стала передача ВСУ на передовую под Донецк армейских внедорожников «Хаммер», выпуска 1980-х годов – дату изготовления эксперты из США определили по серийным номерам машин. Хуже того, три «Хаммера» вообще оснащены пластиковыми дверями и окнами легко пробиваемым пулями. А одного из грузовиков пришлось менять покрышки уже через несколько километров эксплуатации. Американская газета цитирует неназванного украинского командира, по словам которого для ВСУ выгоднее приобрести подержанный джип, чем заниматься обслуживанием и ремонтом поставленной Вашингтоном некондиционной техники, учитывая, что только шины для Хаммера стоят в районе $ 1000.
Напомним, что всего было поставлено примерно 100 «Хаммеров», а общий размер нелетальной помощи американцев составляет 260 миллионов долларов.
Впрочем, по словам американских военных, комментировавших эту ситуацию для «The Washington Post» - они были вынуждены осуществлять поставки в крайне сжатые сроки (от АСД – война на юго-востоке Украины идет уже полтора года). Также Пентагон оправдывается, тем что ВСУ передавались и современные приборы ночного видения, оборудование для связи и контрбатарейные радары.
Комментарий АСД: относительно РЛС для обнаружения артиллерийских позиций противника другая американская газета «The Wall Street Journal» ранее сообщала, что США передали Украине неполноценные версии этой техники. Перед поставкой контрбатарейных радаров AN/TPQ-36 для ВСУ их «доработали» в сторону урезания их возможностей с целью уменьшения дальности обнаружения артиллерии сепаратистов. Мотивировалось это тем, чтобы украинские военные не смогли отвечать огнем, если их обстреляют с территории России.
Известный сенатор-республиканец Джон Маккейн, заявил, что намеренное ухудшение характеристик контрбатарейных радаров является симптомом «бредовой « точки зрения» администрации Обамы, что Путин будет изменять свое поведение на Украине. Это посылает сигнал России и Украине, что мы не готовы серьезно противостоять агрессии Владимира Путина».
К тому же ещё и прожорливые - о Хамерах. Проблема, что не было ремонтной базы - это конечно да.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Renee написав:Титульный народ, титульная нация: в международном праве - народ, в честь которого названо населяемое им государство. Например, в Узбекистане титульной нацией считаются узбеки, в Белоруссии - белорусы и т д. А тем, кто манипулирует этим понятием , нравится - Малороссия вместо Украинs
shapo написав:Титульна нація, в Україні, яка? - Понятия не имею т.к. такой в принципе нет
Вище є підказка. Залишився останній ланцюг, до правильної відповіді. Треба напружити мізкі, треба. Термін "титульна нація" був задовго до держави Ізраїль чи Україна:
Поняття «титульна нація» вперше введено французьким поетом та політичним діячем націоналістичного спрямування Морісом Барресом наприкінці XIX століття. Баррес розумів під ним домінуючу етнічну групу, мова та культура якої стають основою для державної системи освіти. Титульні нації Баррес протиставляв національним меншинам (представники титульної нації, що проживають за межами її національної держави, наприклад, в той час — французи в Ельзасі та Лотарингії) із етнічними діаспорами (етнічні групи всередині території національної держави, наприклад, євреї та вірмени у Франції). Баррес вважав, що національна держава може бути сильною тільки при наявності двох умов: національні меншини та етнічні діаспори повинні зберігати лояльність до держави титульної нації, а титульна нація повинна підтримувати «свої» національні меншини за кордоном. Цю класифікацію Баррес розробив в період справи Дрейфуса.
1) Про мозги и напряг. Не откроете тайну чем зарабатываете, мыслитель? 2) Историю введения термина и его антисемита-автора я написал в своём первом посте, так что читайте не только себя, любимого. Этот термин был популярен в первой половине 20-го века пока весь мир не увидел во время ВМВ к чему он приведёт. Сейчас этот термин в большинстве нормальных стран звучит как неприличный. По поводу национальностей и языков вы так и не ответили.Повторяю снова. Какой язык используют американцы в США, мексиканцы в Мексике, бразильцы в Бразилии, австрийцы в Австрии, ирландцы в Ирландии и какая у них титульная нация согласно "цепочек"?