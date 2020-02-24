В Украину Пентагон поставлял не военное оборудование, а мусор - «The Washington Post»Влиятельное американское издание «The Washington Post» открыто признало, что Пентагон поставлял украинской армии откровенный «мусор» под видом военной помощи. Кроме того, газета цитирует украинского военного, который сообщил, что такая некондиционная помощь США заметно снижает боевой дух ВСУ и вызывает недоверие к искренности желания Вашингтона помогать Украине в отражении российской агрессии в Донбассе.Как пример, американские журналисты приводят передачу украинской армии бронежилетов, которыми Пентагон не оснащает собственных военных уже около 10 лет. Кроме того, количество бронежилетов составило всего 120 штук.Другим нашумевшим случаем, стала передача ВСУ на передовую под Донецк армейских внедорожников «Хаммер», выпуска 1980-х годов – дату изготовления эксперты из США определили по серийным номерам машин. Хуже того, три «Хаммера» вообще оснащены пластиковыми дверями и окнами легко пробиваемым пулями. А одного из грузовиков пришлось менять покрышки уже через несколько километров эксплуатации. Американская газета цитирует неназванного украинского командира, по словам которого для ВСУ выгоднее приобрести подержанный джип, чем заниматься обслуживанием и ремонтом поставленной Вашингтоном некондиционной техники, учитывая, что только шины для Хаммера стоят в районе $ 1000.Напомним, что всего было поставлено примерно 100 «Хаммеров», а общий размер нелетальной помощи американцев составляет 260 миллионов долларов.Впрочем, по словам американских военных, комментировавших эту ситуацию для «The Washington Post» - они были вынуждены осуществлять поставки в крайне сжатые сроки (от АСД – война на юго-востоке Украины идет уже полтора года). Также Пентагон оправдывается, тем что ВСУ передавались и современные приборы ночного видения, оборудование для связи и контрбатарейные радары.Комментарий АСД: относительно РЛС для обнаружения артиллерийских позиций противника другая американская газета «The Wall Street Journal» ранее сообщала, что США передали Украине неполноценные версии этой техники. Перед поставкой контрбатарейных радаров AN/TPQ-36 для ВСУ их «доработали» в сторону урезания их возможностей с целью уменьшения дальности обнаружения артиллерии сепаратистов. Мотивировалось это тем, чтобы украинские военные не смогли отвечать огнем, если их обстреляют с территории России.Известный сенатор-республиканец Джон Маккейн, заявил, что намеренное ухудшение характеристик контрбатарейных радаров является симптомом «бредовой « точки зрения» администрации Обамы, что Путин будет изменять свое поведение на Украине. Это посылает сигнал России и Украине, что мы не готовы серьезно противостоять агрессии Владимира Путина».