Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Renee написав:Не манипулируйте!!!! Нигде нет такого термина.И в Украине тоже. Титульная нация - термин исходит из положений Конституции, а не наоборот. Малороссию хотите? Так так и пишите!
У Конституції України використовуються терміни «Український народ», «українська нація», «національні меншини» та «корінні народи». У Преамбулі Конституції дається визначення поняття «Український народ» - громадяни України всіх національностей. Тут же наводиться розмежування понять «українська нація» та «Український народ», а саме: «спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім Українським народом права на самовизначення...». Отже, поняття «нація» та «народ» українським законодавцем співвідносяться як частина і ціле, видове і родове поняття.
1) Ну как же так. Только что заявляли что титульная нация есть в Конституциях Узбекистана, Белоруссии и ещё каких-то стран, а теперь ничего нет 2) Что такое "исходит из положений конституции" и что такое "Преамбула к Конституции" в отличие от вас и препода Могилянки не знаю. Расскажите где такое найти
shapo написав:1) Понятие титульной нации последний раз было в третьей республике до 1940г пока Францию не оккупировала Германия тоже имевшая этот термин вместе с процентными нормами и расовыми законами. Сейчас где оно есть?
В проекті Конституції від партії Свобода.
shapo написав:2) Какой процент населения в Ирландии говорит по-ирландски?
Для логічного ланцюга це немає значення.
shapo написав:Австрийцы сильно удивятся когда вы их назовёте немцами.
Тим не менш, австрійська мова є діалектом німецької. Якщо вважати австрійську мову окремою, від німецької, то тоді можна вважати австрійців окремою нацією.
shapo написав:А Австралийцы и канадцы это кто и где живёт их титульная нация, в Великобритании или частично в Франции для Канады?
В Канаді дві офіційні мови, більше спілкуються англійською, як і в Австралії. Титульна нація англійці, які заснували ці держави. Якщо австралійці схочуть ввести, в свою Конституцію, термін "титульна нація", то вони можуть записати не англійська, а австралійська, якщо, звісно, знайдуть якісь свою національні відмінності.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Коли вже завершиться цей бенефіс shapo? P.s.Бенефі́с (від фр. bénéfice — «зиск, користь») — театральна вистава або концерт, влаштований в честь одного з виступаючих акторів, дохід з якого повністю (повний бенефіс) або частково (напівбенефіс) призначався для одного або кількох з них (акторів-«бенефіціантів»), за винятком витрат на виставу.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Теперь начнутся прямые вопросы с старым и новым депутантам - о количестве реализованного для приобретения квартир. "Вывел из подполья"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Кармелюк написав:Коли вже завершиться цей бенефіс shapo? P.s.Бенефі́с (від фр. bénéfice — «зиск, користь») — театральна вистава або концерт, влаштований в честь одного з виступаючих акторів, дохід з якого повністю (повний бенефіс) або частково (напівбенефіс) призначався для одного або кількох з них (акторів-«бенефіціантів»), за винятком витрат на виставу.
Жмёте кнопку "заблокировать" - и о нём забудете.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
lapay Всё же после 2-ой мировой корректнее говорить об австрийской нации. Хотя язык немецкий. Австралийцы національні відмінності наверняка найдут. Хотя происходят от чистопородных англичан. Французы Квебека вряд ли согласятся с Вашим мнением о титульной нации, а при попытке провести такую идею в жизнь дело, боюсь, дойдет до раскола Канады. Поэтому такая идея там никогда не возникнет. А вообще, понятие наций, как Вы, уверен, прекрасно знаете, возникло совсем недавно по историческим масштабам - после буржуазных революций и формирования национальных государств. В отличие от этнического понятия национальности.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 25 лют, 2020 00:23, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
shapo написав:1) Понятие титульной нации последний раз было в третьей республике до 1940г пока Францию не оккупировала Германия тоже имевшая этот термин вместе с процентными нормами и расовыми законами. Сейчас где оно есть?
В проекті Конституції від партії Свобода.
shapo написав:2) Какой процент населения в Ирландии говорит по-ирландски?
Для логічного ланцюга це немає значення.
shapo написав:Австрийцы сильно удивятся когда вы их назовёте немцами.
Тим не менш, австрійська мова є діалектом німецької. Якщо вважати австрійську мову окремою, від німецької, то тоді можна вважати австрійців окремою нацією.
shapo написав:А Австралийцы и канадцы это кто и где живёт их титульная нация, в Великобритании или частично в Франции для Канады?
В Канаді дві офіційні мови, більше спілкуються англійською, як і в Австралії. Титульна нація англійці, які заснували ці держави. Якщо австралійці схочуть ввести, в свою Конституцію, термін "титульна нація", то вони можуть записати не англійська, а австралійська, якщо, звісно, знайдуть якісь свою національні відмінності.
1) Про ваше профессиональное поприще,мыслитель, скромно умолчали, видимо, чтобы Инженер-строитель (давно не прораб) не позавидовал 2) Оставив в стороне диалекты немецкого коих и в самой ФРГ полно, и умирающий ирландский язык, и несоответствие название страны официальному языку в Канаде, Австралии и ещё куче стран делаю вывод что понятия "титульной нации" нет нигде кроме проекта Конституции бывшей социал-национальной партии. Следовательно, использование будивельником этого термина для того чтобы подчеркнуть превосходство одной группы населения над другой есть признаком отсталого, застрявшего в прошлом столетии маргинала
Кармелюк написав:Коли вже завершиться цей бенефіс shapo? P.s.Бенефі́с (від фр. bénéfice — «зиск, користь») — театральна вистава або концерт, влаштований в честь одного з виступаючих акторів, дохід з якого повністю (повний бенефіс) або частково (напівбенефіс) призначався для одного або кількох з них (акторів-«бенефіціантів»), за винятком витрат на виставу.
Мне все что вы транслируете здесь тоже не нравится но я почему-то не призываю вас блокировать хотя многие ваши высказывания заслуживают бана. В этом отличия якобы про-европейского человека от воспитанного. По сути вы те же большевики хотя якобы ненавидите их. Все что вам не нравится и с чем вы не согласны жаждете запретить или уничтожить
Kudrjavuy написав:....... Не лезьте в те вопросы о которых не имеете даже представления! Умирают не от "вируса" а от пульмонологических осложнений. И второе "основное" - он не имеет имунитета. Вернее в организме не вырабатывается иммунитет - т.е. Если сам спид просто подавляет иммунитет, то это заболевание несёт осложнения.
1.
Не лезьте в те вопросы о которых не имеете даже представления!
2. "он не имеет имунитета" - это пока не установлено. Не выдавайте предположение за факт. 3. Умирают от разных осложнений, не только пульмонологических. Вы точно знаете ситуацию в стране с обеспечением лекарствами от всех болезней?
Вот из-за таких ...(не буду "клеить ярлыки" ) возникают Новые Санжары.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.