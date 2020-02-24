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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5622562356245625> Додано: Вів 25 лют, 2020 00:33 Это нужно показывать семьям углекопов - куда уходит их труд и почему они не получают деньги - волшебная страна!



- Оно не понимает, что такое оно само! Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7972 З нами з: 20.09.12 Подякував: 666 раз. Подякували: 859 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2020 00:37 ЛАД написав: Kudrjavuy написав: .......

Не лезьте в те вопросы о которых не имеете даже представления!

Умирают не от "вируса" а от пульмонологических осложнений.

И второе "основное" - он не имеет имунитета. Вернее в организме не вырабатывается иммунитет - т.е. Если сам спид просто подавляет иммунитет, то это заболевание несёт осложнения. .......Не лезьте в те вопросы о которых не имеете даже представления!Умирают не от "вируса" а от пульмонологических осложнений.И второе "основное" - он не имеет имунитета. Вернее в организме не вырабатывается иммунитет - т.е. Если сам спид просто подавляет иммунитет, то это заболевание несёт осложнения.

1. Не лезьте в те вопросы о которых не имеете даже представления!

2. "он не имеет имунитета" - это пока не установлено. Не выдавайте предположение за факт.

3. Умирают от разных осложнений, не только пульмонологических.

Вы точно знаете ситуацию в стране с обеспечением лекарствами от всех болезней?



Вот из-за таких ...(не буду "клеить ярлыки" ) возникают Новые Санжары. 1.2. "он не имеет имунитета" - это пока не установлено. Не выдавайте предположение за факт.3. Умирают от разных осложнений, не только пульмонологических.Вы точно знаете ситуацию в стране с обеспечением лекарствами от всех болезней?Вот из-за таких ...(не буду "клеить ярлыки") возникают Новые Санжары.

На сегодня уже 200 человек заболели повторно - это уже определено.

С возрастом у каждого мужчины проблемы с дыхательным аппаратом - этот вирус ложит в первую очередь способность к работе бронхо-лёгочного аппарата. На сегодня уже 200 человек заболели повторно - это уже определено.С возрастом у каждого мужчины проблемы с дыхательным аппаратом - этот вирус ложит в первую очередь способность к работе бронхо-лёгочного аппарата. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7972 З нами з: 20.09.12 Подякував: 666 раз. Подякували: 859 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2020 00:43 Re: Політичні дискусії shapo написав: 2) Оставив в стороне диалекты немецкого коих и в самой ФРГ полно, и умирающий ирландский язык, и несоответствие название страны официальному языку в Канаде, Австралии и ещё куче стран делаю вывод что понятия "титульной нации" нет нигде кроме проекта Конституции бывшей социал-национальной партии. 2) Оставив в стороне диалекты немецкого коих и в самой ФРГ полно, и умирающий ирландский язык, и несоответствие название страны официальному языку в Канаде, Австралии и ещё куче стран делаю вывод что понятия "титульной нации" нет нигде кроме проекта Конституции бывшей социал-национальной партии.

Титульні нації були в СРСР. В національних державах очевидно, яка нація є титульною, хоч це і не записано в Конституції. В бувших колоніях корінні народи не є державоутворюючими, там "титульна нація" зводиться до офіційної мови.

shapo написав: Следовательно, использование будивельником этого термина для того чтобы подчеркнуть превосходство одной группы населения над другой есть признаком отсталого, застрявшего в прошлом столетии маргинала Следовательно, использование будивельником этого термина для того чтобы подчеркнуть превосходство одной группы населения над другой есть признаком отсталого, застрявшего в прошлом столетии маргинала

Якщо у фразі "українці були титульною нацією-в той час коли євреї домівки не мали ,а значить і титульною бути не могли. Тобто євреї в ізраїлі-не повинні лизати задницю титульній нації - бо титульна в ізраїлі-євреї" найбільше запитання по терміну "титульна нація", то це дійсно велика проблема. Титульні нації були в СРСР. В національних державах очевидно, яка нація є титульною, хоч це і не записано в Конституції. В бувших колоніях корінні народи не є державоутворюючими, там "титульна нація" зводиться до офіційної мови.Якщо у фразі "українці були титульною нацією-в той час коли євреї домівки не мали ,а значить і титульною бути не могли. Тобто євреї в ізраїлі-не повинні лизати задницю титульній нації - бо титульна в ізраїлі-євреї" найбільше запитання по терміну "титульна нація", то це дійсно велика проблема. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10041 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1109 раз. Подякували: 1230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2020 01:24 Kudrjavuy написав: Кармелюк написав: Коли вже завершиться цей бенефіс shapo?

P.s.Бенефі́с (від фр. bénéfice — «зиск, користь») — театральна вистава або концерт, влаштований в честь одного з виступаючих акторів, дохід з якого повністю (повний бенефіс) або частково (напівбенефіс) призначався для одного або кількох з них (акторів-«бенефіціантів»), за винятком витрат на виставу. Коли вже завершиться цей бенефіс shapo?P.s.Бенефі́с (від фр. bénéfice — «зиск, користь») — театральна вистава або концерт, влаштований в честь одного з виступаючих акторів, дохід з якого повністю (повний бенефіс) або частково (напівбенефіс) призначався для одного або кількох з них (акторів-«бенефіціантів»), за винятком витрат на виставу.

Жмёте кнопку "заблокировать" - и о нём забудете. Жмёте кнопку "заблокировать" - и о нём забудете.

Ніколи і нікого не блокував, і поки не збираюсь цього робити.

Моє питання було жартівливе

Просто стало цікаво, що ж відповість невтомний трудівник shapo, якого так турбує питання "титульной нации" Думав він теж віджартується Але де там! Людина серйозна! Аж занадто (якщо судити по його відповіді) Ніколи і нікого не блокував, і поки не збираюсь цього робити.Моє питання було жартівливеПросто стало цікаво, що ж відповість невтомний трудівник shapo, якого так турбує питання "титульной нации"Думав він теж віджартуєтьсяАле де там! Людина серйозна! Аж занадто (якщо судити по його відповіді) Кармелюк 1

Повідомлень: 612 З нами з: 26.08.12 Подякував: 217 раз. Подякували: 297 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2020 02:39 shapo написав: Renee написав:

Титульный народ, титульная нация: в международном праве - народ, в честь которого названо населяемое им государство. Например, в Узбекистане титульной нацией считаются узбеки, в Белоруссии - белорусы и т д. Титульный народ, титульная нация: в международном праве - народ, в честь которого названо населяемое им государство. Например, в Узбекистане титульной нацией считаются узбеки, в Белоруссии - белорусы и т д.

Ого, наконец появился знаток международного права который покажет мне Конституции Узбекистана, Белоруссии и т. д. где об этом написано. Страны, правда, к цивилизованным тяжело отнести, более того, относятся они к СНГ из которого про-европейская Украина вышла. Ого, наконец появился знаток международного права который покажет мне Конституции Узбекистана, Белоруссии и т. д. где об этом написано. Страны, правда, к цивилизованным тяжело отнести, более того, относятся они к СНГ из которого про-европейская Украина вышла.

А який зв’язок між визначенням терміну "титульна нація" і його необхідністю закріплення в діючих Конституціях?

Доречі термін "титульна нація" це ще з часів савка вами обожнюваного тягнеться. А який зв’язок між визначенням терміну "титульна нація" і його необхідністю закріплення в діючих Конституціях?Доречі термін "титульна нація" це ще з часів савка вами обожнюваного тягнеться. mephala Повідомлень: 6527 З нами з: 07.04.14 Подякував: 123 раз. Подякували: 716 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2020 02:59 lapay написав: shapo написав: Итак, хочу услышать мнения по этому поводу прежде чем меня в очередной раз обвинят в разжигании национальной розни или каком-то флуде. Итак, хочу услышать мнения по этому поводу прежде чем меня в очередной раз обвинят в разжигании национальной розни или каком-то флуде.

Для чого? Це не закон і не законопрект. Навряд чи коли взагалі буде внесений в Раді. Для чого? Це не закон і не законопрект. Навряд чи коли взагалі буде внесений в Раді.

sequence

Свобода - это та, что никуда не проходит последнее время?

Вы правы.

Действительно, сегодня "Свобода" почти маргиналы, голосуют за неё считанные % (1-2).

Правда, есть другое - медленное и постепенное смещение вправо "благопристойных" партий. Да и в обществе постепенно получают распространение взгляды и мнения, ранее приемлемые разве что в той же "Свободе".

Я понимаю, что наш форум далеко не "зеркало общества", но всё же в какой-то мере показателен. Взгляды, порой высказываемые будивельником, К-х и др. ещё несколько лет назад вызвали бы резкий протест, а сегодня многими воспринимаются если и не нормальными, то вполне допустимыми.

Так что вопросы, поднимаемые shapo возникают не на пустом месте.

Плохо, что его сразу начинают заклёвывать и переходить с рассмотрения вопросов и взглядов на личные особенности. Это вызывает ответку и вопросы тонут в простых пререкательствах.

Например, вопрос об отражении национальности в паспорте. После развала Союза это было одним из прогрессивных достижений, в отличие от так и не реализованного требования о том, чтобы не было отдельных внутреннего и загранпаспорта. И призывы восстановить такую графу явно не отражают "стремление в Европу". Можно гордиться тем, что ты гражданин Украины (правда, для этого желательно поднять престиж Украины), но гордиться национальностью ... гордиться тем, что у тебя несколько генов отличаются от генов соседей? При этом не уверен, что этих отличий больше, чем отличий от других людей твоей же национальности.

И опять же понятно, что "процентная норма" у "Свободы" совсем не то же самое, что квоты "по всьому світу ... для нацменшин, жінок чи геїв" и должны служить совсем другим целям. Вы правы.Действительно, сегодня "Свобода" почти маргиналы, голосуют за неё считанные % (1-2).Правда, есть другое - медленное и постепенное смещение вправо "благопристойных" партий. Да и в обществе постепенно получают распространение взгляды и мнения, ранее приемлемые разве что в той же "Свободе".Я понимаю, что наш форум далеко не "зеркало общества", но всё же в какой-то мере показателен. Взгляды, порой высказываемые будивельником, К-х и др. ещё несколько лет назад вызвали бы резкий протест, а сегодня многими воспринимаются если и не нормальными, то вполне допустимыми.Так что вопросы, поднимаемые shapo возникают не на пустом месте.Плохо, что его сразу начинают заклёвывать и переходить с рассмотрения вопросов и взглядов на личные особенности. Это вызывает ответку и вопросы тонут в простых пререкательствах.Например, вопрос об отражении национальности в паспорте. После развала Союза это было одним из прогрессивных достижений, в отличие от так и не реализованного требования о том, чтобы не было отдельных внутреннего и загранпаспорта. И призывы восстановить такую графу явно не отражают "стремление в Европу". Можно гордиться тем, что ты гражданин Украины (правда, для этого желательно поднять престиж Украины), но гордиться национальностью ... гордиться тем, что у тебя несколько генов отличаются от генов соседей? При этом не уверен, что этих отличий больше, чем отличий от других людей твоей же национальности.И опять же понятно, что "процентная норма" у "Свободы" совсем не то же самое, что квоты "по всьому світу ... для нацменшин, жінок чи геїв" и должны служить совсем другим целям. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15468 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2020 03:08 Starikan написав: shapo

Вы провокатор!



Просьба к модераторам забанить провокатора бессрочно. Вы провокатор!Просьба к модераторам забанить провокатора бессрочно.

Интересно, кто эти 40% (экзальтированные дамочки?).

Вы быстро прогрессируете! Вы быстро прогрессируете! Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15468 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2020 03:31 mephala написав: shapo написав: Renee написав:

Титульный народ, титульная нация: в международном праве - народ, в честь которого названо населяемое им государство. Например, в Узбекистане титульной нацией считаются узбеки, в Белоруссии - белорусы и т д. Титульный народ, титульная нация: в международном праве - народ, в честь которого названо населяемое им государство. Например, в Узбекистане титульной нацией считаются узбеки, в Белоруссии - белорусы и т д.

Ого, наконец появился знаток международного права который покажет мне Конституции Узбекистана, Белоруссии и т. д. где об этом написано. Страны, правда, к цивилизованным тяжело отнести, более того, относятся они к СНГ из которого про-европейская Украина вышла. Ого, наконец появился знаток международного права который покажет мне Конституции Узбекистана, Белоруссии и т. д. где об этом написано. Страны, правда, к цивилизованным тяжело отнести, более того, относятся они к СНГ из которого про-европейская Украина вышла.

А який зв’язок між визначенням терміну "титульна нація" і його необхідністю закріплення в діючих Конституціях?

Доречі термін "титульна нація" це ще з часів савка вами обожнюваного тягнеться. А який зв’язок між визначенням терміну "титульна нація" і його необхідністю закріплення в діючих Конституціях?Доречі термін "титульна нація" це ще з часів савка вами обожнюваного тягнеться.

Ланцюжок тут намагаються протягти зовсім до іншого, але топорно: всі свідомі українці є нацистами, бандерівцями, мазепинцями, махновцями і інші штампи радянської ідеології. А от денаціоналізована частина українського народу, по суті - манкурти, а також національні меншини є носіями передових наднаціональних, глобалістичних ідей, справжніми європейцями і демократами. По суті, заперечують право на самовизначення і самоорганізацію українців, як етносу, право на творення власної хати-держави з власним уставом. Хочуть, щоб українці почувалися чужинцями у власній хаті. Навіть штампи - кліше, що використовує пропаганда, походять від постатей, що в той чи інший спосіб плекали цю державність. А це україноненависникам, як серпом по яйкам. Вони люблять зовсім іншу державу, а деякі якусь іншу, спотворену зовні Україну - Малоросію. Що стосується дискусії, щодо титульної нації і тлумачення різних дотичних до неї термінів, то є дослідження Мирослави Антонович "Співвідношення понять «народ» і «нація» в національному та міжнародному праві (в контексті українського націєтворення)." Хто має інтерес, гугл в поміч. Уривок наведу...



У міжнародно-правових актах також фігурують терміни «народ», «нація», «держава». Зокрема, в обох Міжнародних пактах 1966 р. («Про громадянські та політичні права» і «Про економічні, соціальні та культурні права»), йдеться про право народів на самовизначення, однак це поняття не витлумачено. Той самий термін використовується в Декларації про надання незалежності колоніальним країнам і народам 1960 р., інших міжнародно-правових актах. У проекті Декларації ООН щодо дискримінації корінних народів, зокрема, згадано про демілітаризацію земель і територій корінних народів, яка сприятиме мирові, взаєморозумінню та дружнім відносинам між державами (nations) та народами світу.

У Конституції України 1996 р. вжито терміни «Український народ», «українська нація», «національні меншини» та «корінні народи». В Преамбулі Основного Закону визначено, що «Український народ» – це громадяни України всіх національностей. Тут само розмежовано поняття «українська нація» та «Український народ», а саме: «спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім Українським народом права на самовизначення...». Отже, поняття «нація» і «народ» українським законодавцем співвідносяться як частина і ціле, видове і родове.



Статус України як, з одного боку, національної держави, а з другого, – багатонаціональної, полікультурної, було закріплено в її Конституції 1996 р. У Преамбулі дано визначення Українського народу як громадян України всіх національностей, тобто в основі такого тлумачення є елементи і громадянської, і етнічної нації [9]. Українська держава, яка постала у 1991 р., значною мірою була

результатом національно-визвольного руху другої половини 80-х років ХХ ст. і відтворювала національну ідентичність через український державний прапор (синьо-жовтий), герб (тризуб) і державний гімн України. Ці споконвічні державні символи української незалежності сприйняли усі політичні сили, крім комуністів, однак навіть вони одноголосно підтримали Конституцію України 1996 р., яка

проголошувала державний прапор, герб та гімн.



Те, що поняття «Український народ» за Конституцією України є родовим щодо поняття «українська нація», підтверджує, зокрема, і стаття 11 Основного Закону, в якій ідеться про сприяння держави консолідації та розвиткові

української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові

етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України. У цій статті на рівні загальних засад вирішуються два питання. По-перше, конституційно визначено характер та основний зміст політики держави щодо української нації, яка за чисельністю є основою українського народу. Ця політика зумовлена реальними наслідками складного

багатовікового історичного розвитку української нації в підневільному стані в

складі різних держав. Природно, що після проголошення незалежності український етнос очікує від держави активних заходів щодо поступового розв’язання проблем національного відродження .



По-друге, у ст. 11 конституційно визначено також характер і мету політики держави щодо корінних народів і національних меншин. Ідеться про сприяння з боку держави розвиткові їх «етнічної, культурної, мовної та релігійної

самобутності». Цією статтею поняття «корінні народи» в українське право запроваджено вперше. Як правило, цей термін позначає категорію національних меншин, яка є самобутньою етнічною групою, що склалася історично і споконвіку проживає на території певної держави. Головна відмінність корінних народів та національних меншин, відповідно до Міжнародної конвенції Міжнародної Організації Праці 1989 р., полягає у наявності специфічних прав землевласності чи землекористування в тих регіонах, в яких корінні народи проживають.



Коли Україна ввійшла до складу Радянського Союзу, ці великі здобутки української нації щодо дружніх відносин з усіма меншинами в Україн замовчувались, однак акцентувались ідеї єврейських погромів в Україні, бандерівської загрози, національної нетерпимості для дискредитації ідеї українського націоналізму.

«Факти, однак, свідчать, що український національно-визвольний рух ніколи не пропонував досягти своїх цілей за рахунок чи всупереч неукраїнському населенню країни»



Для великої частини українського етносу національна ідентифікація залишається проблемою. Це не дивно, оскільки століттями

заперечували національну ідентичність українського народу, переслідували

українську мову і національну культуру . Звісно, визнавали існування українських

звичаїв, літератури українською мовою (це заперечити було неможливо), але «їх

вважали чимось таким, що існує на етнографічному рівні, а культура освіченого

суспільства – це, звичайно, російська культура. Українського ж інтелігента в Пітері чи в Білокам’яній називали не інакше, як “мазепинець”. Пізніше чіпляли ярлики “петлюрівця”, “бандерівця”«. За таких умов, коли за національну свідомість людину фізично знищували, важко очікувати відродження української самосвідомості за п’ятнадцять років, хоч ознаки цього процесу очевидні.

Отже, в Україні паралельно йде формування як української політичної нації (за термінологією Конституції України – Українського народу), так і відродження української етнічної нації, яка є титульною нацією Української держави . Ланцюжок тут намагаються протягти зовсім до іншого, але топорно: всі свідомі українці є нацистами, бандерівцями, мазепинцями, махновцями і інші штампи радянської ідеології. А от денаціоналізована частина українського народу, по суті - манкурти, а також національні меншини є носіями передових наднаціональних, глобалістичних ідей, справжніми європейцями і демократами. По суті, заперечують право на самовизначення і самоорганізацію українців, як етносу, право на творення власної хати-держави з власним уставом. Хочуть, щоб українці почувалися чужинцями у власній хаті. Навіть штампи - кліше, що використовує пропаганда, походять від постатей, що в той чи інший спосіб плекали цю державність. А це україноненависникам, як серпом по яйкам.Вони люблять зовсім іншу державу, а деякі якусь іншу, спотворену зовні Україну - Малоросію. Що стосується дискусії, щодо титульної нації і тлумачення різних дотичних до неї термінів, то є дослідження Мирослави Антонович "Співвідношення понять «народ» і «нація» в національному та міжнародному праві (в контексті українського націєтворення)." Хто має інтерес, гугл в поміч. Уривок наведу...У міжнародно-правових актах також фігурують терміни «народ», «нація», «держава». Зокрема, в обох Міжнародних пактах 1966 р. («Про громадянські та політичні права» і «Про економічні, соціальні та культурні права»), йдеться про право народів на самовизначення, однак це поняття не витлумачено. Той самий термін використовується в Декларації про надання незалежності колоніальним країнам і народам 1960 р., інших міжнародно-правових актах. У проекті Декларації ООН щодо дискримінації корінних народів, зокрема, згадано про демілітаризацію земель і територій корінних народів, яка сприятиме мирові, взаєморозумінню та дружнім відносинам між державами (nations) та народами світу.У Конституції України 1996 р. вжито терміни «Український народ», «українська нація», «національні меншини» та «корінні народи». В Преамбулі Основного Закону визначено, що «Український народ» – це громадяни України всіх національностей. Тут само розмежовано поняття «українська нація» та «Український народ», а саме: «спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім Українським народом права на самовизначення...». Отже, поняття «нація» і «народ» українським законодавцем співвідносяться як частина і ціле, видове і родове.Статус України як, з одного боку, національної держави, а з другого, – багатонаціональної, полікультурної, було закріплено в її Конституції 1996 р. У Преамбулі дано визначення Українського народу як громадян України всіх національностей, тобто в основі такого тлумачення є елементи і громадянської, і етнічної нації [9]. Українська держава, яка постала у 1991 р., значною мірою буларезультатом національно-визвольного руху другої половини 80-х років ХХ ст. і відтворювала національну ідентичність через український державний прапор (синьо-жовтий), герб (тризуб) і державний гімн України. Ці споконвічні державні символи української незалежності сприйняли усі політичні сили, крім комуністів, однак навіть вони одноголосно підтримали Конституцію України 1996 р., якапроголошувала державний прапор, герб та гімн.Те, що поняття «Український народ» за Конституцією України є родовим щодо поняття «українська нація», підтверджує, зокрема, і стаття 11 Основного Закону, в якій ідеться про сприяння держави консолідації та розвитковіукраїнської нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвитковіетнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України. У цій статті на рівні загальних засад вирішуються два питання. По-перше, конституційно визначено характер та основний зміст політики держави щодо української нації, яка за чисельністю є основою українського народу. Ця політика зумовлена реальними наслідками складногобагатовікового історичного розвитку української нації в підневільному стані вскладі різних держав.По-друге, у ст. 11 конституційно визначено також характер і мету політики держави щодо корінних народів і національних меншин. Ідеться про сприяння з боку держави розвиткові їх «етнічної, культурної, мовної та релігійноїсамобутності». Цією статтею поняття «корінні народи» в українське право запроваджено вперше. Як правило, цей термін позначає категорію національних меншин, яка є самобутньою етнічною групою, що склалася історично і споконвіку проживає на території певної держави. Головна відмінність корінних народів та національних меншин, відповідно до Міжнародної конвенції Міжнародної Організації Праці 1989 р., полягає у наявності специфічних прав землевласності чи землекористування в тих регіонах, в яких корінні народи проживають.Коли Україна ввійшла до складу Радянського Союзу, ці великі здобутки української нації щодо дружніх відносин з усіма меншинами в Україн замовчувались, однак акцентувались ідеї єврейських погромів в Україні, бандерівської загрози, національної нетерпимості для дискредитації ідеї українського націоналізму.. Звісно, визнавали існування українськихзвичаїв, літератури українською мовою (це заперечити було неможливо), але «їхвважали чимось таким, що існує на етнографічному рівні, а культура освіченогосуспільства – це, звичайно, російська культура. Українського ж інтелігента в Пітері чи в Білокам’яній називали не інакше, як “мазепинець”. Пізніше чіпляли ярлики “петлюрівця”, “бандерівця”«. За таких умов, коли за національну свідомість людину фізично знищували, важко очікувати відродження української самосвідомості за п’ятнадцять років, хоч ознаки цього процесу очевидні. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 25 лют, 2020 03:34, всього редагувалось 1 раз. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27782 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1903 раз. Подякували: 2084 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2020 03:34 Я не боюсь написати відкрито - шапо-єврей



Напомнило старый анекдот ещё эпохи Хрущёва.

Поспорили Хрущёв с Никсоном, какая страна демократичнее. Никсон, естественно: "У вас никакой демократии, у вас диктатура".

Хрущёв и говорит, давай, мол, выйдем на улицу, спросим у людей.

Вышли. Остановил Никсон какого-то прохожего, явно простого работягу и говорит:

- Вот у нас в Америке любой может прийти к Белому дому и крикнуть: "Долой Никсона!", а у вас?

А прохожий:

- Подумаешь! Я тоже могу выйти на Красную площадь и крикнуть: "Долой Никсона!" Напомнило старый анекдот ещё эпохи Хрущёва.Поспорили Хрущёв с Никсоном, какая страна демократичнее. Никсон, естественно: "У вас никакой демократии, у вас диктатура".Хрущёв и говорит, давай, мол, выйдем на улицу, спросим у людей.Вышли. Остановил Никсон какого-то прохожего, явно простого работягу и говорит:- Вот у нас в Америке любой может прийти к Белому дому и крикнуть: "Долой Никсона!", а у вас?А прохожий:- Подумаешь! Я тоже могу выйти на Красную площадь и крикнуть: "Долой Никсона!" Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15468 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2020 03:40 Зміни в Конституцію.





У столичному Будинку офіцерів відбулися збори представників понад 20 політичних та громадських організацій. На них створено Координаційну раду громадського руху «Українці — етнічна нація». Мета — відновлення графи «національність» в державних реєстраційних документах. До громадської ініціативи долучилися: Спілка офіцерів України, Народний рух України, Конгрес українських націоналістів, УНСО, Українська партія, Українське козацтво, ВУТ «Просвіта»... Головою Координаційної ради обрано Героя України, генерал-лейтенанта, заступника голови Спілки офіцерів України Григорія Омельченка.





Координаційна рада підготувала «Звернення до українського народу». У ньому, зокрема, йдеться про те, що за часів перебування України в складі Російської та інших імперій колонізатори намагались знищити нашу національну ідентичність. Від 1991 року Україна незалежна. Проте пострадянська номенклатура, яка залишилась при владі, продовжувала денаціоналізацію. Так, 26 червня 1992-го Верховна Рада України прийняла Постанову «Про затвердження положень про паспорт громадянина України, про свідоцтво про народження...» (№2503-ХІІ), якою, в порушення принципу верховенства права, закріпленого в міжнародних актах ООН, ЮНЕСКО, Ради Європи, вилучила графу «національність» з українського паспорту.





Втім, зберегли у свідоцтві про народження зазначення національності батьків дитини, а у свідоцтві про шлюб — національність кожного з подружжя. Але ці норми були скасовані 12 вересня 2002 року постановою №1367 Кабінету Міністрів України. А 10 листопада 2010-го КМУ на чолі з М. Азаровим ухвалив Постанову № 1025 «Про затвердження зразків актових записів цивільного стану, описів та зразків бланків...», якою завершив процес денаціоналізації українців, вилучивши графу «національність» з усіх бланків про державну реєстрацію. Цією постановою уряд позбавив 46 млн. громадян України (37 млн. етнічних українців) права вказувати в документах свою національність.





Таким чином, підкреслено в зверненні, здійснено юридичний етноцид титульної нації — українців. Цитата: «Сьогодні, з юридичної точки зору, українська нація і українці за національністю де-юре не існують».

«З часу ліквідації графи «національність» у свідоцтві про народження в Україні народилося понад 11 млн. дітей», ідеться у зверненні, але у їхніх свідоцтвах не вказана національність їх батьків. Отже, усі вони — національні безбатченки? «Україна перетворена на державу, яка є єдиною в Раді Європи і у світі, громадяни якої позбавлені права мати запис про свою національність в державних реєстраційних документах».





Власне, для того й створено Координаційну раду руху «Українці — етнічна нація», зазначено далі у зверненні, щоб повернути нашим громадянам права на добровільний запис своєї національної ідентичності в державних реєстраційних документах , що надасть змогу «всім, без винятку, представникам національних меншин, які проживають в Україні, реальне юридичне право ... задовольняти їхні культурні та освітні потреби, закріплені в Конституції України».





Автори звернення посилаються на Декларацію Генеральної Асамблеї ООН від 1960 року «Про надання незалежності колоніальним країнам і народам» (№ 1514-ХV), яка визнає право корінного народу на створення національної держави. Національною є така держава, де корінний народ (етнос) становить не менше 67% населення. Українці — це 78% населення країни. Але досі Верховна Рада законодавчо не закріпила статус українців як корінного народу України.





Відтак Координаційна рада руху «Українці — етнічна нація» вважає за необхідне законодавчо вирішити питання про повернення УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДУ його національного коріння. І просить Президента, Верховну Раду, Кабінет Міністрів України, зокрема, про таке:





— подати до ООН заяву про приєднання України до Декларації ООН «Про права корінних народів» та ратифікувати її, щоб вона відповідно до ст. 9 Конституції України стала частиною нашого законодавства;





— закріпити в Конституції України положення про те, що українці є корінною (титульною) нацією, а Україна — національною державою;





— повернути етнічним українцям та національним меншинам України право мати запис про національність у реєстраційних державних документах;





— зобов’язати державні органи реєстрації актів цивільного стану України внести запис «національність» у паспорт, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, у яких відсутній запис про національність, або видати відповідний вкладиш до цих документів. Чи є доцільними зміни в Конституцію України? Вважаю, що так. Ось ініціатива відповідна.У столичному Будинку офіцерів відбулися збори представників понад 20 політичних та громадських організацій. На них створено Координаційну раду громадського руху «Українці — етнічна нація». Мета — відновлення графи «національність» в державних реєстраційних документах. До громадської ініціативи долучилися: Спілка офіцерів України, Народний рух України, Конгрес українських націоналістів, УНСО, Українська партія, Українське козацтво, ВУТ «Просвіта»... Головою Координаційної ради обрано Героя України, генерал-лейтенанта, заступника голови Спілки офіцерів України Григорія Омельченка.Координаційна рада підготувала «Звернення до українського народу». У ньому, зокрема, йдеться про те, що за часів перебування України в складі Російської та інших імперій колонізатори намагались знищити нашу національну ідентичність. Від 1991 року Україна незалежна. Проте пострадянська номенклатура, яка залишилась при владі, продовжувала денаціоналізацію. Так, 26 червня 1992-го Верховна Рада України прийняла Постанову «Про затвердження положень про паспорт громадянина України, про свідоцтво про народження...» (№2503-ХІІ), якою, в порушення принципу верховенства права, закріпленого в міжнародних актах ООН, ЮНЕСКО, Ради Європи, вилучила графу «національність» з українського паспорту.Втім, зберегли у свідоцтві про народження зазначення національності батьків дитини, а у свідоцтві про шлюб — національність кожного з подружжя. Але ці норми були скасовані 12 вересня 2002 року постановою №1367 Кабінету Міністрів України. А 10 листопада 2010-го КМУ на чолі з М. Азаровим ухвалив Постанову № 1025 «Про затвердження зразків актових записів цивільного стану, описів та зразків бланків...», якою завершив процес денаціоналізації українців, вилучивши графу «національність» з усіх бланків про державну реєстрацію. Цією постановою уряд позбавив 46 млн. громадян України (37 млн. етнічних українців) права вказувати в документах свою національність.Таким чином, підкреслено в зверненні, здійснено юридичний етноцид титульної нації — українців. Цитата: «Сьогодні, з юридичної точки зору, українська нація і українці за національністю де-юре не існують».«З часу ліквідації графи «національність» у свідоцтві про народження в Україні народилося понад 11 млн. дітей», ідеться у зверненні, але у їхніх свідоцтвах не вказана національність їх батьків. Отже, усі вони — національні безбатченки? «Україна перетворена на державу, яка є єдиною в Раді Європи і у світі, громадяни якої позбавлені права мати запис про свою національність в державних реєстраційних документах».Власне, для того й створено Координаційну раду руху «Українці — етнічна нація», зазначено далі у зверненні, щоб повернути нашим громадянам права на, що надасть змогу «всім, без винятку, представникам національних меншин, які проживають в Україні, реальне юридичне право ... задовольняти їхні культурні та освітні потреби, закріплені в Конституції України».Автори звернення посилаються на Декларацію Генеральної Асамблеї ООН від 1960 року «Про надання незалежності колоніальним країнам і народам» (№ 1514-ХV), яка визнає право корінного народу на створення національної держави. Національною є така держава, де корінний народ (етнос) становить не менше 67% населення. Українці — це 78% населення країни. Але досі Верховна Рада законодавчо не закріпила статус українців як корінного народу України.Відтак Координаційна рада руху «Українці — етнічна нація» вважає за необхідне законодавчо вирішити питання про повернення УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДУ його національного коріння. І просить Президента, Верховну Раду, Кабінет Міністрів України, зокрема, про таке:— подати до ООН заяву про приєднання України до Декларації ООН «Про права корінних народів» та ратифікувати її, щоб вона відповідно до ст. 9 Конституції України стала частиною нашого законодавства;— закріпити в Конституції України положення про те, що українці є корінною (титульною) нацією, а Україна — національною державою;— повернути етнічним українцям та національним меншинам України право мати запис про національність у реєстраційних державних документах;— зобов’язати державні органи реєстрації актів цивільного стану України внести запис «національність» у паспорт, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, у яких відсутній запис про національність, або видати відповідний вкладиш до цих документів. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27782 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1903 раз. Подякували: 2084 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5622562356245625> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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