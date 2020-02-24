Козак-характерник
Возможно, не прав, но я понимаю - "політична нація" и "етнічна національнiсть".
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 25 лют, 2020 03:47
Козак-характерник
Возможно, не прав, но я понимаю - "політична нація" и "етнічна національнiсть".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 25 лют, 2020 03:55
Козак-характерник
Затея глубоко реакционная.
И вы ещё обвиняете "пострадянську номенклатуру"!
В Союзе графа "национальность" это было святое. В автобиографии требовалось обязательно указать не только свою национальность, но и отца и матери, а порой могли поинтересоваться и дальше.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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