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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5622562356245625 Додано: Вів 25 лют, 2020 03:47 Козак-характерник

Возможно, не прав, но я понимаю - "політична нація" и "етнічна національнiсть". Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15468 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2020 03:55 Козак-характерник

Затея глубоко реакционная.

И вы ещё обвиняете "пострадянську номенклатуру"!

В Союзе графа "национальность" это было святое. В автобиографии требовалось обязательно указать не только свою национальность, но и отца и матери, а порой могли поинтересоваться и дальше.

А нужно это исключительно для "процентных норм" по "Свободе". Затея глубоко реакционная.И вы ещё обвиняете "пострадянську номенклатуру"!В Союзе графа "национальность" это было святое. В автобиографии требовалосьуказать не только свою национальность, но и отца и матери, а порой могли поинтересоваться и дальше.А нужно это исключительно для "процентных норм" по "Свободе". Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15468 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2020 03:59 ЛАД написав: но гордиться национальностью ... гордиться тем, что у тебя несколько генов отличаются от генов соседей? При этом не уверен, что этих отличий больше, чем отличий от других людей твоей же национальности.

но гордиться национальностью ... гордиться тем, что у тебя несколько генов отличаются от генов соседей? При этом не уверен, что этих отличий больше, чем отличий от других людей твоей же национальности.



За вроду дякую батькам,

За вдачу - Богу і родині

І поцілунок, що в зірках,

Що я живу на Україні!

Що маю гени доброти

І серце сповнене любові,

Що ми разом і я, і ти

Є українцями по крові! За вроду дякую батькам,За вдачу - Богу і родиніІ поцілунок, що в зірках,Що я живу на Україні! Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27784 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1903 раз. Подякували: 2084 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2020 04:01 ЛАД написав: Козак-характерник

Затея глубоко реакционная.

И вы ещё обвиняете "пострадянську номенклатуру"!

В Союзе графа "национальность" это было святое. В автобиографии требовалось обязательно указать не только свою национальность, но и отца и матери, а порой могли поинтересоваться и дальше.

А нужно это исключительно для "процентных норм" по "Свободе". Затея глубоко реакционная.И вы ещё обвиняете "пострадянську номенклатуру"!В Союзе графа "национальность" это было святое. В автобиографии требовалосьуказать не только свою национальность, но и отца и матери, а порой могли поинтересоваться и дальше.А нужно это исключительно для "процентных норм" по "Свободе".

Я виділив червоним там... .. "добровільний запис своєї національної ідентичності в державних реєстраційних документах" ...Диявол ховається як завжди у дрібничках. Я, наприклад, хочу вписати свою національність в паспорт. А якщо людина стидається свого походження чи приховує його з інших мотивів, то тут вже її власний вибір. Але таку людину державна машина все одно візьме на олівець! Природу такого вибору треба вивчати і аналізувати, чому людина позиціонує себе, як перекати - поле. Може він є циганом, або вона є циганкою.



Старинная звонкая песня

Куда-то с собою зовёт,

По полю, по полю, по полю

Цыганская бричка плывёт.



Перекати-поле, перекати-поле,

Воля, вольная воля.







ЛАД написав: Козак-характерник

Возможно, не прав, но я понимаю - "політична нація" и "етнічна національнiсть". Возможно, не прав, но я понимаю - "політична нація" и "етнічна національнiсть".

Не зрозумів. Поточніть, що саме Вам є не зрозумілим? А краще наберіть в гугл, бо я надав лише уривок з дослідження. Там детальніше все розтлумачила авторка.



П.С. В душі, я є державником, державною людиною, а не патріотом. Патріот - це високопарне слово, навіть дискредитоване. А от побудувати такий механізм, щоб дійсно запрацював на благо українців, як швейцарський годинник, то була б цікава справа з точки зору професійного менеджмента. Щоб все по науці було вибудовано: чіткий план, мета, задачи, виконавці, методи реалізації, мотивації, контроль і прогнозування. Це як облаштувати хату, в якій комфортно було б жити. Шкода, що наша псевдоеліта не є амбітною, в кращому випадку - бариги, а так, переважно - окупанти, уламок денаціоналізованої і чужинської номенклатури, що пов'язана кров'ю з криміналом. Я виділив червоним там........Диявол ховається як завжди у дрібничках.Я, наприклад, хочу вписати свою національність в паспорт. А якщо людина стидається свого походження чи приховує його з інших мотивів, то тут вже її власний вибір. Але таку людину державна машина все одно візьме на олівець!Природу такого вибору треба вивчати і аналізувати, чому людина позиціонує себе, як перекати - поле. Може він є циганом, або вона є циганкою.Старинная звонкая песняКуда-то с собою зовёт,По полю, по полю, по полюЦыганская бричка плывёт.Перекати-поле, перекати-поле,Воля, вольная воля.Не зрозумів. Поточніть, що саме Вам є не зрозумілим? А краще наберіть в гугл, бо я надав лише уривок з дослідження. Там детальніше все розтлумачила авторка.П.С. В душі, я є державником, державною людиною, а не патріотом.Патріот - це високопарне слово, навіть дискредитоване. А от побудувати такий механізм, щоб дійсно запрацював на благо українців, як швейцарський годинник, то була б цікава справа з точки зору професійного менеджмента. Щоб все по науці було вибудовано: чіткий план, мета, задачи, виконавці, методи реалізації, мотивації, контроль і прогнозування. Це як облаштувати хату, в якій комфортно було б жити. Шкода, що наша псевдоеліта не є амбітною, в кращому випадку - бариги, а так, переважно - окупанти, уламок денаціоналізованої і чужинської номенклатури, що пов'язана кров'ю з криміналом. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27784 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1903 раз. Подякували: 2084 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5622562356245625 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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