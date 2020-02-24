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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5622562356245625
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 03:47

Козак-характерник
Возможно, не прав, но я понимаю - "політична нація" и "етнічна національнiсть".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 03:55

Козак-характерник
Затея глубоко реакционная.
И вы ещё обвиняете "пострадянську номенклатуру"!
В Союзе графа "национальность" это было святое. В автобиографии требовалось обязательно указать не только свою национальность, но и отца и матери, а порой могли поинтересоваться и дальше. :)
А нужно это исключительно для "процентных норм" по "Свободе".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 03:59

  ЛАД написав: но гордиться национальностью ... гордиться тем, что у тебя несколько генов отличаются от генов соседей? При этом не уверен, что этих отличий больше, чем отличий от других людей твоей же национальности.


За вроду дякую батькам,
За вдачу - Богу і родині
І поцілунок, що в зірках,
Що я живу на Україні!
Що маю гени доброти
І серце сповнене любові,
Що ми разом і я, і ти
Є українцями по крові!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 04:01

:roll:
  ЛАД написав:Козак-характерник
Затея глубоко реакционная.
И вы ещё обвиняете "пострадянську номенклатуру"!
В Союзе графа "национальность" это было святое. В автобиографии требовалось обязательно указать не только свою национальность, но и отца и матери, а порой могли поинтересоваться и дальше.
А нужно это исключительно для "процентных норм" по "Свободе".

Я виділив червоним там... :wink: .."добровільний запис своєї національної ідентичності в державних реєстраційних документах"...Диявол ховається як завжди у дрібничках. :wink: Я, наприклад, хочу вписати свою національність в паспорт. А якщо людина стидається свого походження чи приховує його з інших мотивів, то тут вже її власний вибір. Але таку людину державна машина все одно візьме на олівець! :) Природу такого вибору треба вивчати і аналізувати, чому людина позиціонує себе, як перекати - поле. Може він є циганом, або вона є циганкою.

Старинная звонкая песня
Куда-то с собою зовёт,
По полю, по полю, по полю
Цыганская бричка плывёт.

Перекати-поле, перекати-поле,
Воля, вольная воля.



  ЛАД написав:Козак-характерник
Возможно, не прав, но я понимаю - "політична нація" и "етнічна національнiсть".

Не зрозумів. Поточніть, що саме Вам є не зрозумілим? А краще наберіть в гугл, бо я надав лише уривок з дослідження. Там детальніше все розтлумачила авторка.

П.С. В душі, я є державником, державною людиною, а не патріотом. :) Патріот - це високопарне слово, навіть дискредитоване. А от побудувати такий механізм, щоб дійсно запрацював на благо українців, як швейцарський годинник, то була б цікава справа з точки зору професійного менеджмента. Щоб все по науці було вибудовано: чіткий план, мета, задачи, виконавці, методи реалізації, мотивації, контроль і прогнозування. Це як облаштувати хату, в якій комфортно було б жити. Шкода, що наша псевдоеліта не є амбітною, в кращому випадку - бариги, а так, переважно - окупанти, уламок денаціоналізованої і чужинської номенклатури, що пов'язана кров'ю з криміналом.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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  #<1 ... 5622562356245625
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