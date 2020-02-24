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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 25 лют, 2020 08:36
Козак-характерник написав:
"добровільний запис своєї національної ідентичності в державних реєстраційних документах"[/color]...Диявол ховається як завжди у дрібничках.
Я, наприклад, хочу вписати свою національність в паспорт. А якщо людина стидається свого походження чи приховує його з інших мотивів, то тут вже її власний вибір. Але таку людину державна машина все одно візьме на олівець!
Природу такого вибору треба вивчати і аналізувати, чому людина позиціонує себе, як перекати - поле. Може він є циганом, або вона є циганкою.
П.С. В душі, я є державником, державною людиною, а не патріотом.
Патріот - це високопарне слово, навіть дискредитоване. А от побудувати такий механізм, щоб дійсно запрацював на благо українців, як швейцарський годинник, то була б цікава справа з точки зору професійного менеджмента. Щоб все по науці було вибудовано: чіткий план, мета, задачи, виконавці, методи реалізації, мотивації, контроль і прогнозування. Це як облаштувати хату, в якій комфортно було б жити. Шкода, що наша псевдоеліта не є амбітною, в кращому випадку - бариги, а так, переважно - окупанти, уламок денаціоналізованої і чужинської номенклатури, що пов'язана кров'ю з криміналом.
а вот так.
человек,гражданин Украины, явно не то что не украинец, а даже и не славянин, пошёл добровольцем на фронт. не прятался, ни прикрывался отговорками - пускай украинцы воюют за свою землю.
допустим, погиб. а его дети не хотят терять национальную идентичность- их тоже
державна машина все одно візьме на олівець!
вариантов может быть уйма.
В душі, я є державником, державною людиною, а не патріотом.
вступает в противоречие с написанным раннее тобой.національність
не имеет НИКАКОГО отношения к тому, как ощущает,ведёт себя гражданин в своём государстве.
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Додано: Вів 25 лют, 2020 09:29
fokus написав: ЛАД написав:
Сегодня, конечно, нет смысла об этом говорить, но было бы интересно посмотреть, как РФ осваивала бы Сибирь без участия Украины, если бы развал Союза произошёл не в 1991, где-нибудь в 70-м.
Та думаю также и освоила бы. Просто заробитчан с Украины было бы еще больше.
Но в целом согласен, излишне сладко поет Волгарь. Приторно. Потому как бессмысленно отрицать, что дешевый газ из Украины выбрали еще при Союзе
. Как и уголь. И рассказывать теперь, что это ничего не значило для становления Союза тогда, и, соответственно, России сегодня – это просто передергивание фактов.
Хотя, конечно, и Украина тогда свою долю получила, как часть Союза. И немалую, этого тоже отрицать нельзя. А сейчас да, Украине остается сосать..лапу, а Россия в нефте–газовом шоколаде
.
И во времена СССР же УССР за каждый метр кубический, поставленный вне республики, успела получить МИНИМУМ 10 КУБОМЕТРОВ ВЗАМЕН.
Насчет шоколада - в 90-е ые он был совсем не сладок. Во-первых, резко упали объемы - добыча нефти к началу нулевых снизилась с 570-ти до 360-ти млн. т. Во-вторых, это добро почти не приносило ничего в бюджет. С легкой руки МБХ со товарищи, нефтяные компании добывали сотни миллионов тонн СКВАЖИННОЙ ЖИДКОСТИ, которая становилась нефтью лишь после пересечения госграницы. Помнится, году в 1-ом в Нижнем пришлось пообщаться с чином из налоговой полиции. Оказалось, что все ее силы в тот момент были призваны срочно решать насущную проблему - в один прекрасный день крупнейший в Европе Новогорьковский НПЗ оказался СДАН В АРЕНДУ некому ООО, зарегистрированному на Байконуре. В результате платежи в бюджет упали НА ПОРЯДОК (Байконур в то время - налоговый офшор)
И лишь посадка владельца самой прозрачной российской компании, не успевшего продать по сходной цене 2 ПРОЦЕНТА МИРОВЫХ РАЗВЕДАННЫХ ЗАПАСОВ НЕФТИ!!!, привела в итоге к тому, что добыча нефти выросла в РФ в 1,5 раза, а налоговые поступления от нее - В ШЕСТЬ РАЗ!!!
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Волгарь
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Додано: Вів 25 лют, 2020 09:58
Волгарь написав:
И во времена СССР же УССР за каждый метр кубический, поставленный вне республики, успела получить МИНИМУМ 10 КУБОМЕТРОВ ВЗАМЕН
Бреше і навіть не червоніє...
1 З 1965 по 1985 Україна влила в енергосистему СРСР - приблизно 600 млрд м3
2 З 1985 по 1991 - Україна добувала 30 млрд м3 . при споживанні 40-45 млрд м3 - тобто отримала назад менше 100 млрд м3
3 З 1991 по 2019 - споживання впало до 30 млрд м3 , при стабільному видобутку 20 млрд м3
Як бачимо фантазії нижнєгородського татарина - треба ділити мінімум на 20..
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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