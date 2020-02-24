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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5621562256235624> Додано: Вів 25 лют, 2020 08:36 Козак-характерник написав: "добровільний запис своєї національної ідентичності в державних реєстраційних документах"[/color]...Диявол ховається як завжди у дрібничках. Я, наприклад, хочу вписати свою національність в паспорт. А якщо людина стидається свого походження чи приховує його з інших мотивів, то тут вже її власний вибір. Але таку людину державна машина все одно візьме на олівець! Природу такого вибору треба вивчати і аналізувати, чому людина позиціонує себе, як перекати - поле. Може він є циганом, або вона є циганкою.







П.С. В душі, я є державником, державною людиною, а не патріотом. Патріот - це високопарне слово, навіть дискредитоване. А от побудувати такий механізм, щоб дійсно запрацював на благо українців, як швейцарський годинник, то була б цікава справа з точки зору професійного менеджмента. Щоб все по науці було вибудовано: чіткий план, мета, задачи, виконавці, методи реалізації, мотивації, контроль і прогнозування. Це як облаштувати хату, в якій комфортно було б жити. Шкода, що наша псевдоеліта не є амбітною, в кращому випадку - бариги, а так, переважно - окупанти, уламок денаціоналізованої і чужинської номенклатури, що пов'язана кров'ю з криміналом. "добровільний запис своєї національної ідентичності в державних реєстраційних документах"[/color]...Диявол ховається як завжди у дрібничках.Я, наприклад, хочу вписати свою національність в паспорт. А якщо людина стидається свого походження чи приховує його з інших мотивів, то тут вже її власний вибір. Але таку людину державна машина все одно візьме на олівець!Природу такого вибору треба вивчати і аналізувати, чому людина позиціонує себе, як перекати - поле. Може він є циганом, або вона є циганкою.П.С. В душі, я є державником, державною людиною, а не патріотом.Патріот - це високопарне слово, навіть дискредитоване. А от побудувати такий механізм, щоб дійсно запрацював на благо українців, як швейцарський годинник, то була б цікава справа з точки зору професійного менеджмента. Щоб все по науці було вибудовано: чіткий план, мета, задачи, виконавці, методи реалізації, мотивації, контроль і прогнозування. Це як облаштувати хату, в якій комфортно було б жити. Шкода, що наша псевдоеліта не є амбітною, в кращому випадку - бариги, а так, переважно - окупанти, уламок денаціоналізованої і чужинської номенклатури, що пов'язана кров'ю з криміналом.



а вот так.

человек,гражданин Украины, явно не то что не украинец, а даже и не славянин, пошёл добровольцем на фронт. не прятался, ни прикрывался отговорками - пускай украинцы воюют за свою землю.

допустим, погиб. а его дети не хотят терять национальную идентичность- их тоже державна машина все одно візьме на олівець!

вариантов может быть уйма.



В душі, я є державником, державною людиною, а не патріотом. вступает в противоречие с написанным раннее тобой.

національність не имеет НИКАКОГО отношения к тому, как ощущает,ведёт себя гражданин в своём государстве. а вот так.человек,гражданин Украины, явно не то что не украинец, а даже и не славянин, пошёл добровольцем на фронт. не прятался, ни прикрывался отговорками - пускай украинцы воюют за свою землю.допустим, погиб. а его дети не хотят терять национальную идентичность- их тожевариантов может быть уйма.вступает в противоречие с написанным раннее тобой.не имеет НИКАКОГО отношения к тому, как ощущает,ведёт себя гражданин в своём государстве. 19yuriy91 Повідомлень: 2358 З нами з: 15.09.12 Подякував: 230 раз. Подякували: 346 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2020 09:29 fokus написав: ЛАД написав: Сегодня, конечно, нет смысла об этом говорить, но было бы интересно посмотреть, как РФ осваивала бы Сибирь без участия Украины, если бы развал Союза произошёл не в 1991, где-нибудь в 70-м. Сегодня, конечно, нет смысла об этом говорить, но было бы интересно посмотреть, как РФ осваивала бы Сибирь без участия Украины, если бы развал Союза произошёл не в 1991, где-нибудь в 70-м.

Та думаю также и освоила бы. Просто заробитчан с Украины было бы еще больше.

Но в целом согласен, излишне сладко поет Волгарь. Приторно. Потому как бессмысленно отрицать, что дешевый газ из Украины выбрали еще при Союзе . Как и уголь. И рассказывать теперь, что это ничего не значило для становления Союза тогда, и, соответственно, России сегодня – это просто передергивание фактов.

Хотя, конечно, и Украина тогда свою долю получила, как часть Союза. И немалую, этого тоже отрицать нельзя. А сейчас да, Украине остается сосать..лапу, а Россия в нефте–газовом шоколаде . Та думаю также и освоила бы. Просто заробитчан с Украины было бы еще больше.Но в целом согласен, излишне сладко поет Волгарь. Приторно.. Как и уголь. И рассказывать теперь, что это ничего не значило для становления Союза тогда, и, соответственно, России сегодня – это просто передергивание фактов.Хотя, конечно, и Украина тогда свою долю получила, как часть Союза. И немалую, этого тоже отрицать нельзя.

И во времена СССР же УССР за каждый метр кубический, поставленный вне республики, успела получить МИНИМУМ 10 КУБОМЕТРОВ ВЗАМЕН.

Насчет шоколада - в 90-е ые он был совсем не сладок. Во-первых, резко упали объемы - добыча нефти к началу нулевых снизилась с 570-ти до 360-ти млн. т. Во-вторых, это добро почти не приносило ничего в бюджет. С легкой руки МБХ со товарищи, нефтяные компании добывали сотни миллионов тонн СКВАЖИННОЙ ЖИДКОСТИ, которая становилась нефтью лишь после пересечения госграницы. Помнится, году в 1-ом в Нижнем пришлось пообщаться с чином из налоговой полиции. Оказалось, что все ее силы в тот момент были призваны срочно решать насущную проблему - в один прекрасный день крупнейший в Европе Новогорьковский НПЗ оказался СДАН В АРЕНДУ некому ООО, зарегистрированному на Байконуре. В результате платежи в бюджет упали НА ПОРЯДОК (Байконур в то время - налоговый офшор)

И лишь посадка владельца самой прозрачной российской компании, не успевшего продать по сходной цене 2 ПРОЦЕНТА МИРОВЫХ РАЗВЕДАННЫХ ЗАПАСОВ НЕФТИ!!!, привела в итоге к тому, что добыча нефти выросла в РФ в 1,5 раза, а налоговые поступления от нее - В ШЕСТЬ РАЗ!!! И во времена СССР же УССР за каждый метр кубический, поставленный вне республики, успела получить МИНИМУМ 10 КУБОМЕТРОВ ВЗАМЕН.Насчет шоколада - в 90-е ые он был совсем не сладок. Во-первых, резко упали объемы - добыча нефти к началу нулевых снизилась с 570-ти до 360-ти млн. т. Во-вторых, это добро почти не приносило ничего в бюджет. С легкой руки МБХ со товарищи, нефтяные компании добывали сотни миллионов тонн СКВАЖИННОЙ ЖИДКОСТИ, которая становилась нефтью лишь после пересечения госграницы. Помнится, году в 1-ом в Нижнем пришлось пообщаться с чином из налоговой полиции. Оказалось, что все ее силы в тот момент были призваны срочно решать насущную проблему - в один прекрасный день крупнейший в Европе Новогорьковский НПЗ оказался СДАН В АРЕНДУ некому ООО, зарегистрированному на Байконуре. В результате платежи в бюджет упали НА ПОРЯДОК (Байконур в то время - налоговый офшор)И лишь посадка владельца самой прозрачной российской компании, не успевшего продать по сходной цене 2 ПРОЦЕНТА МИРОВЫХ РАЗВЕДАННЫХ ЗАПАСОВ НЕФТИ!!!, привела в итоге к тому, что добыча нефти выросла в РФ в 1,5 раза, а налоговые поступления от нее - В ШЕСТЬ РАЗ!!! Волгарь Повідомлень: 7577 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 770 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2020 09:58 Re: Політичні дискусії Волгарь написав: И во времена СССР же УССР за каждый метр кубический, поставленный вне республики, успела получить МИНИМУМ 10 КУБОМЕТРОВ ВЗАМЕН И во времена СССР же УССР за каждый метр кубический, поставленный вне республики, успела получить МИНИМУМ 10 КУБОМЕТРОВ ВЗАМЕН Бреше і навіть не червоніє...

1 З 1965 по 1985 Україна влила в енергосистему СРСР - приблизно 600 млрд м3

2 З 1985 по 1991 - Україна добувала 30 млрд м3 . при споживанні 40-45 млрд м3 - тобто отримала назад менше 100 млрд м3

3 З 1991 по 2019 - споживання впало до 30 млрд м3 , при стабільному видобутку 20 млрд м3



Як бачимо фантазії нижнєгородського татарина - треба ділити мінімум на 20.. Бреше і навіть не червоніє...1 З 1965 по 1985 Україна влила в енергосистему СРСР - приблизно 600 млрд м32 З 1985 по 1991 - Україна добувала 30 млрд м3 . при споживанні 40-45 млрд м3 - тобто отримала назад менше 100 млрд м33 З 1991 по 2019 - споживання впало до 30 млрд м3 , при стабільному видобутку 20 млрд м3Як бачимо фантазії нижнєгородського татарина - треба ділити мінімум на 20.. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22186 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2020 10:05

https://www.youtube.com/watch?v=ASCV7b8evL0&t=2200s

о Украине и около с 36м40с достаточно интересноо Украине и около с 36м40с 19yuriy91 Повідомлень: 2358 З нами з: 15.09.12 Подякував: 230 раз. Подякували: 346 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2020 10:27 Кармелюк написав: Kudrjavuy написав: Кармелюк написав: Коли вже завершиться цей бенефіс shapo?

P.s.Бенефі́с (від фр. bénéfice — «зиск, користь») — театральна вистава або концерт, влаштований в честь одного з виступаючих акторів, дохід з якого повністю (повний бенефіс) або частково (напівбенефіс) призначався для одного або кількох з них (акторів-«бенефіціантів»), за винятком витрат на виставу. Коли вже завершиться цей бенефіс shapo?P.s.Бенефі́с (від фр. bénéfice — «зиск, користь») — театральна вистава або концерт, влаштований в честь одного з виступаючих акторів, дохід з якого повністю (повний бенефіс) або частково (напівбенефіс) призначався для одного або кількох з них (акторів-«бенефіціантів»), за винятком витрат на виставу.

Жмёте кнопку "заблокировать" - и о нём забудете. Жмёте кнопку "заблокировать" - и о нём забудете.

Ніколи і нікого не блокував, і поки не збираюсь цього робити.

Моє питання було жартівливе

Просто стало цікаво, що ж відповість невтомний трудівник shapo, якого так турбує питання "титульной нации" Думав він теж віджартується Але де там! Людина серйозна! Аж занадто (якщо судити по його відповіді) Ніколи і нікого не блокував, і поки не збираюсь цього робити.Моє питання було жартівливеПросто стало цікаво, що ж відповість невтомний трудівник shapo, якого так турбує питання "титульной нации"Думав він теж віджартуєтьсяАле де там! Людина серйозна! Аж занадто (якщо судити по його відповіді)

- Это та же причина, почему меня "закидали камнями".

Эта причина в "психологии".

И непонимании им, что неприятие к себе он вызывает именно ... .

Что для украинца принято идентифицировать "не полит корректно" - но в соответствии с его менталитетом.

Т.Е. - "всё равно не так." - Это та же причина, почему меня "закидали камнями".Эта причина в "психологии".И непонимании им, что неприятие к себе он вызывает именно ... .Что для украинца принято идентифицировать "не полит корректно" - но в соответствии с его менталитетом.Т.Е. - "всё равно не так." Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7978 З нами з: 20.09.12 Подякував: 666 раз. Подякували: 859 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2020 10:35 Re: Політичні дискусії

https://www.kommersant.ru/doc/4267467

Его интересы - в Украине с 91 года?

реальные деньги "не пахнут".



Трагедия в том, что все институты Государственной власти на 100% им руководствуется.

Отсюда и множество заявлений про "пакращання" - есть ни что более, чем геноцид коренного населения Украины - носителя знаний, умений, науки, технологий.

- почему под нажимом из-вне уничтожается вся промышленная основа Украины.

- "Фирташ" не выпал, это есть то же элемент той же Войны. Вот и высветился Враг, что уничтожил в Украине даже "Мотор Сич":Его интересы - в Украине с 91 года?реальные деньги "не пахнут".Трагедия в том, что все институты Государственной власти на 100% им руководствуется.Отсюда и множество заявлений про "пакращання" - есть ни что более, чем геноцид коренного населения Украины - носителя знаний, умений, науки, технологий.- почему под нажимом из-вне уничтожается вся промышленная основа Украины.- "Фирташ" не выпал, это есть то же элемент той же Войны. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7978 З нами з: 20.09.12 Подякував: 666 раз. Подякували: 859 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2020 10:38 Kudrjavuy написав: Вот и высветился Враг, что уничтожил в Украине даже "Мотор Сич":

https://www.kommersant.ru/doc/4267467

Его интересы - в Украине с 91 года?

реальные деньги "не пахнут".



Трагедия в том, что все институты Государственной власти на 100% им руководствуется.

Отсюда и множество заявлений про "пакращання" - есть ни что более, чем геноцид коренного населения Украины - носителя знаний, умений, науки, технологий.

- почему под нажимом из-вне уничтожается вся промышленная основа Украины.

- "Фирташ" не выпал, это есть то же элемент той же Войны. Вот и высветился Враг, что уничтожил в Украине даже "Мотор Сич":Его интересы - в Украине с 91 года?реальные деньги "не пахнут".Трагедия в том, что все институты Государственной власти на 100% им руководствуется.Отсюда и множество заявлений про "пакращання" - есть ни что более, чем геноцид коренного населения Украины - носителя знаний, умений, науки, технологий.- почему под нажимом из-вне уничтожается вся промышленная основа Украины.- "Фирташ" не выпал, это есть то же элемент той же Войны.

И в то же время свои "Соросята" - только форсируют уничтожение Украины.



Статистику я Вам приводил: 23% от 37 миллионов - Жизнь в Украине возможна, на сегодня только 9 миллионам жителей(интересно, какое количество из них уже имеют второе гражданство?) И в то же время свои "Соросята" - только форсируют уничтожение Украины.Статистику я Вам приводил: 23% от 37 миллионов - Жизнь в Украине возможна, на сегодня только 9 миллионам жителей(интересно, какое количество из них уже имеют второе гражданство?) Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7978 З нами з: 20.09.12 Подякував: 666 раз. Подякували: 859 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2020 10:42 19yuriy91 написав: Козак-характерник написав: "добровільний запис своєї національної ідентичності в державних реєстраційних документах"[/color]...Диявол ховається як завжди у дрібничках. Я, наприклад, хочу вписати свою національність в паспорт. А якщо людина стидається свого походження чи приховує його з інших мотивів, то тут вже її власний вибір. Але таку людину державна машина все одно візьме на олівець! Природу такого вибору треба вивчати і аналізувати, чому людина позиціонує себе, як перекати - поле. Може він є циганом, або вона є циганкою.







П.С. В душі, я є державником, державною людиною, а не патріотом. Патріот - це високопарне слово, навіть дискредитоване. А от побудувати такий механізм, щоб дійсно запрацював на благо українців, як швейцарський годинник, то була б цікава справа з точки зору професійного менеджмента. Щоб все по науці було вибудовано: чіткий план, мета, задачи, виконавці, методи реалізації, мотивації, контроль і прогнозування. Це як облаштувати хату, в якій комфортно було б жити. Шкода, що наша псевдоеліта не є амбітною, в кращому випадку - бариги, а так, переважно - окупанти, уламок денаціоналізованої і чужинської номенклатури, що пов'язана кров'ю з криміналом. "добровільний запис своєї національної ідентичності в державних реєстраційних документах"[/color]...Диявол ховається як завжди у дрібничках.Я, наприклад, хочу вписати свою національність в паспорт. А якщо людина стидається свого походження чи приховує його з інших мотивів, то тут вже її власний вибір. Але таку людину державна машина все одно візьме на олівець!Природу такого вибору треба вивчати і аналізувати, чому людина позиціонує себе, як перекати - поле. Може він є циганом, або вона є циганкою.П.С. В душі, я є державником, державною людиною, а не патріотом. Патріот - це високопарне слово, навіть дискредитоване. А от побудувати такий механізм, щоб дійсно запрацював на благо українців, як швейцарський годинник, то була б цікава справа з точки зору професійного менеджмента. Щоб все по науці було вибудовано: чіткий план, мета, задачи, виконавці, методи реалізації, мотивації, контроль і прогнозування. Це як облаштувати хату, в якій комфортно було б жити. Шкода, що наша псевдоеліта не є амбітною, в кращому випадку - бариги, а так, переважно - окупанти, уламок денаціоналізованої і чужинської номенклатури, що пов'язана кров'ю з криміналом.



а вот так.

человек,гражданин Украины, явно не то что не украинец, а даже и не славянин, пошёл добровольцем на фронт. не прятался, ни прикрывался отговорками - пускай украинцы воюют за свою землю.

допустим, погиб. а его дети не хотят терять национальную идентичность- их тоже державна машина все одно візьме на олівець!

вариантов может быть уйма.



В душі, я є державником, державною людиною, а не патріотом. вступает в противоречие с написанным раннее тобой.

національність не имеет НИКАКОГО отношения к тому, как ощущает,ведёт себя гражданин в своём государстве. а вот так.человек,гражданин Украины, явно не то что не украинец, а даже и не славянин, пошёл добровольцем на фронт. не прятался, ни прикрывался отговорками - пускай украинцы воюют за свою землю.допустим, погиб. а его дети не хотят терять национальную идентичность- их тожевариантов может быть уйма.вступает в противоречие с написанным раннее тобой.не имеет НИКАКОГО отношения к тому, как ощущает,ведёт себя гражданин в своём государстве.

Ну і? Немає ніякого протиріччя. Держава гарантує такому громадянину право на самовизначення. Якщо він в душі вважає себе грузином, ок, так і запишемо! А про олівець державний, це жарт. Я до того, що держава повинна моніторити всі процеси, що відбуваються в тій державі. Українці поважають інші народи і їх культуру, мову, традиції, якщо ті поважають і українців. І якщо такий громадянин, що є не етнічним українцем, не лише словом, а й ділом доводить свою лояльність до українців, то він є нашим побратимом. Спорідненість може бути не лише кровною, але й духовною. Хоча так чи інакше, всі люди є братами і сестрами. Ну і? Немає ніякого протиріччя. Держава гарантує такому громадянину право на самовизначення. Якщо він в душі вважає себе грузином, ок, так і запишемо!А про олівець державний, це жарт.Я до того, що держава повинна моніторити всі процеси, що відбуваються в тій державі. Українці поважають інші народи і їх культуру, мову, традиції, якщо ті поважають і українців. І якщо такий громадянин, що є не етнічним українцем, не лише словом, а й ділом доводить свою лояльність до українців, то він є нашим побратимом. Спорідненість може бути не лише кровною, але й духовною. Хоча так чи інакше, всі люди є братами і сестрами. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 25 лют, 2020 10:44, всього редагувалось 1 раз. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27785 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1903 раз. Подякували: 2084 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2020 10:43 Kudrjavuy написав: Вот и высветился Враг, что уничтожил в Украине даже "Мотор Сич":

https://www.kommersant.ru/doc/4267467

Его интересы - в Украине с 91 года?

реальные деньги "не пахнут".



Трагедия в том, что все институты Государственной власти на 100% им руководствуется.

Отсюда и множество заявлений про "пакращання" - есть ни что более, чем геноцид коренного населения Украины - носителя знаний, умений, науки, технологий.

- почему под нажимом из-вне уничтожается вся промышленная основа Украины.

- "Фирташ" не выпал, это есть то же элемент той же Войны. Вот и высветился Враг, что уничтожил в Украине даже "Мотор Сич":Его интересы - в Украине с 91 года?реальные деньги "не пахнут".Трагедия в том, что все институты Государственной власти на 100% им руководствуется.Отсюда и множество заявлений про "пакращання" - есть ни что более, чем геноцид коренного населения Украины - носителя знаний, умений, науки, технологий.

Ранее сообщалось, что перед визитом президента США комитет правительства Индии по безопасности одобрил сделку по покупке 24 вертолетов Sikorsky MH-60R на $2,6 млрд. Также в ходе визита должно быть подписано соглашение о покупке шести вертолетов AH-64E Apache на $930 млн.

Хорошие цены на авиатехнику - вертолеты от 110 до 155 млн. долларов за штуку. Даже F-22 дешевле. Не ясно, при чем здесь Мотор Сич - вертолетов он не производит, а климовские движки для российских Ми (потенциальный конкурент) уже давно делают в РФ, т.е. там, где их и спроектировали. Ранее сообщалось, что перед визитом президента США комитет правительства Индии по безопасности одобрил сделку по покупке 24 вертолетов Sikorsky MH-60R на $2,6 млрд. Также в ходе визита должно быть подписано соглашение о покупке шести вертолетов AH-64E Apache на $930 млн.Хорошие цены на авиатехнику - вертолеты от 110 до 155 млн. долларов за штуку. Даже F-22 дешевле. Не ясно, при чем здесь Мотор Сич - вертолетов он не производит, а климовские движки для российских Ми (потенциальный конкурент) уже давно делают в РФ, т.е. там, где их и спроектировали. Волгарь Повідомлень: 7577 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 770 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2020 10:58 Волгарь написав: Kudrjavuy написав: Вот и высветился Враг, что уничтожил в Украине даже "Мотор Сич":

https://www.kommersant.ru/doc/4267467

Его интересы - в Украине с 91 года?

реальные деньги "не пахнут".



Трагедия в том, что все институты Государственной власти на 100% им руководствуется.

Отсюда и множество заявлений про "пакращання" - есть ни что более, чем геноцид коренного населения Украины - носителя знаний, умений, науки, технологий.

- почему под нажимом из-вне уничтожается вся промышленная основа Украины.

- "Фирташ" не выпал, это есть то же элемент той же Войны. Вот и высветился Враг, что уничтожил в Украине даже "Мотор Сич":Его интересы - в Украине с 91 года?реальные деньги "не пахнут".Трагедия в том, что все институты Государственной власти на 100% им руководствуется.Отсюда и множество заявлений про "пакращання" - есть ни что более, чем геноцид коренного населения Украины - носителя знаний, умений, науки, технологий.

Ранее сообщалось, что перед визитом президента США комитет правительства Индии по безопасности одобрил сделку по покупке 24 вертолетов Sikorsky MH-60R на $2,6 млрд. Также в ходе визита должно быть подписано соглашение о покупке шести вертолетов AH-64E Apache на $930 млн.

Хорошие цены на авиатехнику - вертолеты от 110 до 155 млн. долларов за штуку. Даже F-22 дешевле. Не ясно, при чем здесь Мотор Сич - вертолетов он не производит, а климовские движки для российских Ми (потенциальный конкурент) уже давно делают в РФ, т.е. там, где их и спроектировали. Ранее сообщалось, что перед визитом президента США комитет правительства Индии по безопасности одобрил сделку по покупке 24 вертолетов Sikorsky MH-60R на $2,6 млрд. Также в ходе визита должно быть подписано соглашение о покупке шести вертолетов AH-64E Apache на $930 млн.Хорошие цены на авиатехнику - вертолеты от 110 до 155 млн. долларов за штуку. Даже F-22 дешевле. Не ясно, при чем здесь Мотор Сич - вертолетов он не производит, а климовские движки для российских Ми (потенциальный конкурент) уже давно делают в РФ, т.е. там, где их и спроектировали.

"Мотор" уже давно предложил свои, при чём свои конкурентные и на внешних рынках.

Его по это причине и .....

Закупили старенькие аэрбас,....

- Кто-то на этом "кошерно поимел Гешефт". - В Украину эти деньги не попали. Попали долги за аэрбасы. "Мотор" уже давно предложил свои, при чём свои конкурентные и на внешних рынках.Его по это причине и .....Закупили старенькие аэрбас,....- Кто-то на этом "кошерно поимел Гешефт".- В Украину эти деньги не попали. Попали долги за аэрбасы. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

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