Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Козак-характерник написав:"добровільний запис своєї національної ідентичності в державних реєстраційних документах"[/color]...Диявол ховається як завжди у дрібничках. Я, наприклад, хочу вписати свою національність в паспорт. А якщо людина стидається свого походження чи приховує його з інших мотивів, то тут вже її власний вибір. Але таку людину державна машина все одно візьме на олівець! Природу такого вибору треба вивчати і аналізувати, чому людина позиціонує себе, як перекати - поле. Може він є циганом, або вона є циганкою.
П.С. В душі, я є державником, державною людиною, а не патріотом. Патріот - це високопарне слово, навіть дискредитоване. А от побудувати такий механізм, щоб дійсно запрацював на благо українців, як швейцарський годинник, то була б цікава справа з точки зору професійного менеджмента. Щоб все по науці було вибудовано: чіткий план, мета, задачи, виконавці, методи реалізації, мотивації, контроль і прогнозування. Це як облаштувати хату, в якій комфортно було б жити. Шкода, що наша псевдоеліта не є амбітною, в кращому випадку - бариги, а так, переважно - окупанти, уламок денаціоналізованої і чужинської номенклатури, що пов'язана кров'ю з криміналом.
а вот так. человек,гражданин Украины, явно не то что не украинец, а даже и не славянин, пошёл добровольцем на фронт. не прятался, ни прикрывался отговорками - пускай украинцы воюют за свою землю. допустим, погиб. а его дети не хотят терять национальную идентичность- их тоже
державна машина все одно візьме на олівець!
вариантов может быть уйма.
В душі, я є державником, державною людиною, а не патріотом.
вступает в противоречие с написанным раннее тобой. національність не имеет НИКАКОГО отношения к тому, как ощущает,ведёт себя гражданин в своём государстве.
ЛАД написав:Сегодня, конечно, нет смысла об этом говорить, но было бы интересно посмотреть, как РФ осваивала бы Сибирь без участия Украины, если бы развал Союза произошёл не в 1991, где-нибудь в 70-м.
Та думаю также и освоила бы. Просто заробитчан с Украины было бы еще больше. Но в целом согласен, излишне сладко поет Волгарь. Приторно. Потому как бессмысленно отрицать, что дешевый газ из Украины выбрали еще при Союзе. Как и уголь. И рассказывать теперь, что это ничего не значило для становления Союза тогда, и, соответственно, России сегодня – это просто передергивание фактов. Хотя, конечно, и Украина тогда свою долю получила, как часть Союза. И немалую, этого тоже отрицать нельзя. А сейчас да, Украине остается сосать..лапу, а Россия в нефте–газовом шоколаде.
И во времена СССР же УССР за каждый метр кубический, поставленный вне республики, успела получить МИНИМУМ 10 КУБОМЕТРОВ ВЗАМЕН. Насчет шоколада - в 90-е ые он был совсем не сладок. Во-первых, резко упали объемы - добыча нефти к началу нулевых снизилась с 570-ти до 360-ти млн. т. Во-вторых, это добро почти не приносило ничего в бюджет. С легкой руки МБХ со товарищи, нефтяные компании добывали сотни миллионов тонн СКВАЖИННОЙ ЖИДКОСТИ, которая становилась нефтью лишь после пересечения госграницы. Помнится, году в 1-ом в Нижнем пришлось пообщаться с чином из налоговой полиции. Оказалось, что все ее силы в тот момент были призваны срочно решать насущную проблему - в один прекрасный день крупнейший в Европе Новогорьковский НПЗ оказался СДАН В АРЕНДУ некому ООО, зарегистрированному на Байконуре. В результате платежи в бюджет упали НА ПОРЯДОК (Байконур в то время - налоговый офшор) И лишь посадка владельца самой прозрачной российской компании, не успевшего продать по сходной цене 2 ПРОЦЕНТА МИРОВЫХ РАЗВЕДАННЫХ ЗАПАСОВ НЕФТИ!!!, привела в итоге к тому, что добыча нефти выросла в РФ в 1,5 раза, а налоговые поступления от нее - В ШЕСТЬ РАЗ!!!
Волгарь написав:И во времена СССР же УССР за каждый метр кубический, поставленный вне республики, успела получить МИНИМУМ 10 КУБОМЕТРОВ ВЗАМЕН
Бреше і навіть не червоніє... 1 З 1965 по 1985 Україна влила в енергосистему СРСР - приблизно 600 млрд м3 2 З 1985 по 1991 - Україна добувала 30 млрд м3 . при споживанні 40-45 млрд м3 - тобто отримала назад менше 100 млрд м3 3 З 1991 по 2019 - споживання впало до 30 млрд м3 , при стабільному видобутку 20 млрд м3
Як бачимо фантазії нижнєгородського татарина - треба ділити мінімум на 20..
Кармелюк написав:Коли вже завершиться цей бенефіс shapo? P.s.Бенефі́с (від фр. bénéfice — «зиск, користь») — театральна вистава або концерт, влаштований в честь одного з виступаючих акторів, дохід з якого повністю (повний бенефіс) або частково (напівбенефіс) призначався для одного або кількох з них (акторів-«бенефіціантів»), за винятком витрат на виставу.
Жмёте кнопку "заблокировать" - и о нём забудете.
Ніколи і нікого не блокував, і поки не збираюсь цього робити. Моє питання було жартівливе Просто стало цікаво, що ж відповість невтомний трудівник shapo, якого так турбує питання "титульной нации" Думав він теж віджартується Але де там! Людина серйозна! Аж занадто (якщо судити по його відповіді)
- Это та же причина, почему меня "закидали камнями". Эта причина в "психологии". И непонимании им, что неприятие к себе он вызывает именно ... . Что для украинца принято идентифицировать "не полит корректно" - но в соответствии с его менталитетом. Т.Е. - "всё равно не так."
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Трагедия в том, что все институты Государственной власти на 100% им руководствуется. Отсюда и множество заявлений про "пакращання" - есть ни что более, чем геноцид коренного населения Украины - носителя знаний, умений, науки, технологий. - почему под нажимом из-вне уничтожается вся промышленная основа Украины. - "Фирташ" не выпал, это есть то же элемент той же Войны.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Вот и высветился Враг, что уничтожил в Украине даже "Мотор Сич": https://www.kommersant.ru/doc/4267467 Его интересы - в Украине с 91 года? реальные деньги "не пахнут".
Трагедия в том, что все институты Государственной власти на 100% им руководствуется. Отсюда и множество заявлений про "пакращання" - есть ни что более, чем геноцид коренного населения Украины - носителя знаний, умений, науки, технологий. - почему под нажимом из-вне уничтожается вся промышленная основа Украины. - "Фирташ" не выпал, это есть то же элемент той же Войны.
И в то же время свои "Соросята" - только форсируют уничтожение Украины.
Статистику я Вам приводил: 23% от 37 миллионов - Жизнь в Украине возможна, на сегодня только 9 миллионам жителей(интересно, какое количество из них уже имеют второе гражданство?)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Козак-характерник написав:"добровільний запис своєї національної ідентичності в державних реєстраційних документах"[/color]...Диявол ховається як завжди у дрібничках. Я, наприклад, хочу вписати свою національність в паспорт. А якщо людина стидається свого походження чи приховує його з інших мотивів, то тут вже її власний вибір. Але таку людину державна машина все одно візьме на олівець! Природу такого вибору треба вивчати і аналізувати, чому людина позиціонує себе, як перекати - поле. Може він є циганом, або вона є циганкою.
П.С. В душі, я є державником, державною людиною, а не патріотом. Патріот - це високопарне слово, навіть дискредитоване. А от побудувати такий механізм, щоб дійсно запрацював на благо українців, як швейцарський годинник, то була б цікава справа з точки зору професійного менеджмента. Щоб все по науці було вибудовано: чіткий план, мета, задачи, виконавці, методи реалізації, мотивації, контроль і прогнозування. Це як облаштувати хату, в якій комфортно було б жити. Шкода, що наша псевдоеліта не є амбітною, в кращому випадку - бариги, а так, переважно - окупанти, уламок денаціоналізованої і чужинської номенклатури, що пов'язана кров'ю з криміналом.
а вот так. человек,гражданин Украины, явно не то что не украинец, а даже и не славянин, пошёл добровольцем на фронт. не прятался, ни прикрывался отговорками - пускай украинцы воюют за свою землю. допустим, погиб. а его дети не хотят терять национальную идентичность- их тоже
державна машина все одно візьме на олівець!
вариантов может быть уйма.
В душі, я є державником, державною людиною, а не патріотом.
вступает в противоречие с написанным раннее тобой. національність не имеет НИКАКОГО отношения к тому, как ощущает,ведёт себя гражданин в своём государстве.
Ну і? Немає ніякого протиріччя. Держава гарантує такому громадянину право на самовизначення. Якщо він в душі вважає себе грузином, ок, так і запишемо! А про олівець державний, це жарт. Я до того, що держава повинна моніторити всі процеси, що відбуваються в тій державі. Українці поважають інші народи і їх культуру, мову, традиції, якщо ті поважають і українців. І якщо такий громадянин, що є не етнічним українцем, не лише словом, а й ділом доводить свою лояльність до українців, то він є нашим побратимом. Спорідненість може бути не лише кровною, але й духовною. Хоча так чи інакше, всі люди є братами і сестрами.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 25 лют, 2020 10:44, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Kudrjavuy написав:Вот и высветился Враг, что уничтожил в Украине даже "Мотор Сич": https://www.kommersant.ru/doc/4267467 Его интересы - в Украине с 91 года? реальные деньги "не пахнут".
Трагедия в том, что все институты Государственной власти на 100% им руководствуется. Отсюда и множество заявлений про "пакращання" - есть ни что более, чем геноцид коренного населения Украины - носителя знаний, умений, науки, технологий. - почему под нажимом из-вне уничтожается вся промышленная основа Украины. - "Фирташ" не выпал, это есть то же элемент той же Войны.
Ранее сообщалось, что перед визитом президента США комитет правительства Индии по безопасности одобрил сделку по покупке 24 вертолетов Sikorsky MH-60R на $2,6 млрд. Также в ходе визита должно быть подписано соглашение о покупке шести вертолетов AH-64E Apache на $930 млн. Хорошие цены на авиатехнику - вертолеты от 110 до 155 млн. долларов за штуку. Даже F-22 дешевле. Не ясно, при чем здесь Мотор Сич - вертолетов он не производит, а климовские движки для российских Ми (потенциальный конкурент) уже давно делают в РФ, т.е. там, где их и спроектировали.
Kudrjavuy написав:Вот и высветился Враг, что уничтожил в Украине даже "Мотор Сич": https://www.kommersant.ru/doc/4267467 Его интересы - в Украине с 91 года? реальные деньги "не пахнут".
Трагедия в том, что все институты Государственной власти на 100% им руководствуется. Отсюда и множество заявлений про "пакращання" - есть ни что более, чем геноцид коренного населения Украины - носителя знаний, умений, науки, технологий. - почему под нажимом из-вне уничтожается вся промышленная основа Украины. - "Фирташ" не выпал, это есть то же элемент той же Войны.
Ранее сообщалось, что перед визитом президента США комитет правительства Индии по безопасности одобрил сделку по покупке 24 вертолетов Sikorsky MH-60R на $2,6 млрд. Также в ходе визита должно быть подписано соглашение о покупке шести вертолетов AH-64E Apache на $930 млн. Хорошие цены на авиатехнику - вертолеты от 110 до 155 млн. долларов за штуку. Даже F-22 дешевле. Не ясно, при чем здесь Мотор Сич - вертолетов он не производит, а климовские движки для российских Ми (потенциальный конкурент) уже давно делают в РФ, т.е. там, где их и спроектировали.
"Мотор" уже давно предложил свои, при чём свои конкурентные и на внешних рынках. Его по это причине и ..... Закупили старенькие аэрбас,.... - Кто-то на этом "кошерно поимел Гешефт". - В Украину эти деньги не попали. Попали долги за аэрбасы.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.