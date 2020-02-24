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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5621562256235624 Додано: Вів 25 лют, 2020 11:02 Kudrjavuy написав: Волгарь написав: Kudrjavuy написав: Вот и высветился Враг, что уничтожил в Украине даже "Мотор Сич":

https://www.kommersant.ru/doc/4267467

Его интересы - в Украине с 91 года?

реальные деньги "не пахнут".



Трагедия в том, что все институты Государственной власти на 100% им руководствуется.

Отсюда и множество заявлений про "пакращання" - есть ни что более, чем геноцид коренного населения Украины - носителя знаний, умений, науки, технологий.

- почему под нажимом из-вне уничтожается вся промышленная основа Украины.

- "Фирташ" не выпал, это есть то же элемент той же Войны. Вот и высветился Враг, что уничтожил в Украине даже "Мотор Сич":Его интересы - в Украине с 91 года?реальные деньги "не пахнут".Трагедия в том, что все институты Государственной власти на 100% им руководствуется.Отсюда и множество заявлений про "пакращання" - есть ни что более, чем геноцид коренного населения Украины - носителя знаний, умений, науки, технологий.

Ранее сообщалось, что перед визитом президента США комитет правительства Индии по безопасности одобрил сделку по покупке 24 вертолетов Sikorsky MH-60R на $2,6 млрд. Также в ходе визита должно быть подписано соглашение о покупке шести вертолетов AH-64E Apache на $930 млн.

Хорошие цены на авиатехнику - вертолеты от 110 до 155 млн. долларов за штуку. Даже F-22 дешевле. Не ясно, при чем здесь Мотор Сич - вертолетов он не производит, а климовские движки для российских Ми (потенциальный конкурент) уже давно делают в РФ, т.е. там, где их и спроектировали. Ранее сообщалось, что перед визитом президента США комитет правительства Индии по безопасности одобрил сделку по покупке 24 вертолетов Sikorsky MH-60R на $2,6 млрд. Также в ходе визита должно быть подписано соглашение о покупке шести вертолетов AH-64E Apache на $930 млн.Хорошие цены на авиатехнику - вертолеты от 110 до 155 млн. долларов за штуку. Даже F-22 дешевле. Не ясно, при чем здесь Мотор Сич - вертолетов он не производит, а климовские движки для российских Ми (потенциальный конкурент) уже давно делают в РФ, т.е. там, где их и спроектировали.

"Мотор" уже давно предложил свои, при чём свои конкурентные и на внешних рынках.

Его по это причине и .....

Закупили старенькие аэрбас,....

- Кто-то на этом "кошерно поимел Гешефт". - В Украину эти деньги не попали. Попали долги за аэрбасы. "Мотор" уже давнопри чём свои конкурентные и на внешних рынках.Его по это причине и .....Закупили старенькие аэрбас,....- Кто-то на этом "кошерно поимел Гешефт".- В Украину эти деньги не попали. Попали долги за аэрбасы.

ВЕРТОЛЕТЫ? ВЕРТОЛЕТЫ? Волгарь Повідомлень: 7577 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 770 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2020 11:05 Козак-характерник написав: Ну і? Немає ніякого протиріччя. Держава гарантує такому громадянину право на самовизначення. Якщо він в душі вважає себе грузином, ок, так і запишемо! А про олівець державний, це жарт. Я до того, що держава повинна моніторити всі процеси, що відбуваються в тій державі. Українці поважають інші народи і їх культуру, мову, традиції, якщо ті поважають і українців. І якщо такий громадянин, що є не етнічним українцем, не лише словом, а й ділом доводить свою лояльність до українців, то він є нашим побратимом. Спорідненість може бути не лише кровною, але й духовною. Хоча так чи інакше, всі люди є братами і сестрами. Ну і? Немає ніякого протиріччя. Держава гарантує такому громадянину право на самовизначення. Якщо він в душі вважає себе грузином, ок, так і запишемо!А про олівець державний, це жарт.Я до того, що держава повинна моніторити всі процеси, що відбуваються в тій державі. Українці поважають інші народи і їх культуру, мову, традиції, якщо ті поважають і українців. І якщо такий громадянин, що є не етнічним українцем, не лише словом, а й ділом доводить свою лояльність до українців, то він є нашим побратимом. Спорідненість може бути не лише кровною, але й духовною. Хоча так чи інакше, всі люди є братами і сестрами.

Вы не запарились?

Та дайте ему то, чего оно просит.

Польским или немецким - оно всё равно будет стонать и отравлять всем жизнь.

- Не к ним такое отношение - оно заставляет использовать классический украинский менталитет - пускай и называют его "не полит корректным".

- ОНО не понимает, что он прежде всего достойный человек и Гражданин - а лишь потом хоть не той ориентации - это нельзя навязывать другим. Вы не запарились?Та дайте ему то, чего оно просит.Польским или немецким - оно всё равно будет стонать и отравлять всем жизнь.- Не к ним такое отношение - оно заставляет использовать классический украинский менталитет - пускай и называют его "не полит корректным".- ОНО не понимает, что он прежде всего достойный человек и Гражданин - а лишь потом хоть не той ориентации - Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7978 З нами з: 20.09.12 Подякував: 666 раз. Подякували: 859 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2020 11:08 Волгарь написав: ВЕРТОЛЕТЫ? ВЕРТОЛЕТЫ?

- Стеклянные бусы. - Стеклянные бусы. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7978 З нами з: 20.09.12 Подякував: 666 раз. Подякували: 859 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2020 11:09 Козак-характерник написав: ......

Хоча так чи інакше, всі люди є братами і сестрами. ......Хоча так чи інакше, всі люди є братами і сестрами.

Если так, то зачем Вам графа "национальность" в документах?

Вы постоянно обвиняете меня в том, что я цепляюсь к Вашим словам, "вырываю из контекста", "переиначиваю".

А Вы не замечаете противоречий в Ваших высказываниях?



И как же ваше: "нет ни эллина, ни иудея"? Если так, то зачем Вам графа "национальность" в документах?Вы постоянно обвиняете меня в том, что я цепляюсь к Вашим словам, "вырываю из контекста", "переиначиваю".А Вы не замечаете противоречий в Ваших высказываниях?И как же ваше: "нет ни эллина, ни иудея"? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15468 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2020 11:32 Kudrjavuy написав: Волгарь написав: ВЕРТОЛЕТЫ? ВЕРТОЛЕТЫ?

- Стеклянные бусы. - Стеклянные бусы.

Мотор Сич

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%B8%D1%87

Видимо, у Вас лично есть какие-то альтернативные источники информации - на самом заводе о производстве именно вертолетов даже не подозревают. Видимо, у Вас лично есть какие-то альтернативные источники информации - на самом заводе о производстве именно вертолетов даже не подозревают. Волгарь Повідомлень: 7577 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 770 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5621562256235624 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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