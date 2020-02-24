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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5621562256235624
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 11:02

  Kudrjavuy написав:
  Волгарь написав:
  Kudrjavuy написав:Вот и высветился Враг, что уничтожил в Украине даже "Мотор Сич":
https://www.kommersant.ru/doc/4267467
Его интересы - в Украине с 91 года?
реальные деньги "не пахнут".

Трагедия в том, что все институты Государственной власти на 100% им руководствуется.
Отсюда и множество заявлений про "пакращання" - есть ни что более, чем геноцид коренного населения Украины - носителя знаний, умений, науки, технологий.
- почему под нажимом из-вне уничтожается вся промышленная основа Украины.
- "Фирташ" не выпал, это есть то же элемент той же Войны.

Ранее сообщалось, что перед визитом президента США комитет правительства Индии по безопасности одобрил сделку по покупке 24 вертолетов Sikorsky MH-60R на $2,6 млрд. Также в ходе визита должно быть подписано соглашение о покупке шести вертолетов AH-64E Apache на $930 млн.
Хорошие цены на авиатехнику - вертолеты от 110 до 155 млн. долларов за штуку. Даже F-22 дешевле. Не ясно, при чем здесь Мотор Сич - вертолетов он не производит, а климовские движки для российских Ми (потенциальный конкурент) уже давно делают в РФ, т.е. там, где их и спроектировали.

"Мотор" уже давно предложил свои, при чём свои конкурентные и на внешних рынках.
Его по это причине и .....
Закупили старенькие аэрбас,....
- Кто-то на этом "кошерно поимел Гешефт". :cry: - В Украину эти деньги не попали. Попали долги за аэрбасы.

ВЕРТОЛЕТЫ?
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 11:05

  Козак-характерник написав:Ну і? Немає ніякого протиріччя. Держава гарантує такому громадянину право на самовизначення. Якщо він в душі вважає себе грузином, ок, так і запишемо! :) А про олівець державний, це жарт. :P Я до того, що держава повинна моніторити всі процеси, що відбуваються в тій державі. Українці поважають інші народи і їх культуру, мову, традиції, якщо ті поважають і українців. І якщо такий громадянин, що є не етнічним українцем, не лише словом, а й ділом доводить свою лояльність до українців, то він є нашим побратимом. Спорідненість може бути не лише кровною, але й духовною. Хоча так чи інакше, всі люди є братами і сестрами. :)

Вы не запарились? :lol:
Та дайте ему то, чего оно просит.
Польским или немецким - оно всё равно будет стонать и отравлять всем жизнь.
- Не к ним такое отношение - оно заставляет использовать классический украинский менталитет - пускай и называют его "не полит корректным".
- ОНО не понимает, что он прежде всего достойный человек и Гражданин - а лишь потом хоть не той ориентации - это нельзя навязывать другим.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 11:08

  Волгарь написав:ВЕРТОЛЕТЫ?

- Стеклянные бусы. :lol:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлень: 7978
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Подякував: 666 раз.
Подякували: 859 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 11:09

  Козак-характерник написав:......
Хоча так чи інакше, всі люди є братами і сестрами. :)

Если так, то зачем Вам графа "национальность" в документах?
Вы постоянно обвиняете меня в том, что я цепляюсь к Вашим словам, "вырываю из контекста", "переиначиваю".
А Вы не замечаете противоречий в Ваших высказываниях?

И как же ваше: "нет ни эллина, ни иудея"?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 11:32

  Kudrjavuy написав:
  Волгарь написав:ВЕРТОЛЕТЫ?

- Стеклянные бусы. :lol:

Мотор Сич
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%B8%D1%87
Видимо, у Вас лично есть какие-то альтернативные источники информации - на самом заводе о производстве именно вертолетов даже не подозревают.
Волгарь
 
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  #<1 ... 5621562256235624
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