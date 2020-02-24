Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Kudrjavuy написав:Вот и высветился Враг, что уничтожил в Украине даже "Мотор Сич": https://www.kommersant.ru/doc/4267467 Его интересы - в Украине с 91 года? реальные деньги "не пахнут".
Трагедия в том, что все институты Государственной власти на 100% им руководствуется. Отсюда и множество заявлений про "пакращання" - есть ни что более, чем геноцид коренного населения Украины - носителя знаний, умений, науки, технологий. - почему под нажимом из-вне уничтожается вся промышленная основа Украины. - "Фирташ" не выпал, это есть то же элемент той же Войны.
Ранее сообщалось, что перед визитом президента США комитет правительства Индии по безопасности одобрил сделку по покупке 24 вертолетов Sikorsky MH-60R на $2,6 млрд. Также в ходе визита должно быть подписано соглашение о покупке шести вертолетов AH-64E Apache на $930 млн. Хорошие цены на авиатехнику - вертолеты от 110 до 155 млн. долларов за штуку. Даже F-22 дешевле. Не ясно, при чем здесь Мотор Сич - вертолетов он не производит, а климовские движки для российских Ми (потенциальный конкурент) уже давно делают в РФ, т.е. там, где их и спроектировали.
"Мотор" уже давно предложил свои, при чём свои конкурентные и на внешних рынках. Его по это причине и ..... Закупили старенькие аэрбас,.... - Кто-то на этом "кошерно поимел Гешефт". - В Украину эти деньги не попали. Попали долги за аэрбасы.
Козак-характерник написав:Ну і? Немає ніякого протиріччя. Держава гарантує такому громадянину право на самовизначення. Якщо він в душі вважає себе грузином, ок, так і запишемо! А про олівець державний, це жарт. Я до того, що держава повинна моніторити всі процеси, що відбуваються в тій державі. Українці поважають інші народи і їх культуру, мову, традиції, якщо ті поважають і українців. І якщо такий громадянин, що є не етнічним українцем, не лише словом, а й ділом доводить свою лояльність до українців, то він є нашим побратимом. Спорідненість може бути не лише кровною, але й духовною. Хоча так чи інакше, всі люди є братами і сестрами.
Вы не запарились? Та дайте ему то, чего оно просит. Польским или немецким - оно всё равно будет стонать и отравлять всем жизнь. - Не к ним такое отношение - оно заставляет использовать классический украинский менталитет - пускай и называют его "не полит корректным". - ОНО не понимает, что он прежде всего достойный человек и Гражданин - а лишь потом хоть не той ориентации - это нельзя навязывать другим.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Козак-характерник написав:...... Хоча так чи інакше, всі люди є братами і сестрами.
Если так, то зачем Вам графа "национальность" в документах? Вы постоянно обвиняете меня в том, что я цепляюсь к Вашим словам, "вырываю из контекста", "переиначиваю". А Вы не замечаете противоречий в Ваших высказываниях?
И как же ваше: "нет ни эллина, ни иудея"?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.