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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5622562356245625
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 12:08

Видимо, у Вас лично есть какие-то альтернативные источники информации - на самом заводе о производстве именно вертолетов даже не подозревают.

Не занимайтесь онанизмом - мы в Украине!
А ВЫ задрачитиваете из-вне не имея представления ни о чём.
При чём со складом мышления от Геббельса.

О, как раз ИЗВНЕ-ТО все отлично видно - БОЛЬШОЕ ВИДИТСЯ НА РАССТОЯНИИ.
А про вертолеты я потому и написал, что Украина их не производит - как и самолеты/ракеты/автомобили/станки/тракторы и множество другой разнообразной продукции, которую в стране КОГДА-ТО ПРОИЗВОДИЛИ (согласно БСЕ, статья УССР, 40% всех работников в промышленности республики в конце 70-х было занято как раз в машиностроении).
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 12:27

  Волгарь написав:
Видимо, у Вас лично есть какие-то альтернативные источники информации - на самом заводе о производстве именно вертолетов даже не подозревают.

Не занимайтесь онанизмом - мы в Украине!
А ВЫ задрачитиваете из-вне не имея представления ни о чём.
При чём со складом мышления от Геббельса.

О, как раз ИЗВНЕ-ТО все отлично видно - БОЛЬШОЕ ВИДИТСЯ НА РАССТОЯНИИ.
А про вертолеты я потому и написал, что Украина их не производит - как и самолеты/ракеты/автомобили/станки/тракторы и множество другой разнообразной продукции, которую в стране КОГДА-ТО ПРОИЗВОДИЛИ (согласно БСЕ, статья УССР, 40% всех работников в промышленности республики в конце 70-х было занято как раз в машиностроении).


Наследники Сикорского: Кто в Украине производит вертолеты

Где в Украине производят самолеты и вертолеты?

імперські амбіції вони такі імперські. завжди ставлять за мету принизити інших.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 12:40

  ЛАД написав:
  Козак-характерник написав:......
Хоча так чи інакше, всі люди є братами і сестрами. :)

Если так, то зачем Вам графа "национальность" в документах?
Вы постоянно обвиняете меня в том, что я цепляюсь к Вашим словам, "вырываю из контекста", "переиначиваю".
А Вы не замечаете противоречий в Ваших высказываниях?

И как же ваше: "нет ни эллина, ни иудея"?

Допоки не настало друге пришестя Христа і Царство Боже на Землі, то недосконалі люди проживають в рамках своєї Богом даної і вибороної предками території, в своїй національній хаті. Світ є недосконалим, а люди гріховними з народження. Тому в першу чергу перейматися треба облаштуванням і впорядкуванням СВОЄЇ хати. :) А потім вже перейматися загальносвітовими проблемами. Почнемо з малого, але з Любов'ю. Бо без Любові будь-яка велика справа є мертвою. Навіщо саме мені графа "національність"? Це моє право на самоідентифікацію. І не лише моє. Хто ж не хоче себе ідентифікувати назовні, це теж його право. А держава повинна забезпечити це право. І звісно моніторити всі процеси, що відбуваються в цій державі. Є поняття національної безпеки, вже казав. Будь який менеджер - управлінець повинен завжди тримати руку на пульсі і володіти всієї повнотої інформації по своєму об'єкту управління, задля ефективності.

  ЛАД написав:должны знать, что махновцы не были борцами за незалежну Украину.

Григорій Пирлік: Чи був Нестор Махно проукраїнським діячем, адже з Центральною Радою в нього були конфлікти?

Володимир Чоп: В епоху Центральної Ради не було «махновщини», в махновців були конфлікти з УНР часів директорій, коли очолював Симон Петлюра. Але поза всяким сумнівом Нестор Махно – це український політик і проукраїнський діяч, хоча він і не такий проукраїнський, як комусь хочеться. Звичайно, він боровся за Незалежність України. Можливо, не такої, як та сама УНР.

Дмитро Тузов: Наскільки радянська історіографія спотворила образ Нестора Махна?

Володимир Чоп: Радянська пропагандистська машина до всіх своїх політичних ворогів застосовувала тактику приниження, заниження образу, коли показувала, що це не просто політичні вороги, а ще й негідники і мерзотники. Можливо, з Нестором Махном це виявилося надзвичайно вдало. Але що вийшло – його спаплюжили настільки, що в масі своїй люди перестали цьому вірити, тому що така карикатура не могла робити такі великі справи, які свого часу робив Нестор Махно. І тому він сприймався двояко.

Дмитро Тузов: Які були основні міфи про Нестора Махно?

Володимир Чоп: Основний міф про те, що він був бандит і кримінальний злочинець. Махно, звичайно, був людиною небезпечною, але кримінальним злочинцем він не був точно.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 12:55

Re: Політичні дискусії

Вже до національностей дійшли ... Мені в цьому плані цікаво завжди якраз в "нових" країнах - США , Канада , Австралія - де майже всі немісцеві . Але якось так в фільмах регулярно чуєш - то ірландці , то італійці , то поляки ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 13:02

  Puente написав:Вже до національностей дійшли ... Мені в цьому плані цікаво завжди якраз в "нових" країнах - США , Канада , Австралія - де майже всі немісцеві . Але якось так в фільмах регулярно чуєш - то ірландці , то італійці , то поляки ...

Так там зовсім інші історичні умови: немає титульної нації. В Україні ж є. Тому і моделі державотворення повинні бути різними. Їхня хата (нових держав) - гуртожиток. :) В нас же - батьківська хатина, велика родина! :D
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 25 лют, 2020 13:04, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 13:03

Re: Політичні дискусії

Раз вже про Махна згадали ...
Маленька його цитата з 1926 року :
«Об одном лишь приходится пожалеть мне, выпуская этот очерк в свет: это — что он выходит не на Украине и не на украинском языке. Культурно украинский народ шаг за шагом идет к полному определению своего индивидуального своеобразия и это важно. Но в том, что я не могу издать своих записок на языке своего народа, вина не моя, а тех условий, в которых нахожусь."
( Махно, Нестор.
Русская революция на Украине (от марта 1917 г. по апрель 1918 год) / Нестор Махно. - Париж : Б-ка Махновцев : Федерация анархо-комунист. групп Северной Америки и Канады, 1929.)
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 13:05

  Козак-характерник написав:
  Puente написав:Вже до національностей дійшли ... Мені в цьому плані цікаво завжди якраз в "нових" країнах - США , Канада , Австралія - де майже всі немісцеві . Але якось так в фільмах регулярно чуєш - то ірландці , то італійці , то поляки ...

Так там зовсім інші історичні умови: немає титульної нації. В Україні ж є. Тому і моделі державотворення повинні бути різними.


Так це зрозуміло - питання про додаткову самоідентифікацію . І не само навіть - у них же теж національність в документах не пишуть ... Плюс купа змішаних шлюбів ...
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