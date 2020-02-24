Додано: Вів 25 лют, 2020 12:40

ЛАД написав: Козак-характерник написав: ......

Хоча так чи інакше, всі люди є братами і сестрами. ......Хоча так чи інакше, всі люди є братами і сестрами.

Если так, то зачем Вам графа "национальность" в документах?

Вы постоянно обвиняете меня в том, что я цепляюсь к Вашим словам, "вырываю из контекста", "переиначиваю".

А Вы не замечаете противоречий в Ваших высказываниях?



И как же ваше: "нет ни эллина, ни иудея"? Если так, то зачем Вам графа "национальность" в документах?Вы постоянно обвиняете меня в том, что я цепляюсь к Вашим словам, "вырываю из контекста", "переиначиваю".А Вы не замечаете противоречий в Ваших высказываниях?И как же ваше: "нет ни эллина, ни иудея"?

ЛАД написав: должны знать, что махновцы не были борцами за незалежну Украину. должны знать, что махновцы не были борцами за незалежну Украину.

Допоки не настало друге пришестя Христа і Царство Боже на Землі, то недосконалі люди проживають в рамках своєї Богом даної і вибороної предками території, в своїй національній хаті. Світ є недосконалим, а люди гріховними з народження. Тому в першу чергу перейматися треба облаштуванням і впорядкуванням СВОЄЇ хати.А потім вже перейматися загальносвітовими проблемами. Почнемо з малого, але з Любов'ю. Бо без Любові будь-яка велика справа є мертвою. Навіщо саме мені графа "національність"? Це моє право на самоідентифікацію. І не лише моє. Хто ж не хоче себе ідентифікувати назовні, це теж його право. А держава повинна забезпечити це право. І звісно моніторити всі процеси, що відбуваються в цій державі. Є поняття національної безпеки, вже казав. Будь який менеджер - управлінець повинен завжди тримати руку на пульсі і володіти всієї повнотої інформації по своєму об'єкту управління, задля ефективності.Григорій Пирлік: Чи був Нестор Махно проукраїнським діячем, адже з Центральною Радою в нього були конфлікти?Володимир Чоп: В епоху Центральної Ради не було «махновщини», в махновців були конфлікти з УНР часів директорій, коли очолював Симон Петлюра. Але поза всяким сумнівом Нестор Махно – це український політик і проукраїнський діяч, хоча він і не такий проукраїнський, як комусь хочеться. Звичайно, він боровся за Незалежність України. Можливо, не такої, як та сама УНР.Дмитро Тузов: Наскільки радянська історіографія спотворила образ Нестора Махна?Володимир Чоп: Радянська пропагандистська машина до всіх своїх політичних ворогів застосовувала тактику приниження, заниження образу, коли показувала, що це не просто політичні вороги, а ще й негідники і мерзотники. Можливо, з Нестором Махном це виявилося надзвичайно вдало. Але що вийшло – його спаплюжили настільки, що в масі своїй люди перестали цьому вірити, тому що така карикатура не могла робити такі великі справи, які свого часу робив Нестор Махно. І тому він сприймався двояко.Дмитро Тузов: Які були основні міфи про Нестора Махно?Володимир Чоп: Основний міф про те, що він був бандит і кримінальний злочинець. Махно, звичайно, був людиною небезпечною, але кримінальним злочинцем він не був точно.