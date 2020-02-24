Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Видимо, у Вас лично есть какие-то альтернативные источники информации - на самом заводе о производстве именно вертолетов даже не подозревают.
Не занимайтесь онанизмом - мы в Украине! А ВЫ задрачитиваете из-вне не имея представления ни о чём. При чём со складом мышления от Геббельса.
О, как раз ИЗВНЕ-ТО все отлично видно - БОЛЬШОЕ ВИДИТСЯ НА РАССТОЯНИИ. А про вертолеты я потому и написал, что Украина их не производит - как и самолеты/ракеты/автомобили/станки/тракторы и множество другой разнообразной продукции, которую в стране КОГДА-ТО ПРОИЗВОДИЛИ (согласно БСЕ, статья УССР, 40% всех работников в промышленности республики в конце 70-х было занято как раз в машиностроении).
Puente написав:Раз вже про Махна згадали ... Маленька його цитата з 1926 року : «Об одном лишь приходится пожалеть мне, выпуская этот очерк в свет: это — что он выходит не на Украине и не на украинском языке. Культурно украинский народ шаг за шагом идет к полному определению своего индивидуального своеобразия и это важно. Но в том, что я не могу издать своих записок на языке своего народа, вина не моя, а тех условий, в которых нахожусь." ( Махно, Нестор. Русская революция на Украине (от марта 1917 г. по апрель 1918 год) / Нестор Махно. - Париж : Б-ка Махновцев : Федерация анархо-комунист. групп Северной Америки и Канады, 1929.)
Книжка действительно очень интересная, написанная ХОРОШИМ РУССКИМ ЯЗЫКОМ. И содержит много нелицеприятных подробностей о политике власти на Украине образца 1918-го года
Козак-характерник написав:Ну якщо людина хоче самоідентифікуватися перед державою, то чому перепони їй чинити?
Что бы не переступали "семь заповедей". Самое роскошное "общее объяснение", ибо "при концентрации некоторые нации возвращаются к своим пагубным верованиям". Что в нашем случае противоречит Государственной политике.
Будьте добры исполнять Законы "титульной нации".
Падав сніг на стару хату, Незаможну, небагату. Падав сніг у мою душу – Наче білий птах. А як падать перестав він, То у небі місяць став. Він розповів, що бачив тебе у чужих краях.
Я хотів любов забути Сам, як місяць в небі, бути, Птахом до зірок злітати Й ночувать в гаях. Але є розлука в світі І не можу я злетіти, Бо політ у мого крила – У чужих краях.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
И почему из 37 - 28 милионов голодают? Или чем не Американская мечта? И что для этого нужно?
Та ладно - це взагалі нічого особливого . Ну будуть вони років 20 виплачувати іпотеку - так там так всі живуть . Може ще тесть грошенят підкине ... Є набагато більш токсичні люди , про яких чомусь не говорять ...
Puente написав:Раз вже про Махна згадали ... Маленька його цитата з 1926 року : «Об одном лишь приходится пожалеть мне, выпуская этот очерк в свет: это — что он выходит не на Украине и не на украинском языке. Культурно украинский народ шаг за шагом идет к полному определению своего индивидуального своеобразия и это важно. Но в том, что я не могу издать своих записок на языке своего народа, вина не моя, а тех условий, в которых нахожусь." ( Махно, Нестор. Русская революция на Украине (от марта 1917 г. по апрель 1918 год) / Нестор Махно. - Париж : Б-ка Махновцев : Федерация анархо-комунист. групп Северной Америки и Канады, 1929.)
Книжка действительно очень интересная, написанная ХОРОШИМ РУССКИМ ЯЗЫКОМ. И содержит много нелицеприятных подробностей о политике власти на Украине образца 1918-го года
Ну що ж ото Вам нейметься . Про вашу владу понаписувано набагато більше - але ж ми тут це не обговорюємо ... Це наші внутрішні справи - ми з ним самі розберемося - без зовнішнього втручання . Бо нам цього втручання чомусь ніяк не вдається позбутися ...
Puente написав:Раз вже про Махна згадали ... Маленька його цитата з 1926 року : «Об одном лишь приходится пожалеть мне, выпуская этот очерк в свет: это — что он выходит не на Украине и не на украинском языке. Культурно украинский народ шаг за шагом идет к полному определению своего индивидуального своеобразия и это важно. Но в том, что я не могу издать своих записок на языке своего народа, вина не моя, а тех условий, в которых нахожусь." ( Махно, Нестор. Русская революция на Украине (от марта 1917 г. по апрель 1918 год) / Нестор Махно. - Париж : Б-ка Махновцев : Федерация анархо-комунист. групп Северной Америки и Канады, 1929.)
Книжка действительно очень интересная, написанная ХОРОШИМ РУССКИМ ЯЗЫКОМ. И содержит много нелицеприятных подробностей о политике власти на Украине образца 1918-го года
Ну що ж ото Вам нейметься . Про вашу владу понаписувано набагато більше - але ж ми тут це не обговорюємо ... Це наші внутрішні справи - ми з ним самі розберемося - без зовнішнього втручання . Бо нам цього втручання чомусь ніяк не вдається позбутися ...
Політичні дискусії Мы реагируем на украинские новости, как дурная дворняга, которая облаивает любое движение за своим забором.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Puente написав:Та ладно - це взагалі нічого особливого . Ну будуть вони років 20 виплачувати іпотеку - так там так всі живуть . Може ще тесть грошенят підкине ... Є набагато більш токсичні люди , про яких чомусь не говорять ...
Токсичными становятся обязательства перед...-? КЕМ? И Вы в курсе, что именно ЕСПЧ кинули украинцев? По причине наличия системного геноцида украинцев, самой большой контингент обращений в ЕСПЧ.
Самый большой нарушитель всех Прав человека. Именно это и привело к "реформированию ЕСПЧ" в 17 м году. управляемой Вакханалии из-вне в Украине. Чехарде с Верховенством Права. И чей гешефт?
Я вже давно виразив своє бачення: Україна ніколи не мала сюзників - вона має тільки ворогів., але ніколи не поступатися своїми інтересами. Кожного разу треба жорстоко відсіювати "що гірше".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Козак-характерник написав: Мы реагируем на украинские новости, как дурная дворняга, которая облаивает любое движение за своим забором.
- 100% Это происходит как раз по той причине, что чёрная коррупция исключила нас из списка "Граждан Украины". - Кто Вы такой? - Дворняга, что не выходит на улицу и не живёт жизнью общества. Не имеете Права влиять на общественные процессы, экономически не в состоянии стабилизировать жизнь,.... и много много прочего. Над этим работал и работает "организованный криминал" превращающий Вас в "маленький винтик" с пониманием, что Вы "дворняга" или "никто"
А в это самое время по чёрному уничтожает даже Вашу среду обитания, ибо им выгодно.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 25 лют, 2020 13:48, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Привіт Волгарю. Заліз в його болото. Хоч і не про Україну, але в нас подібна система.
Я с Вами не согласен в постоянном повторении неспособность усваивать полученное - это уже диагноз. Неспособность понимать - это уже причина какого-то отклонения(за деньги, по причине вражеского влияния, или просто напросто человек идиот(по Далю)). Это Аксиома, к которой МЫ не имеем Права возвращаться!
По поводу Китая я уже приводил объяснение повторюсь. Китай взял украинскую модель экономики с идеологией, но если у нас коррупция стоит во главе всего, то там централизованным образом стали с ней бороться. Где мы? И где сейчас Китай?
И до какого уровня нам будет навязываться "театр абсурда" или "Страна дураков"?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 25 лют, 2020 13:59, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.