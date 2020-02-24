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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 56245625562656275628>
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 13:18

  mephala написав:
  Волгарь написав:
Видимо, у Вас лично есть какие-то альтернативные источники информации - на самом заводе о производстве именно вертолетов даже не подозревают.

Не занимайтесь онанизмом - мы в Украине!
А ВЫ задрачитиваете из-вне не имея представления ни о чём.
При чём со складом мышления от Геббельса.

О, как раз ИЗВНЕ-ТО все отлично видно - БОЛЬШОЕ ВИДИТСЯ НА РАССТОЯНИИ.
А про вертолеты я потому и написал, что Украина их не производит - как и самолеты/ракеты/автомобили/станки/тракторы и множество другой разнообразной продукции, которую в стране КОГДА-ТО ПРОИЗВОДИЛИ (согласно БСЕ, статья УССР, 40% всех работников в промышленности республики в конце 70-х было занято как раз в машиностроении).


Наследники Сикорского: Кто в Украине производит вертолеты

Где в Украине производят самолеты и вертолеты?

імперські амбіції вони такі імперські. завжди ставлять за мету принизити інших.

О, да, боюсь только, что эти ВЕРТОЛЕТИКИ (по другому их и не назовешь), по своим характеристикам очень напоминают изделия Сикорского...70-75-ти летней давности
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 13:21

  Puente написав:Раз вже про Махна згадали ...
Маленька його цитата з 1926 року :
«Об одном лишь приходится пожалеть мне, выпуская этот очерк в свет: это — что он выходит не на Украине и не на украинском языке. Культурно украинский народ шаг за шагом идет к полному определению своего индивидуального своеобразия и это важно. Но в том, что я не могу издать своих записок на языке своего народа, вина не моя, а тех условий, в которых нахожусь."
( Махно, Нестор.
Русская революция на Украине (от марта 1917 г. по апрель 1918 год) / Нестор Махно. - Париж : Б-ка Махновцев : Федерация анархо-комунист. групп Северной Америки и Канады, 1929.)

Книжка действительно очень интересная, написанная ХОРОШИМ РУССКИМ ЯЗЫКОМ.
И содержит много нелицеприятных подробностей о политике власти на Украине образца 1918-го года
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 13:22

  Kudrjavuy написав:
  Козак-характерник написав:Ну якщо людина хоче самоідентифікуватися перед державою, то чому перепони їй чинити?

Что бы не переступали "семь заповедей".
Самое роскошное "общее объяснение", ибо "при концентрации некоторые нации возвращаются к своим пагубным верованиям".
Что в нашем случае противоречит Государственной политике.

Будьте добры исполнять Законы "титульной нации".

Падав сніг на стару хату,
Незаможну, небагату.
Падав сніг у мою душу –
Наче білий птах.
А як падать перестав він,
То у небі місяць став.
Він розповів, що бачив тебе у чужих краях.

Я хотів любов забути
Сам, як місяць в небі, бути,
Птахом до зірок злітати
Й ночувать в гаях.
Але є розлука в світі
І не можу я злетіти,
Бо політ у мого крила –
У чужих краях.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 13:25

  Kudrjavuy написав:Предлагаю вновь вернуться к "своим баранам" или "Кому на Руси жить хорошо":
https://strana.ua/articles/rassledovani ... ntsii.html

https://strana.ua/news/251606-dom-rjabo ... -foto.html

И почему из 37 - 28 милионов голодают?
Или чем не Американская мечта? И что для этого нужно?


Та ладно - це взагалі нічого особливого . Ну будуть вони років 20 виплачувати іпотеку - так там так всі живуть . Може ще тесть грошенят підкине ... Є набагато більш токсичні люди , про яких чомусь не говорять ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 13:30

  Волгарь написав:
  Puente написав:Раз вже про Махна згадали ...
Маленька його цитата з 1926 року :
«Об одном лишь приходится пожалеть мне, выпуская этот очерк в свет: это — что он выходит не на Украине и не на украинском языке. Культурно украинский народ шаг за шагом идет к полному определению своего индивидуального своеобразия и это важно. Но в том, что я не могу издать своих записок на языке своего народа, вина не моя, а тех условий, в которых нахожусь."
( Махно, Нестор.
Русская революция на Украине (от марта 1917 г. по апрель 1918 год) / Нестор Махно. - Париж : Б-ка Махновцев : Федерация анархо-комунист. групп Северной Америки и Канады, 1929.)

Книжка действительно очень интересная, написанная ХОРОШИМ РУССКИМ ЯЗЫКОМ.
И содержит много нелицеприятных подробностей о политике власти на Украине образца 1918-го года


Ну що ж ото Вам нейметься . Про вашу владу понаписувано набагато більше - але ж ми тут це не обговорюємо ... Це наші внутрішні справи - ми з ним самі розберемося - без зовнішнього втручання . Бо нам цього втручання чомусь ніяк не вдається позбутися ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 13:33

  Puente написав:
  Волгарь написав:
  Puente написав:Раз вже про Махна згадали ...
Маленька його цитата з 1926 року :
«Об одном лишь приходится пожалеть мне, выпуская этот очерк в свет: это — что он выходит не на Украине и не на украинском языке. Культурно украинский народ шаг за шагом идет к полному определению своего индивидуального своеобразия и это важно. Но в том, что я не могу издать своих записок на языке своего народа, вина не моя, а тех условий, в которых нахожусь."
( Махно, Нестор.
Русская революция на Украине (от марта 1917 г. по апрель 1918 год) / Нестор Махно. - Париж : Б-ка Махновцев : Федерация анархо-комунист. групп Северной Америки и Канады, 1929.)

Книжка действительно очень интересная, написанная ХОРОШИМ РУССКИМ ЯЗЫКОМ.
И содержит много нелицеприятных подробностей о политике власти на Украине образца 1918-го года


Ну що ж ото Вам нейметься . Про вашу владу понаписувано набагато більше - але ж ми тут це не обговорюємо ... Це наші внутрішні справи - ми з ним самі розберемося - без зовнішнього втручання . Бо нам цього втручання чомусь ніяк не вдається позбутися ...

Політичні дискусії Мы реагируем на украинские новости, как дурная дворняга, которая облаивает любое движение за своим забором.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 13:34

  Puente написав:Та ладно - це взагалі нічого особливого . Ну будуть вони років 20 виплачувати іпотеку - так там так всі живуть . Може ще тесть грошенят підкине ... Є набагато більш токсичні люди , про яких чомусь не говорять ...

:shock:
Токсичными становятся обязательства перед...-?
КЕМ?
И Вы в курсе, что именно ЕСПЧ кинули украинцев? По причине наличия системного геноцида украинцев, самой большой контингент обращений в ЕСПЧ.

Самый большой нарушитель всех Прав человека.
Именно это и привело к "реформированию ЕСПЧ" в 17 м году.
управляемой Вакханалии из-вне в Украине.
Чехарде с Верховенством Права.
И чей гешефт?

Я вже давно виразив своє бачення: Україна ніколи не мала сюзників - вона має тільки ворогів., але ніколи не поступатися своїми інтересами.
Кожного разу треба жорстоко відсіювати "що гірше".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 13:46

  Козак-характерник написав: Мы реагируем на украинские новости, как дурная дворняга, которая облаивает любое движение за своим забором.

- 100%
Это происходит как раз по той причине, что чёрная коррупция исключила нас из списка "Граждан Украины".
- Кто Вы такой? - Дворняга, что не выходит на улицу и не живёт жизнью общества.
Не имеете Права влиять на общественные процессы, экономически не в состоянии стабилизировать жизнь,.... и много много прочего.
Над этим работал и работает "организованный криминал" превращающий Вас в "маленький винтик" с пониманием, что Вы "дворняга" или "никто"

А в это самое время по чёрному уничтожает даже Вашу среду обитания, ибо им выгодно.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 25 лют, 2020 13:48, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 13:46

  Kudrjavuy написав:И чей гешефт?

Привіт Волгарю. :) Заліз в його болото. Хоч і не про Україну, але в нас подібна система.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 13:52

  Козак-характерник написав:
  Kudrjavuy написав:И чей гешефт?

Привіт Волгарю. :) Заліз в його болото. Хоч і не про Україну, але в нас подібна система.

Я с Вами не согласен в постоянном повторении неспособность усваивать полученное - это уже диагноз. Неспособность понимать - это уже причина какого-то отклонения(за деньги, по причине вражеского влияния, или просто напросто человек идиот(по Далю)).
Это Аксиома, к которой МЫ не имеем Права возвращаться!

По поводу Китая я уже приводил объяснение повторюсь.
Китай взял украинскую модель экономики с идеологией, но если у нас коррупция стоит во главе всего, то там централизованным образом стали с ней бороться.
Где мы?
И где сейчас Китай?

И до какого уровня нам будет навязываться "театр абсурда" или "Страна дураков"?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 25 лют, 2020 13:59, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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