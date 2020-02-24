|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 25 лют, 2020 13:56
Kudrjavuy написав:
Puente написав:
Та ладно - це взагалі нічого особливого . Ну будуть вони років 20 виплачувати іпотеку - так там так всі живуть . Може ще тесть грошенят підкине ... Є набагато більш токсичні люди , про яких чомусь не говорять ...
Токсичными становятся обязательства перед...-?
КЕМ?
И Вы в курсе, что именно ЕСПЧ кинули украинцев? По причине наличия системного геноцида украинцев, самой большой контингент обращений в ЕСПЧ.
Самый большой нарушитель всех Прав человека.
Именно это и привело к "реформированию ЕСПЧ" в 17 м году.
управляемой Вакханалии из-вне в Украине.
Чехарде с Верховенством Права.
И чей гешефт?
Я вже давно виразив своє бачення: Україна ніколи не мала сюзників - вона має тільки ворогів., але ніколи не поступатися своїми інтересами.
Кожного разу треба жорстоко відсіювати "що гірше".
Ну - це реально так і є - відносно союзників . Але ж оці всі наші кар"єристи , які не проти ( як мінімум ) попрацювати у владі - вони всі практично в чомусь токсичні . Хто явно і кримінально , хто неявно , але без будь-якого інтересу до власної країни . Схоже , що інших просто немає ...
Колись давно на початку 90-х - коли за кордоном різко виріс інтерес до нас і почали з"являтися різні люди - була розмова про політику . Так наші всі говорили - що політика - це брудна справа , а вони - що це цікаво і результативно . Зараз стало ще гірше у нас - і , схоже , майже аналогічно - у них . Так що все одно нам в цьому жити - нікуди не подінешся ...
-
Puente
-
-
- Повідомлень: 2569
- З нами з: 12.08.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 326 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 лют, 2020 14:00
Puente написав: Волгарь написав: Puente написав:
Раз вже про Махна згадали ...
Маленька його цитата з 1926 року :
«Об одном лишь приходится пожалеть мне, выпуская этот очерк в свет: это — что он выходит не на Украине и не на украинском языке. Культурно украинский народ шаг за шагом идет к полному определению своего индивидуального своеобразия и это важно. Но в том, что я не могу издать своих записок на языке своего народа, вина не моя, а тех условий, в которых нахожусь."
( Махно, Нестор.
Русская революция на Украине (от марта 1917 г. по апрель 1918 год) / Нестор Махно. - Париж : Б-ка Махновцев : Федерация анархо-комунист. групп Северной Америки и Канады, 1929.)
Книжка действительно очень интересная, написанная ХОРОШИМ РУССКИМ ЯЗЫКОМ.
И содержит много нелицеприятных подробностей о политике власти на Украине образца 1918-го года
Ну що ж ото Вам нейметься . Про вашу владу понаписувано набагато більше - але ж ми тут це не обговорюємо ... Це наші внутрішні справи - ми з ним самі розберемося - без зовнішнього втручання . Бо нам цього втручання чомусь ніяк не вдається позбутися ...
Я вообще-то про то, что уроженец Гуляй-поля НЕ ЗНАЛ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА.
А лучше всего, конечно (и наиболее талантливо), события на Украине в 18-19-ом описали Михаил Булгаков и Илья Эренбург, Одессу м Крым периода Гражданской войны - В. Шульгин. Военно-политическую ситуацию на тот момент - А. И. Деникин
-
Волгарь
-
-
- Повідомлень: 7581
- З нами з: 12.10.12
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 770 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 лют, 2020 14:03
Puente написав:
Ну - це реально так і є - відносно союзників . Але ж оці всі наші кар"єристи , які не проти ( як мінімум ) попрацювати у владі - вони всі практично в чомусь токсичні . Хто явно і кримінально , хто неявно , але без будь-якого інтересу до власної країни . Схоже , що інших просто немає ...
Колись давно на початку 90-х - коли за кордоном різко виріс інтерес до нас і почали з"являтися різні люди - була розмова про політику . Так наші всі говорили - що політика - це брудна справа , а вони - що це цікаво і результативно . Зараз стало ще гірше у нас - і , схоже , майже аналогічно - у них . Так що все одно нам в цьому жити - нікуди не подінешся ...
Все эти процессы чем то сопровождались!
И если в силу каких то причин Вас поимели....
Как раз "ревизионизм" - это и есть спроба переварити усю інформацію - без чужого влияния!
"Своя рубашка - ближе к телу" Для Европы это есть основополагающая истина.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Вів 25 лют, 2020 14:07, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 7991
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 666 раз.
- Подякували: 859 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 лют, 2020 14:04
del
Повтор.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Вів 25 лют, 2020 14:27, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 15473
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4315 раз.
- Подякували: 4018 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Вів 25 лют, 2020 14:05
Волгарь написав:
Я вообще-то про то, что уроженец Гуляй-поля НЕ ЗНАЛ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА.
А лучше всего, конечно (и наиболее талантливо), события на Украине в 18-19-ом описали Михаил Булгаков и Илья Эренбург, Одессу м Крым периода Гражданской войны - В. Шульгин. Военно-политическую ситуацию на тот момент - А. И. Деникин
Изыди нечисть!
Гуляйпольцям буде мозги мати.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 7991
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 666 раз.
- Подякували: 859 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 лют, 2020 14:07
Kudrjavuy написав: ЛАД написав:
Очень аргументированный ответ.
Но хоть один пост, в котором чётко понятно, что Вы хотели сказать.
Понимаю, что призывать Вас к ясному изложению своих мыслей бесполезно, но тогда хотя бы уменьшите количество постов. Поверьте, что бесполезно писать кучу постов, которые никто не понимает.
Есть вещи, которые не подлежат озвучиванию "в суе", но будучи Гражданином Украины - Вы не имеете Права в Них не ориентироваться - как Вы можете себя позиционировать "экспертом", если не в состоянии понимать "банальное"(аксиому)?
- Если Вы не понимаете, что такое "политика"? Большая "Политика"?
- Где они начинаются и где заканчиваются?
- Что такое "Экономика", "Глобализация", "Право", и чем они отличаются и где "лучше кормят"...
В "Острове доктора Моро" был персонаж, который очень любил повторять "умные" слова (если правильно помню, Чтец Закона). Не Вы ли послужили прообразом?
Если Вам отвечу критично и с юмором (злым сарказмом) - кратко.
- Вы поймёте?
Может быть и понял, если бы Вы ответили. Хоть как-нибудь.
В "- Вы поймёте?
" не вижу ни критичности, ни юмора, ни сарказма, ни ответа.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 15473
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4315 раз.
- Подякували: 4018 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Вів 25 лют, 2020 14:17
Козак-характерник
Махно был анархист.
Уже поэтому он не мог быть борцом за незалежну Украину.
" Радянська пропагандистська машина" искажала его образ, но сейчас вы вместе с "пропагандистской машиной" (вот не знаю, как её назвать: украинской - не верно, свободовской, оуновской - тоже, вроде, не подходит, националистической - ?) пытаетесь опять искажать. Иначе, но всё же искажать.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 15473
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4315 раз.
- Подякували: 4018 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Вів 25 лют, 2020 14:22
Політичні дискусії
ЛАД написав:Козак-характерник
Махно был анархист.
Уже поэтому он не мог быть борцом за незалежну Украину.
" Радянська пропагандистська машина" искажала его образ, но сейчас вы вместе с "пропагандистской машиной" (вот не знаю, как её назвать: украинской - не верно, свободовской, оуновской - тоже, вроде, не подходит, националистической - ?) пытаетесь опять искажать. Иначе, но всё же искажать.
Про назву "пропагандистської машини"...
Можете обізвати її державницькою. Принаймні я так визначаю свою систему поглядів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 27792
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1903 раз.
- Подякували: 2084 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 лют, 2020 14:25
Поймите, в конце концов.
Что только Враг и его Геббельс заставляет нас "мусолить" прописные истины.
Истины, которые впитали с "молоком матери".
Тотальный идиотизм - это цель его пропаганды.
Тотальный де*** и оспаривание исторической действительности - его цель.
Его цель посеять внутреннюю вражду - которой нет по определению ни по поводу языка, ни по поводу национальной розни.
- Это ему выгодно отбирать наши земли, наши средства, наше Достояние, Культуру, Историю, науку, производства, заводы, образование, ....
- За этим стоит ВРАГ.
- На улице идёт девятый год Войны - и конца ей не видно, даже в головах.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 7991
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 666 раз.
- Подякували: 859 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 лют, 2020 14:28
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 7991
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 666 раз.
- Подякували: 859 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|