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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5625562656275628> Додано: Вів 25 лют, 2020 13:56 Kudrjavuy написав: Puente написав: Та ладно - це взагалі нічого особливого . Ну будуть вони років 20 виплачувати іпотеку - так там так всі живуть . Може ще тесть грошенят підкине ... Є набагато більш токсичні люди , про яких чомусь не говорять ... Та ладно - це взагалі нічого особливого . Ну будуть вони років 20 виплачувати іпотеку - так там так всі живуть . Може ще тесть грошенят підкине ... Є набагато більш токсичні люди , про яких чомусь не говорять ...



Токсичными становятся обязательства перед...-?

КЕМ?

И Вы в курсе, что именно ЕСПЧ кинули украинцев? По причине наличия системного геноцида украинцев, самой большой контингент обращений в ЕСПЧ.



Самый большой нарушитель всех Прав человека.

Именно это и привело к "реформированию ЕСПЧ" в 17 м году.

управляемой Вакханалии из-вне в Украине.

Чехарде с Верховенством Права.

И чей гешефт?



Я вже давно виразив своє бачення: Україна ніколи не мала сюзників - вона має тільки ворогів., але ніколи не поступатися своїми інтересами.

Кожного разу треба жорстоко відсіювати "що гірше". Токсичными становятся обязательства перед...-?КЕМ?И Вы в курсе, что именно ЕСПЧ кинули украинцев? По причине наличия системного геноцида украинцев, самой большой контингент обращений в ЕСПЧ.Самый большой нарушитель всех Прав человека.Именно это и привело к "реформированию ЕСПЧ" в 17 м году.управляемой Вакханалии из-вне в Украине.Чехарде с Верховенством Права.И чей гешефт?Я вже давно виразив своє бачення: Україна ніколи не мала сюзників - вона має тільки ворогів., але ніколи не поступатися своїми інтересами.Кожного разу треба жорстоко відсіювати "що гірше".



Ну - це реально так і є - відносно союзників . Але ж оці всі наші кар"єристи , які не проти ( як мінімум ) попрацювати у владі - вони всі практично в чомусь токсичні . Хто явно і кримінально , хто неявно , але без будь-якого інтересу до власної країни . Схоже , що інших просто немає ...

Колись давно на початку 90-х - коли за кордоном різко виріс інтерес до нас і почали з"являтися різні люди - була розмова про політику . Так наші всі говорили - що політика - це брудна справа , а вони - що це цікаво і результативно . Зараз стало ще гірше у нас - і , схоже , майже аналогічно - у них . Так що все одно нам в цьому жити - нікуди не подінешся ... Ну - це реально так і є - відносно союзників . Але ж оці всі наші кар"єристи , які не проти ( як мінімум ) попрацювати у владі - вони всі практично в чомусь токсичні . Хто явно і кримінально , хто неявно , але без будь-якого інтересу до власної країни . Схоже , що інших просто немає ...Колись давно на початку 90-х - коли за кордоном різко виріс інтерес до нас і почали з"являтися різні люди - була розмова про політику . Так наші всі говорили - що політика - це брудна справа , а вони - що це цікаво і результативно . Зараз стало ще гірше у нас - і , схоже , майже аналогічно - у них . Так що все одно нам в цьому жити - нікуди не подінешся ... Puente Повідомлень: 2569 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 326 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2020 14:00 Puente написав: Волгарь написав: Puente написав: Раз вже про Махна згадали ...

Маленька його цитата з 1926 року :

«Об одном лишь приходится пожалеть мне, выпуская этот очерк в свет: это — что он выходит не на Украине и не на украинском языке. Культурно украинский народ шаг за шагом идет к полному определению своего индивидуального своеобразия и это важно. Но в том, что я не могу издать своих записок на языке своего народа, вина не моя, а тех условий, в которых нахожусь."

( Махно, Нестор.

Русская революция на Украине (от марта 1917 г. по апрель 1918 год) / Нестор Махно. - Париж : Б-ка Махновцев : Федерация анархо-комунист. групп Северной Америки и Канады, 1929.) Раз вже про Махна згадали ...Маленька його цитата з 1926 року :«Об одном лишь приходится пожалеть мне, выпуская этот очерк в свет: это — что он выходит не на Украине и не на украинском языке. Культурно украинский народ шаг за шагом идет к полному определению своего индивидуального своеобразия и это важно. Но в том, что я не могу издать своих записок на языке своего народа, вина не моя, а тех условий, в которых нахожусь."( Махно, Нестор.Русская революция на Украине (от марта 1917 г. по апрель 1918 год) / Нестор Махно. - Париж : Б-ка Махновцев : Федерация анархо-комунист. групп Северной Америки и Канады, 1929.)

Книжка действительно очень интересная, написанная ХОРОШИМ РУССКИМ ЯЗЫКОМ.

И содержит много нелицеприятных подробностей о политике власти на Украине образца 1918-го года Книжка действительно очень интересная, написанная ХОРОШИМ РУССКИМ ЯЗЫКОМ.И содержит много нелицеприятных подробностей о политике власти на Украине образца 1918-го года



Ну що ж ото Вам нейметься . Про вашу владу понаписувано набагато більше - але ж ми тут це не обговорюємо ... Це наші внутрішні справи - ми з ним самі розберемося - без зовнішнього втручання . Бо нам цього втручання чомусь ніяк не вдається позбутися ... Ну що ж ото Вам нейметься . Про вашу владу понаписувано набагато більше - але ж ми тут це не обговорюємо ... Це наші внутрішні справи - ми з ним самі розберемося - без зовнішнього втручання . Бо нам цього втручання чомусь ніяк не вдається позбутися ...

Я вообще-то про то, что уроженец Гуляй-поля НЕ ЗНАЛ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА.

А лучше всего, конечно (и наиболее талантливо), события на Украине в 18-19-ом описали Михаил Булгаков и Илья Эренбург, Одессу м Крым периода Гражданской войны - В. Шульгин. Военно-политическую ситуацию на тот момент - А. И. Деникин Я вообще-то про то, что уроженец Гуляй-поля НЕ ЗНАЛ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА.А лучше всего, конечно (и наиболее талантливо), события на Украине в 18-19-ом описали Михаил Булгаков и Илья Эренбург, Одессу м Крым периода Гражданской войны - В. Шульгин. Военно-политическую ситуацию на тот момент - А. И. Деникин Волгарь Повідомлень: 7581 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 770 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2020 14:03 Puente написав: Ну - це реально так і є - відносно союзників . Але ж оці всі наші кар"єристи , які не проти ( як мінімум ) попрацювати у владі - вони всі практично в чомусь токсичні . Хто явно і кримінально , хто неявно , але без будь-якого інтересу до власної країни . Схоже , що інших просто немає ...

Колись давно на початку 90-х - коли за кордоном різко виріс інтерес до нас і почали з"являтися різні люди - була розмова про політику . Так наші всі говорили - що політика - це брудна справа , а вони - що це цікаво і результативно . Зараз стало ще гірше у нас - і , схоже , майже аналогічно - у них . Так що все одно нам в цьому жити - нікуди не подінешся ... Ну - це реально так і є - відносно союзників . Але ж оці всі наші кар"єристи , які не проти ( як мінімум ) попрацювати у владі - вони всі практично в чомусь токсичні . Хто явно і кримінально , хто неявно , але без будь-якого інтересу до власної країни . Схоже , що інших просто немає ...Колись давно на початку 90-х - коли за кордоном різко виріс інтерес до нас і почали з"являтися різні люди - була розмова про політику . Так наші всі говорили - що політика - це брудна справа , а вони - що це цікаво і результативно . Зараз стало ще гірше у нас - і , схоже , майже аналогічно - у них . Так що все одно нам в цьому жити - нікуди не подінешся ...

Все эти процессы чем то сопровождались!

И если в силу каких то причин Вас поимели....

Как раз "ревизионизм" - это и есть спроба переварити усю інформацію - без чужого влияния!



"Своя рубашка - ближе к телу" Для Европы это есть основополагающая истина. Все эти процессы чем то сопровождались!И если в силу каких то причин Вас поимели....Как раз "ревизионизм" - это и есть спроба переварити усю інформацію - без чужого влияния!"Своя рубашка - ближе к телу" Для Европы это есть основополагающая истина. Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 25 лют, 2020 14:07, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7991 З нами з: 20.09.12 Подякував: 666 раз. Подякували: 859 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2020 14:04 del

Повтор. Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 25 лют, 2020 14:27, всього редагувалось 1 раз. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15473 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2020 14:05 Волгарь написав: Я вообще-то про то, что уроженец Гуляй-поля НЕ ЗНАЛ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА.

А лучше всего, конечно (и наиболее талантливо), события на Украине в 18-19-ом описали Михаил Булгаков и Илья Эренбург, Одессу м Крым периода Гражданской войны - В. Шульгин. Военно-политическую ситуацию на тот момент - А. И. Деникин Я вообще-то про то, что уроженец Гуляй-поля НЕ ЗНАЛ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА.А лучше всего, конечно (и наиболее талантливо), события на Украине в 18-19-ом описали Михаил Булгаков и Илья Эренбург, Одессу м Крым периода Гражданской войны - В. Шульгин. Военно-политическую ситуацию на тот момент - А. И. Деникин

Изыди нечисть!

Гуляйпольцям буде мозги мати. Изыди нечисть!Гуляйпольцям буде мозги мати. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7991 З нами з: 20.09.12 Подякував: 666 раз. Подякували: 859 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2020 14:07 Kudrjavuy написав: ЛАД написав: Очень аргументированный ответ.

Но хоть один пост, в котором чётко понятно, что Вы хотели сказать.

Понимаю, что призывать Вас к ясному изложению своих мыслей бесполезно, но тогда хотя бы уменьшите количество постов. Поверьте, что бесполезно писать кучу постов, которые никто не понимает. Очень аргументированный ответ.Но хоть один пост, в котором чётко понятно, что Вы хотели сказать.Понимаю, что призывать Вас к ясному изложению своих мыслей бесполезно, но тогда хотя бы уменьшите количество постов. Поверьте, что бесполезно писать кучу постов, которые никто не понимает.

Есть вещи, которые не подлежат озвучиванию "в суе", но будучи Гражданином Украины - Вы не имеете Права в Них не ориентироваться - как Вы можете себя позиционировать "экспертом", если не в состоянии понимать "банальное"(аксиому)?



- Если Вы не понимаете, что такое "политика"? Большая "Политика"?

- Где они начинаются и где заканчиваются?

- Что такое "Экономика", "Глобализация", "Право", и чем они отличаются и где "лучше кормят"... Есть вещи, которые не подлежат озвучиванию "в суе", но будучи Гражданином Украины - Вы не имеете Права в Них не ориентироваться - как Вы можете себя позиционировать "экспертом", если не в состоянии понимать "банальное"(аксиому)?- Если Вы не понимаете, что такое "политика"? Большая "Политика"?- Где они начинаются и где заканчиваются?- Что такое "Экономика", "Глобализация", "Право", и чем они отличаются и где "лучше кормят"...

В "Острове доктора Моро" был персонаж, который очень любил повторять "умные" слова (если правильно помню, Чтец Закона). Не Вы ли послужили прообразом?



Если Вам отвечу критично и с юмором (злым сарказмом) - кратко.

- Вы поймёте?

Может быть и понял, если бы Вы ответили. Хоть как-нибудь.

В "- Вы поймёте?" не вижу ни критичности, ни юмора, ни сарказма, ни ответа. В "Острове доктора Моро" был персонаж, который очень любил повторять "умные" слова (если правильно помню, Чтец Закона). Не Вы ли послужили прообразом?Может быть и понял, если бы Вы ответили. Хоть как-нибудь.В "" не вижу ни критичности, ни юмора, ни сарказма, ни ответа. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15473 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2020 14:17 Козак-характерник

Махно был анархист.

Уже поэтому он не мог быть борцом за незалежну Украину.

" Радянська пропагандистська машина" искажала его образ, но сейчас вы вместе с "пропагандистской машиной" (вот не знаю, как её назвать: украинской - не верно, свободовской, оуновской - тоже, вроде, не подходит, националистической - ?) пытаетесь опять искажать. Иначе, но всё же искажать. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15473 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2020 14:22 ЛАД написав: Козак-характерник

Махно был анархист.

Уже поэтому он не мог быть борцом за незалежну Украину.

" Радянська пропагандистська машина" искажала его образ, но сейчас вы вместе с "пропагандистской машиной" (вот не знаю, как её назвать: украинской - не верно, свободовской, оуновской - тоже, вроде, не подходит, националистической - ?) пытаетесь опять искажать. Иначе, но всё же искажать. Махно был анархист.Уже поэтому он не мог быть борцом за незалежну Украину." Радянська пропагандистська машина" искажала его образ, но сейчас вы вместе с "пропагандистской машиной" (вот не знаю, как её назвать: украинской - не верно, свободовской, оуновской - тоже, вроде, не подходит, националистической - ?) пытаетесь опять искажать. Иначе, но всё же искажать.

Політичні дискусії



Про назву "пропагандистської машини"... Можете обізвати її державницькою. Принаймні я так визначаю свою систему поглядів. Про назву "пропагандистської машини"...Можете обізвати її державницькою. Принаймні я так визначаю свою систему поглядів. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27792 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1903 раз. Подякували: 2084 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2020 14:25 Поймите, в конце концов.

Что только Враг и его Геббельс заставляет нас "мусолить" прописные истины.

Истины, которые впитали с "молоком матери".

Тотальный идиотизм - это цель его пропаганды.

Тотальный де*** и оспаривание исторической действительности - его цель.

Его цель посеять внутреннюю вражду - которой нет по определению ни по поводу языка, ни по поводу национальной розни.

- Это ему выгодно отбирать наши земли, наши средства, наше Достояние, Культуру, Историю, науку, производства, заводы, образование, ....



- За этим стоит ВРАГ.

- На улице идёт девятый год Войны - и конца ей не видно, даже в головах. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7991 З нами з: 20.09.12 Подякував: 666 раз. Подякували: 859 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2020 14:28

https://prm.ua/na-luganshhini-ukrayints ... rashhenko/ Дикость от Зе и Ко. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7991 З нами з: 20.09.12 Подякував: 666 раз. Подякували: 859 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5625562656275628> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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