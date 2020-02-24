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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5626562756285629>
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:33

Re: Політичні дискусії

  Волгарь написав:Я вообще-то про то, что уроженец Гуляй-поля НЕ ЗНАЛ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА.

Він селянский син, і в наймах працював. Рідну мову він ніколи не забував, але русифікація далась взнаки, як для багатьох сучасників:
https://www.facebook.com/gromadagp/phot ... 534252758/
Що стосується самого Нестора Махна, то після відбуття покарання в Росії, він розмовляв російською мовою, вважаючи мову другорядною ознакою національної приналежності. Але вже восени 1918 року він перейшов на українську мову, після свого шлюбу з Галиною Кузьменко, яка була вчителем української мови і літератури, а також була відома своїми націоналістичними поглядами. У спогадах Махно згадує, що влітку 1918 року він розмовляв українською настільки погано, що соромився себе. Проте, вже у вересні 1919 року, за спогадом М.Ірчана, Махно розмовляв рідною мовою вже добре, хоча й казав, що не наважується писати літературною мовою через свою безграмотність. Це позначилось і на мемуарах Махна, у передмові до яких він писав: «Про одне лише можу пошкодувати я, випускаючи цей нарис у світ: це те, що він виходить не в Україні і не українською мовою. Культурно український народ крок за кроком йде до повного визначення своєї індивідуальної своєрідності, і це важливо. Але в тому, що я не можу видати свої записки мовою свого народу, вина не моя, а тих умов, в яких я знаходжусь».
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Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:35

  Козак-характерник написав:
  ЛАД написав:Козак-характерник
Махно был анархист.
Уже поэтому он не мог быть борцом за незалежну Украину.
" Радянська пропагандистська машина" искажала его образ, но сейчас вы вместе с "пропагандистской машиной" (вот не знаю, как её назвать: украинской - не верно, свободовской, оуновской - тоже, вроде, не подходит, националистической - ?) пытаетесь опять искажать. Иначе, но всё же искажать.

Політичні дискусії

Про назву "пропагандистської машини"... :) Можете обізвати її державницькою. Принаймні я так визначаю свою систему поглядів.

Может и так.
Но к искажению образа Махно "державницька" не подходит.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:42

  Kudrjavuy написав:- За этим стоит ВРАГ.
- На улице идёт девятый год Войны - и конца ей не видно, даже в головах.

Війна триває постійно в серці людини.

На фоне напряженной ситуации между людьми вспоминается небесный свет: народ за дрязгами и суетой забыл о Божественной составляющей этого мира. Цой открыто не говорил о своей религиозности, но следующие строчки («городу 2000 лет») говорят о Христе. Иисус рождён 2000 лет назад, а значит столько же и новому миру. Столько же лет и ведется борьба добра со злом – «война без особых причин». По мнению автора, воюют именно молодые люди, полные противоречий и страстей.

В следующих строках говорится о крови, о ее свойствах и значимости. Кровь – сама жизнь, подпитывающая человека, наполняющая и точно так же имеющая силу опустошить, разрушить. И если жить не по законам крови, толпы, то получаешь вечную жизнь, что куда важнее сиюминутных страстей. «И кому умирать молодым» – снова религиозный подтекст, ведь Христа распяли в 33 года.

Не знает «да» и «нет», не помнит чинов-имён только Бог. Он абсолютно беспристрастен, для него мы все равны. Последние строки можно понимать двояко: дотянуться до звезд мог небожитель, но это могло быть и стремлением очень одаренного и амбициозного человека. Опаленный звездой Солнцем – гибель героя, крушение его надежд.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:48

Последний раз пришлось разговаривать с большими людями на высоких тонах.
Поганял рабочих, поганял их керанычей - не поняли, но притихли.
Заказчики стали рассказывать, что "люди просто бараны", но после вопроса, "Кто тогда у них пастух". Идиотизм весь был снят. Здесь вероятно не кому задать такой "вопрос":
Зеленский предложил компании Ахметова купить неприбыльные шахты

25.02.2020 14:04. https://www.ostro.org/general/economics/news/585570/

Президент Украины Владимир Зеленский предложил холдингу Рината Ахметова ДТЭК приватизировать неприбыльные государственные шахты. Об этом он сказал сегодня на Всеукраинском совещании работников угольной промышленности, - передает корреспондент "ОстроВа".

"Если говорить о приватизации "Центрэнерго", то надо говорить с неприбыльными шахтами, я думаю это прекрасная идея... Здесь кстати господин Тимченко (генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, - "ОстроВ"), вы были сегодня как пример, и у меня к вам вопрос: будете приватизировать неприбыльные шахты?", - спросил он.

"Когда вы сейчас не уверены, а во время выступления вы были очень уверены. Если вы не готовы, и Антимонопольный комитеты будет против, я с ними поговорю - они будут "за", - заверил президент.

"Вы нам должны помочь найти таких партнеров, как вы, сильных в этой отрасли, и найти людей, которые могут приватизировать и вкладывать деньги в модернизацию шахт. А если не найдете…", - резюмировал Зеленский.

В сентябре 2019 года бизнесмен Игорь Коломойский на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве высказал мнение, что государству не стоит продавать "Центрэнерго", пока не будет разрушена монополия ДТЭК в тепловой генерации. При этом он также признал свою связь с госкомпанией.

https://www.ostro.org/general/society/news/585567/
https://www.ostro.org/general/society/news/585565/
https://www.ostro.org/general/society/news/585561/
- О существовании Конституционного противоречия с 2011 года он вероятно не в курсе?
- А гроші де?
- Нема, вже вкрали!
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 25 лют, 2020 14:54, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:52

  Козак-характерник написав:
  Kudrjavuy написав:- За этим стоит ВРАГ.
- На улице идёт девятый год Войны - и конца ей не видно, даже в головах.

Війна триває постійно в серці людини.

На фоне напряженной ситуации между людьми вспоминается небесный свет: народ за дрязгами и суетой забыл о Божественной составляющей этого мира. Цой открыто не говорил о своей религиозности, но следующие строчки («городу 2000 лет») говорят о Христе. Иисус рождён 2000 лет назад, а значит столько же и новому миру. Столько же лет и ведется борьба добра со злом – «война без особых причин». По мнению автора, воюют именно молодые люди, полные противоречий и страстей.

В следующих строках говорится о крови, о ее свойствах и значимости. Кровь – сама жизнь, подпитывающая человека, наполняющая и точно так же имеющая силу опустошить, разрушить. И если жить не по законам крови, толпы, то получаешь вечную жизнь, что куда важнее сиюминутных страстей. «И кому умирать молодым» – снова религиозный подтекст, ведь Христа распяли в 33 года.

Не знает «да» и «нет», не помнит чинов-имён только Бог. Он абсолютно беспристрастен, для него мы все равны. Последние строки можно понимать двояко: дотянуться до звезд мог небожитель, но это могло быть и стремлением очень одаренного и амбициозного человека. Опаленный звездой Солнцем – гибель героя, крушение его надежд.

Ищите всегда - "Кому это выгодно?"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:53

  Kudrjavuy написав: посеять внутреннюю вражду - которой нет по определению ни по поводу языка, ни по поводу национальной розни.
- Это ему выгодно отбирать наши земли, наши средства, наше Достояние, Культуру, Историю, науку, производства, заводы, образование, ....

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Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:01

  Козак-характерник написав:
  Kudrjavuy написав: посеять внутреннюю вражду - которой нет по определению ни по поводу языка, ни по поводу национальной розни.
- Это ему выгодно отбирать наши земли, наши средства, наше Достояние, Культуру, Историю, науку, производства, заводы, образование, ....

Зображення

Разрешите 5 копеек?
Это кладбище в США и Лазаренко принимают?
Это кладбище в пригороде Лондона.... принимают?
Или это кладбище в Париже и... принимают?
- Представте во сколько раз сократился рынок Украины, и покращилася жизнь маленького украинца, освобождённого от столь тяжкой ноши. :mrgreen:

А Нестор Ивановича похоронили в холщовой рубахе.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:03

  Kudrjavuy написав:Поймите, в конце концов.
Что только Враг и его Геббельс заставляет нас "мусолить" прописные истины.
Истины, которые впитали с "молоком матери".
Тотальный идиотизм - это цель его пропаганды.
Тотальный де*** и оспаривание исторической действительности - его цель.
Его цель посеять внутреннюю вражду - которой нет по определению ни по поводу языка, ни по поводу национальной розни.
- Это ему выгодно отбирать наши земли, наши средства, наше Достояние, Культуру, Историю, науку, производства, заводы, образование, ....

- За этим стоит ВРАГ.
- На улице идёт девятый год Войны - и конца ей не видно, даже в головах.

Нда, это уже КЛИНИКА
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:09

Re: Політичні дискусії

  lapay написав:У спогадах Махно згадує, що влітку 1918 року він розмовляв українською настільки погано, що соромився себе

Вот это-то удивительно - простой сельский паренек (пусть из большого села) в центре Украины,несомненно этнический украинец, не знал родного РАЗГОВОРНОГО языка. Видимо просто потому, что все общение в этом украинско-русско-еврейском поселении шло по-русски даже в семьях.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:12

Хорошо сказано, не удержался вкинул часть текста.
Грубо, но в точку.

https://patrioty.org.ua/blogs/khity-tyz ... 16726.html
Но что то большее будет дальше по любому. Зеленский неоднократно выказывал слабость и это будет использовано для давления на него. Его, через потери на фронте, будут заставлять принимать пораженческие для Украины решения.
Просто помните о том, что война идет. Они не прекращалась не на секунду.
Сегодня там какая-то платформа примирения должна была быть? Правда? Зеленскому сегодня настучали членом по лбу, а из Сивохо сделали глубокую глотку.
Из хорошего. 93 бригада без потерь. ШООС написали, что с нашей стороны один погибший и четверо раненых. Дай Бог, чтоб это было все.
Просто не верьте Зеленскому и не забывайте что война идет. Тогда не будет таких "неожиданностей".
Просто доверяйте армии, поддерживайте армию и помогайте армии. Она воюет, чтобы вот этого всего не было в наших городах. PS. Это к вопросам умников - "зачем вы до сих пор возите аптечки". А вот затем и возим. Потому что война.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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