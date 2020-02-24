Зеленский предложил компании Ахметова купить неприбыльные шахты25.02.2020 14:04.Президент Украины Владимир Зеленский предложил холдингу Рината Ахметова ДТЭК приватизировать неприбыльные государственные шахты. Об этом он сказал сегодня на Всеукраинском совещании работников угольной промышленности, - передает корреспондент "ОстроВа"."Если говорить о приватизации "Центрэнерго", то надо говорить с неприбыльными шахтами, я думаю это прекрасная идея... Здесь кстати господин Тимченко (генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, - "ОстроВ"), вы были сегодня как пример, и у меня к вам вопрос: будете приватизировать неприбыльные шахты?", - спросил он."Когда вы сейчас не уверены, а во время выступления вы были очень уверены. Если вы не готовы, и Антимонопольный комитеты будет против, я с ними поговорю - они будут "за", - заверил президент."Вы нам должны помочь найти таких партнеров, как вы, сильных в этой отрасли, и найти людей, которые могут приватизировать и вкладывать деньги в модернизацию шахт. А если не найдете…", - резюмировал Зеленский.В сентябре 2019 года бизнесмен Игорь Коломойский на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве высказал мнение, что государству не стоит продавать "Центрэнерго", пока не будет разрушена монополия ДТЭК в тепловой генерации. При этом он также признал свою связь с госкомпанией.