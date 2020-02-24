Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Волгарь написав:Я вообще-то про то, что уроженец Гуляй-поля НЕ ЗНАЛ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА.
Він селянский син, і в наймах працював. Рідну мову він ніколи не забував, але русифікація далась взнаки, як для багатьох сучасників: https://www.facebook.com/gromadagp/phot ... 534252758/ Що стосується самого Нестора Махна, то після відбуття покарання в Росії, він розмовляв російською мовою, вважаючи мову другорядною ознакою національної приналежності. Але вже восени 1918 року він перейшов на українську мову, після свого шлюбу з Галиною Кузьменко, яка була вчителем української мови і літератури, а також була відома своїми націоналістичними поглядами. У спогадах Махно згадує, що влітку 1918 року він розмовляв українською настільки погано, що соромився себе. Проте, вже у вересні 1919 року, за спогадом М.Ірчана, Махно розмовляв рідною мовою вже добре, хоча й казав, що не наважується писати літературною мовою через свою безграмотність. Це позначилось і на мемуарах Махна, у передмові до яких він писав: «Про одне лише можу пошкодувати я, випускаючи цей нарис у світ: це те, що він виходить не в Україні і не українською мовою. Культурно український народ крок за кроком йде до повного визначення своєї індивідуальної своєрідності, і це важливо. Але в тому, що я не можу видати свої записки мовою свого народу, вина не моя, а тих умов, в яких я знаходжусь».
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
ЛАД написав:Козак-характерник Махно был анархист. Уже поэтому он не мог быть борцом за незалежну Украину. " Радянська пропагандистська машина" искажала его образ, но сейчас вы вместе с "пропагандистской машиной" (вот не знаю, как её назвать: украинской - не верно, свободовской, оуновской - тоже, вроде, не подходит, националистической - ?) пытаетесь опять искажать. Иначе, но всё же искажать.
Kudrjavuy написав:- За этим стоит ВРАГ. - На улице идёт девятый год Войны - и конца ей не видно, даже в головах.
Війна триває постійно в серці людини.
На фоне напряженной ситуации между людьми вспоминается небесный свет: народ за дрязгами и суетой забыл о Божественной составляющей этого мира. Цой открыто не говорил о своей религиозности, но следующие строчки («городу 2000 лет») говорят о Христе. Иисус рождён 2000 лет назад, а значит столько же и новому миру. Столько же лет и ведется борьба добра со злом – «война без особых причин». По мнению автора, воюют именно молодые люди, полные противоречий и страстей.
В следующих строках говорится о крови, о ее свойствах и значимости. Кровь – сама жизнь, подпитывающая человека, наполняющая и точно так же имеющая силу опустошить, разрушить. И если жить не по законам крови, толпы, то получаешь вечную жизнь, что куда важнее сиюминутных страстей. «И кому умирать молодым» – снова религиозный подтекст, ведь Христа распяли в 33 года.
Не знает «да» и «нет», не помнит чинов-имён только Бог. Он абсолютно беспристрастен, для него мы все равны. Последние строки можно понимать двояко: дотянуться до звезд мог небожитель, но это могло быть и стремлением очень одаренного и амбициозного человека. Опаленный звездой Солнцем – гибель героя, крушение его надежд.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Последний раз пришлось разговаривать с большими людями на высоких тонах. Поганял рабочих, поганял их керанычей - не поняли, но притихли. Заказчики стали рассказывать, что "люди просто бараны", но после вопроса, "Кто тогда у них пастух". Идиотизм весь был снят. Здесь вероятно не кому задать такой "вопрос":
Зеленский предложил компании Ахметова купить неприбыльные шахты
Президент Украины Владимир Зеленский предложил холдингу Рината Ахметова ДТЭК приватизировать неприбыльные государственные шахты. Об этом он сказал сегодня на Всеукраинском совещании работников угольной промышленности, - передает корреспондент "ОстроВа".
"Если говорить о приватизации "Центрэнерго", то надо говорить с неприбыльными шахтами, я думаю это прекрасная идея... Здесь кстати господин Тимченко (генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, - "ОстроВ"), вы были сегодня как пример, и у меня к вам вопрос: будете приватизировать неприбыльные шахты?", - спросил он.
"Когда вы сейчас не уверены, а во время выступления вы были очень уверены. Если вы не готовы, и Антимонопольный комитеты будет против, я с ними поговорю - они будут "за", - заверил президент.
"Вы нам должны помочь найти таких партнеров, как вы, сильных в этой отрасли, и найти людей, которые могут приватизировать и вкладывать деньги в модернизацию шахт. А если не найдете…", - резюмировал Зеленский.
В сентябре 2019 года бизнесмен Игорь Коломойский на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве высказал мнение, что государству не стоит продавать "Центрэнерго", пока не будет разрушена монополия ДТЭК в тепловой генерации. При этом он также признал свою связь с госкомпанией.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 25 лют, 2020 14:54, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:- За этим стоит ВРАГ. - На улице идёт девятый год Войны - и конца ей не видно, даже в головах.
Війна триває постійно в серці людини.
На фоне напряженной ситуации между людьми вспоминается небесный свет: народ за дрязгами и суетой забыл о Божественной составляющей этого мира. Цой открыто не говорил о своей религиозности, но следующие строчки («городу 2000 лет») говорят о Христе. Иисус рождён 2000 лет назад, а значит столько же и новому миру. Столько же лет и ведется борьба добра со злом – «война без особых причин». По мнению автора, воюют именно молодые люди, полные противоречий и страстей.
В следующих строках говорится о крови, о ее свойствах и значимости. Кровь – сама жизнь, подпитывающая человека, наполняющая и точно так же имеющая силу опустошить, разрушить. И если жить не по законам крови, толпы, то получаешь вечную жизнь, что куда важнее сиюминутных страстей. «И кому умирать молодым» – снова религиозный подтекст, ведь Христа распяли в 33 года.
Не знает «да» и «нет», не помнит чинов-имён только Бог. Он абсолютно беспристрастен, для него мы все равны. Последние строки можно понимать двояко: дотянуться до звезд мог небожитель, но это могло быть и стремлением очень одаренного и амбициозного человека. Опаленный звездой Солнцем – гибель героя, крушение его надежд.
Ищите всегда - "Кому это выгодно?"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав: посеять внутреннюю вражду - которой нет по определению ни по поводу языка, ни по поводу национальной розни. - Это ему выгодно отбирать наши земли, наши средства, наше Достояние, Культуру, Историю, науку, производства, заводы, образование, ....
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Kudrjavuy написав: посеять внутреннюю вражду - которой нет по определению ни по поводу языка, ни по поводу национальной розни. - Это ему выгодно отбирать наши земли, наши средства, наше Достояние, Культуру, Историю, науку, производства, заводы, образование, ....
Разрешите 5 копеек? Это кладбище в США и Лазаренко принимают? Это кладбище в пригороде Лондона.... принимают? Или это кладбище в Париже и... принимают? - Представте во сколько раз сократился рынок Украины, и покращилася жизнь маленького украинца, освобождённого от столь тяжкой ноши.
А Нестор Ивановича похоронили в холщовой рубахе.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Поймите, в конце концов. Что только Враг и его Геббельс заставляет нас "мусолить" прописные истины. Истины, которые впитали с "молоком матери". Тотальный идиотизм - это цель его пропаганды. Тотальный де*** и оспаривание исторической действительности - его цель. Его цель посеять внутреннюю вражду - которой нет по определению ни по поводу языка, ни по поводу национальной розни. - Это ему выгодно отбирать наши земли, наши средства, наше Достояние, Культуру, Историю, науку, производства, заводы, образование, ....
- За этим стоит ВРАГ. - На улице идёт девятый год Войны - и конца ей не видно, даже в головах.
lapay написав:У спогадах Махно згадує, що влітку 1918 року він розмовляв українською настільки погано, що соромився себе
Вот это-то удивительно - простой сельский паренек (пусть из большого села) в центре Украины,несомненно этнический украинец, не знал родного РАЗГОВОРНОГО языка. Видимо просто потому, что все общение в этом украинско-русско-еврейском поселении шло по-русски даже в семьях.
Хорошо сказано, не удержался вкинул часть текста. Грубо, но в точку.
https://patrioty.org.ua/blogs/khity-tyz ... 16726.html Но что то большее будет дальше по любому. Зеленский неоднократно выказывал слабость и это будет использовано для давления на него. Его, через потери на фронте, будут заставлять принимать пораженческие для Украины решения. Просто помните о том, что война идет. Они не прекращалась не на секунду. Сегодня там какая-то платформа примирения должна была быть? Правда? Зеленскому сегодня настучали членом по лбу, а из Сивохо сделали глубокую глотку. Из хорошего. 93 бригада без потерь. ШООС написали, что с нашей стороны один погибший и четверо раненых. Дай Бог, чтоб это было все. Просто не верьте Зеленскому и не забывайте что война идет. Тогда не будет таких "неожиданностей". Просто доверяйте армии, поддерживайте армию и помогайте армии. Она воюет, чтобы вот этого всего не было в наших городах. PS. Это к вопросам умников - "зачем вы до сих пор возите аптечки". А вот затем и возим. Потому что война.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.