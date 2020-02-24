Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
імперські амбіції вони такі імперські. завжди ставлять за мету принизити інших.
О, да, боюсь только, что эти ВЕРТОЛЕТИКИ (по другому их и не назовешь), по своим характеристикам очень напоминают изделия Сикорского...70-75-ти летней давности
я чогось і не чекав іншої відповіді. спочатку стверджував що виробництво взагалі відсутнє а коли ткнули носом то почав зіскакувати з теми що це мовляв "вертолетики" а не гелікоптери. звивається як вуж на сковорідці хоча й розуміє що всрався
Волгарь написав:Я вообще-то про то, что уроженец Гуляй-поля НЕ ЗНАЛ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА. А лучше всего, конечно (и наиболее талантливо), события на Украине в 18-19-ом описали Михаил Булгаков и Илья Эренбург, Одессу м Крым периода Гражданской войны - В. Шульгин. Военно-политическую ситуацию на тот момент - А. И. Деникин
Чого це не знав - я ж там прямо цитату від нього дав - де він пише , що не може українською опублікувати - і зовсім не тому , що не знає мову ... Як Ви так любите історію - подивіться про діалекти на наших територіях - є карти від 1871 року починаючи . Якось там українського набагато більше - і на теперішніх територіях РФ теж ... І зараз є така ж проблема - суржиком говорять - не літературною - і чомусь цього соромляться . В результаті "на людях" говорять російською ...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Puente написав:Раз вже про Махна згадали ... Маленька його цитата з 1926 року : «Об одном лишь приходится пожалеть мне, выпуская этот очерк в свет: это — что он выходит не на Украине и не на украинском языке. Культурно украинский народ шаг за шагом идет к полному определению своего индивидуального своеобразия и это важно. Но в том, что я не могу издать своих записок на языке своего народа, вина не моя, а тех условий, в которых нахожусь." ( Махно, Нестор. Русская революция на Украине (от марта 1917 г. по апрель 1918 год) / Нестор Махно. - Париж : Б-ка Махновцев : Федерация анархо-комунист. групп Северной Америки и Канады, 1929.)
Книжка действительно очень интересная, написанная ХОРОШИМ РУССКИМ ЯЗЫКОМ. И содержит много нелицеприятных подробностей о политике власти на Украине образца 1918-го года
тут я згоден. московити ще ті гниди. приперлися до України що поганою мітлою до цих пір вигнати не можемо.
Волгарь написав:Вот это-то удивительно - простой сельский паренек (пусть из большого села) в центре Украины,несомненно этнический украинец, не знал родного РАЗГОВОРНОГО языка. Видимо просто потому, что все общение в этом украинско-русско-еврейском поселении шло по-русски даже в семьях.
Все він знав, тільки після 7 років в Бутирці перейшов на російську. Якщо не філолог, то чистою українською вже було важко. Мовне середовище вже за рік повернуло Нестору рідну мову. Цим він нічим не відрізняється від багатьох українців, в тому числі і Порошенко чи Кучми.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
імперські амбіції вони такі імперські. завжди ставлять за мету принизити інших.
Мне приходилось сталкиваться и с другими назовём их "самоделиными", что поднимали на крыло копии аэрбаса, в гаражах собранные. По другим городам. Летать - это вечное желание человека. Основное наличие специалистов и ... заводов, где их можно сделать. У нас к авиации отношение с времени ВОВ - самолёт можно собрать на лесопилке - нужен Двигатель. Двигатель - это "Мотор Сич".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Волгарь написав:Вот это-то удивительно - простой сельский паренек (пусть из большого села) в центре Украины,несомненно этнический украинец, не знал родного РАЗГОВОРНОГО языка. Видимо просто потому, что все общение в этом украинско-русско-еврейском поселении шло по-русски даже в семьях.
Все він знав, тільки після 7 років в Бутирці перейшов на російську. Якщо не філолог, то чистою українською вже було важко. Мовне середовище вже за рік повернуло Нестору рідну мову. Цим він нічим не відрізняється від багатьох українців, в тому числі і Порошенко чи Кучми.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Puente написав:Раз вже про Махна згадали ... Маленька його цитата з 1926 року : «Об одном лишь приходится пожалеть мне, выпуская этот очерк в свет: это — что он выходит не на Украине и не на украинском языке. Культурно украинский народ шаг за шагом идет к полному определению своего индивидуального своеобразия и это важно. Но в том, что я не могу издать своих записок на языке своего народа, вина не моя, а тех условий, в которых нахожусь." ( Махно, Нестор. Русская революция на Украине (от марта 1917 г. по апрель 1918 год) / Нестор Махно. - Париж : Б-ка Махновцев : Федерация анархо-комунист. групп Северной Америки и Канады, 1929.)
Книжка действительно очень интересная, написанная ХОРОШИМ РУССКИМ ЯЗЫКОМ. И содержит много нелицеприятных подробностей о политике власти на Украине образца 1918-го года
тут я згоден. московити ще ті гниди. приперлися до України що поганою мітлою до цих пір вигнати не можемо.
Да, всякие там Антоновы-Овсеенко/Затонские/Косиоры/Якиры. Строго говоря, есть переписка Временного правительства с Радой, где в ответ на провозглашении 1-го Универсала (май 17-го) об автономии 9-ти украинских губерний, четко заявляется, что согласно переписям, лишь в 4-х из них (Полтавской/Черниговской/Волынской/Каменец-Подольской) малороссы составляют ОТНОСИТЕЛЬНОЕ БОЛЬШИНСТВО, а Харьковской/Екатеринославской/Херсонской/Киевской/Таврической - МЕНЬШИНСТВО.
Революційні повстанці, тримаючись принципів справжнього соціалізму, не можуть в жодній галузі і в жодній мірі насилувати природні потреби народу українського. Тож питання про мову викладання в школах може бути вирішене не нашою армією, а тільки самим народом, в особі батьків, учителів та учнів. ........ В інтересах духовного розвитку народу, мова шкільного викладання має бути такою, до якої природно схиляється місцеве населення, вчителі, учні та їхні батьки, і це населення, а не влада і не армія, повинно вільно і самостійно вирішити це питання.
Майже сто років тому, але надзвичайно актуально для сьогодення, Нестор Махно згадував тогочасних «професійних українців» і разом із тим вказував нам на Україну, за яку треба боротись: «Я був переконаний, що для цих фіктивних “українців” потрібна була лише українська мова, а не повнота свободи України та її трудового народу… Ці «українці» не розуміли однієї простої істини: що свобода і незалежність України сумісна тільки зі свободою і незалежністю її трудового народу, без якого Україна ніщо».
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.