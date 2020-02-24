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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5626562756285629
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:20

  Волгарь написав:
  mephala написав:
Наследники Сикорского: Кто в Украине производит вертолеты

Где в Украине производят самолеты и вертолеты?

імперські амбіції вони такі імперські. завжди ставлять за мету принизити інших.

О, да, боюсь только, что эти ВЕРТОЛЕТИКИ (по другому их и не назовешь), по своим характеристикам очень напоминают изделия Сикорского...70-75-ти летней давности

я чогось і не чекав іншої відповіді. спочатку стверджував що виробництво взагалі відсутнє а коли ткнули носом то почав зіскакувати з теми що це мовляв "вертолетики" а не гелікоптери.
звивається як вуж на сковорідці хоча й розуміє що всрався :lol:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:24

  Волгарь написав:Я вообще-то про то, что уроженец Гуляй-поля НЕ ЗНАЛ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА.
А лучше всего, конечно (и наиболее талантливо), события на Украине в 18-19-ом описали Михаил Булгаков и Илья Эренбург, Одессу м Крым периода Гражданской войны - В. Шульгин. Военно-политическую ситуацию на тот момент - А. И. Деникин


Чого це не знав - я ж там прямо цитату від нього дав - де він пише , що не може українською опублікувати - і зовсім не тому , що не знає мову ... Як Ви так любите історію - подивіться про діалекти на наших територіях - є карти від 1871 року починаючи . Якось там українського набагато більше - і на теперішніх територіях РФ теж ...
І зараз є така ж проблема - суржиком говорять - не літературною - і чомусь цього соромляться . В результаті "на людях" говорять російською ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:30

Всё же о наших "делах":
Деиндустриализации, де***, де....
О Приватизации и кому это выгодно?
https://golos.ua/i/736136
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:30

  Волгарь написав:
  Puente написав:Раз вже про Махна згадали ...
Маленька його цитата з 1926 року :
«Об одном лишь приходится пожалеть мне, выпуская этот очерк в свет: это — что он выходит не на Украине и не на украинском языке. Культурно украинский народ шаг за шагом идет к полному определению своего индивидуального своеобразия и это важно. Но в том, что я не могу издать своих записок на языке своего народа, вина не моя, а тех условий, в которых нахожусь."
( Махно, Нестор.
Русская революция на Украине (от марта 1917 г. по апрель 1918 год) / Нестор Махно. - Париж : Б-ка Махновцев : Федерация анархо-комунист. групп Северной Америки и Канады, 1929.)

Книжка действительно очень интересная, написанная ХОРОШИМ РУССКИМ ЯЗЫКОМ.
И содержит много нелицеприятных подробностей о политике власти на Украине образца 1918-го года


тут я згоден. московити ще ті гниди. приперлися до України що поганою мітлою до цих пір вигнати не можемо.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:32

Re: Політичні дискусії

  Волгарь написав:Вот это-то удивительно - простой сельский паренек (пусть из большого села) в центре Украины,несомненно этнический украинец, не знал родного РАЗГОВОРНОГО языка. Видимо просто потому, что все общение в этом украинско-русско-еврейском поселении шло по-русски даже в семьях.

Все він знав, тільки після 7 років в Бутирці перейшов на російську. Якщо не філолог, то чистою українською вже було важко. Мовне середовище вже за рік повернуло Нестору рідну мову.
Цим він нічим не відрізняється від багатьох українців, в тому числі і Порошенко чи Кучми.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:44

  mephala написав:
Наследники Сикорского: Кто в Украине производит вертолеты

Где в Украине производят самолеты и вертолеты?

імперські амбіції вони такі імперські. завжди ставлять за мету принизити інших.

Мне приходилось сталкиваться и с другими назовём их "самоделиными", что поднимали на крыло копии аэрбаса, в гаражах собранные.
По другим городам.
Летать - это вечное желание человека.
Основное наличие специалистов и ... заводов, где их можно сделать.
У нас к авиации отношение с времени ВОВ - самолёт можно собрать на лесопилке - нужен Двигатель.
Двигатель - это "Мотор Сич".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:57

  lapay написав:
  Волгарь написав:Вот это-то удивительно - простой сельский паренек (пусть из большого села) в центре Украины,несомненно этнический украинец, не знал родного РАЗГОВОРНОГО языка. Видимо просто потому, что все общение в этом украинско-русско-еврейском поселении шло по-русски даже в семьях.

Все він знав, тільки після 7 років в Бутирці перейшов на російську. Якщо не філолог, то чистою українською вже було важко. Мовне середовище вже за рік повернуло Нестору рідну мову.
Цим він нічим не відрізняється від багатьох українців, в тому числі і Порошенко чи Кучми.

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:57

  mephala написав:
  Волгарь написав:
  Puente написав:Раз вже про Махна згадали ...
Маленька його цитата з 1926 року :
«Об одном лишь приходится пожалеть мне, выпуская этот очерк в свет: это — что он выходит не на Украине и не на украинском языке. Культурно украинский народ шаг за шагом идет к полному определению своего индивидуального своеобразия и это важно. Но в том, что я не могу издать своих записок на языке своего народа, вина не моя, а тех условий, в которых нахожусь."
( Махно, Нестор.
Русская революция на Украине (от марта 1917 г. по апрель 1918 год) / Нестор Махно. - Париж : Б-ка Махновцев : Федерация анархо-комунист. групп Северной Америки и Канады, 1929.)

Книжка действительно очень интересная, написанная ХОРОШИМ РУССКИМ ЯЗЫКОМ.
И содержит много нелицеприятных подробностей о политике власти на Украине образца 1918-го года


тут я згоден. московити ще ті гниди. приперлися до України що поганою мітлою до цих пір вигнати не можемо.

Да, всякие там Антоновы-Овсеенко/Затонские/Косиоры/Якиры. Строго говоря, есть переписка Временного правительства с Радой, где в ответ на провозглашении 1-го Универсала (май 17-го) об автономии 9-ти украинских губерний, четко заявляется, что согласно переписям, лишь в 4-х из них (Полтавской/Черниговской/Волынской/Каменец-Подольской) малороссы составляют ОТНОСИТЕЛЬНОЕ БОЛЬШИНСТВО, а Харьковской/Екатеринославской/Херсонской/Киевской/Таврической - МЕНЬШИНСТВО.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 16:01

lapay
По Вашей ссылке https://www.facebook.com/gromadagp/photos/%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%BD%D0%BE-%D1%96-%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%BC-%D0%B7-%D0%BC%D1%96%D1%84%D1%96%D0%B2-%D1%94-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%82/1726390534252758/
ещё пару цитат:
Революційні повстанці, тримаючись принципів справжнього соціалізму, не можуть в жодній галузі і в жодній мірі насилувати природні потреби народу українського. Тож питання про мову викладання в школах може бути вирішене не нашою армією, а тільки самим народом, в особі батьків, учителів та учнів.
........
В інтересах духовного розвитку народу, мова шкільного викладання має бути такою, до якої природно схиляється місцеве населення, вчителі, учні та їхні батьки, і це населення, а не влада і не армія, повинно вільно і самостійно вирішити це питання.

Майже сто років тому, але надзвичайно актуально для сьогодення, Нестор Махно згадував тогочасних «професійних українців» і разом із тим вказував нам на Україну, за яку треба боротись: «Я був переконаний, що для цих фіктивних “українців” потрібна була лише українська мова, а не повнота свободи України та її трудового народу… Ці «українці» не розуміли однієї простої істини: що свобода і незалежність України сумісна тільки зі свободою і незалежністю її трудового народу, без якого Україна ніщо».
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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