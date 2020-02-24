Додано: Вів 25 лют, 2020 16:43

ОН НЕ ДАВАЛ красть - выгодно было торговать, но за это приходилось платить.Ему платили и в Екатеринославе, Одессе, Таганроге,...- Гуляйполе и вся агломерация была в экономическом подъёме не хватало металла и угля с Донбасса.Сегодня, с "новыми технологиями" - там было бы всёВсё это и Шевченковское месторождение(литий - Новосёловка), титан, и технологии его переработки, С/Х и переработка, ....Сегодня Гуляйполя - уже "нет" - это даже не райцентр(разнесли по Пологам и Орехово), туда не ходят поезда, дороги с твёрдым покрытием не проездные, заводы...... - разруха вдоль железки со времён построенного за Нестор Ивановича.По городу, что когда то цвёл, словно жемчужина.. бродят одинокие старики - в магазины словно в музеи. Купить, хоть что-то они себе не могут позволить. С "пая" покупают уголь. ...По улицам только кушай - яблони, груши, абрикосы, сельский уют, чистота, выкрашенные словно куклы древние мазанки....- А угля зимой топить - НЕТ!Заводов - нетРаботы - нетПереработки - нетС/Х переработки нет....Дорог - нет.(восстановленная Запорожье - Мариуполь прошла стороной)..............................