Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Брехня. От результати перепису за 1897 рік: http://iht.univ.kiev.ua/library/ks/1905 ... 547%29.pdf Хотя • въ Новороссійскихъ губерніяхъ малороссы составляют!» замѣтную величину, но все-таки не столь подавляющую, какъ въ нервыхъ двухъ раіонахъ, являющихся центромъ малорусскаго на- селенія съ % м-въ Имиеріи. Въ этомъ раіонѣ малорусская ко- лонизація, сравнительно поздняя, столкнулась съ оживленной великорусской, довольно замѣтной нѣмецкой и молдаванской, а также встрѣтшіа въ нѣкоторыхъ мѣстахъ старыхъ насельниковъ .Въ Екатериносл. г. малороссовъ . . ] .456 т д. или 68%.» Херсонской » » 1.462 » 53%» Таврической » » 611 » 42%» Бессарабской » » 379 » 19% Въ Енатеринославскои губ. въ ноловинѣ уѣздовъ наблюдаются процентныя отношенія малороссовъ ко всему населенно, тожественныя съ коренными малорусскими областями: въ ІІа- влоградскомъ у. —80%, Александровскомъ—83. Верхпеднѣпровѵ скомъ— 90% и въ Новомосковском1!. - 93%. Въ другой иоло.винѣ у.у. % малороссовъ ниже: въ Бахмутскомъ— 58°/0, Екатериио-славском’ь...55%, Славяносербскомъ -50°/0и, наконец!.. въ Маріу-польскомъ—46%- Тільки в Таврійській губернії українців було менше половини, але більше росіян.http://likbez.org.ua/ua/census-of-the-r ... vince.html
В Олександрівському повіті, де народився Махно, українців було 83%.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
mephala написав: тут я згоден. московити ще ті гниди. приперлися до України що поганою мітлою до цих пір вигнати не можемо.
Да, всякие там Антоновы-Овсеенко/Затонские/Косиоры/Якиры. Строго говоря, есть переписка Временного правительства с Радой, где в ответ на провозглашении 1-го Универсала (май 17-го) об автономии 9-ти украинских губерний, четко заявляется, что согласно переписям, лишь в 4-х из них (Полтавской/Черниговской/Волынской/Каменец-Подольской) малороссы составляют ОТНОСИТЕЛЬНОЕ БОЛЬШИНСТВО, а Харьковской/Екатеринославской/Херсонской/Киевской/Таврической - МЕНЬШИНСТВО.
я вказував не на тих хто тут жив а на тих хто приперся до нас свою чорну справу робити. штиками ркка. як і зараз приперлися в Крим та Донбас. що ж у вас так погано з розумінням. і доречі окрім бла бла бла буде чім підтвердити що українці складали меншість? а то московитам стриндіти як раз плюнути. губернії: Харків - українців 81% Херсон - українців 69% Таврія - українців 42% Єкатеринослав - українців 69% Київ - 79%
Востаннє редагувалось mephala в Вів 25 лют, 2020 16:26, всього редагувалось 1 раз.
Его ненавидели все - все властя и во все времена. ОН НЕ ДАВАЛ красть - выгодно было торговать, но за это приходилось платить. Ему платили и в Екатеринославе, Одессе, Таганроге,... - Гуляйполе и вся агломерация была в экономическом подъёме не хватало металла и угля с Донбасса. Сегодня, с "новыми технологиями" - там было бы всё Всё это и Шевченковское месторождение(литий - Новосёловка), титан, и технологии его переработки, С/Х и переработка, ....
Сегодня Гуляйполя - уже "нет" - это даже не райцентр(разнесли по Пологам и Орехово), туда не ходят поезда, дороги с твёрдым покрытием не проездные, заводы...... - разруха вдоль железки со времён построенного за Нестор Ивановича. По городу, что когда то цвёл, словно жемчужина.. бродят одинокие старики - в магазины словно в музеи. Купить, хоть что-то они себе не могут позволить. С "пая" покупают уголь. ... По улицам только кушай - яблони, груши, абрикосы, сельский уют, чистота, выкрашенные словно куклы древние мазанки.... - А угля зимой топить - НЕТ! Заводов - нет Работы - нет Переработки - нет С/Х переработки нет.... Дорог - нет.(восстановленная Запорожье - Мариуполь прошла стороной) ..............................
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 25 лют, 2020 17:09, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
ЛАД написав:Козак-характерник Махно был анархист. Уже поэтому он не мог быть борцом за незалежну Украину. " Радянська пропагандистська машина" искажала его образ, но сейчас вы вместе с "пропагандистской машиной" (вот не знаю, как её назвать: украинской - не верно, свободовской, оуновской - тоже, вроде, не подходит, националистической - ?) пытаетесь опять искажать. Иначе, но всё же искажать.
Про назву "пропагандистської машини"... Можете обізвати її державницькою. Принаймні я так визначаю свою систему поглядів.
Может и так. Но к искажению образа Махно "державницька" не подходит.
Вы это, кто Махно обожествялет, почитайте его мемуары "Исповедь анархиста" Там между строк видно что он тот еще бандюган И сами мемуары в ленинском стиле выдержаны "все мне хлопают, приветствуют, и единогласно выбирают меня делегатом" и т.п.
Марчендайзер, помни - меняя местами товар в магазине, ты злишь покупателя и увеличиваешь количество зла в мире. Помни о законе бумеранга!
katso написав:Вы это, кто Махно обожествялет, почитайте его мемуары "Исповедь анархиста" Там между строк видно что он тот еще бандюган И сами мемуары в ленинском стиле выдержаны "все мне хлопают, приветствуют, и единогласно выбирают меня делегатом" и т.п.
Вы словно о С.Бандере - РФ ские кликуши. Что он пособник Гитлера - только фашисты его и уничтожили. В истории много страниц - каждый, кто правит Натравливает на Историю своего Геббельса. - А Правда она ОДНА. Пора научиться её воспринимать - без идеологии.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.