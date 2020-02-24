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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5627562856295630
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 16:14

Re: Політичні дискусії

  Волгарь написав:а Харьковской/Екатеринославской/Херсонской/Киевской/Таврической - МЕНЬШИНСТВО.

Брехня. От результати перепису за 1897 рік:
http://iht.univ.kiev.ua/library/ks/1905 ... 547%29.pdf
Хотя • въ Новороссійскихъ губерніяхъ малороссы составляют!» замѣтную величину, но все-таки не столь подавляющую, какъ въ нервыхъ двухъ раіонахъ, являющихся центромъ малорусскаго на- селенія съ % м-въ Имиеріи. Въ этомъ раіонѣ малорусская ко- лонизація, сравнительно поздняя, столкнулась съ оживленной ве­ликорусской, довольно замѣтной нѣмецкой и молдаванской, а также встрѣтшіа въ нѣкоторыхъ мѣстахъ старыхъ насельниковъ
.Въ Екатериносл. г.
малороссовъ . . ] .456 т д. или 68%.»
Херсонской » » 1.462 » 53%»
Таврической » » 611 » 42%»
Бессарабской » » 379 » 19%
Въ Енатеринославскои губ. въ ноловинѣ уѣздовъ наблю­даются процентныя отношенія малороссовъ ко всему населенно, тожественныя съ коренными малорусскими областями: въ ІІа- влоградскомъ у. —80%, Александровскомъ—83. Верхпеднѣпровѵ скомъ— 90% и въ Новомосковском1!. - 93%. Въ другой иоло.винѣ у.у. % малороссовъ ниже: въ Бахмутскомъ— 58°/0, Екатериио-славском’ь...55%, Славяносербскомъ -50°/0и, наконец!.. въ Маріу-польскомъ—46%-
Тільки в Таврійській губернії українців було менше половини, але більше росіян.http://likbez.org.ua/ua/census-of-the-r ... vince.html

В Олександрівському повіті, де народився Махно, українців було 83%.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 16:16

  Волгарь написав:
  mephala написав:
тут я згоден. московити ще ті гниди. приперлися до України що поганою мітлою до цих пір вигнати не можемо.

Да, всякие там Антоновы-Овсеенко/Затонские/Косиоры/Якиры. Строго говоря, есть переписка Временного правительства с Радой, где в ответ на провозглашении 1-го Универсала (май 17-го) об автономии 9-ти украинских губерний, четко заявляется, что согласно переписям, лишь в 4-х из них (Полтавской/Черниговской/Волынской/Каменец-Подольской) малороссы составляют ОТНОСИТЕЛЬНОЕ БОЛЬШИНСТВО, а Харьковской/Екатеринославской/Херсонской/Киевской/Таврической - МЕНЬШИНСТВО.


я вказував не на тих хто тут жив а на тих хто приперся до нас свою чорну справу робити. штиками ркка. як і зараз приперлися в Крим та Донбас.
що ж у вас так погано з розумінням.
і доречі окрім бла бла бла буде чім підтвердити що українці складали меншість?
а то московитам стриндіти як раз плюнути.
Зображення
губернії:
Харків - українців 81%
Херсон - українців 69%
Таврія - українців 42%
Єкатеринослав - українців 69%
Київ - 79%
Востаннє редагувалось mephala в Вів 25 лют, 2020 16:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 16:20

ЛАД
В нас держава, а не Анархія. Тому будуть школи з державною мовою викладання, для нацменшин молодша і частково середня і вища школи.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 16:43

  Козак-характерник написав:

Его ненавидели все - все властя и во все времена.
ОН НЕ ДАВАЛ красть - выгодно было торговать, но за это приходилось платить.
Ему платили и в Екатеринославе, Одессе, Таганроге,...
- Гуляйполе и вся агломерация была в экономическом подъёме не хватало металла и угля с Донбасса.
Сегодня, с "новыми технологиями" - там было бы всё
Всё это и Шевченковское месторождение(литий - Новосёловка), титан, и технологии его переработки, С/Х и переработка, ....

Сегодня Гуляйполя - уже "нет" - это даже не райцентр(разнесли по Пологам и Орехово), туда не ходят поезда, дороги с твёрдым покрытием не проездные, заводы...... - разруха вдоль железки со времён построенного за Нестор Ивановича.
По городу, что когда то цвёл, словно жемчужина.. бродят одинокие старики - в магазины словно в музеи. Купить, хоть что-то они себе не могут позволить. С "пая" покупают уголь. ...
По улицам только кушай - яблони, груши, абрикосы, сельский уют, чистота, выкрашенные словно куклы древние мазанки....
- А угля зимой топить - НЕТ!
Заводов - нет
Работы - нет
Переработки - нет
С/Х переработки нет....
Дорог - нет.(восстановленная Запорожье - Мариуполь прошла стороной)
..............................
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 25 лют, 2020 17:09, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 16:49

  Kudrjavuy написав:разнесли по Пологам и Орехово

Мій батько з Полог. І всі по батьківій лінії звідти.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 16:56

  ЛАД написав:
  Козак-характерник написав:
  ЛАД написав:Козак-характерник
Махно был анархист.
Уже поэтому он не мог быть борцом за незалежну Украину.
" Радянська пропагандистська машина" искажала его образ, но сейчас вы вместе с "пропагандистской машиной" (вот не знаю, как её назвать: украинской - не верно, свободовской, оуновской - тоже, вроде, не подходит, националистической - ?) пытаетесь опять искажать. Иначе, но всё же искажать.

Політичні дискусії

Про назву "пропагандистської машини"... :) Можете обізвати її державницькою. Принаймні я так визначаю свою систему поглядів.

Может и так.
Но к искажению образа Махно "державницька" не подходит.


Вы это, кто Махно обожествялет, почитайте его мемуары "Исповедь анархиста"
Там между строк видно что он тот еще бандюган
И сами мемуары в ленинском стиле выдержаны "все мне хлопают, приветствуют, и единогласно выбирают меня делегатом" и т.п. :roll:
Марчендайзер, помни - меняя местами товар в магазине, ты злишь покупателя и увеличиваешь количество зла в мире. Помни о законе бумеранга!
katso
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:03

Россия впервые с 2012 года назначила постоянного торгпреда на Украине

https://interfax.com.ua/news/political/643234.html
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:05

  katso написав:Вы это, кто Махно обожествялет, почитайте его мемуары "Исповедь анархиста"
Там между строк видно что он тот еще бандюган
И сами мемуары в ленинском стиле выдержаны "все мне хлопают, приветствуют, и единогласно выбирают меня делегатом" и т.п. :roll:

Вы словно о С.Бандере - РФ ские кликуши.
Что он пособник Гитлера - только фашисты его и уничтожили.
В истории много страниц - каждый, кто правит Натравливает на Историю своего Геббельса.
- А Правда она ОДНА.
Пора научиться её воспринимать - без идеологии.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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