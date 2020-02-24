Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Кабмин Украины проиграл суд в Европейском суде по правам человека по закону о люстрации. Решение окончательное. Так что люстрацию придется отменить.
Своим решением ЕСПЧ признал украинский закон о люстрации противоречащим Европейской конвенции по правам человека.
Теперь Рада должна отменить этот закон.
Жаль - раде нужно, пока не замаранное большинство его качественно доработать.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
lapay написав:ЛАД В нас держава, а не Анархія. Тому будуть школи з державною мовою викладання, для нацменшин молодша і частково середня і вища школи.
Не будут, а практически уже есть. Но не надо выдергивать только выгодные цитаты. И рассказывать о "добровольности" и "демократии". Кстати, не буду спорить, но вызывает сомнение, что человек, с детства говоривший на украинском, за 7 лет каторги настолько его забыл, что за пару-тройку дней не способен вернуться на ридну мову.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
"Если вы не готовы и Антимонопольный комитет, как вы говорите, будет против, я с ними поговорю и они будут за ...
Как-то я писал, что Ахметов ещё скажет своё слово, при попытке выкинуть его на мороз. Импорт электроэнергии выгоден Бабушке, так же Бабушка кушает в ЦентрЭнерго. А сейчас Бубочка крошит батон на Бабушку
А относительно Пенсионного фонда запланирован международный аудит с профессиональной аудиторской компанией.
Аудит ПФУ давно назрел. Кстати, аудит ПФУ был анонсирован ещё Гройсманом, но так и не был проведен
Но вот меня настораживают слова Самокатчика
«Сегодня пенсии выплачиваются из государственного бюджета, а Пенсионный Фонд является фактически техническим транзитным счетом. То есть организацией, которая организует только выплаты, а не классический Фонд в этом понимании», – утверждает Гончарук.
Пенсии дотируются из государственного бюджета, а ПФУ вполне имеет свой бюджет. Что-то они нехорошее задумали
“Мы обратились к казначейству, чтобы организовать что-то наподобие американской пенсии. То есть ты можешь вносить 50 долларов в месяц, а казначейство обещает, что будет давать немного больше инфляционного процента....
А потом может случится, как в РФ. Накопительные взносы заморожены. Всё же слухи о том, что хотят уменьшить пенсионные выплаты не такие уж и слухи