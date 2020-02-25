RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5629563056315632>
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:44

  freeze написав:Кабмин Украины проиграл суд в Европейском суде по правам человека по закону о люстрации. Решение окончательное. Так что люстрацию придется отменить.

Своим решением ЕСПЧ признал украинский закон о люстрации противоречащим Европейской конвенции по правам человека.

Теперь Рада должна отменить этот закон.

Жаль - раде нужно, пока не замаранное большинство его качественно доработать.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8012
З нами з: 20.09.12
Подякував: 667 раз.
Подякували: 859 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:52

  lapay написав:ЛАД
В нас держава, а не Анархія. Тому будуть школи з державною мовою викладання, для нацменшин молодша і частково середня і вища школи.

Не будут, а практически уже есть.
Но не надо выдергивать только выгодные цитаты. И рассказывать о "добровольности" и "демократии".
Кстати, не буду спорить, но вызывает сомнение, что человек, с детства говоривший на украинском, за 7 лет каторги настолько его забыл, что за пару-тройку дней не способен вернуться на ридну мову.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 15478
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4315 раз.
Подякували: 4018 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:54

На сегодня качественная картинка от ТСН https://tsn.ua/svit/spalah-novogo-koron ... 97621.html

Ссылка на картинку: https://img.tsn.ua/cached/1582644247/ts ... c906c.jpeg
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8012
З нами з: 20.09.12
Подякував: 667 раз.
Подякували: 859 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 18:00

  Kudrjavuy написав:..,..
Вы словно о С.Бандере - РФ ские кликуши.
Что он пособник Гитлера - только фашисты его и уничтожили.

:?: :shock:
В истории много страниц - каждый, кто правит Натравливает на Историю своего Геббельса.
- А Правда она ОДНА.
Пора научиться её воспринимать - без идеологии.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 15478
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4315 раз.
Подякували: 4018 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 18:03

Kudrjavuy
О коронавирусе есть отдельная ветка.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 15478
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4315 раз.
Подякували: 4018 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 18:23

Ітогі подвєдьом. 2020-02-25

Ітогі подвєдьом. 2020-02-25

1) Секретарь СНБО Алексей Данилов о выборах на Донбассе, совместных патрулях, проблемах России и отношениях с Сивохо и Кривоносом
Избранные места из интервью
"Есть несколько кейсов по деоккупации": в СНБО заявили о работе над возвращением Крыма

"Это невозможно": секретарь СНБО прокомментировал слова Арахамии о "подаче воды в Крым"

Секретарь СНБО Украины уверен, что мы еще увидим развал России

2) Зеленский поручил ограничить импорт угля и электроэнергии
Президент подчеркнул, что импорту нет места в украинской угольной отрасли, поэтому задача срочная.

Зеленский предложил Ахметову приватизировать «Центрэнерго» вместе с неприбыльными госшахтами
"Если вы не готовы и Антимонопольный комитет, как вы говорите, будет против, я с ними поговорю и они будут за ...

Как-то я писал, что Ахметов ещё скажет своё слово, при попытке выкинуть его на мороз.
Импорт электроэнергии выгоден Бабушке, так же Бабушка кушает в ЦентрЭнерго.
А сейчас Бубочка крошит батон на Бабушку

3) Гончарук: Пенсионный фонд сегодня – технический транзитный счет
А относительно Пенсионного фонда запланирован международный аудит с профессиональной аудиторской компанией.

Аудит ПФУ давно назрел.
Кстати, аудит ПФУ был анонсирован ещё Гройсманом, но так и не был проведен

Но вот меня настораживают слова Самокатчика
«Сегодня пенсии выплачиваются из государственного бюджета, а Пенсионный Фонд является фактически техническим транзитным счетом. То есть организацией, которая организует только выплаты, а не классический Фонд в этом понимании», – утверждает Гончарук.

Пенсии дотируются из государственного бюджета, а ПФУ вполне имеет свой бюджет.
Что-то они нехорошее задумали

Накопить на старость: в Раде придумали новый вариант изменения пенсионной системы
“Мы обратились к казначейству, чтобы организовать что-то наподобие американской пенсии. То есть ты можешь вносить 50 долларов в месяц, а казначейство обещает, что будет давать немного больше инфляционного процента....

А потом может случится, как в РФ. Накопительные взносы заморожены.
Всё же слухи о том, что хотят уменьшить пенсионные выплаты не такие уж и слухи

4) Из-за "табачной правки" бюджет недополучил 3 миллиарда — Минфин
Всего-то навсего кто-то захотел откусить себе побольше. А минус 3 ярда в бюджет.
Инвестиционно

5) "Слуги народа" предлагают ввести прогрессивную шкалу для налога на доходы физлиц (инфографика)
освободить от налогообложения налогом на доходы физических лиц и военным сбором доходы физических лиц в форме процентов по депозитам

Лично я за фиксированный %% налогообложений, в том числе и на проценты по депозитам.
Прогрессивная шкала требует дополнительного администрирования

Кстати, один из инициаторов данного законопроекта славнозвісний Андрей Холодов, которого связывают с лоббированием "табачной правки" законопроекта

6) Решение ЕСПЧ о нарушении прав украинских чиновников из-за люстрации вступило в силу

Нардеп из ОПЗЖ, фигурирующий в деле о сепаратизме, претендует на должность в КСУ

7) В оккупированном Крыму из-под стражи вышли задержанные в Азовском море украинские рыбаки
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3965
З нами з: 31.08.09
Подякував: 286 раз.
Подякували: 844 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 19:39


Закон о люстрации был популистской дуростью.
Но нарид же потребовал люстрировать чиновников, отменить ГАИ, разогнать судей.
Результат за окошком (с)
Чому бідний? - Тому що дурний
Starikan
2
 
Повідомлень: 16725
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1702 раз.
Подякували: 2596 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 19:52

  Starikan написав:

Закон о люстрации был популистской дуростью.
Но нарид же потребовал люстрировать чиновников, отменить ГАИ, разогнать судей.
Результат за окошком (с)


Собственно, как и закон об амнистии мирних мітингувальників. Когда и по нему будет решение ЕСПЧ (а оно обязательно когда-нибудь будет, если сами раньше не отменим), вся подноготная дворцового переворота с использованием нарида будет открыта для оценки - политической, публичной и, конечно же, правовой
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5018
З нами з: 02.05.18
Подякував: 915 раз.
Подякували: 2068 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 20:32

  Starikan написав:Закон о люстрации был популистской дуростью.

Или кто-то мудро под себя прописал?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8012
З нами з: 20.09.12
Подякував: 667 раз.
Подякували: 859 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 21:11


Ложь и манипуляции московских инфовойск типа страны.юа, бывших рыгов и шариеев.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 972
З нами з: 08.09.09
Подякував: 10 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5629563056315632>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Аlександр, ЛАД і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Полiкомбанк (33)
25.02.2020 22:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.