Полная сегодняшняя речь Президента вашему вниманию:
С моего взгляда знакомого с ситуацией Много популизма.
Боюсь с существующей системой коррупции - это останется в... - воздухе.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 25 лют, 2020 21:23
Полная сегодняшняя речь Президента вашему вниманию:
С моего взгляда знакомого с ситуацией Много популизма.
Боюсь с существующей системой коррупции - это останется в... - воздухе.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 25 лют, 2020 21:36
Под себя - не под себя, не берусь судить.
Но то, что перечисленные мной мероприятия в результате не явились настоящими продуманными реформами, а были сварганены в спешке на потеху толпе под пение "до основанья, а затем" - очевидно. Впрочем, нынешняя власть пришла с аналогичными лозунгами.
В то же время я не считаю правильным вмешательство надгосударственных европейских органов типа ЕСПЧ в законодательство государств, к тому же не являющихся членами ЕС.
Законодатели (какими бы они ни были) избраны в результате демократической процедуры выборов, т.е. волеизъявления народа (каким бы он ни был). Можно критиковать закон, требовать его пересмотра или отмены, но издавать решения, аннулирующие действия внутренних законов государства - неправильно.
Чому бідний? - Тому що дурний
Додано: Вів 25 лют, 2020 21:53
Re: Політичні дискусії
Він не відміняє дію українських законів, а зобов'язує виплатити компенсацію:
ЄСПЛ зазначив, що люстрація в Україні застосовувалася до дуже широкого кола осіб і призвела до звільнення заявників тільки на тій підставі, що вони обіймали посади на державній службі протягом більш ніж одного року за часів президентства Віктора Януковича, або на підставі обійняття посад в партії до 1991 року.
Згідно з рішенням суду, Україна має виплатити кожному позивачу по п'ять тисяч євро на відшкодування моральної шкоди. Окрім цього, суд присудив відшкодувати 1,5 тисячі євро колишньому заступнику начальника управління кадрів Генеральної прокуратури України В'ячеславу Поляху і по 300 євро чотирьом іншим заявникам на відшкодування судових витрат. Всі ці люди, колишні українські держпосадовці, раніше подали заяви до ЄСПЛ, оскаржуючи своє звільнення з державних посад за законом "Про очищення влади". Всі їхні скарги суд об'єднав у справу "Полях та інші проти України". Україна оскаржила це рішення в апеляційній інстанції - великий палаті ЄСПЛ. Більше читайте тут:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 25 лют, 2020 21:57
Вірне рішення з Вашого боку. Люди різні і кожен реагує по своєму. Був у моєму рідному місті один дядько, звали його Микола, призвісько мав Німець. Для нас (10-ти річних хлопців) він був дядьком, хоча йому було 19 років, але вже в цьому віці він був міцним, кремезним парубком неймовірної сили, якого знало практично все місто. І дівати її було нікуди - хіба використовувати в бійках між районами міста (була в нашому обласному центрі така дурня, для ілюстрації - наприклад, хлопець з району Старого парку міг провести дівчину до мосту, який веде на Загребелля, а далі зась, дівчина йде сама, бо хлопця в іншому районі обов*язково поб*ють, часом були цілі "військові операції" між районами, "парламентарі" домовлялись про місце бойовища і "війська" в кількості десятків, а деколи і більше 100 чоловік з кожної сторони озброєні палками, трубами, кастетами сходились у "бою") або під гуртожитками "сшибати" копійки з сільських хлопців (бідолаг називали "биками"), які приїхали в місто вчитися або працювати. От одному з таких "биків" Німець і заїхав у вухо, коли той відмовився сплатити данину, але свою силу явно не врахував... Дали тих самих 7 років, як і Махну. І україномовний до того хлопець після тюрми так і не заговорив українською (в усякому разі поки я там жив, а потім протягом десятків років приїзджав провідувати батьків).
А в селі, де я проводив кожні літні канікули, став свідком двох цікавих випадків. Один парубок 3 роки провчився в Маріуполі і приїхавши в село розмовляв тільки російською. Цілий рік! Поки з армії не прийшов його товариш, який з першого дня після повернення почав розмовляти українською мовою. Він так "знущався" над своїм другом за ту розмову російською, без кінця кепкував в хлопському колі над ним, так що бідолага за кілька днів здався і перейшов на рідну мову і вже до самої смерті говорив тільки українською ( я свідок, бо розмовляв з ним десь у 2005р., за кілька років до того, як він помер).
Додано: Вів 25 лют, 2020 22:04
Re: Політичні дискусії
Зеленський хоче замінити Гончарука Тигипком.
Three sources in the Ukrainian government have told the Kyiv Post that President Volodymyr Zelensky is considering veteran politician Serhiy Tigipko for the post of the prime minister.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 25 лют, 2020 22:04
8)
Додано: Вів 25 лют, 2020 22:10
Сильно сомневаюсь, что это было сделано, потому что "потребовал нарид". Скорее всего им попользовались, как и во многих других случаях.
А по ЕСПЧ ... Нас никто не заставлял, сами подписались под его юрисдикцию.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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