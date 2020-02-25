RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5629563056315632
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 21:23

Полная сегодняшняя речь Президента вашему вниманию:


С моего взгляда знакомого с ситуацией Много популизма.
Боюсь с существующей системой коррупции - это останется в... - воздухе.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8012
З нами з: 20.09.12
Подякував: 667 раз.
Подякували: 859 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 21:36

  Kudrjavuy написав:
  Starikan написав: Закон о люстрации был популистской дуростью.
Или кто-то мудро под себя прописал?

Под себя - не под себя, не берусь судить.
Но то, что перечисленные мной мероприятия в результате не явились настоящими продуманными реформами, а были сварганены в спешке на потеху толпе под пение "до основанья, а затем" - очевидно. Впрочем, нынешняя власть пришла с аналогичными лозунгами.

В то же время я не считаю правильным вмешательство надгосударственных европейских органов типа ЕСПЧ в законодательство государств, к тому же не являющихся членами ЕС.
Законодатели (какими бы они ни были) избраны в результате демократической процедуры выборов, т.е. волеизъявления народа (каким бы он ни был). Можно критиковать закон, требовать его пересмотра или отмены, но издавать решения, аннулирующие действия внутренних законов государства - неправильно.
Чому бідний? - Тому що дурний
Starikan
2
 
Повідомлень: 16725
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1702 раз.
Подякували: 2596 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 21:53

Re: Політичні дискусії

  Starikan написав:В то же время я не считаю правильным вмешательство надгосударственных европейских органов типа ЕСПЧ в законодательство государств, к тому же не являющихся членами ЕС.
Законодатели (какими бы они ни были) избраны в результате демократической процедуры выборов, т.е. волеизъявления народа (каким бы он ни был). Можно критиковать закон, требовать его пересмотра или отмены, но издавать решения, аннулирующие действия внутренних законов государства - неправильно.

Він не відміняє дію українських законів, а зобов'язує виплатити компенсацію:

ЄСПЛ зазначив, що люстрація в Україні застосовувалася до дуже широкого кола осіб і призвела до звільнення заявників тільки на тій підставі, що вони обіймали посади на державній службі протягом більш ніж одного року за часів президентства Віктора Януковича, або на підставі обійняття посад в партії до 1991 року.

Згідно з рішенням суду, Україна має виплатити кожному позивачу по п'ять тисяч євро на відшкодування моральної шкоди. Окрім цього, суд присудив відшкодувати 1,5 тисячі євро колишньому заступнику начальника управління кадрів Генеральної прокуратури України В'ячеславу Поляху і по 300 євро чотирьом іншим заявникам на відшкодування судових витрат. Всі ці люди, колишні українські держпосадовці, раніше подали заяви до ЄСПЛ, оскаржуючи своє звільнення з державних посад за законом "Про очищення влади". Всі їхні скарги суд об'єднав у справу "Полях та інші проти України". Україна оскаржила це рішення в апеляційній інстанції - великий палаті ЄСПЛ. Більше читайте тут: https://tsn.ua/politika/yespl-ostatochn ... 97756.html
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 10051
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1109 раз.
Подякували: 1230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 21:57

  ЛАД написав:Кстати, не буду спорить, но вызывает сомнение, что человек, с детства говоривший на украинском, за 7 лет каторги настолько его забыл, что за пару-тройку дней не способен вернуться на ридну мову.

Вірне рішення з Вашого боку. Люди різні і кожен реагує по своєму. Був у моєму рідному місті один дядько, звали його Микола, призвісько мав Німець. Для нас (10-ти річних хлопців) він був дядьком, хоча йому було 19 років, але вже в цьому віці він був міцним, кремезним парубком неймовірної сили, якого знало практично все місто. І дівати її було нікуди - хіба використовувати в бійках між районами міста (була в нашому обласному центрі така дурня, для ілюстрації - наприклад, хлопець з району Старого парку міг провести дівчину до мосту, який веде на Загребелля, а далі зась, дівчина йде сама, бо хлопця в іншому районі обов*язково поб*ють, часом були цілі "військові операції" між районами, "парламентарі" домовлялись про місце бойовища і "війська" в кількості десятків, а деколи і більше 100 чоловік з кожної сторони озброєні палками, трубами, кастетами сходились у "бою") або під гуртожитками "сшибати" копійки з сільських хлопців (бідолаг називали "биками"), які приїхали в місто вчитися або працювати. От одному з таких "биків" Німець і заїхав у вухо, коли той відмовився сплатити данину, але свою силу явно не врахував... Дали тих самих 7 років, як і Махну. І україномовний до того хлопець після тюрми так і не заговорив українською (в усякому разі поки я там жив, а потім протягом десятків років приїзджав провідувати батьків).
А в селі, де я проводив кожні літні канікули, став свідком двох цікавих випадків. Один парубок 3 роки провчився в Маріуполі і приїхавши в село розмовляв тільки російською. Цілий рік! Поки з армії не прийшов його товариш, який з першого дня після повернення почав розмовляти українською мовою. Він так "знущався" над своїм другом за ту розмову російською, без кінця кепкував в хлопському колі над ним, так що бідолага за кілька днів здався і перейшов на рідну мову і вже до самої смерті говорив тільки українською ( я свідок, бо розмовляв з ним десь у 2005р., за кілька років до того, як він помер).
Кармелюк
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 613
З нами з: 26.08.12
Подякував: 217 раз.
Подякували: 297 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 22:04

Re: Політичні дискусії

Зеленський хоче замінити Гончарука Тигипком.
https://www.kyivpost.com/ukraine-politi ... reloaded=1
Three sources in the Ukrainian government have told the Kyiv Post that President Volodymyr Zelensky is considering veteran politician Serhiy Tigipko for the post of the prime minister.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 10051
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1109 раз.
Подякували: 1230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 22:04


  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2020-02-25

8) Зеленский сравнил угольного магната Кропачева с дрессированным псом и пообещал пожаловаться на него правоохранителям
Во время мероприятия работники центральных обогатительных фабрик "Украина", "Мирноградская" и "Россия" пожаловались на их владельца Виталия Кропачева в связи с пятимесячной невыплатой зарплат.

Обогатительные фабрики "Украина", "Россия" и "Мирноградская" принадлежат компании "Укрдонинвест" Юлии и Виталия Кропачевых. Кропачев был смотрящим в угольной отрасли при бывшем первом заместителе председателя фракции "Блока Петра Порошенко" Игоря Кононенко.

  pesikot написав:Всего-то навсего кто-то захотел откусить себе побольше.
Аlександр
 
Повідомлень: 3407
З нами з: 10.04.08
Подякував: 115 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 22:10

Закон о люстрации был популистской дуростью.
Но нарид же потребовал люстрировать чиновников, отменить ГАИ, разогнать судей.
Результат за окошком (с)

Сильно сомневаюсь, что это было сделано, потому что "потребовал нарид". Скорее всего им попользовались, как и во многих других случаях.

А по ЕСПЧ ... Нас никто не заставлял, сами подписались под его юрисдикцию.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 15479
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4315 раз.
Подякували: 4018 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 22:24

Кармелюк
Вашi приклади скорiш свiдчать про те, що перехiд на рiдну мову залежить бiльше вiд бажання.
А такi бiйки та проводи дiвчини, як Ви описали, були не тiльки у вас. В Харковi в роки мого дитинства таке теж було. Зараз, здаэться, вже нема (голову на вiдсiч не дам :) ).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 15479
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4315 раз.
Подякували: 4018 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 23:01

  Кармелюк написав:А в селі, де я проводив кожні літні канікули, став свідком двох цікавих випадків. Один парубок 3 роки провчився в Маріуполі і приїхавши в село розмовляв тільки російською. Цілий рік! Поки з армії не прийшов його товариш, який з першого дня після повернення почав розмовляти українською мовою. Він так "знущався" над своїм другом за ту розмову російською, без кінця кепкував в хлопському колі над ним, так що бідолага

зарегистрировал в парламенте законопроект касательно русского языка. В нем предлагается законодательно закрепить возможность использовать этот язык в работе Верховной Рады.
Аlександр
 
Повідомлень: 3407
З нами з: 10.04.08
Подякував: 115 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5629563056315632
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.