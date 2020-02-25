Додано: Вів 25 лют, 2020 21:57

ЛАД написав: Кстати, не буду спорить, но вызывает сомнение, что человек, с детства говоривший на украинском, за 7 лет каторги настолько его забыл, что за пару-тройку дней не способен вернуться на ридну мову. Кстати, не буду спорить, но вызывает сомнение, что человек, с детства говоривший на украинском, за 7 лет каторги настолько его забыл, что за пару-тройку дней не способен вернуться на ридну мову.

Вірне рішення з Вашого боку. Люди різні і кожен реагує по своєму. Був у моєму рідному місті один дядько, звали його Микола, призвісько мав Німець. Для нас (10-ти річних хлопців) він був дядьком, хоча йому було 19 років, але вже в цьому віці він був міцним, кремезним парубком неймовірної сили, якого знало практично все місто. І дівати її було нікуди - хіба використовувати в бійках між районами міста (була в нашому обласному центрі така дурня, для ілюстрації - наприклад, хлопець з району Старого парку міг провести дівчину до мосту, який веде на Загребелля, а далі зась, дівчина йде сама, бо хлопця в іншому районі обов*язково поб*ють, часом були цілі "військові операції" між районами, "парламентарі" домовлялись про місце бойовища і "війська" в кількості десятків, а деколи і більше 100 чоловік з кожної сторони озброєні палками, трубами, кастетами сходились у "бою") або під гуртожитками "сшибати" копійки з сільських хлопців (бідолаг називали "биками"), які приїхали в місто вчитися або працювати. От одному з таких "биків" Німець і заїхав у вухо, коли той відмовився сплатити данину, але свою силу явно не врахував... Дали тих самих 7 років, як і Махну. І україномовний до того хлопець після тюрми так і не заговорив українською (в усякому разі поки я там жив, а потім протягом десятків років приїзджав провідувати батьків).А в селі, де я проводив кожні літні канікули, став свідком двох цікавих випадків. Один парубок 3 роки провчився в Маріуполі і приїхавши в село розмовляв тільки російською. Цілий рік! Поки з армії не прийшов його товариш, який з першого дня після повернення почав розмовляти українською мовою. Він так "знущався" над своїм другом за ту розмову російською, без кінця кепкував в хлопському колі над ним, так що бідолага за кілька днів здався і перейшов на рідну мову і вже до самої смерті говорив тільки українською ( я свідок, бо розмовляв з ним десь у 2005р., за кілька років до того, як він помер).