lapay написав:Starikan написав:В то же время я не считаю правильным вмешательство надгосударственных европейских органов типа ЕСПЧ в законодательство государств, к тому же не являющихся членами ЕС.
Законодатели (какими бы они ни были) избраны в результате демократической процедуры выборов, т.е. волеизъявления народа (каким бы он ни был). Можно критиковать закон, требовать его пересмотра или отмены, но издавать решения, аннулирующие действия внутренних законов государства - неправильно.
Він не відміняє дію українських законів, а зобов'язує виплатити компенсацію:
ЄСПЛ зазначив, що люстрація в Україні застосовувалася до дуже широкого кола осіб і призвела до звільнення заявників тільки на тій підставі, що вони обіймали посади на державній службі протягом більш ніж одного року за часів президентства Віктора Януковича, або на підставі обійняття посад в партії до 1991 року.
Из этой ссылки:
видно, что ЕСПЧ при этом критикует именно закон, считая его "неправильным".
На думку суду, вказаний закон не зважав на особисту роль, яку відігравали заявники, а також на те, чи були вони особисто пов’язані з будь-якою недемократичною діяльністю в період правління колишнього президента.
Я тоже считаю такую критику допустимой и правильной, но, по моему мнению, само решение суда нарушает принцип "закон суров, но это закон" и суверенитет государства.
Но я не юрист, могу и ошибаться. Как я уже ошибся, считая, что решение ЕСПЧ одновременно означает восстановление в должностях.