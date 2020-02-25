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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5630563156325633
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 00:40

  lapay написав:
  Starikan написав:В то же время я не считаю правильным вмешательство надгосударственных европейских органов типа ЕСПЧ в законодательство государств, к тому же не являющихся членами ЕС.
Законодатели (какими бы они ни были) избраны в результате демократической процедуры выборов, т.е. волеизъявления народа (каким бы он ни был). Можно критиковать закон, требовать его пересмотра или отмены, но издавать решения, аннулирующие действия внутренних законов государства - неправильно.

Він не відміняє дію українських законів, а зобов'язує виплатити компенсацію:
ЄСПЛ зазначив, що люстрація в Україні застосовувалася до дуже широкого кола осіб і призвела до звільнення заявників тільки на тій підставі, що вони обіймали посади на державній службі протягом більш ніж одного року за часів президентства Віктора Януковича, або на підставі обійняття посад в партії до 1991 року.

Из этой ссылки: https://www.eurointegration.com.ua/news ... 5/7106771/
видно, что ЕСПЧ при этом критикует именно закон, считая его "неправильным".
На думку суду, вказаний закон не зважав на особисту роль, яку відігравали заявники, а також на те, чи були вони особисто пов’язані з будь-якою недемократичною діяльністю в період правління колишнього президента.

Я тоже считаю такую критику допустимой и правильной, но, по моему мнению, само решение суда нарушает принцип "закон суров, но это закон" и суверенитет государства.

Но я не юрист, могу и ошибаться. Как я уже ошибся, считая, что решение ЕСПЧ одновременно означает восстановление в должностях.
Чому бідний? - Тому що дурний
Starikan
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