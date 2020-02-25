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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5631563256335634> Додано: Сер 26 лют, 2020 00:40 lapay написав: Starikan написав: В то же время я не считаю правильным вмешательство надгосударственных европейских органов типа ЕСПЧ в законодательство государств, к тому же не являющихся членами ЕС.

Законодатели (какими бы они ни были) избраны в результате демократической процедуры выборов, т.е. волеизъявления народа (каким бы он ни был). Можно критиковать закон, требовать его пересмотра или отмены, но издавать решения, аннулирующие действия внутренних законов государства - неправильно. В то же время я не считаю правильным вмешательство надгосударственных европейских органов типа ЕСПЧ в законодательство государств, к тому же не являющихся членами ЕС.Законодатели (какими бы они ни были) избраны в результате демократической процедуры выборов, т.е. волеизъявления народа (каким бы он ни был). Можно критиковать закон, требовать его пересмотра или отмены, но издавать решения, аннулирующие действия внутренних законов государства - неправильно.

Він не відміняє дію українських законів, а зобов'язує виплатити компенсацію:

ЄСПЛ зазначив, що люстрація в Україні застосовувалася до дуже широкого кола осіб і призвела до звільнення заявників тільки на тій підставі, що вони обіймали посади на державній службі протягом більш ніж одного року за часів президентства Віктора Януковича, або на підставі обійняття посад в партії до 1991 року. Він не відміняє дію українських законів, а зобов'язує виплатити компенсацію:ЄСПЛ зазначив, що люстрація в Україні застосовувалася до дуже широкого кола осіб і призвела до звільнення заявників тільки на тій підставі, що вони обіймали посади на державній службі протягом більш ніж одного року за часів президентства Віктора Януковича, або на підставі обійняття посад в партії до 1991 року.

Из этой ссылки: https://www.eurointegration.com.ua/news ... 5/7106771/

видно, что ЕСПЧ при этом критикует именно закон, считая его "неправильным".

На думку суду, вказаний закон не зважав на особисту роль, яку відігравали заявники, а також на те, чи були вони особисто пов’язані з будь-якою недемократичною діяльністю в період правління колишнього президента.

Я тоже считаю такую критику допустимой и правильной, но, по моему мнению, само решение суда нарушает принцип "закон суров, но это закон" и суверенитет государства.



Но я не юрист, могу и ошибаться. Как я уже ошибся, считая, что решение ЕСПЧ одновременно означает восстановление в должностях. Из этой ссылки:видно, что ЕСПЧ при этом критикует именно закон, считая его "неправильным".Я тоже считаю такую критику допустимой и правильной, но, по моему мнению, само решение суда нарушает принцип "закон суров, но это закон" и суверенитет государства.Но я не юрист, могу и ошибаться. Как я уже ошибся, считая, что решение ЕСПЧ одновременно означает восстановление в должностях. Чому бідний? - Тому що дурний Starikan 2 Повідомлень: 16726 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1702 раз. Подякували: 2596 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лют, 2020 01:30 Бандерофобія Особенно острой является проблема восприятия русским национальным сознанием национально-освободительного движения 1939-1954 гг. на западных землях Украины под руководством ОУН (Организации Украинских Националистов). Это движение известно русским как "бандеровщина", а феномен, который вынесен в заглавие статьи, принадлежит к числу фундаментальных, базовых конструкций русской ментальности в ее отношении к Украине и украинцам.



"Бандеровщина" в русском сознании имеет мало общего с деятельностью ОУН-УПА как реальным явлением украинской истории.



Можно даже говорить о специфически русской модели трактовки этого движения, модели, которая из-за многочисленных иррациональных элементов дает основание для определения ее как мифа, составной части других русских мифов на украинскую тематику. Отношение к украинскому национальному движению даже в кругах образованных и либеральных русских интеллигентов остается на чисто пропагандистском уровне, что заставляет вспомнить времена советского Агитпропа с его "объективным" и "научным" "исследованием" взглядов идейных противников. Большим прогрессом в осмыслении этого явления русским сознанием было бы хотя бы забвение истерично-обвинительного тона, что господствует практически во всех российских текстах, даже в тех, где есть претензии на академичность.



В этом сознании, а еще больше подсознании, историческая реальность превратилась в символ, который живет своей, автономной от истины, жизнью. Этот символ чрезвычайно активно используется во многих публикациях, имеющих целью создать негативный, максимально непривлекательный образ Украины, отдельных ее регионов и политических сил.



На территории самой Украины этот символ является краеугольным камнем всей пропаганды левых и пророссийских партий и организаций. Символ должен послужить делу противопоставления западных и восточных регионов государства, запугивания русского и русскоязычного населения востока и юга какой-то ужасной, жестокой, неизвестной, а потому еще более страшной, силой. Над созданием этого символа трудился огромный отряд коммунистических пропагандистов на протяжении последних 60 лет, и эта работа не прекращается и сейчас. В среде российских историков пока еще не зафиксировано попыток объективно и непредвзято разобраться в этих фактах украинской истории.



"Бандеровец" предстает в восприятии среднего русского на подсознательном уровне как своего рода "антиидеал" Украины, как живое воплощение "плохой Украины" в отличие от идеала хорошей Украины - Малороссии, которая пребывает под полным политическим и духовным контролем Москвы.



"Бандеровец" - это, так сказать, модель самых худших черт украинца, как их себе представляет русское сознание.



Это тип антирусский по определению именно из-за своего украинства, из-за максимально резкого и неуступчивого проявления, манифестации своего украинства в формах, что принципиально по своему характеру сопоставимы с формами демонстрации "русскости" русским как представителем державного народа. Однако такое же поведение украинца, которое выступает отражением поведения русского, поляка, немца, венгра как носителей национальной самодостаточности воспринимается русским с его устоявшимися представлениями о "норме" для украинцев как вызов и агрессия, по крайней мере, как потенциальная угроза. Это, в свою очередь, вызывает агрессию со стороны носителя русского сознания, которую он считает спровоцированной. Спровоцированной одним только фактом существования такого "аномального украинского типажа". Вспоминается один показательный случай.. В году так 1975-м - 1976-м (во время обучения автора этих строк на философском факультете Киевского университета) со мной учился студент по фамилии Сандуца. Он был примечателен тем, что во времена, когда все украинское, мягко говоря, не приветствовалось, всегда говорил только по-украински, никогда не переходя на другой язык. Казалось бы, ну, что тут странного? Украинец говорит на своем родном языке.



Точно так же вели себя русские: они всегда и везде говорили только по-русски. И никаких претензий к ним не возникало.



А вышеупомянутого Сандуцу все-таки вызвали в 1-й отдел и попросили перейти на "великий, могучий и свободный". Мягко так, ненавязчиво. Однако, учитывая авторитет ведомства, рекомендация была более чем убедительной. А потом этот человек вообще куда-то исчез. Дальнейшая его судьба неизвестна.



Он демонстрировал свою "украинскость", свое национальное "я" так, как это делали русские. Но, "что можно Юпитеру, того нельзя быку". Его абсолютно нормальное для всех народов национальное поведение было воспринято как знак, символ агрессии. Он повел себя так, как украинцу вести себя в СССР, в Российской империи было "не положено". Взял не по чину, не по национальному чину. Его поведение, нарушавшее национальную норму для всех "нерусских", воспринималось как оскорбление, как нарушение установленного порядка и как агрессия против носителей русского языка.



Собственная же национальная агрессивность переносится на другого и приписывается этому другому, что вызывает чувство угрозы и незащищенности. Это очень своеобразная мазохистская агрессивность, когда сам источник агрессии ощущает себя жертвой, нуждающейся в защите и сочувствии, когда в роли "перпетуум-мобиле" агрессивности выступает искусственно возбужденный в себе самом страх и комплекс острой, хотя и не оправданной реальными обстоятельствами, жалости к себе. Яркой иллюстрацией этого тезиса может быть ситуация с "русскоязычными" за пределами Российской Федерации и ее освещение СМИ этой страны с бесконечными жалобами на "ущемления" и "преследования".



"Бандеровец" воспринимается россиянами как метафизическая, почти манихейская угроза со стороны "сыновей тьмы". Однако участие реальных "бандеровцев" в формировании таких представлений было минимальным, остальное сделало само русское сознание с его специфическими, созданными такой же специфической историей, особенностями. Кое-что об этих особенностях можно иногда прочитать у российских исследователей.



Вот что писал петербургский историк, доктор наук В. Е. Возгрин в статье "Беру свои слова обратно" в газете "Голос Крыма" № 23 от 13 июля 1997 года:



"...На этом камне свободно избранных несвободы и деспотизма строилась будущая Россия. Потом укрепились сельские общины, воскрешавшие племенной диктат большинства и презрения к личности, манихейски жесткое разделение мира на "наших" и "ненаших" и соответствующие двойные мораль и нормы общежития (для своих и чужих).



То есть, по сути, аморализм, ставший постепенно одной из самых поразительных черт, которые уже точно "аршином общим не измерить"... Сюда же относится и нигилистическое отношение к частной собственности, благодаря которому марксизм, широко известный в Европе, смог укорениться и вырасти в суковатое дерево большевизма лишь в России.



Именно отсюда, полагал я в последних работах, из чисто психологической приверженности к архаике, то есть, к консервации древних коллективно-подсознательных стереотипов, исходят многие исторические и современные беды русского народа. И еще раз подчеркиваю, происхождение и развитие этих национальных черт объясняются отнюдь не некой расовой предопределенностью... они благоприобретены в результате того самого особого русского пути прогресса, наличие которого, кажется, никто не отрицает".



Русское сознание легко признает право народов на самоопределение, на антиколониальную войну, когда речь идет о событиях, не касающихся России. Россияне охотно сочувствуют палестинцам, сочувствовали южноафриканским бурам, симпатизируют курдам, потому что это не налагает на них ни малейших обязательств относительно пересмотра собственной истории, а тем более собственных границ. Именно потому русскому сознанию так тяжело признаться самому себе, что "бандеровщина" была самым обычным национально-освободительным движением, таким же, между прочим, как и в 1918-1921 гг.



Но такое признание будет требовать и определения места и роли самих россиян в этом процессе. А такое определение вряд ли будет очень комплиментарным.



Поскольку "бандеровское" движение было объективно направлено против имперских интересов России, было эффективным, хорошо организованным, последовательным и непримиримым, таким, от которого нельзя было откупиться очередным протекторатом или доминионом - оставался только путь его пропагандистской демонизации, хотя типологически это движение не отличалось принципиально от антифранцузского движения в Алжире или антианглийского в Ирландии.



Представления широкой российской общественности об эпопее ОУН-УПА сводятся к совокупности мифологем: сотрудничество с гитлеровским режимом, зверства, патологическая русофобия. Элемент невежества, сознательно сформированный Агитпропом, тут, безусловно, присутствует.



Об этом свидетельствует тот факт, что, казалось бы, профессиональные "борцы с "бандеровщиной", как правило, не могут назвать имена деятелей этого движения, кроме, ясное дело, самого Степана Бандеры, абсолютно не информированы на предмет конкретных событий, документов и т. д.



Это фобия неизвестного, а потому еще более ужасного. Работа же с документами раскрывает другую картину. Например, тот же Степан Бандера никогда не страдал русофобией, неприятием русских как таковых только за то, что они русские. Не страдал он таким отношением к полякам, венграм, румынам, евреям. Его отношение к другим народам определялось отношением этих народов к независимости Украины. Интересно, как он сам определял статус русских в будущем самостоятельном украинском государстве: "Требование полной лояльности по отношению к Украине и ее освободительной борьбе стоит на первом месте. Тем русским, которые отвечают этим требованиям, следует гарантировать и обеспечить полное и всестороннее равноправие во всех гражданских правах и полную свободу их национального развития, соответственно международным принципам относительно национальных меньшинств. Это же относится к другим национальным группам в Украине"..



Что же касается тех, кто ведет подрывную работу против Украины и украинского народа, то таковых "необходимо обезвреживать доступными в этой ситуации средствами и методами, в соответствии с международными правилами" (С. Бандера, "Перспективи української революції". Мюнхен. 1978, с. 593-594).



Такое отношение к национальным меньшинствам существует во всех странах, которые принято называть цивилизованными. К лояльным гражданам - предельно лояльное, к нелояльным - нелояльное. Антигосударственная деятельность не приветствуется нигде.



Что касается взаимоотношений ОУН с Германией, прежде всего, надо прямо и честно признать исторический факт сотрудничества СССР с Берлином. И не только СССР. Англия и Франция в лице своих лидеров Чемберлена и Даладье посредством мюнхенского сговора отдали на растерзание Гитлеру Чехословакию, единственное демократическое государство на востоке Европы. Это было не просто сотрудничество, а соучастие в преступлении.



Советский Союз вместе с Гитлером напал на польское государство. Это - соучастие в преступлении. И в период с 1939-го по 1941 г. СССР был стратегическим союзником гитлеровской Германии, обеспечивающий ее потребности в энергоносителях, сырье, хлебе и т.д. Без этой всесторонней помощи и поддержки Гитлер не смог бы так успешно воевать в Западной Европе и на Балканах, а его флот (подводные лодки и рейдеры) столь успешно противостоять флоту Ее Величества.



Между прочим, именно в 1939-м, когда вслед за Красной Армией в Западную Украину вошли спецподразделения НКВД, члены ОУН стали подвергаться массовым репрессиям, что заставило их бежать в немецкую зону оккупации Польши.



После 22 июня 1941 г. изгнанники возвращаются в Западную Украину. 30 июня 1941 г. во Львове они провозглашают Акт восстановления независимости Украины, имея, таким образом, в виду преемственность с Украинской Народной Республикой и Западно-Украинской Народной Республикой. Но они сразу же оговаривают, что это лишь первый этап, а основное провозглашение восстановления украинской государственности должно состояться в Киеве. Берлин требует от Степана Бандеры отозвать Акт независимости. Бандера и его соратники отказываются. Руководство ОУН арестовывается немцами, часть членов руководства расстреливается, часть отправляется в концлагеря. Степан Бандера становится узником концлагеря Заксенхаузен аж до 1944 года. Поэтому реальным лидером борьбы за независимость Украины становится командующий Украинской повстанческой армией генерал-хорунжий Роман Шухевич (псевдоним - Тарас Чупринка), сын известного историка и этнографа.



Немецкие власти начинают массовый террор против ОУН, идут расстрелы и повешения украинских националистов. ОУН не остается в долгу и начинает вооруженные действия против вермахта, войск СС и других оккупационных сил Германии. В концлагере Аушвиц (Освенцим) фашисты уничтожают двух родных братьев Бандеры. Немецкие военные архивы (прежде всего, архив в городе Кёбленц) хранят множество рапортов офицеров вермахта, гестапо и СС о нападении на вверенные им части "украинских националистических банд". Интересно, что подобные ярлыки по адресу УПА встречаются и в советских документах. Удивительное единодушие...



В 1944г., когда немецкие войска покидают Украину, Степана Бандеру освобождают, поскольку Германия утратила интерес к Украине, и лидер ОУН уже не представляет для рейха опасности. Теперь Бандера уже не проблема Гитлера, он - проблема Сталина.



Перед освобождением немецкая сторона предложила лидеру ОУН подписать соглашение о перемирии и сотрудничестве УПА с Германией, обещая взамен оружие и амуницию для украинских повстанцев. Это не были переговоры равноправных сторон. Германии противостоял бесправный узник концлагеря, с которым можно было сделать все, что угодно. Для Бандеры это были переговоры с "петлей на шее". Однако узник отказался от сотрудничества с Германией. Так что на фоне сотрудничества Сталина с Гитлером "сотрудничество" с Гитлером Бандеры выглядит совсем иначе.



Что же касается "зверств", то на войне, к сожалению, это явление распространенное. Кстати, жертвами зверств НКВД и советского государства стали многие жители Западной Украины, более 1 млн.. человек. Это сотни тысяч расстрелянных, замученных в концлагерях ГУЛАГа, погибших в сибирской ссылке. Но вот об этих зверствах советская пропаганда всегда умалчивала.



Тут есть еще один вопрос. УПА была партизанской армией, которая действовала в Западной Украине с 1942-го по 1954 год, а отдельные отряды до середины 60-х. Любая партизанская армия критически зависит от поддержки местного населения. Ни одна такая армия не сможет существовать среди ненавидящих ее местных жителей . А тот, кто творит зверства, очень быстро становится объектом ненависти. Значит, что-то тут у коммунистических пропагандистов не сходится... Впрочем, зверства и преступления против западных украинцев были, и об этом рассказывают некоторые интересные советские документы. Вот, например, такой.



"Совершенно секретно.



Военный прокурор войск МВД Украинского округа



15 февраля 1949 г.



№ 4/00134



Секретарю ЦК КПБ Украины тов. Н.С. Хрущеву. Докладная записка о фактах грубого нарушения советской законности в деятельности так называемых спецгрупп МГБ.



Министерством госбезопасности Украинской ССР и его управлениями в западных областях Украины в целях выявления вражеского, украинско-националистического подполья, широко применяются так называемые спецгруппы, действующие под видом бандитов УПА.



Этот весьма острый метод оперативной работы, если бы он применялся умело, несомненно, способствовал бы скорейшему выкорчевыванию остатков бандитского подполья.



Однако, как показывают факты, грубо провокационная и неумная работа ряда спецгрупп и допускаемые их участниками произвол и насилие над местным населением не только не облегчают борьбу, но, наоборот, усложняют ее, подрывают авторитет советской законности.



Например:



1.В марте 1948 г. спецгруппа, возглавляемая агентом МГБ "Крылатым", дважды посещала дом жителя с. Грыцькы Дубовицкого р-на Ровенской обл. Паламарчук Г.С., 62 лет, и, выдавая себя за бандитов УПА, жестоко истязала его и двух его дочерей, обвиняя их в том, что якобы они "выдавали органам МГБ украинских людей".



На основании полученных таким провокационным путем "материалов" они были арестованы, причем, как заявили арестованные, сотрудники отдела МГБ во время допросов их также били и требовали, чтобы они дали показания о связи с бандитами.



2. В ночь на 22 июля 1948 г. спецгруппой был уведен в лес житель с. Ридкив Михальчук С.В., инвалид Отечественной войны. В лесу он был подвергнут допросу, во время которого его связывали, подвешивали и тяжко избивали, добиваясь таким путем показаний о связи с бандитами.



3. В ночь на 23 июля 1948 г. этой же спецгруппой из с. Подвысоцкое была уведена в лес гр-ка Репницкая Н.Я., рожд. 1931 г. В лесу она была подвергнута пыткам. Участники спецгруппы тяжко ее избивали, подвешивали вверх ногами,..., а затем поочередно изнасиловали. В беспомощном состоянии она была брошена в лесу, где ее нашел муж и доставил в больницу, в которой находилась продолжительное время на излечении.



Не располагая достаточными материалами, так называемые спецгруппы МГБ действуют вслепую, в результате чего жертвой их произвола часто являются лица, непричастные к украинскому бандитскому националистическому подполью. Наряду с этим следует сказать, что этот метод работы органов МГБ хорошо известен оуновскому подполью. Не являются также секретом подобные "операционные комбинации" и для тех лиц, над которыми участники спецгрупп чинили насилие.



Подобные факты из деятельности спецгрупп МГБ, к сожалению, далеко не единичны и, как показывает следственная практика, если в отдельных случаях спецгруппам путем насилия и запугивания, все же удается получить "признательные показания" от отдельных лиц о связи их с бандитским подпольем, то добросовестное и проведенное в соответствии с требованиями закона расследование неизбежно вскрывает провокационную природу этих "признательных показаний", а освобождение из тюрьмы арестованных по материалам спецгрупп влечет за собой дискредитацию советской законности, органов МГБ и возможность использования каждого случая провокаций во вражеских, антисоветских целях украинскими националистами.



Выступая в роли бандитов УПА, участники спецбоевок МГБ занимаются антисоветской пропагандой и агитацией, идут по линии искусственного провокационного создания антисоветского националистического подполья. Кто может поручиться, что обработанные таким провокационным путем лица не уйдут из-под контроля органов МГБ и не совершат террористический акт.



Например: в ночь на 18 сентября 1948 г. в с. Ставкы Ровенского района участниками антисоветской националистической организации был разоружен боец самоохороны Ковалишин и совершен террористический акт над жительницей Кучинец Л.Ф., являвшейся секретной сотрудницей МГБ. Организаторами данной националистической группы и организаторами убийства гр-ки Кучинец являлись секретные сотрудники Ровенского РО МГБ.



Грабежи, как и другие нарушения советской законности оправдываются также оперативными соображениями и не только рядовыми работниками МГБ, но и самим министром тов. Савченко, который в беседе со мной заявил: "Нельзя боевки посылать в лес с консервами. Их сразу же расшифруют". Таким образом, грабежи местного населения спецбоевиками рассматривают как неизбежное зло.



Органы МГБ под руководством партии проводят огромную работу по выкорчевыванию остатков украинско-националистического бандитского подполья, в борьбе с которым хороши все средства и нужны хитрость и изворотливость. Но нарушения партийных и советских законов недопустимо, на что Вы, Никита Сергеевич, неоднократно указывали.



Военный прокурор войск МВД Украинского округа полковник юстиции Кошарский."



Интересно, сколько подобных акций МГБ было списано на "зверства" "бандеровцев"? Советский военный прокурор утверждает, что это были далеко не единичные случаи. Это была хорошо организованная массовая кампания террора под видом "бандитов" националистического подполья. Между прочим, подобная тактика не являлась изобретением названного периода. Сохранилось письмо В.И. Ленина, датированное началом 20-х годов (уже неоднократно цитировавшееся в прессе), где он рекомендует красным войскам на плечах отступавших белогвардейских отрядов ворваться в Эстонию, перевешать как можно больше офицеров, попов, чиновников, полицейских, а потом все это на белых и списать. Так что все происходило в русле старой большевистской традиции: провокации, ложь, клевета.



Если у кого-то еще остаются сомнения, на чьей совести львиная доля зверств в Западной Украине, то вот еще один документ.



"Совершенно секретно.



Наркому внутренних дел СССР Л. Берии.



26.07.1945г. №8/156451. Сообщение об организации и результатах работы специальных групп для борьбы с оуновским бандитизмом в западных областях Украины.



Часть бандитов УПА, которые явились с повинной, используют сначала как отдельных агентов-боевиков, а позднее в боевых группах особого назначения, названных нами специальными группами.



В тех случаях, когда агент-боевик, который влился в банду или в подполье ОУН, не имел возможности физического уничтожения или захвата руководителя-главаря, его заданием была компрометация главаря банды или местного подполья для усиления и активизации разложения банды или местной организации ОУН.



Комплектование спецгрупп при оперативных группах НКВД УССР проводилось по принципу подбора агентов-боевиков, которые были проверены на исполнении заданий ликвидации оуновского бандитизма (в том числе убийств населения, которое сочувствовало ОУН-УПА).



В Ровенской и Волынской областях в состав специальных групп вливались также бывшие партизаны-ковпаковцы, хорошо знакомые с местными условиями, которые имели большой опыт борьбы с оуновским бандитизмом.



По своему внешнему виду и вооружению, знанию местных бытовых особенностей, языка и конспиративному способу действий личный состав специальных групп ничем не отличался от бандитов УПА, что вводило в заблуждение аппарат живой связи и главарей УПА и оуновского подполья.



В случаях угрозы расшифровки или невозможности осуществления захвата определенных планом главарей ОУН-УПА участники спецгрупп уничтожают последних, к тому же во многих случаях создают такое впечатление в оуновской среде и среди населения, что уничтожение руководителей ОУН-УПА осуществлено бандитами СБ (Служба безопасности ОУН. - Авт.).



В состав каждой спецгруппы входит от 3 до 50 и больше лиц, которые в зависимости от легенды и задания представляют собой особую "свиту" вымышленного бандитского руководителя.



По состоянию на 20 июня 1945г. всего в западных областях Украины действует 156 спецгрупп с общим количеством участников в них - 1783 человека.



Нарком внутренних дел УССР - Рясный."



Хочется обратить внимание читателя на выделенную мной фразу наркома, где он говорит о том, что своих агентов они проверяли на убийствах населения, сочувствовавшего ОУН-УПА. Заметьте, не сотрудничавшего, не помогавшего, а всего лишь сочувствовавшего ОУН-УПА. А если учесть, что сочувствовали в Западной Украине очень многие, подавляющее большинство, то и убивать можно было всех без разбору. Что и делалось. И послания отдельных военных прокуроров, которые пытались как-то ограничить этот беспредел, ничего изменить не могли.



Ну а жертвы многочисленных экзекуций НКВД - МГБ, как всегда, списывались на "зверства" "бандеровцев". А потом подключался мощный аппарат агитпропа и легенды о массовых "зверствах" ОУН-УПА распространялись от Житомира до Курильских островов. Советским людям лгали постоянно, организованно и профессионально.



И почему-то даже те люди, которые считают себя демократами, антикоммунистами и антисталинистами, продолжают транслировать еще сталинского закваса пропаганду о "бандитах" ОУН-УПА. А между тем "бандитами" были все, кто сопротивлялся большевистскому террору. От отравленных боевыми газами тамбовских крестьян, доведенных до отчаяния коммунистическими грабежами и насилиями и восставших под предводительством Антонова, до узбекских дехкан, которые ну никак не хотели принимать красные порядки. Эти, считающие себя демократами люди, почему-то не дают себе труда подумать: мог ли режим, уничтожавший собственный народ, вести себя лучше в Западной Украине? И что должны были делать западные украинцы: покорно, как бараны на бойню, идти в сталинские ГУЛАГи? А они вот взялись за оружие и стояли насмерть. И потому - "бандиты". Понятно, почему так люто ненавидят ветеранов ОУН-УПА коммунисты. Они ведь мало где получали такой серьезный отпор . Партийный актив чувствовал себя в Западной Украине уж очень неуютно. И пережитый ими страх до сих пор делает их самыми рьяными носителями соответствующих догм агитпропа, в первую очередь жуткого образа "бандеровца", который должен вызывать страх, ненависть и отвращение на физиологическом уровне. Этот более чем сомнительный в своей основе образ очень активно и, увы, успешно используется антиукраинской пропагандой как своего рода "страшилка" для этнических русских в Российской Федерации и Украине и для определенной части украинцев востока и юга. Это облегчается тем, что в названных регионах толкование истории украинского национально-освободительного движения отдано на откуп антигосударственным силам разной направленности, в первую очередь, коммунистам.



В их толковании, как и в большинстве российских публикаций (практически во всех), "бандеровцы" предстают как мастера самых изощренных пыток (хотя, в действительности, именно они часто были жертвами таковых), как носители зверских инстинктов, специалисты по разным издевательствам над русскими, евреями и поляками. Два последних этноса вряд ли вызывают искреннее сочувствие пропагандистов, но обязательно называются для придания "зверствам" большей универсальности.



Что касается трагических событий на Волыни и в Галичине, то они были спровоцированы польской Армией Крайовой (АК). Поляки организовали этнические чистки, а на Львовщине такие чистки имели геополитический характер: АК стремилась создать сплошной коридор польских сел от Кракова до Львова. С этой целью наносились систематические удары по украинским поселениям. УПА предложила АК прекратить эти акции и начать переговоры. Реакции не последовало. Тогда УПА по методу "клин клином" нанесла удар по польским селениям. После этого руководство АК пошло на переговоры с украинцами. Кого больше винить в этой ситуации: АК или УПА? Кстати, АК в Польше давно признана героической организацией, хотя она изрядно "пощипала" польских коммунистов.



Одновременно антиукраинские пропагандисты последовательно и принципиально замалчивают все жестокости против ОУН-УПА и мирного населения. Ибо признание этих преступлений также будет способствовать разрушению "антибандеровского" мифа. Соответствие этого абсолютно негативного образа "бандеровца" реальности - вопрос вне обсуждения в российской исторической науке, не говоря уже о публицистике. И все это несмотря на то, что сегодня существует возможность доступа ко многим аутентичным источникам.



Образ "бандеровца" в русском сознании почти полностью совпадает с образом галичанина, который воспринимается как западный, католический, чужой остальной Украине тип, как искуситель "пророссийского" (по определению) украинского народа.



Тут снова срабатывает фактор невежества. Как минимум, половину УПА и ОУН составляли выходцы из Волыни, Полесья, Буковины, в огромном большинстве - православные.



Галичане абсолютно противоречат всем устоявшимся русским догмам об Украине, что вызывает возмущение и враждебность большинства русской публики. Западные украинцы оказались более твердым и неуступчивым человеческим материалом, чем их восточные братья, находившиеся в значительно худших национальных обстоятельствах.



"Захиднякы" не поддавались русификации (прежде всего, психологической), были устойчивы к славянофильской и интернациональной пропаганде, религиозны, умели четко формулировать свои цели и национальные требования. То есть, они воплощали все те черты, которые русское сознание так не хотело видеть в украинцах. Галичане производили впечатление представителей развитой европейской нации, каковой по московским проектам не должно быть в Украине. Уровень их национального самосознания был, с точки зрения руководства СССР, слишком высок. Именно это в советские времена вызывало подозрение и недоверие к выходцам из Западной Украины, даже если это были носители обычных компартийных взглядов. Галичанину было практически невозможно попасть на верхушку партийного олимпа УССР.



Такое отношение русского общественного мнения (как правило, очень негативное) связано, кроме прочего, также с тем, что русская ментальность (и элитарная, и массовая) воспринимает высокий уровень украинского национального сознания как шовинистическую русофобию, нормой же считает почти полное отсутствие у украинцев национального сознания. Русские склонны приписывать "бандеровцам" ту враждебность к себе, которую они сами ощущают к сознательным в национальном отношении украинцам, и тогда тезис "мы их ненавидим" меняется на более удобный и психологически выигрышный - "они нас ненавидят".



Тут следует обратить внимание на некоторые специфические психокомплексы в русском сознании. Русская общественность любит обсуждать враждебные чувства других народов относительно русских, но всячески уклоняется от обсуждения и анализа собственных негативных чувств к другим: евреям, татарам, кавказцам, украинцам, прибалтам, сплошь и рядом подменяя серьезный уровень рассмотрения примитивными клоунадами с заверениями "простых людей" в любви к соседу-инородцу или трогательной историей взаимоотношений отдельного русского с отдельным нерусским, что никоим образом не снимает с повестки дня необходимости глубокого и честного анализа взаимоотношений народов.



В отношении русской общественности к украинскому национально-освободительному движению можно отметить определенную культурно-психологическую особенность, которую определил Ф.М. Достоевский, сказавший, что люди всегда ненавидят тех, кому они причинили зло . Ведь русскому сознанию, над которым тяготеют (вспомним точку зрения историка В.Е. Возгрина) старинные племенные комплексы деления мира на "свой" и "чужой", а соответственно, и морали на мораль для своих и чужих, неимоверно тяжело отдать должное тем, кто был объективно против России, против ее войск и при этом был прав, а его действия были этически справедливы и исторически оправданы. Для этого нужно подняться над племенными комплексами, над национальной ограниченностью.



Наконец, признать историческую справедливость украинского освободительного движения 40 - 50-х годов на западных землях означает необходимость (логическую и моральную) сделать весьма самокритические выводы.



Долгое время длилось очень странное, абсолютно нелогичное состояние, когда мы ежегодно отмечали День независимости Украины и одновременно с этим не признавали тех, кто, не щадя живота своего, за эту независимость боролся. ОУН-УПА была единственной вооруженной силой, которая боролась за независимое украинское государство .



Признавать независимость Украины - значит признавать и героев борьбы за нее. Не признавать борцов за независимость - означает не признавать саму независимость . Надо быть последовательными: кто сказал "а", тот должен сказать и "б". Ну, а "бандерофобия" будет постепенно исчезать, по мере того, как русское сознание будет примиряться с фактом существования независимого украинского государства.



P.S. Кстати, а почему бы не создать комиссию по изучению деятельности КПСС/КПУ? И поручить Институту истории Украины сделать предварительные исторические выводы о последствиях для Украины работы этой организации. А заодно и деятельности таких структур, как ЧК, ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ по претворению в жизнь линии партии Ленина-Сталина.



P.P.S. И наконец, для баланса и справедливости мне бы хотелось процитировать некоторые письма от русских людей, полученные моим коллегой, постоянным ведущим передачи "Якби ми вчились так, як треба..." на Украинском радио профессором Анатолием Погрибным.



Вот письмо от киевлянина А. Васильева:



"Ах, как мы, русские, боимся украинского национализма! Но националист - это человек, который любит свой народ, бережет свою культуру и язык. Поэтому все китайцы (в Китае) - националисты, все немцы (в ФРГ) - националисты, все русские (в России) - националисты. И т.д. Так почему же когда украинец на своей земле заговорит по-украински, мы его, как нацисты, травим?".



А вот письмо М. Мартынова из Харькова:



"Как-то в разговоре с одним демократом местного розлива зашла речь о формированиях ОУН-УПА.



- Это бандиты! - безапелляционно выпалил собеседник. - Да, да, - поддакнул я, - проходу от них не было в Подмосковье. - Почему в Подмосковье? - непонимающе уставился он на меня. - Они же действовали в Западной Украине. - Разве? - притворно удивился я. - Но тогда позвольте спросить: кто туда звал советских? Не они ли вломились туда и стали насаждать свои порядки? Да ведь каждый в таком случае должен всеми способами защитить собственный дом. Итак, кто же бандит - тот, кто защищает свой дом, или тот, который в него врывается? Я русский человек, и я низко кланяюсь бойцам ОУН-УПА, это настоящие герои; в отличие от многих, они не пошли покорно в ГУЛАГ, а сопротивлялись до конца".



И это тоже русское сознание... Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27801 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1903 раз. Подякували: 2084 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лют, 2020 08:54 mephala написав: А який зв’язок між визначенням терміну "титульна нація" і його необхідністю закріплення в діючих Конституціях?

Доречі термін "титульна нація" це ще з часів савка вами обожнюваного тягнеться. А який зв’язок між визначенням терміну "титульна нація" і його необхідністю закріплення в діючих Конституціях?Доречі термін "титульна нація" це ще з часів савка вами обожнюваного тягнеться.

Вранье.

Де-юре ни в конституции СССР, ни в конституциях 15 союзных республик такого понятия не было ни в 1937,ни в 1977гг.

Де-факто, в СССР с подачи Сталина была введена графа «национальность (пресловутая 5-я) и согласно названию союзной или автономной республики в ней негласно подразумевалась именно титульная нация которая и дала название республики. Как и все в СССР это имело двойственное значение. С одной стороны были провозглашены идеи создания национальных кадров в ранее отсталых регионах и они воплощались в жизнь, с другой - введение графы «национальность» упростило преследование неугодных граждан в повседневной жизни с различными ограничениями для целых народов или их переселение с прежних мест обитания в Сибирь и Среднюю Азию. Процесс развития национальных кадров и подъем национального самосознания с одной стороны поощрялся, с другой – жестко контролировался сверху. Когда в конце 80-х контроль с центра ослаб и баланс сил нарушился в союзных республиках начались центробежные процессы , приведшие в конце концов к развалу СССР.

Козак-характерник написав: Ланцюжок тут намагаються протягти зовсім до іншого, але топорно: всі свідомі українці є нацистами, бандерівцями, мазепинцями, махновцями і інші штампи радянської ідеології. А от денаціоналізована частина українського народу, по суті - манкурти, а також національні меншини є носіями передових наднаціональних, глобалістичних ідей, справжніми європейцями і демократами. По суті, заперечують право на самовизначення і самоорганізацію українців, як етносу, право на творення власної хати-держави з власним уставом. Хочуть, щоб українці почувалися чужинцями у власній хаті. Навіть штампи - кліше, що використовує пропаганда, походять від постатей, що в той чи інший спосіб плекали цю державність. А це україноненависникам, як серпом по яйкам. Вони люблять зовсім іншу державу, а деякі якусь іншу, спотворену зовні Україну - Малоросію. Ланцюжок тут намагаються протягти зовсім до іншого, але топорно: всі свідомі українці є нацистами, бандерівцями, мазепинцями, махновцями і інші штампи радянської ідеології. А от денаціоналізована частина українського народу, по суті - манкурти, а також національні меншини є носіями передових наднаціональних, глобалістичних ідей, справжніми європейцями і демократами. По суті, заперечують право на самовизначення і самоорганізацію українців, як етносу, право на творення власної хати-держави з власним уставом. Хочуть, щоб українці почувалися чужинцями у власній хаті. Навіть штампи - кліше, що використовує пропаганда, походять від постатей, що в той чи інший спосіб плекали цю державність. А це україноненависникам, як серпом по яйкам.Вони люблять зовсім іншу державу, а деякі якусь іншу, спотворену зовні Україну - Малоросію.

Забавно в этих рассуждениях то, что именно клятые большевики и тиран Сталин создали Украину как союзную республику в ее нынешних границах, количество печатных и пр. изданий на украинском языке в клятом СССР и нынешней уже 30-й год незалежной Украине просто несоизмеримо.

Песни С.Ротару композитора В.Ивасюка пел весь СССР , самому известному ныне украинскому певцу С.Вакарчуку до их популярности и узнаваемости на просторах бывшего СССР как до неба рачки. Развивалась украинская наука, промышленность, культура. Где это все сейчас?

Опять кто-то мешает? Графы «национальность» не хватает в паспорте для восстановления промышленности и науки?

Козак-характерник написав: Що стосується дискусії, щодо титульної нації і тлумачення різних дотичних до неї термінів, то є дослідження Мирослави Антонович "Співвідношення понять «народ» і «нація» в національному та міжнародному праві (в контексті українського націєтворення)." Хто має інтерес, гугл в поміч. Уривок наведу...

У міжнародно-правових актах також фігурують терміни «народ», «нація», «держава». Зокрема, в обох Міжнародних пактах 1966 р. («Про громадянські та політичні права» і «Про економічні, соціальні та культурні права»), йдеться про право народів на самовизначення, однак це поняття не витлумачено. Той самий термін використовується в Декларації про надання незалежності колоніальним країнам і народам 1960 р., інших міжнародно-правових актах. У проекті Декларації ООН щодо дискримінації корінних народів, зокрема, згадано про демілітаризацію земель і територій корінних народів, яка сприятиме мирові, взаєморозумінню та дружнім відносинам між державами (nations) та народами світу. . Що стосується дискусії, щодо титульної нації і тлумачення різних дотичних до неї термінів, то є дослідження Мирослави Антонович "Співвідношення понять «народ» і «нація» в національному та міжнародному праві (в контексті українського націєтворення)." Хто має інтерес, гугл в поміч. Уривок наведу...У міжнародно-правових актах також фігурують терміни «народ», «нація», «держава». Зокрема, в обох Міжнародних пактах 1966 р. («Про громадянські та політичні права» і «Про економічні, соціальні та культурні права»), йдеться про право народів на самовизначення, однак це поняття не витлумачено. Той самий термін використовується в Декларації про надання незалежності колоніальним країнам і народам 1960 р., інших міжнародно-правових актах. У проекті Декларації ООН щодо дискримінації корінних народів, зокрема, згадано про демілітаризацію земель і територій корінних народів, яка сприятиме мирові, взаєморозумінню та дружнім відносинам між державами (nations) та народами світу. .

Зачем этому «исследователю» приплетать эти документы?

Разве Украина была чьей-то колонией в 1960г?

Неужели России?

И как это одновременно УССР при этом состояла одновременно членом ООН с дня его основания?

Или когда-то в 60-х годах прошлого века шла война Украины с Россией за независимость как в Конго с Бельгией или в Алжире с Францией?



Козак-характерник написав: У Конституції України 1996 р. вжито терміни «Український народ», «українська нація», «національні меншини» та «корінні народи». В Преамбулі Основного Закону визначено, що «Український народ» – це громадяни України всіх національностей. Тут само розмежовано поняття «українська нація» та «Український народ», а саме: «спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім Українським народом права на самовизначення...». Отже, поняття «нація» і «народ» українським законодавцем співвідносяться як частина і ціле, видове і родове.

Статус України як, з одного боку, національної держави, а з другого, – багатонаціональної, полікультурної, було закріплено в її Конституції 1996 р. У Преамбулі дано визначення Українського народу як громадян України всіх національностей, тобто в основі такого тлумачення є елементи і громадянської, і етнічної нації [9]. У Конституції України 1996 р. вжито терміни «Український народ», «українська нація», «національні меншини» та «корінні народи». В Преамбулі Основного Закону визначено, що «Український народ» – це громадяни України всіх національностей. Тут само розмежовано поняття «українська нація» та «Український народ», а саме: «спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім Українським народом права на самовизначення...». Отже, поняття «нація» і «народ» українським законодавцем співвідносяться як частина і ціле, видове і родове.Статус України як, з одного боку, національної держави, а з другого, – багатонаціональної, полікультурної, було закріплено в її Конституції 1996 р. У Преамбулі дано визначення Українського народу як громадян України всіх національностей, тобто в основі такого тлумачення є елементи і громадянської, і етнічної нації [9].

Не проще ли просто опубликовать текст не дописывая отсебятины?

Верховная Рада Украины от имени Украинского народа — граждан Украины всех национальностей, выражая суверенную волю народа, опираясь на многовековую историю украинского государственного строительства и на основе осуществленного украинской нацией, всем Украинским народом права на самоопределение, проявляя заботу об обеспечении прав и свобод человека и достойных условий его жизни, заботясь об укреплении гражданского согласия на земле Украины, стремясь развивать и укреплять демократическое, социальное, правовое государство, сознавая ответственность перед Богом, собственной совестью, предшествующими, нынешним и грядущими поколениями, руководствуясь Актом провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года, одобренным 1 декабря 1991 года всенародным голосованием, принимает настоящую Конституцию — Основной Закон Украины.







Козак-характерник написав: Українська держава, яка постала у 1991 р., значною мірою буларезультатом національно-визвольного руху другої половини 80-х років ХХ ст. і відтворювала національну ідентичність через український державний прапор (синьо-жовтий), герб (тризуб) і державний гімн України. Ці споконвічні державні символи української незалежності сприйняли усі політичні сили, крім комуністів, однак навіть вони одноголосно підтримали Конституцію України 1996 р., яка проголошувала державний прапор, герб та гімн. Українська держава, яка постала у 1991 р., значною мірою буларезультатом національно-визвольного руху другої половини 80-х років ХХ ст. і відтворювала національну ідентичність через український державний прапор (синьо-жовтий), герб (тризуб) і державний гімн України. Ці споконвічні державні символи української незалежності сприйняли усі політичні сили, крім комуністів, однак навіть вони одноголосно підтримали Конституцію України 1996 р., яка проголошувала державний прапор, герб та гімн.



Вранье полное. Украинская держава состоялась только как результат распада СССР, а некоторые бывшие сотрудники киевских НИИ разбавленные быстро перекрасившимися писателями типа Яворивского и ставшими вдруг националистами бывшими комсомольцами и коммунистами которые собрались в разрешенном и никем не преследуемом Рухе сдрыснули бы тогда врассыпную при первом же намеке на опасность для их задницы что и показал ГКЧП.Бывший секретарь ЦК КПУ по идеологии перекрасившийся в националисты Кравчук тогда тихо сидел в кустах выжидая кто возьмет власть в Москве.



Козак-характерник написав: Те, що поняття «Український народ» за Конституцією України є родовим щодо поняття «українська нація», підтверджує, зокрема, і стаття 11 Основного Закону, в якій ідеться про сприяння держави консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України. У цій статті на рівні загальних засад вирішуються два питання. По-перше, конституційно визначено характер та основний зміст політики держави щодо української нації, яка за чисельністю є основою українського народу. Ця політика зумовлена реальними наслідками складного багатовікового історичного розвитку української нації в підневільному стані в складі різних держав. Те, що поняття «Український народ» за Конституцією України є родовим щодо поняття «українська нація», підтверджує, зокрема, і стаття 11 Основного Закону, в якій ідеться про сприяння держави консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України. У цій статті на рівні загальних засад вирішуються два питання. По-перше, конституційно визначено характер та основний зміст політики держави щодо української нації, яка за чисельністю є основою українського народу. Ця політика зумовлена реальними наслідками складного багатовікового історичного розвитку української нації в підневільному стані в складі різних держав.

Опять недосказанности и отсебятина.

Статья 10. Государственным языком в Украине является украинский язык. Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины. В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины. Государство способствует изучению языков международного общения. Применение языков в Украине гарантируется Конституцией Украины и определяется законом.

Статья 11. Государство содействует консолидации и развитию украинской нации, ее исторического сознания, традиций и культуры, а также развитию этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины.

Статья 12. Украина проявляет заботу об удовлетворении национально-культурных и языковых потребностей украинцев, проживающих за пределами государства.

Природно, що після проголошення незалежності український етнос очікує від держави активних заходів щодо поступового розв’язання проблем національного відродження .

Это как? Путем ущемления прав других народов?

Козак-характерник написав: По-друге, у ст. 11 конституційно визначено також характер і мету політики держави щодо корінних народів і національних меншин. Ідеться про сприяння з боку держави розвиткові їх «етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності». Цією статтею поняття «корінні народи» в українське право запроваджено вперше. Як правило, цей термін позначає категорію національних меншин, яка є самобутньою етнічною групою, що склалася історично і споконвіку проживає на території певної держави. Головна відмінність корінних народів та національних меншин, відповідно до Міжнародної конвенції Міжнародної Організації Праці 1989 р., полягає у наявності специфічних прав землевласності чи землекористування в тих регіонах, в яких корінні народи проживають.



Коли Україна ввійшла до складу Радянського Союзу, ці великі здобутки української нації щодо дружніх відносин з усіма меншинами в Україн замовчувались, однак акцентувались ідеї єврейських погромів в Україні, бандерівської загрози, національної нетерпимості для дискредитації ідеї українського націоналізму. «Факти, однак, свідчать, що український національно-визвольний рух ніколи не пропонував досягти своїх цілей за рахунок чи всупереч неукраїнському населенню країни» По-друге, у ст. 11 конституційно визначено також характер і мету політики держави щодо корінних народів і національних меншин. Ідеться про сприяння з боку держави розвиткові їх «етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності». Цією статтею поняття «корінні народи» в українське право запроваджено вперше. Як правило, цей термін позначає категорію національних меншин, яка є самобутньою етнічною групою, що склалася історично і споконвіку проживає на території певної держави. Головна відмінність корінних народів та національних меншин, відповідно до Міжнародної конвенції Міжнародної Організації Праці 1989 р., полягає у наявності специфічних прав землевласності чи землекористування в тих регіонах, в яких корінні народи проживають.Коли Україна ввійшла до складу Радянського Союзу, ці великі здобутки української нації щодо дружніх відносин з усіма меншинами в Україн замовчувались, однак акцентувались ідеї єврейських погромів в Україні, бандерівської загрози, національної нетерпимості для дискредитації ідеї українського націоналізму.

1) Кто и как будет определять кто в Украине коренной народ, а кто – не очень?

2) Т.е. еврейских погромов гайдамаков, Петлюры, подразделений вспомогательной полиции и войск СС во время ВМВ не было, это все вранье убитых 1.5млн евреев и советских коммунистов.

3) Это особенно очевидно из приветственного письма заместителя С.Бандеры Я.Стецько Гитлеру от 3.07.1941.

30 июня 1941 года во Львове ОУН провозгласила создание Украинского государства. Спустя три недели Ярослав Стецько, лидер и главный идеолог ОУН, арестованный нацистами и привезенный в Берлин давать объяснение об этом акте, выпустил документ, разъясняющий позицию ОУН. В документе нашлось место и позиции по еврейскому вопросу. Стецько писал:

Считая главным и решающим врагом Москву, которая фактически держала Украину в неволе, а не жидовство, я тем не менее отдаю себе отчет в неизменно вредной и враждебной роли жидов, которые помогают Москве закрепостить Украину. Поэтому я стою на позиции уничтожения жидов и целесообразности перенесения на Украину немецких методов уничтожения жидовства и исключаю их ассимиляцию и т. п.



Козак-характерник написав: Отже, в Україні паралельно йде формування як української політичної нації (за термінологією Конституції України – Українського народу), так і відродження української етнічної нації, яка є титульною нацією Української держави .

Что такое "титульная нация" ? lapay переписал из википедии историю этого термина забыв главное – что это такое.

По различным определениям это нация, народ, этническая группа, название которой определяло официальное наименование определенной территории.

lapay крутился как уж на сковородке придумывая австралийские.канадские, северо- и южно- американские языки чтобы оправдать эту чушь 19 века.

Но основной вопрос который я хотел выяснить затеяв это обсуждение :

Для чего нужно провозглашать «титульную нацию» где-либо?

Мой ответ один – только для того чтобы наделить одну группу людей в государстве большими правами относительно других групп называемых нацменьшинствами и пр.

Для чего наделять?

Да очень просто. При нормальной конкуренции в которой и создается нормальное государство люди занимают свое место в иерархии власти, бизнеса, науки, культуры согласно своим талантам, способностям и затраченным усилиям, а не принадлежности к какой-то там нации.

Христианин казак-характерник рассказывает тут о бывших и настоящих притеснениях украинской нации. Если с прошлыми притеснениями с большой натяжкой еще можно согласиться, то кто же тот негодяй что последние 30 лет не дает титульной украинской нации развиваться?

Кроме аналогий с плохими танцорами которым мешают некие причиндалы у меня ответа нет. Он рассказывает тут о какой-то безопасности государства которое обязано отслеживать национальности граждан и вовремя принимать меры по какому-то исправлению ситуации. Только непонятно что должны делать граждане чтобы посягнуть на безопасность государства и какие меры оно примет в ответ.

Неужели это случай когда граждане будут размножаться больше чем представители титульной нации разговаривая при этом на своем языке, а государство в ответ их депортирует куда-то?

Истинный христианин и человеколюбивый казак-характерник хранит по этому поводу гробовое молчание несмотря на мои вопросы как государство будет реализовывать свое право на подобную «селекцию» отследив «негативные» процессы в обществе.



ЛАД написав: Правда, есть другое - медленное и постепенное смещение вправо "благопристойных" партий. Да и в обществе постепенно получают распространение взгляды и мнения, ранее приемлемые разве что в той же "Свободе".

Я понимаю, что наш форум далеко не "зеркало общества", но всё же в какой-то мере показателен. Взгляды, порой высказываемые будивельником, К-х и др. ещё несколько лет назад вызвали бы резкий протест, а сегодня многими воспринимаются если и не нормальными, то вполне допустимыми. . Правда, есть другое - медленное и постепенное смещение вправо "благопристойных" партий. Да и в обществе постепенно получают распространение взгляды и мнения, ранее приемлемые разве что в той же "Свободе".Я понимаю, что наш форум далеко не "зеркало общества", но всё же в какой-то мере показателен. Взгляды, порой высказываемые будивельником, К-х и др. ещё несколько лет назад вызвали бы резкий протест, а сегодня многими воспринимаются если и не нормальными, то вполне допустимыми. .

Это только вопрос модерации, и ничего более

ЛАД написав: Так что вопросы, поднимаемые shapo возникают не на пустом месте.

Плохо, что его сразу начинают заклёвывать и переходить с рассмотрения вопросов и взглядов на личные особенности. Это вызывает ответку и вопросы тонут в простых пререкательствах. . Так что вопросы, поднимаемые shapo возникают не на пустом месте.Плохо, что его сразу начинают заклёвывать и переходить с рассмотрения вопросов и взглядов на личные особенности. Это вызывает ответку и вопросы тонут в простых пререкательствах. .

Да с этим как раз все давно понятно.

На личности переходят всегда при отсутствии аргументов, а в моем случае включается еще и плохо скрываемый антисемитизм

ЛАД написав: Например, вопрос об отражении национальности в паспорте. После развала Союза это было одним из прогрессивных достижений, в отличие от так и не реализованного требования о том, чтобы не было отдельных внутреннего и загранпаспорта. И призывы восстановить такую графу явно не отражают "стремление в Европу". Можно гордиться тем, что ты гражданин Украины (правда, для этого желательно поднять престиж Украины), но гордиться национальностью ... гордиться тем, что у тебя несколько генов отличаются от генов соседей? При этом не уверен, что этих отличий больше, чем отличий от других людей твоей же национальности. Например, вопрос об отражении национальности в паспорте. После развала Союза это было одним из прогрессивных достижений, в отличие от так и не реализованного требования о том, чтобы не было отдельных внутреннего и загранпаспорта. И призывы восстановить такую графу явно не отражают "стремление в Европу". Можно гордиться тем, что ты гражданин Украины (правда, для этого желательно поднять престиж Украины), но гордиться национальностью ... гордиться тем, что у тебя несколько генов отличаются от генов соседей? При этом не уверен, что этих отличий больше, чем отличий от других людей твоей же национальности.

Так без этой графы если верить тому, что говорит казак-характерник он не может реализовать свои национальные чаяния, а эта запись поможет ему стать большим украинцем чем он есть сейчас .

В реальности же он хочет как и другие поборники этой графы в паспорте получить конкурентное преимущество перед другими гражданами отличной национальности в какой-либо сфере деятельности т.к. на равных конкурировать он не может, и ничего более.

А если еще добавить в Конституцию понятие «титульной нации», то ему кажется , что он тогда будет вообще вне конкуренции в стране. Вранье.Де-юре ни в конституции СССР, ни в конституциях 15 союзных республик такого понятия не было ни в 1937,ни в 1977гг.Де-факто, в СССР с подачи Сталина была введена графа «национальность (пресловутая 5-я) и согласно названию союзной или автономной республики в ней негласно подразумевалась именно титульная нация которая и дала название республики. Как и все в СССР это имело двойственное значение. С одной стороны были провозглашены идеи создания национальных кадров в ранее отсталых регионах и они воплощались в жизнь, с другой - введение графы «национальность» упростило преследование неугодных граждан в повседневной жизни с различными ограничениями для целых народов или их переселение с прежних мест обитания в Сибирь и Среднюю Азию. Процесс развития национальных кадров и подъем национального самосознания с одной стороны поощрялся, с другой – жестко контролировался сверху. Когда в конце 80-х контроль с центра ослаб и баланс сил нарушился в союзных республиках начались центробежные процессы , приведшие в конце концов к развалу СССР.Забавно в этих рассуждениях то, что именно клятые большевики и тиран Сталин создали Украину как союзную республику в ее нынешних границах, количество печатных и пр. изданий на украинском языке в клятом СССР и нынешней уже 30-й год незалежной Украине просто несоизмеримо.Песни С.Ротару композитора В.Ивасюка пел весь СССР , самому известному ныне украинскому певцу С.Вакарчуку до их популярности и узнаваемости на просторах бывшего СССР как до неба рачки. Развивалась украинская наука, промышленность, культура. Где это все сейчас?Опять кто-то мешает? Графы «национальность» не хватает в паспорте для восстановления промышленности и науки?Зачем этому «исследователю» приплетать эти документы?Разве Украина была чьей-то колонией в 1960г?Неужели России?И как это одновременно УССР при этом состояла одновременно членом ООН с дня его основания?Или когда-то в 60-х годах прошлого века шла война Украины с Россией за независимость как в Конго с Бельгией или в Алжире с Францией?Не проще ли просто опубликовать текст не дописывая отсебятины?Вранье полное. Украинская держава состоялась только как результат распада СССР, а некоторые бывшие сотрудники киевских НИИ разбавленные быстро перекрасившимися писателями типа Яворивского и ставшими вдруг националистами бывшими комсомольцами и коммунистами которые собрались в разрешенном и никем не преследуемом Рухе сдрыснули бы тогда врассыпную при первом же намеке на опасность для их задницы что и показал ГКЧП.Бывший секретарь ЦК КПУ по идеологии перекрасившийся в националисты Кравчук тогда тихо сидел в кустах выжидая кто возьмет власть в Москве.Опять недосказанности и отсебятина.Это как? Путем ущемления прав других народов?1) Кто и как будет определять кто в Украине коренной народ, а кто – не очень?2) Т.е. еврейских погромов гайдамаков, Петлюры, подразделений вспомогательной полиции и войск СС во время ВМВ не было, это все вранье убитых 1.5млн евреев и советских коммунистов.3) Это особенно очевидно из приветственного письма заместителя С.Бандеры Я.Стецько Гитлеру от 3.07.1941.30 июня 1941 года во Львове ОУН провозгласила создание Украинского государства. Спустя три недели Ярослав Стецько, лидер и главный идеолог ОУН, арестованный нацистами и привезенный в Берлин давать объяснение об этом акте, выпустил документ, разъясняющий позицию ОУН. В документе нашлось место и позиции по еврейскому вопросу. Стецько писал:Считая главным и решающим врагом Москву, которая фактически держала Украину в неволе, а не жидовство, я тем не менее отдаю себе отчет в неизменно вредной и враждебной роли жидов, которые помогают Москве закрепостить Украину. Поэтому я стою на позиции уничтожения жидов и целесообразности перенесения на Украину немецких методов уничтожения жидовства и исключаю их ассимиляцию и т. п.Что такое "титульная нация" ? lapay переписал из википедии историю этого термина забыв главное – что это такое.По различным определениям это нация, народ, этническая группа, название которой определяло официальное наименование определенной территории.lapay крутился как уж на сковородке придумывая австралийские.канадские, северо- и южно- американские языки чтобы оправдать эту чушь 19 века.Но основной вопрос который я хотел выяснить затеяв это обсуждение :Для чего нужно провозглашать «титульную нацию» где-либо?Мой ответ один – только для того чтобы наделить одну группу людей в государстве большими правами относительно других групп называемых нацменьшинствами и пр.Для чего наделять?Да очень просто. При нормальной конкуренции в которой и создается нормальное государство люди занимают свое место в иерархии власти, бизнеса, науки, культуры согласно своим талантам, способностям и затраченным усилиям, а не принадлежности к какой-то там нации.Христианин казак-характерник рассказывает тут о бывших и настоящих притеснениях украинской нации. Если с прошлыми притеснениями с большой натяжкой еще можно согласиться, то кто же тот негодяй что последние 30 лет не дает титульной украинской нации развиваться?Кроме аналогий с плохими танцорами которым мешают некие причиндалы у меня ответа нет. Он рассказывает тут о какой-то безопасности государства которое обязано отслеживать национальности граждан и вовремя принимать меры по какому-то исправлению ситуации. Только непонятно что должны делать граждане чтобы посягнуть на безопасность государства и какие меры оно примет в ответ.Неужели это случай когда граждане будут размножаться больше чем представители титульной нации разговаривая при этом на своем языке, а государство в ответ их депортирует куда-то?Истинный христианин и человеколюбивый казак-характерник хранит по этому поводу гробовое молчание несмотря на мои вопросы как государство будет реализовывать свое право на подобную «селекцию» отследив «негативные» процессы в обществе.Это только вопрос модерации, и ничего болееДа с этим как раз все давно понятно.На личности переходят всегда при отсутствии аргументов, а в моем случае включается еще и плохо скрываемый антисемитизмТак без этой графы если верить тому, что говорит казак-характерник он не может реализовать свои национальные чаяния, а эта запись поможет ему стать большим украинцем чем он есть сейчас .В реальности же он хочет как и другие поборники этой графы в паспорте получить конкурентное преимущество перед другими гражданами отличной национальности в какой-либо сфере деятельности т.к. на равных конкурировать он не может, и ничего более.А если еще добавить в Конституцию понятие «титульной нации», то ему кажется , что он тогда будет вообще вне конкуренции в стране. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2898 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лют, 2020 08:59 Re: Політичні дискусії Starikan написав: Я тоже считаю такую критику допустимой и правильной, но, по моему мнению, само решение суда нарушает принцип "закон суров, но это закон" и суверенитет государства.



Но я не юрист, могу и ошибаться. Как я уже ошибся, считая, что решение ЕСПЧ одновременно означает восстановление в должностях. Я тоже считаю такую критику допустимой и правильной, но, по моему мнению, само решение суда нарушает принцип "закон суров, но это закон" и суверенитет государства.Но я не юрист, могу и ошибаться. Как я уже ошибся, считая, что решение ЕСПЧ одновременно означает восстановление в должностях.

ЄСПЛ визнав люстрацію порушенням прав людини і присудив виплатити постраждалим компенсацію. Але ні відновлення на посаді, ні виплату зарплати, за цей період, він не присудив, перекинувши це рішення на українські суди. Про відміну закону про люстрацію навіть мови не йде. Нам вигідніше виплати компенсації ЄСПЛ, не відміняючи закона і не виплачуючи зарплати, після звільнення. ЄСПЛ визнав люстрацію порушенням прав людини і присудив виплатити постраждалим компенсацію. Але ні відновлення на посаді, ні виплату зарплати, за цей період, він не присудив, перекинувши це рішення на українські суди. Про відміну закону про люстрацію навіть мови не йде. Нам вигідніше виплати компенсації ЄСПЛ, не відміняючи закона і не виплачуючи зарплати, після звільнення. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10053 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1109 раз. Подякували: 1230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лют, 2020 09:00 Re: Політичні дискусії



В 2013 году, рассказал Сурков, он предпринял попытку уйти с госслужбы, но вернулся и занялся украинским направлением. «Догадался уже тогда, когда ничего еще не начало происходить, что будет настоящая борьба с Западом. Серьезная. С жертвами и санкциями», — объяснил он. Однако по прошествии пять лет началось «естественное торможение этого проекта».



Сурков подтвердил, что не планируется возвращаться на работу в Кремль, но продолжит интересоваться политикой. «Поскольку больших дел у меня пока нет, буду практиковать малые политические формы. А именно: кухонные дебаты. Или выступления в рюмочных для малознакомых собутыльников», — сказал экс-помощник президента.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/politics/26/02/2020/ ... m=newsfeed



Стане на одного алкаша більше, будуть бухати на двох, з Гіркіним.

По підкресленому - хто там казав, що це Майдан спровокував агресію РФ? Сурков подтвердил, что хотел уйти из Кремля уже давно, по меньшей мере с 2013 года. «Уже тогда понял, что мне нет места в системе. Я, конечно, создавал эту систему, но никогда не был ее частью. Это не проблема системы, это моя проблема. Чувствую отчуждение. Не потому, что мне что-то не нравится. Как раз нравится. Просто я не умею заниматься чем бы то ни было дольше пяти лет», — сказал он.Сурков подтвердил, что не планируется возвращаться на работу в Кремль, но продолжит интересоваться политикой.Подробнее на РБК:Стане на одного алкаша більше, будуть бухати на двох, з Гіркіним.По підкресленому - хто там казав, що це Майдан спровокував агресію РФ? Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10053 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1109 раз. Подякували: 1230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лют, 2020 09:55 shapo написав: mephala написав: А який зв’язок між визначенням терміну "титульна нація" і його необхідністю закріплення в діючих Конституціях?

Доречі термін "титульна нація" це ще з часів савка вами обожнюваного тягнеться. А який зв’язок між визначенням терміну "титульна нація" і його необхідністю закріплення в діючих Конституціях?Доречі термін "титульна нація" це ще з часів савка вами обожнюваного тягнеться.

Вранье.

Де-юре ни в конституции СССР, ни в конституциях 15 союзных республик такого понятия не было ни в 1937,ни в 1977гг.

Де-факто, в СССР с подачи Сталина была введена графа «национальность (пресловутая 5-я) и согласно названию союзной или автономной республики в ней негласно подразумевалась именно титульная нация которая и дала название республики. Как и все в СССР это имело двойственное значение. С одной стороны были провозглашены идеи создания национальных кадров в ранее отсталых регионах и они воплощались в жизнь, с другой - введение графы «национальность» упростило преследование неугодных граждан в повседневной жизни с различными ограничениями для целых народов или их переселение с прежних мест обитания в Сибирь и Среднюю Азию. Процесс развития национальных кадров и подъем национального самосознания с одной стороны поощрялся, с другой – жестко контролировался сверху. Когда в конце 80-х контроль с центра ослаб и баланс сил нарушился в союзных республиках начались центробежные процессы , приведшие в конце концов к развалу СССР. Вранье.Де-юре ни в конституции СССР, ни в конституциях 15 союзных республик такого понятия не было ни в 1937,ни в 1977гг.Де-факто, в СССР с подачи Сталина была введена графа «национальность (пресловутая 5-я) и согласно названию союзной или автономной республики в ней негласно подразумевалась именно титульная нация которая и дала название республики. Как и все в СССР это имело двойственное значение. С одной стороны были провозглашены идеи создания национальных кадров в ранее отсталых регионах и они воплощались в жизнь, с другой - введение графы «национальность» упростило преследование неугодных граждан в повседневной жизни с различными ограничениями для целых народов или их переселение с прежних мест обитания в Сибирь и Среднюю Азию. Процесс развития национальных кадров и подъем национального самосознания с одной стороны поощрялся, с другой – жестко контролировался сверху. Когда в конце 80-х контроль с центра ослаб и баланс сил нарушился в союзных республиках начались центробежные процессы , приведшие в конце концов к развалу СССР.



от мені цікаво - до чого було ваше "вранье"

чи головне інших помиями облити а ви один на білому коні?

корона часом не давить? чи ви професійний провокатор? от мені цікаво - до чого було ваше "вранье"чи головне інших помиями облити а ви один на білому коні?корона часом не давить? чи ви професійний провокатор? mephala Повідомлень: 6536 З нами з: 07.04.14 Подякував: 124 раз. Подякували: 722 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лют, 2020 10:07 В своїй хаті - своя правда! shapo написав: Но основной вопрос который я хотел выяснить затеяв это обсуждение :

Для чего нужно провозглашать «титульную нацию» где-либо?

Мой ответ один – только для того чтобы наделить одну группу людей в государстве большими правами относительно других групп называемых нацменьшинствами и пр.

Для чего наделять?

Да очень просто. При нормальной конкуренции в которой и создается нормальное государство люди занимают свое место в иерархии власти, бизнеса, науки, культуры согласно своим талантам, способностям и затраченным усилиям, а не принадлежности к какой-то там нации.

Но основной вопрос который я хотел выяснить затеяв это обсуждение :Для чего нужно провозглашать «титульную нацию» где-либо?Мой ответ один – только для того чтобы наделить одну группу людей в государстве большими правами относительно других групп называемых нацменьшинствами и пр.Для чего наделять?Да очень просто. При нормальной конкуренции в которой и создается нормальное государство люди занимают свое место в иерархии власти, бизнеса, науки, культуры согласно своим талантам, способностям и затраченным усилиям, а не принадлежности к какой-то там нации.

Ви знову маніпулюєте. Відповідь Вам була мною вже надана. По перше, ніхто нікого не наділив і не збирається наділяти більшими правами, ніж мають представники титульної нації. Навпаки, наголошується в проекті Конституції від Свободи, що всі громадяни є рівними в правах. Це одразу викриваю Вашу маніпуляцію. Ви просуваєте цю тезу про нерівність в правах, як данність, вже доконаний факт, з яким всі погодилися, а це не так. І жодної дискримінації насправді не існує. І ніхто не збирається ущемляти права інших народів. Тобто видаєте бажане за дійсне, свої фантазії за реальність. Або лякаєте сам себе та інших намагаєтеся налякати.



Для чого потрібно впровадження титульної нації? Теж відповідь Вам була надана мною раніше, що Ви захотіли не помітити. У міжнародно-правових актах також фігурують терміни «народ», «нація», «держава». Зокрема, в обох Міжнародних пактах 1966 р. («Про громадянські та політичні права» і «Про економічні, соціальні та культурні права»), йдеться про право народів на самовизначення .



Проведу аналогію з Ізраїлем. Для чого створена та держава? Чиї інтереси вона захищає? Передусім інтереси євреїв. Бо єврейський народ мріяв про власну державу, зазнавав гоніння, був Холокост. І нарешті віковічна мрія євреїв збулася - вони мають власну хату, де встановлюють СВОЇ правила, СВОЄ бачення історії, розуміння Правди, Добра і Зла. Мало того, на міжнародній арені вони добиваються загальносвітового визнання правди про Холокост.



Чому ж Ви заперечуєте право українців на те саме, що роблять і євреї? Адже в нашій історії є багато спільного: українці постраждали від Голодомору, як геноциду української нації, так само як і євреї від Холокосту; довгий час обидва народи не мали своєї державності і боролися за неї. Ви виправдовуєте радикальні дії певних особистостей в Ізраїлі, схвалюєте діяльність ізраїльських спецслужб для підтримки національної безпеки і в той же час заперечуєте такі само дзеркальні дії з боку України.



Алаверди. Проведу аналогію ще одну. Навіщо євреї трепетно ставляться до теми Холокосту і переймаються ставленням світу до цієї теми? Чому така болісна реакція? Адже можна теж сказати, що й інші народи страждали від будь якого насилля з боку інших держав. Це вони так вип'ячують цю тему чи що? Відповідь проста, бо це їм болить. І це поняття національної безпеки. Поняття національної гідності. На будь які випадки заперечення Холокосту, Ізраїль реагує миттєво. І це правильно. Це поняття історичної Правди.



Чому ж Ви тоді використовуєте подвійні стандарти? Навіщо маніпуляції речами, що є загальновідомими? Скрізь є поняття національної безпеки.



Ви пишите про справедливу конкуренцію. І це правильно, вона повинна бути. Але знову ж таки, диявол ховається в дрібничках. Все треба розглядати в історичному контексті. Чи може бути чесною та конкуренція, якщо українську націю нищили довгий час? Нищили фізично і ментально, заперечували взагалі існування українців, як окремого народу. Звісно, що отримавши власну державу, українці ставлять перед державою питання національного відродження, підіймають болючі питання Голодомору, як геноциду нації, питання історичної правди, мови, власного пантеону героїв. Тобто роблять те, що будь який народ, що борється за виживання і своє місце під сонцем.



Є дана нам Богом земля - Україна. Ця земля полита обільно кров'ю наших предків. Вони вибороли нам цю землю, щоб українці мали власну хату, СВІЙ порядок, а не чужий. Тому українці і визначатимуть, як їм жити у власній хаті. Ви знову маніпулюєте. Відповідь Вам була мною вже надана. По перше, ніхто нікого не наділив і не збирається наділяти більшими правами, ніж мають представники титульної нації. Навпаки, наголошується в проекті Конституції від Свободи, що всі громадяни є рівними в правах. Це одразу викриваю Вашу маніпуляцію. Ви просуваєте цю тезу про нерівність в правах, як данність, вже доконаний факт, з яким всі погодилися, а це не так. І жодної дискримінації насправді не існує. І ніхто не збирається ущемляти права інших народів. Тобто видаєте бажане за дійсне, свої фантазії за реальність. Або лякаєте сам себе та інших намагаєтеся налякати.Для чого потрібно впровадження титульної нації? Теж відповідь Вам була надана мною раніше, що Ви захотіли не помітити.У міжнародно-правових актах також фігурують терміни «народ», «нація», «держава». Зокрема, в обох Міжнародних пактах 1966 р. («Про громадянські та політичні права» і «Про економічні, соціальні та культурні права»), йдеться проПроведу аналогію з Ізраїлем. Для чого створена та держава? Чиї інтереси вона захищає? Передусім інтереси євреїв. Бо єврейський народ мріяв про власну державу, зазнавав гоніння, був Холокост. І нарешті віковічна мрія євреїв збулася - вони мають власну хату, де встановлюють СВОЇ правила, СВОЄ бачення історії, розуміння Правди, Добра і Зла. Мало того, на міжнародній арені вони добиваються загальносвітового визнання правди про Холокост.Чому ж Ви заперечуєте право українців на те саме, що роблять і євреї? Адже в нашій історії є багато спільного: українці постраждали від Голодомору, як геноциду української нації, так само як і євреї від Холокосту; довгий час обидва народи не мали своєї державності і боролися за неї. Ви виправдовуєте радикальні дії певних особистостей в Ізраїлі, схвалюєте діяльність ізраїльських спецслужб для підтримки національної безпеки і в той же час заперечуєте такі само дзеркальні дії з боку України.Алаверди. Проведу аналогію ще одну. Навіщо євреї трепетно ставляться до теми Холокосту і переймаються ставленням світу до цієї теми? Чому така болісна реакція? Адже можна теж сказати, що й інші народи страждали від будь якого насилля з боку інших держав. Це вони так вип'ячують цю тему чи що? Відповідь проста, бо це їм болить. І це поняття національної безпеки. Поняття національної гідності. На будь які випадки заперечення Холокосту, Ізраїль реагує миттєво. І це правильно. Це поняття історичної Правди.Чому ж Ви тоді використовуєте подвійні стандарти? Навіщо маніпуляції речами, що є загальновідомими? Скрізь є поняття національної безпеки.Ви пишите про справедливу конкуренцію. І це правильно, вона повинна бути. Але знову ж таки, диявол ховається в дрібничках. Все треба розглядати в історичному контексті. Чи може бути чесною та конкуренція, якщо українську націю нищили довгий час? Нищили фізично і ментально, заперечували взагалі існування українців, як окремого народу. Звісно, що отримавши власну державу, українці ставлять перед державою питання національного відродження, підіймають болючі питання Голодомору, як геноциду нації, питання історичної правди, мови, власного пантеону героїв. Тобто роблять те, що будь який народ, що борється за виживання і своє місце під сонцем.Є дана нам Богом земля - Україна. Ця земля полита обільно кров'ю наших предків. Вони вибороли нам цю землю, щоб українці мали власну хату, СВІЙ порядок, а не чужий. Тому українці і визначатимуть, як їм жити у власній хаті. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 26 лют, 2020 10:23, всього редагувалось 4 разів. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27801 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1903 раз. Подякували: 2084 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лют, 2020 10:11 Starikan написав: Kudrjavuy написав: Starikan написав: Закон о люстрации был популистской дуростью. Закон о люстрации был популистской дуростью. Или кто-то мудро под себя прописал? Или кто-то мудро под себя прописал?

Под себя - не под себя, не берусь судить. Под себя - не под себя, не берусь судить.

Давайте вспомним: кто создатель политического проекта "Партия Регионов" - Порошенко.

Starikan написав: Но то, что перечисленные мной мероприятия в результате не явились настоящими продуманными реформами, а были сварганены в спешке на потеху толпе под пение "до основанья, а затем" - очевидно. Впрочем, нынешняя власть пришла с аналогичными лозунгами. Но то, что перечисленные мной мероприятия в результате не явились настоящими продуманными реформами, а были сварганены в спешке на потеху толпе под пение "до основанья, а затем" - очевидно. Впрочем, нынешняя власть пришла с аналогичными лозунгами.

100% Только за это время выросло количество бизнесов и выведено за пределы Украинского Законодательства.

Выведено наличных средств.

Starikan написав: В то же время я не считаю правильным вмешательство надгосударственных европейских органов типа ЕСПЧ в законодательство государств, к тому же не являющихся членами ЕС.

Законодатели (какими бы они ни были) избраны в результате демократической процедуры выборов, т.е. волеизъявления народа (каким бы он ни был). Можно критиковать закон, требовать его пересмотра или отмены, но издавать решения, аннулирующие действия внутренних законов государства - неправильно. В то же время я не считаю правильным вмешательство надгосударственных европейских органов типа ЕСПЧ в законодательство государств, к тому же не являющихся членами ЕС.Законодатели (какими бы они ни были) избраны в результате демократической процедуры выборов, т.е. волеизъявления народа (каким бы он ни был). Можно критиковать закон, требовать его пересмотра или отмены, но издавать решения, аннулирующие действия внутренних законов государства - неправильно.

Тут Вы не правы: Существует "Верховенство Права" - и Украина есть подписантом Европейской конвенции по Правам Человека.

Внутренние Законы - ни коим образом не могут противоречить Основным.

Здесь со стороны "наших" чёрная коррупция, да бы не наказывать за действительные Злочины.

Ведь до сих пор - нет Окончательных решений по множеству тяжких дел - их коррупционным методом топят в гавне. Давайте вспомним: кто создатель политического проекта "Партия Регионов" - Порошенко.100% Только за это время выросло количество бизнесов и выведено за пределы Украинского Законодательства.Выведено наличных средств.Тут Вы не правы: Существует "Верховенство Права" - и Украина есть подписантом Европейской конвенции по Правам Человека.Внутренние Законы - ни коим образом не могут противоречить Основным.Здесь со стороны "наших" чёрная коррупция, да бы не наказыватьВедь до сих пор - нет Окончательных решений по множеству тяжких дел - их коррупционным методом топят в гавне. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8014 З нами з: 20.09.12 Подякував: 667 раз. Подякували: 859 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лют, 2020 10:20 Козак-характерник написав: Особенно острой является проблема восприятия русским национальным сознанием национально-освободительного движения 1939-1954 гг. на западных землях Украины под руководством ОУН (Организации Украинских Националистов). Это движение известно русским как "бандеровщина", а феномен, который вынесен в заглавие статьи, принадлежит к числу фундаментальных, базовых конструкций русской ментальности в ее отношении к Украине и украинцам.

.............................................

И это тоже русское сознание... Особенно острой является проблема восприятия русским национальным сознанием национально-освободительного движения 1939-1954 гг. на западных землях Украины под руководством ОУН (Организации Украинских Националистов). Это движение известно русским как "бандеровщина", а феномен, который вынесен в заглавие статьи, принадлежит к числу фундаментальных, базовых конструкций русской ментальности в ее отношении к Украине и украинцам..............................................И это тоже русское сознание...

Когда у Народа нет Врага - его нужно придумать.

Иначе Он обратит внимание на своё состояние и сметёт Вражескую власть.



Для русских придумали "пугалку".

Вы же не задумываясь, о корнях этого факта влазите в дискуссию.

Соревноваться в словоблудием с системным Геббельсом - бесполезно. Это равносильно, что бороться с ветром.

Вы никого не переубедите - поменять свои взгляды он может только САМ,

Влазить в эту полемику - дуть попутно во вражеские паруса.

Мудрый народ Украины давно по этому поводу имеет свою мудрость: Не чіпай гівно, бо воно й так воня. Для русских придумали "пугалку".Вы же не задумываясь, о корнях этого факта влазите в дискуссию.Соревноваться в словоблудием с системным Геббельсом - бесполезно. Это равносильно, что бороться с ветром.Влазить в эту полемику - дуть попутно во вражеские паруса.Мудрый народ Украины давно по этому поводу имеет свою мудрость: Не чіпай гівно, бо воно й так воня. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8014 З нами з: 20.09.12 Подякував: 667 раз. Подякували: 859 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лют, 2020 10:22 Re: Політичні дискусії Найбільш цікаво , коли представник специфічної титульної нації в новій державі починає розказувати , як його співвітчизникам було добре в СРСР - і погано зараз в Україні . У всякому випадку таке складається враження після його виступів . Причому мова йде навіть більше не про реальність , а гіпотетичну реальність - яка розбивається зразу - як тільки глянеш на дійсність . Наприклад на діючого президента України , на попереднього президента України , на кількох найбагатших всім відомих людей України ...

Цікаво - правда ? Зразу виникає питання - а кому вигідно розкручувати таке ? Я бачу тільки одну сторону - і цілком конкретну ... Яка абсолютно не зацікавлена в нормальному і спокійному житті України ... Puente Повідомлень: 2571 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 327 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5631563256335634> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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